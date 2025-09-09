(VIDEO) „Cadavrul era așezat pe scaun, cu ochelari de soare și chipiu”. Tatăl tânărului găsit strangulat în pădure, declarații cutremurătoare
EA.md, 9 septembrie 2025 16:40
Cazul morții lui Anatolie Fedoruța, tânărul de 32 de ani găsit fără viață într-o pădure din Ivancea, rămâne învăluit de mister. Bărbatul, stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie, revenise acasă pentru a-și surprinde părinții, dar la scurt timp după ce a aterizat la Aeroportul Internațional Chișinău, pe 11 august, a dispărut fără urmă.
• • •
Acum 30 minute
16:40
(VIDEO) „Cadavrul era așezat pe scaun, cu ochelari de soare și chipiu”. Tatăl tânărului găsit strangulat în pădure, declarații cutremurătoare # EA.md
Cazul morții lui Anatolie Fedoruța, tânărul de 32 de ani găsit fără viață într-o pădure din Ivancea, rămâne învăluit de mister. Bărbatul, stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie, revenise acasă pentru a-și surprinde părinții, dar la scurt timp după ce a aterizat la Aeroportul Internațional Chișinău, pe 11 august, a dispărut fără urmă.
Acum o oră
16:20
Toamna este momentul perfect pentru a-ți reinventa garderoba și a adăuga un strop de prospețime și noutate stilului tău. Pe măsură ce temperaturile scad și zilele devin mai scurte, nevoia de confort și căldură devine esențială, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne sacrificăm stilul. Descoperă în continuare câteva sfaturi utile care te vor
16:20
După o zi plină de activități și stres, corpul și mintea noastră au nevoie de o pauză pentru a se reîncărca. Nu întotdeauna este necesar să cheltuim bani pentru a ne simți mai bine, există modalități simple și eficiente prin care putem să ne destindem chiar în confortul propriei locuințe. Iată câteva idei pe care
16:20
Un păr sănătos și strălucitor nu depinde doar de produsele pe care le aplici pe scalp, ci și de alimentația ta. Ce mănânci are un impact direct asupra sănătății părului tău, deoarece nutrienții din alimente ajută la stimularea creșterii și la prevenirea căderii acestuia. Dacă vrei să ai un păr mai frumos și mai puternic,
16:20
În ultimii ani, munca de la distanță a devenit din ce în ce mai populară, fiind adoptată pe scară largă în multe industrii. Deși acest model de lucru oferă numeroase avantaje, precum flexibilitate și eliminarea timpului pierdut pe drum, el vine și cu provocări semnificative pentru sănătatea mintală. Izolarea socială, dificultatea de a separa viața
Acum 4 ore
14:30
(VIDEO) Ministrul Muncii, Alexei Buzu, își cere scuze după declarația controversată despre „bîdle” # EA.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și-a cerut scuze publice după ce a fost surprins la o întâlnire cu alegătorii, unde i-ar fi numit „bîdle" pe cei care nu intenționează să voteze PAS. „Oameni buni, prieteni, am greșit", a spus oficialul într-un mesaj video de scuze. „Am utilizat un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care
14:30
(VIDEO) Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: „Obiectivul Kremlinului este clar. Să pună mâna pe Moldova, prin inginerie electorală” # EA.md
captură foto: Facebook/ Maia Sandu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, la Strasbourg, în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a vorbit despre presiunile hibride exercitate de Rusia asupra Republicii Moldova și despre riscurile la adresa democrației și parcursului european al țării.
