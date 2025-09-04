Marta Kos își începe astăzi vizita de trei zile în Moldova
Punctul, 4 septembrie 2025 11:50
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, își începe astăzi vizita de trei zile în Republica Moldova, anunță Delegația Uniunii Europene la Chișinău. Oficiala UE are programate întrevederi cu reprezentanții guvernării, la care urmează să discute reformele și parcursul european al Republicii Moldova, transmite IPN. De asemenea, Marta Kos va avea întâlniri cu investitori și antreprenori
• • •
Acum 5 minute
12:10
VIDEO // 8 kilograme de droguri, în valoare de 6.000.000 de lei, scoase din circuitul ilegal de către polițiștii din capitală # Punctul
Patru persoane – trei bărbați cu vârste de 22, 49 și 56 de ani, cetățeni străini, și o femeie de 55 de ani – au fost reținute de polițiști pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul capitalei. Ieri dimineața, polițiștii din cadrul Batalionului
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind acțiunile ilicite ale unei companii suspectată de încălcarea regimului de executare a construcțiilor # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor. Potrivit materialului probatoriu administrat, compania ar fi executat lucrări de construcție a unui imobil cu nerespectarea documentației
Acum 4 ore
09:30
Irina Vlah către membrii Misiunii APCE: Se dorește compromiterea Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei # Punctul
Irina Vlah, Preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei", parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, s-a întâlnit ieri cu membrii Misiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova. În adresarea sa, publicată pe site-ul formațiunii, Vlah a spus că, actuala guvernare recurge grave derapaje
Acum 24 ore
18:50
Polițiștii din Orhei, în comun cu procurorii, au descins cu percheziții în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptul circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor și analogilor acestora, în scop de înstrăinare. În timpul perchezițiilor simultane la cinci adrese din raionul Orhei, polițiștii au depistat și ridicat droguri de tip marijuana, precum și dispozitive artizanale destinate
18:50
Lipsa specialiștilor din domeniul agricol în Parlament a generat haos total în acest sector strategic. Declarația a fost făcută de candidatul Partidului Nostru la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Serghei Ivanov. „Știu ce înseamnă agricultura. Lipsa agricultorilor în parlament a dus la această situație. Guvernarea nu are oameni capabili să dezvolte un domeniu prioritar pentru
14:50
Printre persoanele reținute astăzi în urma perchezițiilor desfășurate la Comrat se numără și un viceprimar al municipiului. De asemenea, au fost reținuți trei responsabili din cadrul organizației teritoriale Comrat a formațiunii politice vizate de acțiunile de urmărire penală. Detaliile sunt prezentate de către Centrul Național Anticorupție, transmite IPN. Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile persoanelor
14:50
Mii de case fără curent în Ucraina în urma unor bombardamente ruse. Zelenski denunţă ”impunitatea” lui Putin. Rusia a lansat 502 drone şi 24 de rachete # Punctul
Rusia a lansat un vast atac, în principal în vestul Ucrainei, în noaptea de marţi spre miercuri, anunţă autorităţile ucrainene, cu peste 500 de drone şi rachete, care au lăsat fără electricitate mii de gospodării, relatează AFP. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat "impunitatea" afişată de omologul său rus Vladimir Putin. "Aceste atacuri sunt înm
14:40
În prima sesiune plenară din această toamnă, Parlamentul European va negocia și vota o rezoluție care reafirmă sprijinul pentru parcursul de aderare al Republicii Moldova. Despre aceasta anunță europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit oficialului, se va insista și pe creșterea sprijinului european pentru Moldova în fața amenințărilor dinspre Federația Rusă, transmite IPN. „Trei evenimente importante dedicate
Ieri
11:50
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din Republica Moldova. Decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care până în prezent nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea
10:20
Procuratura Anticorupția informează că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru un termen de 72 de ore.Acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal.
10:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut pe 22 iulie la Atena împreună cu Vladimir Plahotniuc, ar fi fost eliberat de autoritățile elene, scrie Ziarul de Gardă. Potrivit sursei, acesta și-ar fi cumpărat bilet de avion spre R. Moldova și ar urma să ajungă la Chișinău pe 4 septembrie. Țuțu este vizat la Chișinău în două
2 septembrie 2025
18:30
Partidul Nostru și-a prezentat principalele obiective în viitorul Parlament al Republicii Moldova # Punctul
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a anunțat principalele 50 de obiective care vizează transformarea Republicii Moldova într-o țară dezvoltată, cu cetățeni mulțumiți de calitatea vieții. Potrivit formațiunii, singura garanție a realizării acestor propuneri este prezența unui număr cât mai mare de deputați ai Partidului Nostru în Parlament. "Partidul Nostru nu a fost la guvernare,
18:20
Curtea de Apel a respins contestația PDMM de neînregistrare la alegeri. Partidul merge la CSJ # Punctul
Curtea de Apel a respins contestația depusă de Partidul Democrat Modern împotriva Comisiei Electorale Centrale, care nu a înregistrat partidul în cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia de azi poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, transmite IPN. Liderul PDMM, Boris Foca, a comunicat pentru IPN că formațiunea va contesta decizia la CSJ: „Vom folosi
18:20
Zelenski se întâlneşte joi la Paris cu Macron, Starmer, Merz, von der Leyen şi Rutte, anunţă preşedinţia ucrainană # Punctul
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească joi, la Paris, cu preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO Mark Rutte, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer, aliaţii Kievului, anunţă marţi preşedinţia Ucraineană, relatează AFP. Aceste discuţii, coprezidate de către Macron şi Starmer,
18:10
Trei septembrie – ultima zi de prezentare a declarației de ședere, pentru a vota la parlamentare # Punctul
Alegătorii mai au trei zile la dispoziție să-și declare, la primărie sau pretură, noul loc de ședere, pentru a vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Atenționarea se referă la cetățenii cu drept de vot care după ultima participare la scrutin și-au schimbat locul de ședere. Comisia Electorală Centrală precizează că declarațiile depuse pentru alegerile
16:30
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliţia a anunţat că a efectuat circa 60 de percheziţii, însă majoritatea dintre acestea nu i-au vizat pe colegii noştri. Peste 50 de percheziţii noi nu ştim la cine s-au făcut # Punctul
Partidul Republican „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, a venit cu o declarație privind percheziţiile efectuate de poliţie la unii activişti ai formaţiunii. Partidul a anunțat că a decis să facă propria investigaţie referitor la cele întâmplate, iar primele rezultate confirmă că împotriva formaţiunii se acţionează cu scopul evident de a ne discredita. „Partidul Republican
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
VIDEO // Liceu privat din Chișinău – percheziționat: Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei într-un liceu privat din Chișinău. Astfel, în cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în diferite valute
09:50
CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală în Chișinău și în sudul țării într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic: 17 figuranți, inclusiv 4 persoane reținute # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală în sudul țării, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice. Perchezițiile au loc în municipiul Chișinău și Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice. Până la acest moment, patru
09:30
15 ani închisoare pentru orheianul, care în 2022 a lovit cu un BMW x5 doi polițiști, după „preluarea” a trei kg de droguri îngropate în apropierea Taracliei # Punctul
Urmarea a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat a fost condamnat la 15 ani închisoare pentru încercarea să pună în vânzare aproape trei kilograme de droguri de tip alfa-PVP („sare"). Drogurile erau îngropate în preajma Taracliei, într-o fâșie forestieră, de unde orheianul cu vârsta de 30 ani urma să le preia, pentru
08:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Totodată, Președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează
08:20
Record pe piața imobiliară din R.Moldova: A înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente din ultimii 17 ani # Punctul
În primul trimestru al anului 2025, piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente din ultimii 17 ani. Potrivit expertului IDIS „Viitorul", Veaceslav Ioniță, apartamentele noi s-au scumpit cu 20,6%, iar cele vechi – cu 17,4% față de 2024. În trimestrul doi, creșterile anuale au fost mai moderate:
08:10
Aproape jumătate de milion de călători circulă zilnic cu transportul public municipal, dintre care, peste 270 de mii de persoane beneficiază de călătorii gratuite, subvenționate de Primăria Chișinău. Zilnic, pe itinerarele municipale circulă 35 de rute de autobuz, dintre care 28 – suburbane și 38 de rute de troleibuz, dintre care 4 ajung și în
1 septembrie 2025
16:50
Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Punctul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinul Uniunii Europene pentru producătorii moldoveni și pe accesul produselor agricole pe piața comunitară, în condițiile în care UE a anunțat recent majorarea cotelor de export pentru prune, struguri de masă, mere
14:40
VIDEO // PN a intrat în campania electorală prezentând 29 de proiecte de lege gata elaborate, la Rediul Mare, unde a copilărit Renato Usatîi # Punctul
