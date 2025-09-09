Doi viceprimari din Comrat, vizați într-un dosar de abuz în serviciu. Unul a fost reținut pentru 72 de ore

11:00

Partidul de la putere are pregătite două scenarii pentru un eventual eșec la alegerile parlamentare. PAS ar putea să anuleze rezultatele scrutinului, dacă acestea nu vor fi pe placul lor, sau să provoace alegeri anticipate. Despre acest lucru vorbește unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari. Politicianul susține că partidul de la […]