14:20
Un raport intern trimis de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei arată că milioane de dolari, destinați finanțării activiștilor pentru destabilizarea Republicii Moldova, ar fi fost deturnați de lideri din jurul lui Ilan Șor. Printre cei vizați se află și Marina Tauber, considerată mâna dreaptă a politicianului fugar. Potrivit informațiilor obținute de Deschide.MD, doar
13:30
TFN revine în noua stagiune cu o premieră – spectacolul "Leonce şi Lena", după dramaturgul Georg Buchner, în regia lui McRanin. Comedie Romantică, 12+ Data: 14 septembrie Ora: 18:00 Locaţie: Teatrul Fără Nume „Leonce și Lena", comedia amară a lui Georg Büchner, spune povestea a doi tineri prinși între convențiile rigide ale lumii lor
Acum 6 ore
12:20
FILIT – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași, cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău în perioada 25-28 septembrie 2025. Sub genericul CHILL Edition, ediția de anul acesta a FILIT Chișinău reunește în Republica Moldova zeci de nume sonore ale literaturii contemporane din Franța, Polonia, Germania, Ucraina, Austria, Danemarca, Norvegia,
Acum 8 ore
10:40
Rețea de spionaj belarusă, destructurată în Europa. Fost director adjunct al SIS din R. Moldova, reținut în România # EA.md
Autoritățile din Cehia, Ungaria și România au destructurat o rețea de spionaj care lucra pentru KGB-ul din Belarus, a anunțat luni, 8 septembrie, Serviciul de Informații ceh (BIS). Din această rețea ar fi făcut parte și Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din R. Moldova, scrie BBC. Potrivit surselor
09:40
Povestire adevărată: Tatăl meu e gunoier și mie nu îmi e rușine cu el, deși toată clasa râde de noi. # EA.md
text preluat de pe Facebook: Tăcerea Cuvintelor Dimineața aceasta, la ora de română, Adrian m-a întrebat în fața tuturor: "Măi, Costel, e adevărat că tac-tu adună gunoiul?" Toți colegii s-au uitat la mine și au început să râdă încet. Am simțit cum îmi ard obrajii, dar am răspuns liniștit: "Da. Și?" "Păi… gunoier!", a spus
09:20
Criză politică majoră în Franța: Guvernul Bayrou a fost demis prin moțiune de cenzură. Macron, sub presiune # EA.md
Franța traversează o nouă criză politică, după ce Parlamentul a votat pentru demiterea Guvernului condus de premierul François Bayrou. În total, 364 de parlamentari s-au pronunțat împotriva votului de încredere solicitat de șeful Guvernului. Este pentru prima dată în istoria celei de-a Cincea Republici când un prim-ministru cade în urma unui astfel de vot. Bayrou,
09:20
Scandal electoral între PAS și Partidul Nostru: dispute la porțile oamenilor și replici acide pe rețelele sociale # EA.md
O confruntare electorală cu accente ironice și acuzații dure a izbucnit între Partidul Nostru (PN) și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), după un incident într-o localitate din raionul Șoldănești. Reprezentanții PN susțin că ziarele lor ar fi fost scoase de la porțile oamenilor de către un deputat PAS, iar schimbul de replici a escaladat rapid
09:10
Descoperă mai jos câteva tehnici eficiente de relaxare și gestionare a oboselii ,care pot fi aplicate chiar și în timpul unei zile aglomerate la birou. 1. Tehnica respirației profunde: Oprește-te pentru câteva momente și concentrează-te pe respirația ta. Inspiră lent și adânc pe nas, umplându-ți plămânii cu aer. Ține aerul în plămâni pentru câteva secunde,
09:10
Moldova, țara cu tradiție viticolă îndelungată, își deschide porțile mereu, pentru pasionații de vin. Circuitul Vinului te invită într-o călătorie fascinantă prin cramele locale, unde vei descoperi secretele producerii vinurilor de calitate și vei gusta din cele mai bune licori pe care Moldova le are de oferit. Crama Purcari – Pornește în călătoria ta cu
09:10
Cu puțină imaginație și câteva trucuri magice, poți transforma balconul tău într-o oază de frumusețe și prospețime. Iată cum să faci acest lucru cu stil și ingeniozitate: Pasul 1: Planificarea spațiului Primul pas este să planifici cum vei utiliza spațiul disponibil pe balcon. Fie că este mic sau mare, fiecare centimetru poate fi folosit inteligent.
