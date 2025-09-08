Doi agenți de pază riscă până la opt ani de închisoare pentru tratamente degradante
NordNews, 8 septembrie 2025 09:30
Doi agenți de pază vor ajunge pe banca acuzaților pentru tratamente degradante asupra unui tânăr, comunică MOLDPRES. Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc la 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO din raionul Ialoveni. Cei doi agenți ar fi intrat într-un conflict verbal cu un bărbat de 24 de ani, după care i-au [...] Articolul Doi agenți de pază riscă până la opt ani de închisoare pentru tratamente degradante apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
09:30
Doi agenți de pază vor ajunge pe banca acuzaților pentru tratamente degradante asupra unui tânăr, comunică MOLDPRES. Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc la 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO din raionul Ialoveni. Cei doi agenți ar fi intrat într-un conflict verbal cu un bărbat de 24 de ani, după care i-au [...] Articolul Doi agenți de pază riscă până la opt ani de închisoare pentru tratamente degradante apare prima dată în NordNews.
09:20
În ultimele 24 de ore, aproape 86 de mii de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova. Datele Poliției de Frontieră arată un flux de 85 927 de treceri, cele mai multe fiind înregistrate la Aeroportul Internațional Chișinău – 25 680, Leușeni – 10 397 și Sculeni – 9 110. Cahul și Otaci au fost, de [...] Articolul Peste 85 de mii de treceri la frontieră în 24 de ore apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
08:10
Trump anunță vizita unor lideri europeni la Washington pentru discuții despre războiul din Ucraina # NordNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, relatează Reuters. În declaraţiile făcute reporterilor după întoarcerea de la US Open din New York, Trump a mai spus că va discuta în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin, [...] Articolul Trump anunță vizita unor lideri europeni la Washington pentru discuții despre războiul din Ucraina apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
07:30
FOTO „Tot ce aveau oamenii s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene # NordNews
Antonina și Anatoli Loginov trăiau în satul Guevo, aflat la doar 5 kilometri de granița cu Ucraina, atunci când trupele ucrainene au invadat regiunea rusească Kursk. În cele șapte luni de ocupație și după campania sângeroasă a Rusiei pentru recucerirea teritoriului, nicio clădire din sat nu a mai rămas în picioare. Familia Loginov a reușit [...] Articolul FOTO „Tot ce aveau oamenii s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene apare prima dată în NordNews.
07:10
Capricornii simt nevoia să ia o pauză. Citește horoscopul zile de 8 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Berbecii sunt mai calmi și reușesc să transmită clar ceea ce doresc. Capricornii trec prin schimbări pe plan profesional, iar Vărsătorii fac ca planurile lor să devină realitate, potrivit catine.ro. Fecioarele reușesc să se [...] Articolul Berbecii sunt mai calmi. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
07:10
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit AFP, citat de Agerpres. Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să treacă la o nouă [...] Articolul Donald Trump amenință Moscova cu o nouă rundă de sancțiuni apare prima dată în NordNews.
06:40
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi cu cer noros, cu temperaturi modeste, pe 8 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la moderat din nord-est, cu o viteză de 9 km/h. Umiditatea aerului va urca până la 70 la sută. La Briceni, temperaturile se vor încadra [...] Articolul Soarele se ascunde după nori. Prognoza pentru 8 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 8 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.5264 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.6978 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8451 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro se scumpește. Curs valutar oficial, 8 septembrie apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
16:30
Cetățenii Republicii Moldova pot sesiza tentativele de corupere electorală la numărul Liniei Fierbinți gestionate de Centrul Național Anticorupție: (+373) 78 710 116. Anunțul a fost făcut după ședința grupului interinstituțional din 5 septembrie, convocată în contextul multiplelor sesizări privind influențarea ilegală a alegătorilor în campania pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Linia funcționează non-stop, atât [...] Articolul Linia Fierbinte: cum poți reclama mita la alegeri apare prima dată în NordNews.
