Trafic restricționat pe barajul de la Vama Costești, unde o bandă de circulație va fi închisă

14:40

Președintele american, Donald Trump, a declarat că ar dori să-i vadă pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pe liderul chinez, Xi Jinping, la Summitul G20, care va avea loc la sfârșitul anului 2026 la Miami. „M-aș bucura de prezența lor. Ei ar putea veni în calitate de observatori. Nu sunt sigur că își vor dori să […] Articolul Trump e dispus să-l invite pe Putin la Summitul G20 din 2026 de la Miami: Nu știu dacă va accepta apare prima dată în ZIUA.md.