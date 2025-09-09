COMENTARIU: Scurgere spectaculoasă din „imperiul Șor”! Document intern ce arată cum Tauber ar fi deturnat milioane din banii

07:20

În Republica Moldova, amenda pentru un vot vândut poate ajunge la 37.500 de lei. Aceasta se aplică indiferent dacă primești, accepți sau ceri „recompensa". Cu alte cuvinte, vei avea probleme cu legea chiar dacă, la final, banii promiși de unii politicieni nu ajung efectiv la tine, scrie diez.md. 37.500 de lei nu sunt bani […]