Ieri
19:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins vineri invitația liderului rus Vladimir Putin de a merge la Moscova pentru negocieri, răspunzând pentru prima dată acestei propuneri într-un interviu acordat corespondentei ABC News. „El poate veni la Kiev”, a declarat Zelenski. „Nu pot merge la Moscova atâta timp cât țara mea este sub tiruri de rachete, sub [...] Articolul Zelenski respinge invitația lui Putin: «Să vină el la Kiev» apare prima dată în NordNews.
18:20
Într-un cartier al orașului Cernihiv, în dimineața zilei de 6 septembrie, au fost descoperite pliante sub forma unor bancnote de 100 de grivne. În ele se făceau apeluri către localnici să transmită coordonate și să ajute la dirijarea focului asupra pozițiilor Forțelor Armate ale Ucrainei, promițându-li-se bani în schimb, scrie hromadske. Informația a fost confirmată [...] Articolul FOTO Rubla trădării: pliante false aruncate cu drona la Cernihiv apare prima dată în NordNews.
16:30
Polițiștii de frontieră din sudul țării au dejucat un nou caz de braconaj piscicol în zona lacului Manta. Doi localnici, un bărbat de 37 de ani din Crihana Veche și o femeie de 38 de ani din Manta, au fost surprinși în timp ce pescuiau ilegal de pe o barcă. Cei doi au fost observați [...] Articolul FOTO Pescuit ilegal cu plase monofilament, stopat de polițiștii de frontieră la Manta apare prima dată în NordNews.
15:20
O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă în noaptea de 7 spre 8 septembrie în Republica Moldova # NordNews
În noaptea de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie, locuitorii Republicii Moldova vor putea observa o eclipsă totală de Lună. Fenomenul va avea loc în constelația Aquarius, iar planeta Saturn va fi vizibilă în stânga Lunii pe tot parcursul nopții, transmite MOLDPRES. Eclipsa va începe cu intrarea Lunii în penumbră la ora 18:28, însă [...] Articolul O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă în noaptea de 7 spre 8 septembrie în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
14:20
Ce grupe musculare trebuie antrenate împreună pentru rezultate eficiente. Sfaturile specialiștilor # NordNews
Un antrenament complet ar trebui să conțină o combinație de exerciții. Află ce grupe musculare trebuie antrenate împreună pentru rezultate eficiente. Antrenamentele de forță pot îmbunătăți sănătatea oaselor, a mușchilor, a țesuturilor și a glucozei din sânge, dar și a nivelului lipidelor, potrivit catine.ro. Specialiștii recomandă antrenamentele de forță de cel puțin două ori pe [...] Articolul Ce grupe musculare trebuie antrenate împreună pentru rezultate eficiente. Sfaturile specialiștilor apare prima dată în NordNews.
14:20
PAS cere sancționarea lui Ion Ceban pentru vizita în Italia. Blocul Alternativa: „Sesizarea este tardivă” # NordNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC), solicitând sancționarea liderului Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban. Formațiunea susține că acesta a participat la un eveniment în Italia invocând calitatea sa de primar al Chișinăului, deși era suspendat din funcție începând cu 29 august, odată cu lansarea oficială a [...] Articolul PAS cere sancționarea lui Ion Ceban pentru vizita în Italia. Blocul Alternativa: „Sesizarea este tardivă” apare prima dată în NordNews.
14:00
Locuitorii din nordul Republicii Moldova se vor bucura de un săptămână cu vreme frumoasă și senină. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zilele de 6 și 7 septembrie vântul va sufla slab până la moderat, din nord-est, cu o viteză de 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 50 la sută. La Briceni, termometrele vor [...] Articolul Weekend senin. Prognoza pentru 6-7 septembrie apare prima dată în NordNews.
13:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins vineri invitația liderului rus Vladimir Putin de a merge la Moscova pentru negocieri, răspunzând pentru prima dată acestei propuneri într-un interviu acordat corespondentei ABC News. „El poate veni la Kiev”, a declarat Zelenski. „Nu pot merge la Moscova atâta timp cât țara mea este sub tiruri de rachete, sub [...] Articolul Zelenski respinge invitația lui Putin: «Să vină el la Kiev» apare prima dată în NordNews.
