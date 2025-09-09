Doi viceprimari din Comrat, vizați într-un dosar de abuz în serviciu. Unul a fost reținut pentru 72 de ore
Ziua, 9 septembrie 2025 10:30
Doi viceprimari din Comrat sunt vizați într-un dosar de abuz în serviciu. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Cahul au organizat azi percheziții în birourile și în locuințele celor doi suspecți, care ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public. Potrivit anchetei, unul dintre viceprimari, folosindu-se de influența funcției
Acum o oră
10:10
În plină criză, Ilie Bolojan anunță că salariile profesorilor ar putea crește după 2026: „Asta este ceea ce poate România în momentul de față” # Ziua
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, luni seara, că România nu își permite în prezent majorări salariale în Educație, dar a promis că după anul 2026, când expiră plafonarea salariilor din sistemul public, va fi făcută o analiză pentru stabilirea unui nou nivel de remunerare a cadrelor didactice. „Nivelul de salarizare din educație este unul
Acum 2 ore
09:40
Plahotniuc va fi adus în 25 septembrie la Chișinău, susține Renato Usatîi: PAS vrea să profite la maximum în ajun de alegeri # Ziua
Fostul lider al PDM Vlad Plahotniuc, reținut în Grecia, urmează să fie extrădat în R. Moldova în dimineața de 25 decembrie, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Dezvăluirile au fost făcute de președintele formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, care susține că, în ajun de scrutin, PAS va profita de această extrădare pentru a-și face
09:20
Guvernul din Nepal a anulat interdicția asupra a 26 de platforme de socializare, inclusiv Facebook și YouTube, după protestele violente izbucnite luni la Kathmandu și în alte regiuni, soldate cu cel puțin 19 morți și peste 100 de răniți. Decizia a fost luată în urma unei ședințe de urgență desfășurate luni noaptea, autoritățile explicând că
09:00
SUA presează UE să nu mai cumpere gaz din Rusia, dacă vrea ca Washingtonul să-l sancționeze mai dur pe Putin # Ziua
Statele Unite au transmis Uniunii Europene că impunerea unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei depinde de oprirea achizițiilor de petrol și gaze rusești. Declarația a fost făcută de secretarul american pentru energie, Chris Wright, într-un interviu pentru Financial Times, înaintea întrevederilor programate joi la Bruxelles cu comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen. Wright a subliniat că
Acum 4 ore
08:20
VIDEO | CEC i-a dat un avertisment lui Ion Ceban în urma vizitei în Italia. Liderul MAN spune că și-a plătit călătoria din banii săi # Ziua
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa", a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale, pe motiv că a plecat într-o vizită în Italia fără a-și suspenda activitatea din funcția de edil al Capitalei, astfel existând suspiciuni că a utilizat resurse administrative. În replică, Ion Ceban susține că și-a achitat călătoria din surse proprii
08:00
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut votul de încredere. Macron pierde al patrulea premier în decurs de doi ani # Ziua
Guvernul Franței, condus de Francois Bayrou, a fost demis cu o largă majoritate de către Parlament, în urma unui vot de încredere cerut pentru reducerea deficitului. Președintele Macron trebuie să numească un nou prim-ministru sau poate convoca alegeri parlamentare anticipate, așa cum a făcut și în 2024. Un număr de 364 de parlamentari francezi au votat pentru demiterea
07:20
Fostul șef-adjunct al SIS, Alexandru Balan, reținut și acuzat în România de trădare. Ar fi spionat în favoarea KGB din Belarus # Ziua
Fostul șef-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Balan, a fost reținut luni de procurorii români ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), la Timișoara. Acesta este acuzat de trădare, după ce ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus. DIICOT
Acum 24 ore
18:30
FOTO | Binecuvântare pentru credincioșii din Boșcana. O nouă biserică a Mitropoliei Basarabiei va fi ridicată în localitate # Ziua
O nouă biserică a Mitropoliei Basarabiei, pusă sub ocrotirea Sfântului Arhanghel Mihail, va fi ridicată în următorii ani pentru credincioșii din satul Mărdăreuca din comuna Boșcana, raionul Criuleni. Piatra de temelie a viitorului lăcaș a fost pusă de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, mitropolitul Basarabiei, în cadrul unei slujbe oficiate împreună cu un sobor de preoți și
18:00
Cel puțin 14 morți în Nepal, în urma protestelor violente declanșate de interzicerea rețelelor sociale # Ziua
