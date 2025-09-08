Putin cere denunțarea Convenției Europene împotriva torturii. Duma promite examinarea urgentă
NordNews, 8 septembrie 2025 23:10
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis luni, 8 septembrie, în Duma de Stat un proiect de lege privind denunțarea Convenției Europene pentru prevenirea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante. Potrivit președintelui Camerei inferioare a Parlamentului, Viaceslav Volodin, documentul va fi examinat în regim prioritar. În nota explicativă a proiectului se menționează că Rusia [...]
• • •
Acum o oră
23:10
Acum 2 ore
22:50
Moldova a trecut la cea mai recentă platformă europeană de gestionare a regimului de tranzit # NordNews
Serviciul Vamal a finalizat migrarea integrală a sistemului informațional la NCTS versiunea 6 (New Computerized Transit System) – cea mai recentă platformă europeană pentru gestionarea regimului de tranzit. Instituția precizează, într-un comunicat de presă, că Republica Moldova se numără printre primele țări care implementează această versiune și este prima din regiune care finalizează o astfel [...]
Acum 4 ore
21:30
Netanyahu cere evacuarea imediată a orașului Gaza, pe fondul intensificării ofensivei israeliene # NordNews
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a îndemnat luni seara locuitorii orașului Gaza să părăsească de urgență această zonă, în timp ce armata israeliană își pregătește extinderea operațiunilor terestre. „În doar două zile am distrus 50 de turnuri teroriste, iar acesta este doar începutul intensificării operațiunilor noastre. Le spun locuitorilor: ați fost avertizați, plecați imediat!", a declarat [...]
21:10
NordNews LIVE ,Devino deputat: Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa # NordNews
În pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, NordNews lansează o serie specială de interviuri cu pretendenții la fotoliile de deputat. În această ediție am discutat cu președinta Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)
20:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat lui Ion Ceban, candidat la alegerile parlamentare pe lista Blocului electoral „Alternativa", o sancțiune sub formă de avertisment pentru încălcarea prevederilor Codului electoral, în partea care vizează obligația de a-și suspenda activitatea în funcția deținută din momentul începerii campaniei electorale, transmite IPN. Decizia a fost luată în urma examinării [...]
Acum 6 ore
18:00
Fost înalt funcționar de la SIS, acuzat de divulgarea secretelor de stat, arestat în România # NordNews
Un fost înalt funcționar al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova a fost reținut de autoritățile din România, Cehia și Ungaria, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust). Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi avut întâlniri la Budapesta, în 2024 și 2025, cu un agent al serviciilor secrete din [...]
Acum 8 ore
16:20
Spania ocupă locul 14 în topul partenerilor comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial și locul 9 între statele membre ale Uniunii Europene. Volumul comerțului bilateral cu această țară a atins anul trecut 168,9 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al Moldovei, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, transmite IPN. Comparativ [...]
16:20
Află cum să folosești corect lentilele de contact și ce instrucțiuni oferă specialiștii. Aceste lentile mici pot face o diferență uriașă în calitatea vieții purtătorilor, însă este important să fie manevrate în siguranță, potrivit catine.ro. Îngrijirea necorespunzătoare poate cauza diverse probleme, inclusiv infecții grave. Indiferent dacă porți lentile de contact de ani de zile [...]
16:10
Două persoane au ajuns la spital, în această dimineață, după această motocicleta pe care se află a fost lovită de un autoturism pe o stradă din orașul Sîngerei. Poliția anunță că accidentul s-a produs în jurul orei 08:50. Un bărbat de 75 de ani, aflat la volanul unui Dacia Logan , ar fi efectuat manevra [...]
Acum 12 ore
15:30
La Bălți, publicul a avut parte de o seară culturală de neuitat. Sala Teatrului Național „Vasile Alecsandri" s-a transformat într-un spațiu al emoțiilor profunde, unde spectacolul „Oscar și Tanti Roz", prezentat de actorii Teatrului Național „Eugène Ionesco" din Chișinău, a ținut oamenii cu sufletul la gură. „Este vorba despre un baiețel, care e bolnav de [...]
15:00
Sondaj iData: Patru formațiuni ar accede în Parlament. Pe buletinul de vot – 23 de candidați # NordNews
Blocul „Patriotic", Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul Nostru și Blocul Alternativa sunt formațiunile cu cele mai mari șanse de a intra în Legislativ, arată un sondaj realizat de iData pe un eșantion de 1.059 de persoane din întreaga țară, transmite Agora.md. Întrebați cu cine ar vota, 21,6% dintre respondenți au declarat că sunt indeciși, [...]