13:00
VIDEO „„Alternativul Ceban” nu a fost niciodată în Rusia”. Activiștii Blocului din nord, slab instruiți despre pelerinajele baciului # NordNews
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie se desfășoară intens. Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți își prezintă în această perioadă programele de guvernare pentru următorii patru ani. Am decis să analizăm principalele platforme electorale. Primii cu care am discutat au fost reprezentanții Blocului „Alternativa”, explică Cristian Reznic, reporter NordNews. Blocul politic a [...] Articolul VIDEO „„Alternativul Ceban” nu a fost niciodată în Rusia”. Activiștii Blocului din nord, slab instruiți despre pelerinajele baciului apare prima dată în NordNews.
12:40
VIDEO „„Alternativul Ceban” nu a fost niciodată în Rusia”. Activiștii Blocului din nord, slabi instruiți despre pelerinajele baciului # NordNews
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie se desfășoară intens. Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți își prezintă în această perioadă programele de guvernare pentru următorii patru ani. Am decis să analizăm principalele platforme electorale. Primii cu care am discutat au fost reprezentanții Blocului „Alternativa”, explică Cristian Reznic, reporter NordNews. Blocul politic a [...] Articolul VIDEO „„Alternativul Ceban” nu a fost niciodată în Rusia”. Activiștii Blocului din nord, slabi instruiți despre pelerinajele baciului apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Nativii vor avea parte de o energie aparte. Citește horoscopul zilei de 6 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Uranus este retrograd, ceea ce înseamnă că o nouă călătorie astrală este pe cale să înceapă. Este o perioadă de introspecție, acolo unde momentele neașteptate le vor face loc certitudinilor, potrivit catine.ro. Pe măsură [...] Articolul Capricornii sunt deschiși. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:30
Locuitorii din nordul Republicii Moldova se vor bucura de un săptămână cu vreme frumoasă și senină. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zilele de 6 și 7 septembrie vântul va sufla slab până la moderat, din nord-est, cu o viteză de 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 50 la sută. La Briceni, termometrele vor [...] Articolul Weekend senin. Prognoza pentru 6-7 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,04 lei. Carburantul costă 23,27 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,02 lei, atingând prețul de 19,74 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Scumpiri în weekend. Noile tarife pentru 6 – 8 septembrie apare prima dată în NordNews.
5 septembrie 2025
23:50
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost oficial înregistrat de Comisia Electorală Centrală drept concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost adoptată recent de CEC. Totuși, membrii CEC au decis că această hotărâre de înregistrare ar putea fi revocată în cazul în care formațiunea nu va respecta prevederile legislației [...] Articolul CEC a înregistrat partidul „Moldova Mare” în cursa electorală din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
21:40
VIDEO „Ceban nu a fost niciodată în Rusia”. Ce spun reprezentanții Blocului „Alternativa” despre primarul municipiului Chișinău # NordNews
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie se desfășoară intens. Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți își prezintă în această perioadă programele de guvernare pentru următorii patru ani. Am decis să analizăm principalele platforme electorale. Primii cu care am discutat au fost reprezentanții Blocului „Alternativa”, explică Cristian Reznic, reporter NordNews. Blocul politic a [...] Articolul VIDEO „Ceban nu a fost niciodată în Rusia”. Ce spun reprezentanții Blocului „Alternativa” despre primarul municipiului Chișinău apare prima dată în NordNews.
19:20
Ce grupe musculare trebuie antrenate împreună pentru rezultate eficiente. Sfaturile specialiștilor # NordNews
Un antrenament complet ar trebui să conțină o combinație de exerciții. Află ce grupe musculare trebuie antrenate împreună pentru rezultate eficiente. Antrenamentele de forță pot îmbunătăți sănătatea oaselor, a mușchilor, a țesuturilor și a glucozei din sânge, dar și a nivelului lipidelor, potrivit catine.ro. Specialiștii recomandă antrenamentele de forță de cel puțin două ori pe [...] Articolul Ce grupe musculare trebuie antrenate împreună pentru rezultate eficiente. Sfaturile specialiștilor apare prima dată în NordNews.