Cel puțin 14 persoane au fost ucise, iar zeci au fost rănite la Kathmandu, capitala Nepalului, după ce protestele împotriva interzicerii rețelelor sociale au degenerat în confruntări sângeroase cu poliția. Guvernul Nepalului a blocat accesul la 26 de platforme, inclusiv Facebook, X și YouTube, pe motiv că acestea au refuzat să se înregistreze oficial în
17:20
Trafic restricționat pe barajul de la Vama Costești, unde o bandă de circulație va fi închisă # Ziua
Marți și miercuri, dimineața și după-amiază, traversarea Vămii Costești va fi îngreunată din cauza unor lucrări. Pe barajul de la Prut circulația va avea loc doar pe o singură bandă, iar din această cauză există riscul formării cozilor pe direcțiile de intrare și ieșire. „Conform informațiilor primite de la Poliția de Frontieră Iași, la
17:10
Doi palestinieni din Cisiordania, în spatele atacului terorist de la Ierusalim. Bilanțul a ajuns la șase morți # Ziua
Atacul armat de la Ierusalim, produs luni dimineață și soldat cu zeci de victime, a fost comis de doi palestinieni din Cisiordania, au anunțat autoritățile israeliene. Aceștia ar fi venit din sate aflate în apropierea orașului Ramallah, iar identitatea lor este încă în curs de verificare, notează The Times of Israel. Bilanțul victimelor este de
16:10
SCURT PE DOI | Jurnaliștii de curte și încercarea nereușită de a amortiza prostia spusă de ministrul Buzu # Ziua
Jurnaliștii de curte ai partidului unic și ireproșabil au pornit o campanie pe rețele, se dau peste cap și fac acrobații încercând, care mai subtil, care mai direct, să diminueze din șocul provocat de declarațiile ministrului Buzu. Încercarea vină n-are. Doar că… Tentativele astea de a umaniza o prostie spusă de un ministru al
16:10
VIDEO | Ministrul Buzu recunoaște că a greșit și a prezentat scuze publice după incidentul legat de limbajul ofensator # Ziua
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, recunoaște că a greșit atunci când a folosit limbaj ofensator la o întâlnire cu alegătorii și a prezentat scuzele printr-un mesaj video. Demnitarul PAS a făcut mea culpa, după ce, inițial, a declarat că este vorba de o manipulare și că imaginile și declarațiile au fost „scoase din context menite să
16:00
Un șef de sector al Poliției de Frontieră, reținut după ce a răpit doi ucraineni și i-a transportat forțat în Ucraina # Ziua
Un șef de sector al Poliției de Frontieră a fost reținut și ulterior arestat pentru 30 de zile, după ce a răpit doi ucraineni care au intrat ilegal în R. Moldova și i-a transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru. Operațiunea de reținere a fost efectuată de procurorii PCCOCS și ofițerii SPIA al Ministerului de
15:40
Primele imagini cu buletinul de vot pentru parlamentare. CEC a început tipărirea lotului pentru votul prin corespondență # Ziua
Comisia Electorală Centrală a publicat primele imagini cu buletinele de vot de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Autoritatea a anunțat că a început tipărirea lotului destinat cetățenilor din străinătate care s-au înregistrat să voteze prin corespondență. Este vorba despre 2472 de buletine care vor ajunge în 10 state. „Lățimea unui buletin de vot este
14:50
Început de an școlar cu proteste în România. Mii de dascăli din toată țara au pornit în marș spre Cotroceni # Ziua
Mii de profesori din România protestează luni, în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, împotriva reformelor din Educație. Cadrele didactice sunt nemulțumite de deciziile Executivului de la București și îi cer ministrului demisia. Manifestanţii afişează pancarte cu mesaje precum: „Educaţia merită o felie mai mare de pizza", „Azi tăiaţi din
14:20
Protestele continuă în Serbia. Trei polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor dintre forțele de ordine și manifestanți # Ziua
Trei polițiști au fost răniți duminică seara în orașul Kosjeric, vestul Serbiei, în timpul unei acțiuni de protest împotriva manifestațiilor organizate de studenți și de susținători ai opoziției, a anunțat Ministerul de Interne. Potrivit poliției, demonstrațiile de duminică au reunit peste 126.000 de participanți în 111 localități din întreaga țară. În Kosjeric, în jurul orei
14:10
FOTO | Salonul Internațional de Carte Bookfest 2025, sărbătoarea literaturii și culturii românești la USM # Ziua
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a găzduit, în perioada 3-7 septembrie 2025, la Centrul Mediacor, cea mai de succes dintre cele opt ediții ale Bookfest – Salonul Internațional de Carte desfășurate până în acest an la Chișinău. Acesta a reunit autori cunoscuți de pe ambele maluri ale Prutului, precum Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, Tatiana
