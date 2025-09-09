Fostul adjunct al SIS, suspectat că vindea secrete de stat KGB-uui din Belarus, este audiat de procurorii DIICOT din România
Radio Chisinau, 9 septembrie 2025 12:10
Procurorii DIICOT din România l-au adus la audieri pe Alexandru Balan, fost șef-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, reținut luni sub suspiciunea de trădare, transmite IPN.
• • •
MALURI DE PRUT | Larisa Turea: Un imperiu criminal și astăzi se luptă pentru mințile noastre. Ne putem apăra numai prin cultură, prin această rezistență (VIDEO) # Radio Chisinau
Larisa Turea, critic de artă, membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova, autoarea volumului „Cartea Foametei”, a fost invitata emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău. Ea s-a referit, în cadrul interviului, la motivația scrierii volumului „Cartea Foametei”, în baza căreia au fost montate spectacole la Chișinău și Iași, la păstrarea memoriei liderilor Mișcării de emancipare națională, dar și la lupta care se dă în prezent de la Kremlin pentru mințile cetățenilor din Republica Moldova.
Doi viceprimari din Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei a fost reținut # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că sunt investigați doi viceprimari din Comrat pentru abuz de serviciu. Unul dintre aceștia a fost reținut pentru 72 de ore.
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine la Chișinău, cu artiști de pe ambele maluri ale Prutului. Programul complet al celor 11 zile de spectacole # Radio Chisinau
Teatrul Național „Mihai Eminescu” deschide stagiunea pe 10 septembrie cu Reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău!, un eveniment cultural cu tradiție care adună cele mai bune producții teatrale din România și Republica Moldova. Festivalul aflat la cea de a X-a ediție, se va derula sub genericul „Scena unei lumi libere” și va reuni nu doar spectacole de teatru clasic, ci și producții inovative, abordând o varietate de teme sociale și culturale de actualitate.
Chișinăul găzduiește Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică # Radio Chisinau
În această săptămână, la Chișinău are loc Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). La eveniment participă reprezentanți din 13 țări, printre care Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, Turcia și altele.
Naționala Republicii Moldova joacă astăzi cu Norvegia în preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Radio Chisinau
Naționala de fotbal a Republicii Moldova va disputa astăzi, 9 septembrie, al cincelea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor întâlni selecționata din Norvegia pe stadionul Ullevaal din Oslo, cu începere de la ora 21:45.
„O rețea de informații belarusă se construia în Europa”. Cehia expulzează un diplomat bielorus pentru presupus spionaj în cazul investigat și de România # Radio Chisinau
Republica Cehă va expulza un diplomat belarus pe care îl acuză de spionaj, a anunțat luni Ministerul Afacerilor Externe de la Praga, cazul având legătură cu cel în care, în România, este cercetat un fost oficial de rang înalt al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova bănuit că a divulgat informații secrete către serviciul KGB din Belarus, relatează Reuters.
Maia Sandu, la întâlnire cu cetățenii Republicii Moldova din Strasbourg: „Mi-au spus cât de mult își doresc să-și vadă țara liberă și prosperă, parte a UE” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu cetățenii Republicii Moldova din Strasbourg, înainte de a susține un discurs în plenul Parlamentului European.
Alegerile din această toamnă seamănă tot mai puțin cu o competiție democratică și tot mai mult cu o bătălie de tranșee geopolitică (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie, în mare parte, despre alegerile parlamentare din 28 septembrie, comentând miza acestui scrutin pentru viitorul Republicii Moldova. Jurnaliștii avertizează că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse ar transforma țara într-o colonie a Kremlinului și ar bloca definitiv parcursul european, în timp ce Rusia pompează masiv bani în campania electorală prin corupere și dezinformare. Sunt reținute și comentariile lui Alexandru Tănase despre natura geopolitică a scrutinului – între „Putin și Europa” –, dar și cazul de spionaj care implică fostul șef-adjunct al SIS, cu impact asupra securității României. Totodată, publicațiile analizează rolul Bisericii în campania electorală, subordonarea unei părți a clerului către Moscova și diferențele de poziționare între Mitropolia Basarabiei și cea a Moldovei în raport cu parcursul european al țării.
