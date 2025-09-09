VIDEO  Momentul în care Israelul a atacat ținte Hamas în Doha. Imaginile surprinse în capitala Qatarului

07:10

Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit AFP, citat de Agerpres. Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să treacă la o nouă [...]