14:00
VIDEO | Atac armat într-o secție de poliție din Turcia. Doi polițiști au fost uciși, iar alți doi sunt răniți # Ziua
Doi polițiști au fost uciși și alți doi au fost răniți, dintre care unul grav, în urma unui atac armat asupra unui post de poliție din orașului Izmir, din Turcia. Atacul a fost comis de un adolescent de 16 ani, care a folosit o armă de vânătoare aparținând tatălui său. Acesta a fost reținut de
14:00
VIDEO | Renato Usatîi pledează pentru trecerea la serviciu militar exclusiv pe bază de contract: Armata obligatorie trebuie anulată! # Ziua
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, consideră că armata ar trebui formată doar din profesioniști angajați pe bază de contract, iar serviciul militar obligatoriu să fie desființat. El și-a asumat acest angajament în cadrul unei întâlniri cu alegătorii în orașul Fălești. Potrivit lui, este „o aberație" ca tinerii să fie obligați să facă armata, chiar
13:30
Andrei Năstase cere primelor persoane în stat să vină cu o poziție clară asupra inițiativei de reducere a numărului deputaților în Parlament # Ziua
Candidatul independent Andrei Năstase solicită șefului statului, președintelui Parlamentului și premierului să vină cu o poziție clară asupra rezultatelor referendumului din 2019, când cetățenii moldoveni s-au pronunțat masiv pentru reducerea numărului de deputați în legislativ de la 101 la 61. Andrei Năstase a reamintit, în cadrul inițiativei sale de semnare de către clasa politică a
13:10
Doi agenți ai unei firme private de pază riscă 8 ani de pușcărie, după ce l-au bătut crunt pe un tânăr # Ziua
Doi agenți ai unei companii private de pază riscă închisoare, după ce, acum un an, l-au agresat fizic, lângă o benzinărie din raionul Ialoveni, pe un tânăr de 24 de ani. Dosarul celor doi agenți, învinuiți de tratamente inumane și degradante, a fost expediat de procurori în instanța de judecată. Potrivit anchetei, cei doi suspecți
12:50
VIDEO | Proteste violente la Istanbul după înlăturarea conducerii principalului partid de opoziție # Ziua
Mii de locuitori ai Istanbulului s-au adunat noaptea trecută în fața sediului Partidului Republican al Poporului (CHP), în semn de protest față de decizia instanței de a „suspenda preventiv activitatea partidului" și de a institui o conducere interimară. Manifestația a fost convocată de organizația de tineret a CHP Istanbul, pentru a-și exprima solidaritatea cu partidul
12:30
Scandalul legat de limbajul ofensator al ministrului Alexei Buzu, în atenția Avocatului Poporului: Sper că vor recunoaște aceste greșeli # Ziua
Scandalul legat de mesajul ofensator transmis de ministrul Muncii, Alexei Buzu, în cadrul unei întâlniri cu alegătorii a ajuns în atenția avocatului poporului, Ceslav Panico. În acest context, oficialul și-a reiterat poziția și îndemnul pentru toți concurenții electorali și reprezentanții acestora să „își mențină discursurile în limitele respectului față de alegători, evitând orice formă de
12:20
VIDEO | Boris Volosatîi: Soluția nu este să cârpim un stat eșuat, ci să revenim acasă, în România # Ziua
Guvernările de până acum au trădat speranțele oamenilor și au băgat într- criză și mai mare R. Moldova, stat care a devenit unul falimentar moral și economic. Despre acest lucru vorbește liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, care susține că singura soluție pentru acest stat eșuat este Unirea cu România. „Fraților, astăzi trebuie să
12:10
Aproximativ 3 milioane de lei, ridicate într-o cauză de corupere electorală și spălare de bani. CNA anunță reținerea a 15 persoane # Ziua
Centrul Național Anticorupție anunță că a organizat 60 de percheziții într-o amplă operațiune legată de finanțarea ilegală a unui partid, spălare de bani și corupere electorală. În urma descinderilor, ofițerii au reținut 15 persoane și au ridicat trei milioane de lei. Presa a scris că printre cei plasați în izolator ar fi și fostul deputat
11:50
Praznic împărătesc în calendarul îndreptat. Astăzi e Nașterea Maicii Domnului, prima mare sărbătoare a anului bisericesc # Ziua
Creștinii de stil nou sărbătoresc astăzi Nașterea Maicii Domnului, numită în popor și Sfânta Maria Mică, unul dintre cele 12 mari praznice împărătești și prima sărbătoare cu cruce roșie din anul bisericesc, care a început în 1 septembrie. Această zi marchează Nașterea Fecioarei Maria, cea care avea să-L nască pe Hristos Mântuitorul și să devină
11:10
Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite într-un atac armat comis la intrarea în Ierusalim, transmite The Times of Israel. Serviciul de urgență Magen David Adom a precizat că cinci victime aflate în stare gravă au fost transportate la spitalele din capitală, iar mai multe persoane rănite ușor urmează […] Articolul VIDEO | Patru persoane ucise și mai mulți răniți în urma unui atac terorist la Ierusalim apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
10:30
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui SUA, Donald Trump # Ziua
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui american Donald Trump în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă. În declarațiile sale, Kulminski a transmis mesajul personal din partea președintelui Maia Sandu, subliniind onoarea de a reprezenta poporul R. Moldova în Statele Unite, transmite Ambasada Republicii Moldova în SUA, […] Articolul Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui SUA, Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Un bărbat, în vârstă de 52 de ani, a murit intoxicat, noaptea trecută, în urma unui incendiu produs la o fabrică de panificație din orașul Orhei. Persoana a fost găsită de salvatorii, care au fost chemați la întreprindere în urma unui apel făcut la ora 01:34. Pentru stingerea flăcărilor au intervenit două echipaje, care […] Articolul Un bărbat a murit intoxicat în urma unui incendiu de la o fabrică de panificație din Orhei apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Trump anunță că mai mulți liderii europeni vor vizita SUA săptămâna aceasta pentru discuții privind războiul din Ucraina # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marți pentru a discuta modalități de a încheia războiul din Ucraina. În același timp, Trump a precizat că va purta discuții „în curând” cu președintele rus Vladimir Putin și a sugerat că administrația sa este pregătită să treacă la a […] Articolul Trump anunță că mai mulți liderii europeni vor vizita SUA săptămâna aceasta pentru discuții privind războiul din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Liderul MAN, Ion Ceban, susține că sesizarea PAS, depusă la CEC, prin care primarul Capitalei este acuzat de utilizarea resurselor administrative nu este argumentată și conține probe false. Politicianul afirmă că prin această contestație neargumentată, partidul de la guvernare încearcă să-l excludă din cursă. „PAS cere excluderea mea din cursa electorală. Argumentul este foarte […] Articolul VIDEO | Ion Ceban acuză PAS că încercă, prin probe false, să-l excludă din cursa electorală apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
VIDEO | Ministrul Muncii, Alexei Buzu, reacție după ce i-a numit „gloată tâmpită” pe cei care nu votează PAS: „Îmi cer scuze, dar a fost scos din context” # Ziua
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, spune că oamenii au înțeles „total diferit” ce a spus duminică la o întâlnire cu alegătorii, atunci când a folosit termenul rusesc peiorativ „быдло” (gloată tâmpită, din rusă, n.r.) în raport cu cei care nu vor vota PAS la alegerile parlamentare. El e a adăugat că „înțelege totuși […] Articolul VIDEO | Ministrul Muncii, Alexei Buzu, reacție după ce i-a numit „gloată tâmpită” pe cei care nu votează PAS: „Îmi cer scuze, dar a fost scos din context” apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Venezuela desfășoară 25.000 de soldați la granița cu Columbia pentru combaterea traficului de droguri # Ziua
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a ordonat duminică mobilizarea a 25.000 de militari la frontiera cu Columbia și pe litoralul caraibian, în contextul escaladării tensiunilor cu Statele Unite. Ordinul survine la o săptămână după ce forțele americane au atacat în apele Venezuelei o ambarcațiune suspectată de transport de droguri, ucigând 11 presupuși membri ai organizației criminale […] Articolul Venezuela desfășoară 25.000 de soldați la granița cu Columbia pentru combaterea traficului de droguri apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Electoratul din R. Moldova îmbătrânește. Numărul votanților de până la 25 de ani a scăzut cu peste 50% în ultimul deceniu # Ziua
Electoratul din R. Moldova îmbătrânește, iar la fiecare doi ani vârsta medie a alegătorilor crește cu un an. De asemenea, la următorul scrutin „tabloul electoral” va fi distorsionat de migrația masivă și excluderea alegătorilor din stânga Nistrului. Constatările au fost făcute de expertul IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, în cadrul analizei sale săptămânale. Potrivit lui Ioniță, […] Articolul Electoratul din R. Moldova îmbătrânește. Numărul votanților de până la 25 de ani a scăzut cu peste 50% în ultimul deceniu apare prima dată în ZIUA.md.