Frontiera de stat, traversată de aproape 65 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 64 907 de traversări.
Programul „Inspectori fiscali fără frontiere”, lansat în premieră în Republica Moldova, cu sprijinul OCDE și PNUD # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță lansarea în premieră în Republica Moldova a programului internațional „Inspectori fiscali fără frontiere”, realizat cu suportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 57 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 68 de bani.
Ministra de interne: TikTok colaborează cu autoritățile pentru a preveni interferența externă, Telegram – nu # Radio Chisinau
Rețelele de socializare, în special TikTok și Telegram, sunt intens utilizate în campaniile de dezinformare, inclusiv de grupări care promovează agende ostile parcursului european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, într-un interviu acordat IPN.
Vreme frumoasă cu temperaturi ce vor urca până la 30 de grade Celsius, astăzi, 9 septembrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 9 septembrie, cer variabil și vrmee, în general, fără precipitații, cu temperaturi ce vor urca și până la 30 de grade Celsius.
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam”, cu peste 1.000 de participanți # Radio Chisinau
Finaliștii Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” vor urca pe scenă sâmbătă, 13 septembrie, în cadrul unei gale organizate în scuarul Parlamentului Republicii Moldova. Evenimentul va începe la ora 17:00 și va fi deschis publicului, accesul fiind gratuit.
ELECTORALA 2025 | A fost distrusă matrița folosită pentru tipărirea buletinelor destinate votului prin corespondență # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că la Tipografia Centrală a fost distrusă matrița folosită pentru tipărirea buletinelor de vot destinate alegătorilor care optează pentru votul prin corespondență din cele zece țări: SUA, Canada, Suedia, Norvegia, Islanda, Finlanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.
Guvernul Franței a căzut. Premierul François Bayrou, demis în urma unei moțiuni de cenzură # Radio Chisinau
Prim-ministrul Franței, François Bayrou, a fost demis luni seară, după ce a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională. Parlamentarii au adoptat o moțiune de cenzură împotriva sa, ceea ce a dus automat la căderea guvernului, potrivit BBC.
ANTA atenționează transportatorii din Republica Moldova despre modificările la plata taxelor rutiere în Rusia # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport din Republica Moldova în legătură cu modificarea procedurii de achitare a taxelor rutiere pentru utilizarea drumurilor din Federația Rusă.
Poliția de Frontieră anunță că, în zilele de 9 și 10 septembrie 2025, circulația prin punctul de trecere a frontierei de la Costești–Stânca va fi îngreunată din cauza unor lucrări de montaj la priza de apă aferentă conductei de utilități de pe coronamentul barajului hidrotehnic.
Consiliul de administrație al Moldelectrica anunță concurs pentru funcția de director general # Radio Chisinau
Consiliul de administrație „Moldelectrica” anunță lansarea concursului public pentru ocuparea funcției vacante de Director general al întreprinderii de stat. Candidații pot depune dosarele până pe 24 septembrie, ora 17:00.
ELECTORALA 2025 | Ion Ceban, sancționat de CEC pentru nerespectarea Codului electoral # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat lui Ion Ceban, candidat pe lista de candidați a Blocului electoral „ALTERNATIVA”, sancțiune sub formă de avertisment pentru încălcarea prevederilor Codului electoral, în parte ce vizează obligațiunea de a-și suspenda activitatea în funcția deținută din momentul începerii campaniei electorale.
Primăria municipiului Chișinău informează că traficul rutier va fi complet suspendat pe strada Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu din sectorul Buiucani al capitalei. Restricția este valabilă în intervalul orelor 08:00 și 18:00, până pe 10 septembrie.
Fostul director ajunct al SIS-ului vindea KGB-ului din Belarus secrete de stat ale României. A fost reținut pentru spionaj # Radio Chisinau
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, alături de procurorii D.I.I.C.O.T, au reținut astăzi, 8 septembrie, un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat pentru trădare națională.
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi sesiuni de subscriere pentru valorile mobiliare de stat # Radio Chisinau
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi perioade de subscriere pentru valorile mobiliare de stat, disponibilă online pe platforma http://evms.md în intervalul 8 – 17 septembrie 2025. Aceasta reprezintă a treia și ultima rundă din cele programate pentru trimestrul III al anului curent.