09:10
Cu un program încărcat și timpul limitat, adesea prânzul la birou poate deveni o provocare. Tendința de a alege opțiuni nesănătoase și procesate din grabă poate afecta sănătatea și nivelul de energie. Cu toate acestea, nu trebuie să renunțăm la a avea un prânz hrănitor și gustos chiar și într-o zi plină de muncă. Pentru
09:10
Un accident rutier cu implicarea unei motociclete a avut loc pe 7 septembrie, pe strada Calea Orheiului din Chișinău. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord și arată cum motocicleta se izbește violent de o Toyota, care efectua manevra de întoarcere. În urma coliziunii, motociclistul a fost proiectat pe asfalt și a
Acum 24 ore
18:20
Auto-sabotajul este acel comportament în care, conștient sau inconștient, o persoană își subminează propriile eforturi, își reduce șansele de reușită sau se blochează în fața unor obiective importante. Psihologii consideră că auto-sabotajul nu este doar o problemă de voință sau lipsă de motivație, ci rezultatul unor mecanisme adânc înrădăcinate în mintea noastră. Ce este auto-sabotajul?
18:20
Inflamația cronică este un factor cheie în apariția multor boli moderne, de la afecțiuni cardiovasculare și diabet de tip 2, până la depresie și oboseală cronică. În același timp, oboseala persistentă, lipsa de vitalitate și dificultățile de concentrare pot avea legătură directă cu procesele inflamatorii din organism. Tot mai multe studii arată că dieta are
18:20
Frumusețea a fost mereu un subiect important pentru femeile din Moldova, iar secretele pentru o piele radiantă, păr strălucitor și un look natural au fost transmise cu grijă de la bunici la nepoate. Deși industria cosmetică a evoluat rapid, multe dintre aceste sfaturi tradiționale rămân la fel de eficiente și astăzi. Iată top 5 secrete
18:20
Carisma este o calitate esențială care îi face pe oameni să fie atrași de tine, să îți acorde încredere și să te urmeze. Nu este un dar exclusiv al liderilor nativi sau al vedetelor, ci o abilitate care poate fi dezvoltată prin practică și conștientizare. Studiile din psihologie și neuroștiințe arată că anumite trăsături și
18:20
Ai observat că unele persoane par să aibă mereu noroc? Obțin oportunități uimitoare, întâlnesc oamenii potriviți și reușesc în ceea ce își propun. Secretul lor stă în obiceiurile și atitudinea pe care și le cultivă zilnic. Dacă vrei să atragi norocul și succesul în viața ta, încearcă aceste trucuri simple care îți pot transforma destinul.
Ieri
16:00
În contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, prevăzute pentru 28 septembrie 2025, analiza comportamentului inautentic coordonat (CIB) în mediul digital relevă o realitate alarmantă: manipularea electorală la scară largă, orchestrată prin tehnici avansate de dezinformare și amplificare artificială a mesajelor politice. Un raport realizat de Fact Hub și Expert Forum (EFOR) între 30 august și
15:30
Cătălin Lungu pornește flashmob civic în urma investigației Zd: dansează pentru Moldova, nu pentru ban # EA.md
Actorul Cătălin Lungu a dat startul duminică, 8 septembrie, unui flashmob pe rețelele sociale, inspirat de investigația ZdG „Armata digitală a Kremlinului". Scopul său este de a mobiliza cetățenii să-și arate spiritul civic și să susțină parcursul european al R. Moldova, fără recompense financiare. Participanții sunt invitați să posteze video-uri pe TikTok sau alte platforme
13:50
Marți, 9 septembrie, Ora: 11.00 – 17.00 Teatrul Național „Eugène Ionesco" își deschide uşile și vă invită să descoperiți lumea fascinantă a teatrului dincolo de scenă. Ziua Ușilor Deschise este ocazia perfectă pentru a pătrunde în culisele teatrului, acolo unde magia se construiește zi de zi. Vizitatorii vor putea afla cum se nasc spectacolele, ce
12:00
Moldovenii spun că țara merge într-o direcție greșită – iată cine conduce în topul încrederii! # EA.md
Compania sociologică iData a prezentat astăzi, 8 septembrie, ora 11:00, la sediul IPN, în cadrul unei conferințe de presă, rezultatele Barometrului electoral desfășurat în perioada 20 august – 3 septembrie 2025. Conform sondajului, majoritatea respondenților consideră că direcția țării este una greșită (52,7%). Doar 38,1% sunt de părere că orientarea este corectă, iar 9,2% fie nu
10:10
Aerul din locuințele noastre poate părea curat, dar numeroase studii arată că spațiile interioare pot conține poluanți invizibili care afectează sănătatea. De la compușii organici volatili (COV) proveniți din produse de curățenie și mobilă, până la particulele de praf, mucegaiul și fumul, toate contribuie la calitatea scăzută a aerului din casă. Conform Organizației Mondiale a
10:10
Menținerea unei rel
10:10
Ai obținut o promovare, ai finalizat un proiect important sau ai primit aprecieri pentru munca ta, dar în loc să te bucuri, simți că nu meriți aceste realizări. Ești convinsă că, la un moment dat, „ceilalți își vor da seama” că nu ești atât de capabilă pe cât pari. Dacă aceste gânduri îți sunt familiare, […] Articolul Sindromul impostorului: de ce femeile de succes se simt insuficiente? apare prima dată în ea.md.