7 septembrie 2025
16:40
Un moldovean din Italia, reținut de poliție după ce și-a înjunghiat soția pe o stradă în urma unei cerți # Ziua
Un moldovean din Italia, în vârstă de 47 de ani, a fost arestat de polițiști și carabinieri, după ce și-a înjunghiat soția pe o stradă din orașul Avezzano din centrul Italiei. Incidentul a avut loc noaptea pe o stradă în timp ce, potrivit martorilor, cei doi soți se certau. În timpul altercaţiei, bărbatul ar fi […] Articolul Un moldovean din Italia, reținut de poliție după ce și-a înjunghiat soția pe o stradă în urma unei cerți apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia, la o lună după înfrângerea suferită de Partidul Liberal Democrat în alegerile pentru Camera Superioară a Parlamentului. Decizia vine în contextul presiunilor interne tot mai mari și al riscului de divizare în partid, potrivit The Guardian, citat de Digi 24. Shigeru Ishiba, aflat la conducerea guvernului din octombrie, […] Articolul Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, a demisionat după înfrângerea partidului său în alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Irlanda urmează să deschidă o ambasadă la Chișinău în această toamnă, a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit acestuia, asigurări în acest sens a primit în cadrul vizitei sale în Irlanda, informație confirmată și prin canalele ministerului de externe. „Foarte curând va fi acreditat primul ambasador al Irlandei cu sediul la Chișinău”, a spus Grosu, […] Articolul Irlanda va deschide o ambasadă la Chișinău în această toamnă apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
„PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul”, a spus, duminică, în plenul Parlamentului, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD. „Mi-aș fi dorit ca astăzi românii să aibă parte de o duminică liniștită. Și nu să-i vadă pe cei de la AUR cum și-au amintit că trebuie să […] Articolul Sorin Grindeanu: PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Senatul și Camera Deputaților din România s-au reunit, duminică, în ședință comună, pentru a dezbate și vota patru moțiuni de cenzură ale opoziției depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar, transmite Agerpres. Moțiunile de cenzură, semnate fiecare de peste 120 de parlamentari AUR, S.O.S. România, POT și […] Articolul Parlamentul român dezbate duminică patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Robert Fico spune că Putin ar fi pregătit să se întâlnească cu Zelenski chiar și în afară de Moscova # Ziua
Vladimir Putin ar fi dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski „oriunde altundeva” decât la Moscova, susține premierul slovac Robert Fico. Putin și-ar fi exprimat disponibilitatea în privința unei astfel de întâlniri în marja reuniunii Organizației de Cooperare de la Shanghai, care a avut loc în China, în 2 septembrie. „Nici președintele Zelenski nu ar avea […] Articolul Robert Fico spune că Putin ar fi pregătit să se întâlnească cu Zelenski chiar și în afară de Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Israelul, dispus să dea Chișinăului 2,6 mil. de dolari pentru tranzitarea evreilor hasidici. Guvernul așteaptă transferul banilor # Ziua
Autoritățile din Israel sunt dispuse să ofere Guvernului 2,6 milioane de dolari pentru amenajarea unui „terminal temporar” la Aeroportul din Chișinău pentru tranzitarea evreilor hasidici care vor merge în pelerinaj la mormântul rabinului Nachman din Uman, Ucraina. Alte peste 2 milioane de dolari urmează să fie alocate pentru servicii de securitate și alimentație. Presa din […] Articolul Israelul, dispus să dea Chișinăului 2,6 mil. de dolari pentru tranzitarea evreilor hasidici. Guvernul așteaptă transferul banilor apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Spania, al 9-lea partener comercial al R. Moldova din UE. Exportăm produse agricole și importăm carne, pește și medicamente # Ziua