LEA Vulcănești – Chișinău, finalizată în proporție de 90%. Cristian Leon-Țurcanu: „Energia electrică din România va ajunge pe acest mal al Prutului direct și fără riscuri” # Radio Chisinau
Linia independenței energetice Vulcănești – Chișinău este finalizată în proporție de 90%. În acest context, ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu a declarată că locuitorii din Republica Moldova ar putea primi în curând energie electrică din România „direct și fără riscuri”.
Republica Moldova a inițiat sesiunile de screening bilateral pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranță alimentară în procesul de aderare la UE # Radio Chisinau
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță că Republica Moldova a demarat astăzi, 8 septembrie, sesiunile de screening bilateral cu Comisia Europeană pentru două dintre cele mai complexe capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană: Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare rurală și Capitolul 12 – Siguranța alimentară, politici sanitare și fitosanitare.
DOSAR TRANSNISTREAN | Ion Iovcev: În școlile românești vin adulți să învețe limba română, pentru că se gândesc că R. Moldova va fi integrată în UE (Audio) # Radio Chisinau
Fostul director al Liceului „Lucian Blaga”, din Tiraspol, Ion Iovcev, care a condus timp de 30 de ani singura școală cu predare în limba română din acest oraș, în mijlocul regimului separatist, spune că interesul pentru limba română este în creștere în regiune, în contextul apropierii R. Moldova de UE. Totodată, el atenționează, în cadrul emisiunii „Dosar transnistrean” de la Radio Chișinău, că riscul de deturnare a alegerilor din 28 septembrie este foarte mare, inclusiv din regiunea transnistreană.
VIDEO | Șef de sector al Poliției de Frontieră, arestat. Ar fi răpit și expulzat forțat doi ucraineni # Radio Chisinau
Un șef de sector al Poliției de Frontieră ar fi răpit doi cetățeni ai Ucrainei, sosiți ilegal în Republica Moldova, și i-ar fi transportat forțat înapoi în țară. Potrivit procurorilor, polițistul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, transmite IPN.
ANALIZĂ | Conținutul fals de pe social media inundă feed-urile cetățenilor Republicii Moldova cu mesaje de frică # Radio Chisinau
În ultimele 30 de zile, feed-urile utilizatorilor de social media din Republica Moldova au fost invadate de conținut inautentic care promovează frica: frica față de Uniunea Europeană, de război, de integrarea europeană și de pierderea neutralității țării, transmite MOLDPRES cu referire la o analiză realizată de Expert Forum (EFOR).
Fitch Ratings confirmă ratingul de țară a Republicii Moldova la B+. Doina Nistor: „Semn de încredere în stabilitatea și creșterea economică a țării” # Radio Chisinau
Agenția internațională Fitch Ratings a confirmat ratingul de țară al Republicii Moldova la B+ cu perspectivă stabilă, reflectând angajamentele guvernamentale de a menține stabilitatea economică și financiară în fața riscurilor geopolitice și economice semnificative.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Patru partide ar accede în viitorul Parlament de la Chișinău, potrivit unui sondaj iData. Expert WatchDog: „Lipsa transparenței în metoda de finanțare trezește dubii în legătură cu rezultatele sondajului” # Radio Chisinau
Patru formațiuni politice ar putea accede în viitorul Parlament al Republicii Moldova, potrivit unui sondaj de opinie făcut public astăzi de compania de cercetare iData, în ajunul alegerilor legislative din 28 septembrie 2025. Este vorba despre blocul Patriotic (format din PSRM, PCRM „Inima Moldovei”, „Viitorul Moldovei”), Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Nostru și Blocul Alternativa. Sondajul indică și un număr mare de indeciși – 43%, transmite Radio Chișinău.
Banca Mondială va acorda Republicii Moldova un grant de aproape 8 milioane de dolari pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru # Radio Chisinau
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Comisia politică externă și integrare europeană din Parlament a aprobat astăzi avizul consultativ pentru încheierea Acordului de grant.