10:10
Fiecare dintre noi își dorește să aibă o apariție impecabilă, iar alegerea corectă a hainelor joacă un rol esențial în acest sens. Cu toate acestea, există anumite greșeli vestimentare care, deși par inofensive, pot avea un impact negativ asupra imaginii tale. Așadar, dacă vrei să îți îmbunătățești stilul și să arăți întotdeauna încrezătoare, iată cinci […] Articolul 5 greșeli vestimentare care îți distrug imaginea și cum să le eviți apare prima dată în ea.md.
10:10
Menopauza este o etapă naturală din viața fiecărei femei, dar atunci când apare înainte de vârsta de 40 de ani, vorbim despre menopauză timpurie (sau insuficiență ovariană prematură). Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 1% dintre femei intră la menopauză înainte de 40 de ani, iar impactul poate fi atât fizic, cât și emoțional. Acest […] Articolul Menopauza timpurie: semne, cauze și soluții susținute de cercetări apare prima dată în ea.md.
09:40
Această rețetă se prepară rapid și conține ingrediente simple. Iată ce ai de făcut. Ingrediente 100 gr paste 100 gr porumb 50 gr unt 4 caței de usturoi 150 gr ton 1 lămâie piper alb 4-5 frunze de busuioc Mod de preparare Pune pastele la fiert, în apă cu puțină sare, conform instrucțiunilor de pe […] Articolul Rețetă simplă de paste cu ton și arome mediteraneene apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Scandal electoral în nord: Două persoane reținute pentru corupere, după percheziții. „Lenuța a sunat la Moscova și a discutat cu Șor” # EA.md
Două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate joi dimineața în nordul țării. Potrivit Poliției, „investigațiile au arătat că un grup de persoane, cu roluri bine stabilite și afiliate organizației criminale „Șor”, urmăreau coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025”. Anchetatorii au constatat că banii de proveniență dubioasă erau transferați prin aplicația mobilă […] Articolul Scandal electoral în nord: Două persoane reținute pentru corupere, după percheziții. „Lenuța a sunat la Moscova și a discutat cu Șor” apare prima dată în ea.md.
07:20
Răsturnare de situație în cazul Mariei Kovalciuk: Tânăra torturată în Dubai riscă închisoarea după interviul șocant # EA.md
Maria Kovalciuk, tânăra din Ucraina care a șocat opinia publică cu povestea sa despre agresiunile suferite după o petrecere în Dubai, este acum ea însăși chemată în instanță în trei țări, fiind acuzată de calomnie de către presupușii agresori care susțin că tot ce a povestit ea ar fi fost o minciună, scrie protv.ro. Maria […] Articolul Răsturnare de situație în cazul Mariei Kovalciuk: Tânăra torturată în Dubai riscă închisoarea după interviul șocant apare prima dată în ea.md.