Spania se numără printre primii zece parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, volumul comerțului bilateral a însumat 168,9 milioane USD, ceea ce reprezintă 1,3% din comerțul total al țării. Potrivit Biroului Național de Statistică, Spania s-a clasat pe locul 14 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial și pe […] Articolul Spania, al 9-lea partener comercial al R. Moldova din UE. Exportăm produse agricole și importăm carne, pește și medicamente apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
VIDEO | Derapaj verbal grav din partea ministrului Muncii, Alexei Buzu! I-a numit „gloată tâmpită” pe cei care nu vor vota PAS la alegeri # Ziua
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și-a permis un calificativ ofensator grav și nepermis pentru cei care au altă opțiune de vot în afară de PAS. La o întâlnire recentă cu alegătorii, acesta a folosit termenul rusesc peiorativ „быдло” în raport cu cei care nu vor vota așa cum socoate dânsul de cuviință. „Să […] Articolul VIDEO | Derapaj verbal grav din partea ministrului Muncii, Alexei Buzu! I-a numit „gloată tâmpită” pe cei care nu vor vota PAS la alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul unu mondial, a cucerit al doilea său titlu consecutiv la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o în finală pe americanca Amanda Anisimova, cu 6-3, 7-6 (7/3), sâmbătă, la New York. Sabalenka s-a impus într-o oră și 34 de minute, după ce […] Articolul Tenismena din Belarus Arina Sabalenka a câștigat al doilea său titlu consecutiv la US Open apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Muzica Chișinăului interbelic revine pe scenă! Spectacol excepțional la Palatului Național, cu artiști din România și R. Moldova # Ziua
Palatul Național „Nicolae Sulac” va găzdui, în 18 septembrie 2025, începând cu ora 19:00, un eveniment muzical de excepție – „Din Gramofon”, un concert care readuce la viață atmosfera vibrantă, rafinată și plină de emoție a Chișinăului din anii ’20–’30. Publicul va fi invitat într-o călătorie sonoră și vizuală către perioada interbelică, când cafenelele elegante […] Articolul Muzica Chișinăului interbelic revine pe scenă! Spectacol excepțional la Palatului Național, cu artiști din România și R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
PAS va anula scrutinul parlamentar dacă rezultatele nu vor fi pe placul formațiunii, susține unul dintre liderii PDMM # Ziua
Partidul de la putere are pregătite două scenarii pentru un eventual eșec la alegerile parlamentare. PAS ar putea să anuleze rezultatele scrutinului, dacă acestea nu vor fi pe placul lor, sau să provoace alegeri anticipate. Despre acest lucru vorbește unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari. Politicianul susține că partidul de la […] Articolul PAS va anula scrutinul parlamentar dacă rezultatele nu vor fi pe placul formațiunii, susține unul dintre liderii PDMM apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Judocanul Vadim Ghimbovschi a urcat pe podiumul Campionatul European rezervat sportivilor sub 21 de ani. Tânărul judocan a obținut medalia de bronz. Competiția s-a desfășurat la Bratislava, Slovacia. La categoria de greutate de până la 90 kg, Ghimbovschi l-a învins în finala mică pe Alexei Bulgakov, sportiv care a evoluat sub drapel neutru. În cadrul […] Articolul Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit bronzul la la Europenele din Bratislava apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Unul dintre martirii închisorilor comuniste, basarabeanul Roman Braga, propus spre canonizare Patriarhiei Române # Ziua
Încă un martir și mărturisitor basarabean ar putea ajunge în lista sfinților. Este vorba de Roman Braga, propus spre canonizare Patriarhiei Române în urma unui congres din 5 septembrie a Episcopiei Ortodoxe Române din America. Părintele Roman Braga, trecut la cele veșnice în 2015, la vârsta de 93 de ani, a fost mărturisitor al Ortodoxiei în […] Articolul Unul dintre martirii închisorilor comuniste, basarabeanul Roman Braga, propus spre canonizare Patriarhiei Române apare prima dată în ZIUA.md.
