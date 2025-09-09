Fostul adjunct al SIS, suspectat că vindea secrete de stat KGB-uui din Belarus, este audiat de procurorii DIICOT din România

09:35

Presa de la Chișinău scrie, în mare parte, despre alegerile parlamentare din 28 septembrie, comentând miza acestui scrutin pentru viitorul Republicii Moldova. Jurnaliștii avertizează că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse ar transforma țara într-o colonie a Kremlinului și ar bloca definitiv parcursul european, în timp ce Rusia pompează masiv bani în campania electorală prin corupere și dezinformare. Sunt reținute și comentariile lui Alexandru Tănase despre natura geopolitică a scrutinului – între „Putin și Europa” –, dar și cazul de spionaj care implică fostul șef-adjunct al SIS, cu impact asupra securității României. Totodată, publicațiile analizează rolul Bisericii în campania electorală, subordonarea unei părți a clerului către Moscova și diferențele de poziționare între Mitropolia Basarabiei și cea a Moldovei în raport cu parcursul european al țării.