13:30
În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, corupția electorală rămâne una dintre cele mai mari amenințări la adresa integrității procesului democratic din Republica Moldova. Despre fenomenul cumpărării de voturi, metodele prin care alegătorii sunt influențați în deciziile lor și rolul instituțiilor statului în prevenirea și sancționarea acestor practici, am discutat în cadrul unui nou episod [...]
13:10
Comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a afirmat luni că Rusia are pe linia frontului cel puţin „de trei ori mai multe" forţe şi resurse decât Ucraina şi foloseşte tactica avansării „târâş", relatează AFP, citează news.ro. „În prezent, inamicul beneficiază de de trei ori mai multe forţe şi resurse", iar în sectoarele principale ale frontului, [...]
12:50
Salut! Un partid politic este o organizație permanentă, înregistrată oficial, care are membri, statut, conducere și un program politic bine definit. Partidele politice pot participa singure la alegeri și, dacă depășesc pragul electoral de 5 la sută, obțin locuri în Parlament. Un bloc electoral apare doar în perioada alegerilor. Este o alianță temporară dintre două [...]
12:40
Incendiu la Orhei: un bărbat a murit după ce flăcările au cuprins o fabrică de panificație # NordNews
Un incendiu a izbucnit la o fabrică de panificație din Orhei, pe strada Ioana Iachir. În ciuda intervenției rapide a pompierilor, flăcările au făcut o victimă: un bărbat de 52 de ani a murit. Potrivit IGSU, apelul la 112 a fost făcut la ora 01:34. Două echipe de pompieri au intervenit prompt și au reușit [...]
12:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a început astăzi tipărirea buletinelor de vot pentru alegătorii care vor vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, comunică MOLDPRES. Conform sursie citate, în total, vor fi tipărite 2.472 de buletine de vot, toate în limba română, având dimensiunile 14 cm lățime și 59,5 cm lungime. [...]
Acum 24 ore
10:50
Viitorul unei țări se vede cel mai bine prin felul în care are grijă de copii și sprijină familiile. Moldova are părinți harnici, tineri ambițioși și oameni gospodari, dar, ani la rând după independență, lipsa stabilității și a condițiilor decente i-a făcut pe mulți să plece. Acum, în schimb, aderarea la Uniunea Europeană, inclusă în [...]
09:50
Finanțarea ilegală a partidelor // Noi percheziții la membrii grupării „ȘOR”. 15 persoane, reținute # NordNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu noi percheziții la membrii grupării „ȘOR", suspectați de finanțarea ilegală a partidelor și coruperea electorală. În total, precizează CNA, pe parcursul zilei de duminică și în această dimineață au avut loc peste 60 de percheziții. „CNA informează că mai multe persoane au fost reținute ieri și astăzi în [...]
09:30
Doi agenți de pază vor ajunge pe banca acuzaților pentru tratamente degradante asupra unui tânăr, comunică MOLDPRES. Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc la 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO din raionul Ialoveni. Cei doi agenți ar fi intrat într-un conflict verbal cu un bărbat de 24 de ani, după care i-au [...]
09:20
În ultimele 24 de ore, aproape 86 de mii de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova. Datele Poliției de Frontieră arată un flux de 85 927 de treceri, cele mai multe fiind înregistrate la Aeroportul Internațional Chișinău – 25 680, Leușeni – 10 397 și Sculeni – 9 110. Cahul și Otaci au fost, de [...]
08:10
Trump anunță vizita unor lideri europeni la Washington pentru discuții despre războiul din Ucraina # NordNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, relatează Reuters. În declaraţiile făcute reporterilor după întoarcerea de la US Open din New York, Trump a mai spus că va discuta în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin, [...]
07:30
FOTO „Tot ce aveau oamenii s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene # NordNews
Antonina și Anatoli Loginov trăiau în satul Guevo, aflat la doar 5 kilometri de granița cu Ucraina, atunci când trupele ucrainene au invadat regiunea rusească Kursk. În cele șapte luni de ocupație și după campania sângeroasă a Rusiei pentru recucerirea teritoriului, nicio clădire din sat nu a mai rămas în picioare. Familia Loginov a reușit [...]
07:10
Capricornii simt nevoia să ia o pauză. Citește horoscopul zile de 8 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Berbecii sunt mai calmi și reușesc să transmită clar ceea ce doresc. Capricornii trec prin schimbări pe plan profesional, iar Vărsătorii fac ca planurile lor să devină realitate, potrivit catine.ro. Fecioarele reușesc să se [...]
07:10
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit AFP, citat de Agerpres. Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să treacă la o nouă [...]
06:40
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi cu cer noros, cu temperaturi modeste, pe 8 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la moderat din nord-est, cu o viteză de 9 km/h. Umiditatea aerului va urca până la 70 la sută. La Briceni, temperaturile se vor încadra [...]
06:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 8 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.5264 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.6978 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8451 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...]
Ieri
16:30
Cetățenii Republicii Moldova pot sesiza tentativele de corupere electorală la numărul Liniei Fierbinți gestionate de Centrul Național Anticorupție: (+373) 78 710 116. Anunțul a fost făcut după ședința grupului interinstituțional din 5 septembrie, convocată în contextul multiplelor sesizări privind influențarea ilegală a alegătorilor în campania pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Linia funcționează non-stop, atât [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
18:20
Într-un cartier al orașului Cernihiv, în dimineața zilei de 6 septembrie, au fost descoperite pliante sub forma unor bancnote de 100 de grivne. În ele se făceau apeluri către localnici să transmită coordonate și să ajute la dirijarea focului asupra pozițiilor Forțelor Armate ale Ucrainei, promițându-li-se bani în schimb, scrie hromadske. Informația a fost confirmată [...]
16:30
Polițiștii de frontieră din sudul țării au dejucat un nou caz de braconaj piscicol în zona lacului Manta. Doi localnici, un bărbat de 37 de
15:20
O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă în noaptea de 7 spre 8 septembrie în Republica Moldova # NordNews
În noaptea de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie, locuitorii Republicii Moldova vor putea observa o eclipsă totală de Lună. Fenomenul va avea loc în constelația Aquarius, iar planeta Saturn va fi vizibilă în stânga Lunii pe tot parcursul nopții, transmite MOLDPRES. Eclipsa va începe cu intrarea Lunii în penumbră la ora 18:28, însă [...] Articolul O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă în noaptea de 7 spre 8 septembrie în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
14:20
Ce grupe musculare trebuie antrenate împreună pentru rezultate eficiente. Sfaturile specialiștilor # NordNews
Un antrenament complet ar trebui să conțină o combinație de exerciții. Află ce grupe musculare trebuie antrenate împreună pentru rezultate eficiente. Antrenamentele de forță pot îmbunătăți sănătatea oaselor, a mușchilor, a țesuturilor și a glucozei din sânge, dar și a nivelului lipidelor, potrivit catine.ro. Specialiștii recomandă antrenamentele de forță de cel puțin două ori pe [...] Articolul Ce grupe musculare trebuie antrenate împreună pentru rezultate eficiente. Sfaturile specialiștilor apare prima dată în NordNews.
14:20
PAS cere sancționarea lui Ion Ceban pentru vizita în Italia. Blocul Alternativa: „Sesizarea este tardivă” # NordNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC), solicitând sancționarea liderului Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban. Formațiunea susține că acesta a participat la un eveniment în Italia invocând calitatea sa de primar al Chișinăului, deși era suspendat din funcție începând cu 29 august, odată cu lansarea oficială a [...] Articolul PAS cere sancționarea lui Ion Ceban pentru vizita în Italia. Blocul Alternativa: „Sesizarea este tardivă” apare prima dată în NordNews.
14:00
Locuitorii din nordul Republicii Moldova se vor bucura de un săptămână cu vreme frumoasă și senină. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zilele de 6 și 7 septembrie vântul va sufla slab până la moderat, din nord-est, cu o viteză de 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 50 la sută. La Briceni, termometrele vor [...] Articolul Weekend senin. Prognoza pentru 6-7 septembrie apare prima dată în NordNews.
13:10
13:00
VIDEO „„Alternativul Ceban” nu a fost niciodată în Rusia”. Activiștii Blocului din nord, slab instruiți despre pelerinajele baciului # NordNews
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie se desfășoară intens. Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți își prezintă în această perioadă programele de guvernare pentru următorii patru ani. Am decis să analizăm principalele platforme electorale. Primii cu care am discutat au fost reprezentanții Blocului „Alternativa”, explică Cristian Reznic, reporter NordNews. Blocul politic a [...] Articolul VIDEO „„Alternativul Ceban” nu a fost niciodată în Rusia”. Activiștii Blocului din nord, slab instruiți despre pelerinajele baciului apare prima dată în NordNews.
12:40
07:10
Nativii vor avea parte de o energie aparte. Citește horoscopul zilei de 6 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Uranus este retrograd, ceea ce înseamnă că o nouă călătorie astrală este pe cale să înceapă. Este o perioadă de introspecție, acolo unde momentele neașteptate le vor face loc certitudinilor, potrivit catine.ro. Pe măsură [...] Articolul Capricornii sunt deschiși. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:30
06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,04 lei. Carburantul costă 23,27 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,02 lei, atingând prețul de 19,74 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Scumpiri în weekend. Noile tarife pentru 6 – 8 septembrie apare prima dată în NordNews.