07:20
Șoc în Italia: O badantă moldoveancă, arestată beată, după ce bătrâna pe care o îngrijea a fost găsită seminudă, între excremente și cu vânătăi # EA.md
O moldoveancă în vârstă de 49 de ani, angajată de câteva zile în Italia ca îngrijitoare a unei vârstnice cu dizabilități, a fost arestată și dusă la închisoarea pentru femei Secondigliano din Napoli. Ea este acuzată de rele tratamente, tâlhărie, furt, amenințări și ultraj, transmite rotalianul.com. Intervenția forțelor de ordine a avut loc la Maddaloni, […] Articolul Șoc în Italia: O badantă moldoveancă, arestată beată, după ce bătrâna pe care o îngrijea a fost găsită seminudă, între excremente și cu vânătăi apare prima dată în ea.md.
07:20
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, și-a depus în august 2025 declarația de avere la Comisia Electorală Centrală, în calitate de candidat la alegerile parlamentare. Conform documentului, politicianul deține acum un singur apartament, deși în martie același an raporta că avea cinci locuințe. În cadrul unei emisiuni, Ghimpu a explicat că a vândut patru apartamente, […] Articolul Alegeri finanțate din proprietăți: Ghimpu a vândut 4 apartamente pentru campanie apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va fi extrădat în Republica Moldova în următoarele săptămâni, însă totul depinde de decizia Ministerului Justiției din Grecia, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. „Ministerul Justiției din Grecia este instituția care stabilește punctul final. În momentul în care primim această confirmare, avem 30 de zile la […] Articolul Ce urmează după extrădarea lui Plahotniuc? Șeful IGP oferă detalii apare prima dată în ea.md.
07:20
În Republica Moldova va fi înființată poliția judecătorească, menită să asigure pază și securitate în incinta instanțelor. Într-o ședință organizată de Ministerul Justiției, reprezentanții instituțiilor din domeniu au discutat mecanismele de creare și funcționare eficientă a noii structuri. În cadrul ședinței, s-a reiterat caracterul urgent și esențial al instituirii și funcționalității poliției judecătorești, subliniindu-se […] Articolul Siguranța judecătorilor, prioritate: Se creează poliția judecătorească apare prima dată în ea.md.
07:20
În Republica Moldova, amenda pentru un vot vândut poate ajunge la 37.500 de lei. Aceasta se aplică indiferent dacă primești, accepți sau ceri „recompensa”. Cu alte cuvinte, vei avea probleme cu legea chiar dacă, la final, banii promiși de unii politicieni nu ajung efectiv la tine, scrie diez.md. 37.500 de lei nu sunt bani […] Articolul 37.500 de lei pentru un vot vândut: Iată 37 de lucruri la care ți-ar ajunge amenda apare prima dată în ea.md.
07:20
Ai observat că te trezești deseori ronțăind ciocolată, chipsuri sau biscuiți chiar dacă nu ți-e foame? Nu ești singur/ă. Dorința de a mânca „din plictiseală” sau doar pentru senzația de a mesteca poate avea mai multe cauze – fizice, emoționale sau chiar obișnuințe sociale. 1. Obiceiuri și rutină Multe dintre momentele în care ronțăim nu […] Articolul De ce simți nevoia să ronțăi fără să-ți fie foame? apare prima dată în ea.md.
07:20
Dieta strictă sau reducerea drastică a caloriilor poate părea o soluție rapidă pentru slăbire, însă corpul tău simte imediat efectele. Când mănânci prea puțin, organismul începe să activeze mecanisme de supraviețuire care pot afecta sănătatea fizică și mentală. 1. Scade metabolismul Atunci când aportul caloric este insuficient, corpul încearcă să conserve energie. Metabolismul încetinește, ceea […] Articolul Corpul tău nu minte: Ce se întâmplă atunci când mănânci prea puțin apare prima dată în ea.md.
07:20
Când vine vorba de prânz, rutina poate deveni plictisitoare, iar tentația de a mânca ceva rapid și nesănătos crește. Pentru a-ți diversifica meniul și a te bucura de mese nutritive și gustoase, am adunat 7 idei de prânz inspirate din diferite colțuri ale lumii. 1. Bowl cu quinoa și legume – America de Nord Quinoa […] Articolul 7 idei delicioase și sănătoase pentru prânz din toate colțurile lumii apare prima dată în ea.md.