În locul de unde izvorăște și pornește râul Răut, în sat unde și-a petrecut copilăria – Rediul Mare din raionul Dondușeni, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat echipa de candidați pentru alegerile parlamentare. El a prezentat și cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru adoptare în viitorul Parlament. Renato Usatîi a anunțat că
14:30
Irina Vlah: Avem informaţii că asupra CEC se fac presiuni ca eu personal să fiu exclusă din lista de candidaţi ai Blocului Electoral Patriotic # Punctul
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii, precum și despre tentativele PAS privind eliminarea sa din cursa electorală. „Presiunea sistematică asupra mea și intimidarea echipei mele au început odată cu apariția noastră în politica națională. Încă de la început, PAS tot încearcă să ne
13:20
SURSE // Gruparea lui Borman, vizată într-o operațiune de amploare a serviciilor din Spania # Punctul
Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au desființat o grupare criminală care desfășura pe teritoriul spaniol activitate ilegală de producere de țigări și contrabandă în UE a produselor contrafăcute din tutun și droguri. În cadrul operațiunii au fost eliberați 18 migranți din Europa de Est și Asia, care lucrau în condiții
13:00
VIDEO // Boris Volosatîi, mesaj de 1 septembrie: „R.Moldova nu are viitor fără profesori respectați și fără școli puternice. Soluția este Unirea cu România” # Punctul
În prima zi de școală, liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a lansat un mesaj puternic și mobilizator către profesori, elevi și părinți, afirmând că viitorul țării depinde de respectul față de dascăli și de calitatea educației. „Știu cum arată școlile goale, satele fără elevi și colegii noștri dascăli nevoiți să plece în străinătate. Republica
11:30
În Aeroportul Internațional Chișinău, funcționarii vamali în conlucrare cu angajații IGPF au contracarat o tentativă de scoatere ilegală a valutei din țară. Cazul a fost înregistrat urmare a controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor de la ruta Chișinău-Istanbul. Astfel, asupra unei femei, cetățeană a Federației Ruse în vârstă de 34 de ani, echipa comună a depistat … Articolul VIDEO // Valută nedeclarată, depistată asupra unei nerezidente, la vama Aeroport apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Bărbat condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă # Punctul
La data de 29 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui director de companie, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de contrabandă. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu suspendare condiționată de un termen de probațiune de 3 ani. Acțiunea civilă înaintată de … Articolul Bărbat condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Cel puţin 622 de morţi şi 1.500 de răniţi în Afganistan, în urma unui cutremur de suprafaţă de magnitudinea 6 lângă Jalalabad # Punctul
Cel puţin 622 de persoane au murit, iar alte 1.500 au fost rănite în urma unui cutremur de magnitudinea 6, potrivit Institutului american de geofizică USGA, în noaptea de duminică spre luni, în estul Afganistanului, la frontiera cu Pakistanul, declară un purtător de cuvânt al Ministerului afgan de Interne, Abdul Mateen Qani, AFP. Epicentrul seismului, … Articolul Cel puţin 622 de morţi şi 1.500 de răniţi în Afganistan, în urma unui cutremur de suprafaţă de magnitudinea 6 lângă Jalalabad apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Aseară, Poliția din Soroca a fost sesizată cu privire la producerea unui grav accident rutier. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un bǎrbat de 25 de ani, la volanul unui BMW, pe traseu, la intrarea în satul Cosăuți, având exces de viteză, a pierdut controlul maşinii şi a derapat într-un canal de scurgere a apelor … Articolul Accident fatal la Soroca. Un bărbat a decedat apare prima dată în Punctul pe i.
31 august 2025
10:00
VIDEO // Irina Vlah: Limba cântată de geniul Mateevici astăzi unește pe toți cei care cred în Moldova # Punctul
Conducerea și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba noastră” – poezia lui Alexei Mateevici, versurile căreia sunt versurile Imnului de Stat al Republicii. Irina Vlah, liderul partidului, a declarat că este „limba cronicilor, a rugăciunilor și a cântecelor noastre. Limba în care se oglindește sufletul și istoria poporului … Articolul VIDEO // Irina Vlah: Limba cântată de geniul Mateevici astăzi unește pe toți cei care cred în Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
30 august 2025
08:50
Moldovean mort în Italia, strivit de un cilindru de 800 de kg. Nu de mult își înmormântase fiul # Punctul
Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, Vladimir Valah, rezident de mulți ani în Buttapietra, a murit miercuri după-amiaza, la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce marți, în timpul programului de lucru la compania „Ici Caldaie” din Campagnola di Zevio, a fost prins sub un cilindru de oțel cu greutatea de aproximativ … Articolul Moldovean mort în Italia, strivit de un cilindru de 800 de kg. Nu de mult își înmormântase fiul apare prima dată în Punctul pe i.
29 august 2025
14:10
Tânăr originar din Criuleni, reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de răpirea unui automobil # Punctul
Un tânăr de 24 de ani, originar din Criuleni, a fost reținut pentru 72 de ore de polițiștii Inspectoratului de la Ciocana, fiind bănuit de răpirea unui automobil. Potrivit informațiilor preliminare, acesta se afla în zona de agrement din Vadul lui Vodă, când a observat un Volkswagen descuiat și cu cheile în contact.Tânărul a urcat … Articolul Tânăr originar din Criuleni, reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de răpirea unui automobil apare prima dată în Punctul pe i.