5 septembrie 2025
23:50
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost oficial înregistrat de Comisia Electorală Centrală drept concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost adoptată recent de CEC. Totuși, membrii CEC au decis că această hotărâre de înregistrare ar putea fi revocată în cazul în care formațiunea nu va respecta prevederile legislației [...] Articolul CEC a înregistrat partidul „Moldova Mare” în cursa electorală din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
21:40
VIDEO „Ceban nu a fost niciodată în Rusia”. Ce spun reprezentanții Blocului „Alternativa” despre primarul municipiului Chișinău # NordNews
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie se desfășoară intens. Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți își prezintă în această perioadă programele de guvernare pentru următorii patru ani. Am decis să analizăm principalele platforme electorale. Primii cu care am discutat au fost reprezentanții Blocului „Alternativa”, explică Cristian Reznic, reporter NordNews. Blocul politic a [...] Articolul VIDEO „Ceban nu a fost niciodată în Rusia”. Ce spun reprezentanții Blocului „Alternativa” despre primarul municipiului Chișinău apare prima dată în NordNews.
19:20
18:20
Biserica este foarte importantă pentru UE, întrucât noi apreciem diversitatea — a națiunilor, limbilor, religiilor — și acest principiu este un adevăr pe care îl transmitem și în Republica Moldova. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în cadrul vizitei sale de astăzi la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, [...] Articolul Marta Kos: „Dacă Biserica e importantă pentru Moldova, e importantă și pentru noi” apare prima dată în NordNews.
18:10
Platformele Realitatea, atacate masiv în ultimele săptămâni. Circa 250.000 de tentative, timp de 21 zile # NordNews
Platformele grupului de presă Realitatea, online şi RLIVE TV, sunt ținta unui atac cibernetic masiv în ultimele săptămâni. Timp de 21 de zile am identificat circa 250.000 de tentative de interferență cibernetică, potrivit Realitatea.md. Am fost nevoiți să blocăm peste 12.000 de adrese IP, care au generat un număr mare de atacuri combinate. Atacurile vin [...] Articolul Platformele Realitatea, atacate masiv în ultimele săptămâni. Circa 250.000 de tentative, timp de 21 zile apare prima dată în NordNews.
18:00
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că viitorul guvern al Republicii Moldova „nu poate fi format fără Partidul Nostru”. Declarația a fost făcută la o întâlnire cu cetățenii din Șoldănești. Usatîi estimează că actualul partid de guvernare ar putea obține „maximum 40 de mandate”, iar formațiunile „care azi se plimbă pe la Moscova” ar strânge [...] Articolul VIDEO Usatîi: „Guvernul viitor nu se face fără Partidul Nostru” apare prima dată în NordNews.
17:40
CEC a aprobat Programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025 # NordNews
Perioada electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie va începe din 8 septembrie 2025. O decizie în acest sens a fost adoptată, vineri, 5 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite MOLDPRES. Conform aceleiași decizii, campania electorală va începe pe 17 octombrie 2025. Pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, [...] Articolul CEC a aprobat Programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025 apare prima dată în NordNews.
17:40
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost oficial înregistrat de Comisia Electorală Centrală drept concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost adoptată recent de CEC. Totuși, membrii CEC au decis că această hotărâre de înregistrare ar putea fi revocată în cazul în care formațiunea nu va respecta prevederile legislației [...] Articolul CEC a înregistrat partidul „Moldova Mare” în cursa electorală din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
17:30
Polonia a înregistrat în vara acestui an o nouă creştere a numărului tentativelor de intrare ilegală în ţară via Belarus, potrivit Digi24. În perioada 1 iunie – 31 august, poliţia de frontieră poloneză a consemnat 13.800 de asemenea încercări, a anunţat vineri Ministerul de Interne polonez. În aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul acestor tentative [...] Articolul Regimul Lukașenko orchestrează criza migranților ilegali la frontiera poloneză apare prima dată în NordNews.
16:50
Transformare de look pentru Justin Bieber, înainte de lansarea noului său album. Prin ce schimbări a trecut artistul # NordNews
Transformare neașteptată de look pentru Justin Bieber, înainte de lansarea noului său album. Artistul a trecut printr-o mulțime de schimbări în ultima perioadă. Paparazzi l-au surprins recent în timpul unei plimbări prin Los Angeles, potrivit catine.ro. Justin Bieber a apărut într-o mașină cu o nouă înfățișare. Imaginile au fost surprinse cu doar câteva ore înainte [...] Articolul Transformare de look pentru Justin Bieber, înainte de lansarea noului său album. Prin ce schimbări a trecut artistul apare prima dată în NordNews.