18:20
Biserica este foarte importantă pentru UE, întrucât noi apreciem diversitatea — a națiunilor, limbilor, religiilor — și acest principiu este un adevăr pe care îl transmitem și în Republica Moldova. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în cadrul vizitei sale de astăzi la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, [...] Articolul Marta Kos: „Dacă Biserica e importantă pentru Moldova, e importantă și pentru noi” apare prima dată în NordNews.
18:10
Platformele Realitatea, atacate masiv în ultimele săptămâni. Circa 250.000 de tentative, timp de 21 zile # NordNews
Platformele grupului de presă Realitatea, online şi RLIVE TV, sunt ținta unui atac cibernetic masiv în ultimele săptămâni. Timp de 21 de zile am identificat circa 250.000 de tentative de interferență cibernetică, potrivit Realitatea.md. Am fost nevoiți să blocăm peste 12.000 de adrese IP, care au generat un număr mare de atacuri combinate. Atacurile vin [...] Articolul Platformele Realitatea, atacate masiv în ultimele săptămâni. Circa 250.000 de tentative, timp de 21 zile apare prima dată în NordNews.
18:00
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că viitorul guvern al Republicii Moldova „nu poate fi format fără Partidul Nostru”. Declarația a fost făcută la o întâlnire cu cetățenii din Șoldănești. Usatîi estimează că actualul partid de guvernare ar putea obține „maximum 40 de mandate”, iar formațiunile „care azi se plimbă pe la Moscova” ar strânge [...] Articolul VIDEO Usatîi: „Guvernul viitor nu se face fără Partidul Nostru” apare prima dată în NordNews.
17:40
CEC a aprobat Programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025 # NordNews
Perioada electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie va începe din 8 septembrie 2025. O decizie în acest sens a fost adoptată, vineri, 5 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite MOLDPRES. Conform aceleiași decizii, campania electorală va începe pe 17 octombrie 2025. Pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, [...] Articolul CEC a aprobat Programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025 apare prima dată în NordNews.
17:40
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost oficial înregistrat de Comisia Electorală Centrală drept concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost adoptată recent de CEC. Totuși, membrii CEC au decis că această hotărâre de înregistrare ar putea fi revocată în cazul în care formațiunea nu va respecta prevederile legislației [...] Articolul CEC a înregistrat partidul „Moldova Mare” în cursa electorală din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
17:30
Polonia a înregistrat în vara acestui an o nouă creştere a numărului tentativelor de intrare ilegală în ţară via Belarus, potrivit Digi24. În perioada 1 iunie – 31 august, poliţia de frontieră poloneză a consemnat 13.800 de asemenea încercări, a anunţat vineri Ministerul de Interne polonez. În aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul acestor tentative [...] Articolul Regimul Lukașenko orchestrează criza migranților ilegali la frontiera poloneză apare prima dată în NordNews.
16:50
Transformare de look pentru Justin Bieber, înainte de lansarea noului său album. Prin ce schimbări a trecut artistul # NordNews
Transformare neașteptată de look pentru Justin Bieber, înainte de lansarea noului său album. Artistul a trecut printr-o mulțime de schimbări în ultima perioadă. Paparazzi l-au surprins recent în timpul unei plimbări prin Los Angeles, potrivit catine.ro. Justin Bieber a apărut într-o mașină cu o nouă înfățișare. Imaginile au fost surprinse cu doar câteva ore înainte [...] Articolul Transformare de look pentru Justin Bieber, înainte de lansarea noului său album. Prin ce schimbări a trecut artistul apare prima dată în NordNews.
16:50
Părinții din Bălți își pot lăsa copiii în siguranță și pot merge liniștiți la serviciu. Totul datorită „Micului Odoraș” – o creșă de tip familial deschisă chiar la domiciliu, unde Mariana Grigorenco oferă servicii alternative de îngrijire pentru micuții de până la trei ani. „Sunt copii care, din start, nu vor acasă, absolut. Vor doar [...] Articolul VIDEO „Micul Odoraș” din Bălți: copiii cresc prin joacă, iar mamele revin la muncă apare prima dată în NordNews.