07:10
Scandal la Edineț: Autocarul „Democrația Acasă”, reținut de polițiști peste noapte cu pasageri la bord. Costiuc: „PAS va lua o palmă peste bot la alegeri” # EA.md
Scandal la Edineț: Autocarul partidului „Democrație Acasă” reținut 12 ore de polițiști, cu 5 echipaje și un evacuator la fața locului. Liderul Vasile Costiuc denunță acțiunea guvernării: „Moldovenii vă vor da o palmă peste bot pe 28 septembrie”, scrie unimedia. „Candidații la funcția de deputat nu pot fi sechestrați nici reținuți de poliție fără acordul […] Articolul Scandal la Edineț: Autocarul „Democrația Acasă”, reținut de polițiști peste noapte cu pasageri la bord. Costiuc: „PAS va lua o palmă peste bot la alegeri” apare prima dată în ea.md.
07:10
Naștere emoționantă la Ialoveni: O mamă de 28 de ani a adus pe lume al șaptelea copil… în ambulanță, înainte de a ajunge la maternitate # EA.md
O mamă de 28 de ani a adus pe lume al șaptelea copil în ambulanță. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, evenimentul emoționant a avut loc joi dimineața în raionul Ialoveni. „Echipa AMU a intervenit prompt la solicitare, preluând de urgență mama care era la a VII-a sarcină în 37-38 săptămâni. Distanța până […] Articolul Naștere emoționantă la Ialoveni: O mamă de 28 de ani a adus pe lume al șaptelea copil… în ambulanță, înainte de a ajunge la maternitate apare prima dată în ea.md.
6 septembrie 2025
09:20
Putin promite un pod care să lege Rusia de Coreea de Nord: Iată când ar urma să fie finalizat # EA.md
Un pod care va lega teritoriile Rusiei şi Coreei de Nord va fi inaugurat în 2026, a anunţat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul celui de-al 10-lea Forum Economic Estic. Liderul de la Kremlin a mai declarat că, până în noiembrie, guvernul rus trebuie să vină cu un plan de dezvoltare a industriei de […] Articolul Putin promite un pod care să lege Rusia de Coreea de Nord: Iată când ar urma să fie finalizat apare prima dată în ea.md.
09:20
Accident mortal la Hîncești: Un băiat de 14 ani a murit după ce a furat motocicleta fratelui și s-a lovit de un copac # EA.md
Tragedie pe traseul Ivanovca–Cățăleni: un băiat de 14 ani a murit vineri dimineață după ce a luat fără voie motocicleta fratelui său și, pierzând controlul ghidonului, s-a izbit de un copac. „În această dimineață, în jurul orei 08:00, Poliția din Hîncești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier, soldat cu decesul unui […] Articolul Accident mortal la Hîncești: Un băiat de 14 ani a murit după ce a furat motocicleta fratelui și s-a lovit de un copac apare prima dată în ea.md.
09:20
Odată cu schimbarea sezonului, pielea noastră trece printr-o serie de transformări. Temperaturile mai scăzute, vântul, aerul mai uscat și trecerea de la căldura verii la frigul toamnei pot face ca tenul să devină tern, deshidratat și mai sensibil. Pentru a păstra pielea sănătoasă și luminoasă, este esențial să adaptăm rutina de îngrijire la nevoile specifice […] Articolul Secretele unui ten perfect toamna: Ritualul complet pentru piele sănătoasă și strălucitoare apare prima dată în ea.md.
09:20
Peștele este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, fiind bogat în proteine de calitate, vitamine și acizi grași esențiali. Nu doar că este delicios, dar beneficiile lui pentru sănătate sunt multiple și adesea surprinzătoare. Iată cinci motive pentru care ar trebui să incluzi peștele mai des în alimentația ta: 1. Susține sănătatea creierului Peștele […] Articolul 5 beneficii surprinzătoare ale consumului de pește apare prima dată în ea.md.