Dorin Junghietu a semnat un memorandum de înțelegere cu Danemarca pentru promovarea energiei regenerabile și a eficienței energetice # Radio Chisinau
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, și ministrul Climei, Energiei și Utilităților al Danemarcei, Lars Aagaard, au semnat un Memorandum de Înțelegere între cele două state pentru promovarea surselor de energie regenerabilă și a eficienței energetice. Acordul stabilește un cadru de cooperare bilaterală în domeniul politicilor energetice, planificării strategice, dezvoltării surselor de energie regenerabilă și consolidării eficienței energetice.
Maia Sandu va susține mâine un discurs despre apărarea democrației în plenul Parlamentului European # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului).
ELECTORALA 2025 | Expert, despre lista celor 23 de candidați înregistrați la parlamentare: „Fragmentarea excesivă pe dreapta politică este o problemă majoră” # Radio Chisinau
Comentatorul politic Ion Tăbârță atrage atenția asupra fragmentării forțelor pro-europene și a prezenței unor formațiuni suspectate de afiliere cu rețeaua fostului Partid Șor, în timp ce vicepreședintele CEC susține că trecutul controversat al unor candidați nu constituie motiv de excludere din competiție, transmite Radio Chișinău.
Echipamente în valoare de 700 de mii de dolari, donate de Guvernul SUA Poliției de Frontieră (FOTO) # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a recepționat săptămâna trecută o donație de echipamente în valoare de 700 de mii de dolari în cadrul Programului de Asistență la Controlul Exportului și Securitatea Frontierei (EXBS), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
Trafic record de pasageri în luna august pe Aeroportul din Chișinău: peste 750 de mii de pasageri # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a înregistrat în august un record de trafic, cu 757 790 de pasageri îmbarcați și debarcați. Cifrele au depășit cu 6% prognoza estimată și au înregistrat o creștere de 46,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN.
O nouă instituție care își propune să formeze și să ghideze funcționari publici a fost lansată la Chișinău. Este vorba despre Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP). Printre direcțiile prioritare de acțiune ale Institutului, aflat în subordinea Cancelariei de Stat, se numără dezvoltarea unor programe de instruire de înalt nivel, cu implicarea experților naționali și internaționali, introducerea formatelor hibride de învățare, precum și a unor metode inovatoare
Maia Sandu a participat la ceremonia dedicată aniversării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, 9 septembrie,la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului.
ELECTORALA 2025 | Peste 2400 de buletine de vot, tipărite pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat astăzi inițierea procesului de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile mâine, 9 septembrie.
Atac la Ierusalim: Doi „teroriști” au deschis focul într-un autobuz: Patru morți și mai mulți răniți # Radio Chisinau
Cel puțin patru oameni au fost uciși și alți 11 au fost răniți, într-un atac armat la o intersecție din cartierul Ramot, la periferia Ierusalimului, luni dimineață. Poliția i-a numit pe atacatori ca fiind „teroriști” și a anunțat că i-a „neutralizat”, relatează Reuters.
Antreprenorii au primit compensații de peste 87 milioane lei pentru energia electrică # Radio Chisinau
De la începutul anului, antreprenorii au beneficiat de compensații pentru energia electrică în valoare de peste 87 de milioane de lei. Sumele au fost acordate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în cadrul programului lansat de Guvern cu susținerea Uniunii Europene, transmite IPN.
CNA a efectuat 60 de percheziții în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală: 15 persoane au fost reținute (FOTO) # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA), în cooperare cu procurorii municipiului Bălți, a efectuat 60 de percheziții în toată țara și a reținut 15 persoane într-o operațiune amplă care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
Republica Moldova începe discuțiile la Bruxelles privind Capitolul 12 din legislația europeană (VIDEO) # Radio Chisinau
Republica Moldova revine în această lună la Bruxelles pentru a analiza ultimele patru capitole din legislația europeană. Primul analizat va fi Capitolul 12 – siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară, unul dintre cele mai complexe domenii din procesul de aderare la Uniunea Europeană, informează MOLDPRES.
Incendiu devastator la o fabrică de panificație din Orhei. Un bărbat și-a pierdut viața # Radio Chisinau
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea trecută la o fabrică de panificație din municipiul Orhei. Un bărbat în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața.