16:50
VIDEO „Hai să ne înțelegem”: Despre ce e corupția electorală și ce înseamnă alegeri libere # NordNews
Dacă iau un pachet alimentar, dar votez cum vreau – e ilegal? Dacă un candidat îmi promite bani sau servicii în schimbul votului – e doar o promisiune sau o infracțiune? Sunt întrebări care apar la fiece campanie electorală. În primul episod din seria noastră de podcasturi „Hai să ne înțelegem”, dedicată alegerilor parlamentare din [...] Articolul VIDEO „Hai să ne înțelegem”: Despre ce e corupția electorală și ce înseamnă alegeri libere apare prima dată în NordNews.
16:30
„Campania pentru alegerile parlamentare din 2025 aduce în prim-plan atât figuri noi, cât și politicieni consacrați. Dar îi recunosc, oare, oamenii pe cei care vor să le ceară votul? Am ieșit în stradă cu fotografiile candidaților pentru a afla cât de cunoscuți sunt și ce părere au cetățenii despre șansele lor”, explică Vlada-Maria Medvedi, reporter [...] Articolul VOX POPULI Fețe vechi și noi în cursa electorală: pe cine îi cunosc alegătorii apare prima dată în NordNews.
16:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, are, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei şi Indiei, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, constatând că cele două ţări s-au subordonat Chinei. El a reacţionat astfel la ceea ce a părut a fi o „paradă a dictatorilor” patronată, miercuri, la Beijing, de liderul chinez, care promovează [...] Articolul Donald Trump: Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei apare prima dată în NordNews.
16:00
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat că nu va tolera coruperea electorală și protestele organizate pe bani sau la comanda cuiva. Politicianul, care e și președinte al Parlamentului, a menționat că a luptat pentru o țară unde poți protesta liber, nu pentru o țară unde protestele sunt plătite și oamenii – mințiți, [...] Articolul Igor Grosu: „Protestele pe bani nu sunt democrație” apare prima dată în NordNews.
14:40
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează publicul despre tentative de fraudă în care sunt utilizate ilegal denumirea și identitatea instituției. Un caz recent raportat către FGDSB relevă modul de operare al impostorilor: un cetățean a fost contactat telefonic după ce a accesat o reclamă publicată pe rețelele sociale privind câștiguri rapide [...] Articolul FGDSB avertizează asupra tentativelor de fraudă în numele instituției apare prima dată în NordNews.
13:50
Serghei Cotelnic a câștigat concursul pentru funcția de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” # NordNews
Serghei Cotelinic, care a ocupat până acum funcția de șef interimar al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM), a fost desemnat învingător al concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat, potrivit Moldova1. Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP), la concurs au participat în total patru candidați, dintre care doi au fost promovați în etapa [...] Articolul Serghei Cotelnic a câștigat concursul pentru funcția de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” apare prima dată în NordNews.
12:30
În România, anul școlar va începe pe 8 septembrie, dă asigurări ministrul educației, Daniel David. Cu toate acestea, debutul anului școlar are loc într-un context marcat de schimbări structurale și de noi reglementări la nivel național. Printre cele mai importante măsuri adoptate de Guvern în domeniul educației se numără comasarea mai multor unități de învățământ [...] Articolul Începutul anului școlar din România, între incertitudini și protestele profesorilor apare prima dată în NordNews.
12:00
FOTO Prestigiul limbii române crește la Rîbnița. Federația Rusă nu mai figurează pe lista preferințelor educaționale ale multor familii # NordNews
Federația Rusă nu mai figurează pe lista preferințelor educaționale ale multor familii din orașul Rîbnița, regiunea transnistreană. Absolvenții unicului liceu cu predare în limba română din oraș aleg să-și facă studiile, nu doar în centrele universitare din Republica Moldova, ci și în România și în alte state ale Uniunii Europene. Potrivit lui Ion Bucioc, directorul [...] Articolul FOTO Prestigiul limbii române crește la Rîbnița. Federația Rusă nu mai figurează pe lista preferințelor educaționale ale multor familii apare prima dată în NordNews.
11:40
Premierul Dorin Recean a anunțat astăzi că Republica Moldova aplică măsurile restrictive internaționale impuse de Canada împotriva persoanelor și organizațiilor acuzate de „activități maligne de interferență” ale Rusiei. Decizia a fost luată de Consiliul Interinstituțional de Supervizare, iar Serviciul Fiscal de Stat urmează să blocheze, în termen de două zile de la identificare, fondurile și [...] Articolul Guvernul blochează fondurile Irinei Vlah și ale altor politicieni pro-Kremlin apare prima dată în NordNews.
11:00
Igor Grosu, după apariția lui Ilan Șor într-un video cu Vladimir Putin: „Сandidații lui Putin vor lucra de azi înainte pentru Șor” # NordNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție la apariția oligarhului fugar Ilan Șor într-o înregistrare video în care acesta a prezentat președintelui rus Vladimir Putin volumul tranzacțiilor realizate prin compania A7, în parteneriat cu banca rusă PSB. Grosu susține că demersul face parte dintr-un plan de destabilizare a Republicii Moldova și de corupere [...] Articolul Igor Grosu, după apariția lui Ilan Șor într-un video cu Vladimir Putin: „Сandidații lui Putin vor lucra de azi înainte pentru Șor” apare prima dată în NordNews.
09:40
VIDEO Nouă percheziții în dosarul grupării „Kitaeț”. Bunuri de peste 2 milioane de lei și doi bărbați reținuți # NordNews
Doi bărbați de 30 și 34 de ani, cu domiciliul în Chișinău, au fost reținuți în urma a nouă percheziții, efectuate în perioada 2 – 3 septembrie, într-un dosar privind crearea și conducerea unei organizații criminale atribuite grupării „Kitaeț”. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat trei automobile de lux, sume de bani, telefoane mobile, muniții [...] Articolul VIDEO Nouă percheziții în dosarul grupării „Kitaeț”. Bunuri de peste 2 milioane de lei și doi bărbați reținuți apare prima dată în NordNews.
09:30
Nu știu de ce a vrut bunul Dumnezeu să-mi trăiesc tinerețile la marginea unui imperiu sovietic, în mijlocul unei taigale de minciuni, falsuri și absurdități. Unul dintre falsuri atârna mai că nu pe toate gardurile și suna foarte comunist: „Poporul și Partidul sunt împreună!” Ei bine, această minciună gogonată a fost spulberată în 1991 când [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Voi nu sunteți poporul… apare prima dată în NordNews.
07:40
Kremlinul afirmă că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forţele militare străine # NordNews
Garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine şi mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova şi Kiev pentru soluţionarea conflictului din Ucraina, a declarat vineri Kremlinul, potrivit Reuters, potrivit news.ro. Joi, 26 de ţări s-au angajat [...] Articolul Kremlinul afirmă că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forţele militare străine apare prima dată în NordNews.
07:10
Marte și Jupiter vor aduce tensiuni în viața nativilor, având un impact puternic asupra lor. Citește horoscopul zilei de 5 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Berbecii se simt determinați, dar evită impulsivitatea, potrivit catine.ro. În astrologie, această dinamică ce apare între Jupiter și Marte în prezent oferă mai multă expansiune, creștere [...] Articolul Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 5 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4840 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.7187 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8381 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro se scumpește. Curs valutar oficial, 5 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,04 lei. Carburantul costă 23,23 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,07 lei, atingând prețul de 19,72 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Carburanții se scumpesc. Noile tarife pentru 5 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova se bucură astăzi de o vreme blândă și însorită. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab, până la moderat din nord-est, cu o viteză de 3 km/h. Umiditatea aerului va atinge 50%. La Briceni, mercurul din termometre va oscila între 11°C și 27°C. La Bălți și Soroca, minimele [...] Articolul Temperaturi prietenoase. Prognoza pentru 5 septembrie apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.