13:30
Fosta ministră a justiției și candidata independentă, Olesea Stamate, a îndemnat alegătorii să o voteze la alegerile parlamentare, transmite IPN. „Cred că putem corecta lucrurile împreună. Avem nevoie de o justiție care apără oamenii, nu guvernările. Nu am ales confortul, ci lupta pentru dreptate”, a menționat Olesea Stamate într-un mesaj video publicat în prima zi … Articolul Candidata independentă Olesea Stamate: Pe 28 septembrie faceți alegerea onestă apare prima dată în Punctul pe i.
13:20
Unirea cu România este singura cale de acces în Uniunea Europeană și NATO pentru a desprinde odată și pentru totdeauna Moldova de pericolul rusesc. Cu acest mesaj s-a lansat în campania electorală Partidul Național Moldovenesc, transmite IPN. „Aici în 1918 sfatul țării a votat unirea. Astăzi continuăm acel drum, pentru memoria celor care au fost, … Articolul „Unirea cu România, singura cale spre UE și NATO” – PNM s-a lansat în campanie apare prima dată în Punctul pe i.
13:20
Misiune emoționantă pentru echipa SAMU Glodeni, care a gestionat situația cu mult calm și profesionalism în seara zilei de 28 august, atunci când a asistat nașterea unei fetițe, în autoambulanță, în timpul transportării spre maternitate. La ora 20:09, Dispeceratul comun de urgență a IMSP CNAMUP a recepționat o solicitare pentru acordarea asistenței medicale de urgență … Articolul Echipa SAMU Glodeni a asistat o naștere în ambulanță apare prima dată în Punctul pe i.
13:10
Atacuri cu drone ruseşti s-au soldat cu doi morţi şi un rănit în regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina, a anunţat vineri administraţia militară ucraineană. Aceste noi atacuri au avut loc într-o zonă pe care Ucraina o protejează din ce în ce mai greu în faţa presiunii Rusiei, relatează AFP. „Din păcate, două persoane au murit – … Articolul Doi morţi în urma atacurilor armatei ruse în regiunea Dnipropetrovsk apare prima dată în Punctul pe i.
13:10
Departamentul de Stat al SUA aprobă vânzarea potenţială către Ucraina a rachetelor de croazieră lansate din aer. Câteva ţări europene plătesc pentru ele # Punctul
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potenţială vânzare către Ucraina de rachete de croazieră lansate din aer şi echipamente conexe, în valoare estimată la 825 de milioane de dolari, a anunţat joi Pentagonul, potrivit Reuters. Vânzarea potenţială a 3.350 de rachete Extended Range Attack Munition (ERAM) include kituri de ghidare GPS şi sisteme … Articolul Departamentul de Stat al SUA aprobă vânzarea potenţială către Ucraina a rachetelor de croazieră lansate din aer. Câteva ţări europene plătesc pentru ele apare prima dată în Punctul pe i.
13:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi la telefon cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, care și-a început mandatul la 6 august 2025. Șefa statului l-a felicitat cu ocazia preluării funcției și i-a urat succes în exercitarea mandatului prezidențial. Cei doi șefi de stat au convenit să continue cooperarea foarte bună dintre Republica Moldova … Articolul Maia Sandu a avut o convorbire telefonică cu Președintele Poloniei, Karol Nawrocki apare prima dată în Punctul pe i.
13:00
BEP a intrat în campanie. Irina Vlah: Eu cred în poporul nostru! Cred că vom întoarce Moldova! Cred că vom reuși împreună! # Punctul
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a intrat oficial în campania electorală pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova. Lansarea în campanie a avut loc la Mănăstirea Căpriana. În cadrul evenimentului, Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a arătat convinsă de succesul Blocului la alegerile din 28 septembrie. „Blocul Patriotic … Articolul BEP a intrat în campanie. Irina Vlah: Eu cred în poporul nostru! Cred că vom întoarce Moldova! Cred că vom reuși împreună! apare prima dată în Punctul pe i.
13:00
Europa propune o zonă tampon de 40 de km între Ucraina şi Rusia în efortul de a instaura pacea, dar există îngrijorări şi probleme # Punctul
Liderii europeni iau în considerare crearea unei zone-tampon de 40 de kilometri între liniile frontului ruseşti şi ucrainene, ca parte a unui acord de pace, o idee de ultimă instanţă acceptată de Moscova, care ar putea solicita creşterea modestului număr de trupe de menţinere a păcii de pe continent, relatează Politico.com. Propunerea, potrivit a cinci … Articolul Europa propune o zonă tampon de 40 de km între Ucraina şi Rusia în efortul de a instaura pacea, dar există îngrijorări şi probleme apare prima dată în Punctul pe i.
12:10
Lista persoanelor și entităților sancționate pentru sprijinirea ingerințelor rusești în Republica Moldova a fost extinsă astăzi de Consiliul Interinstituțional de Supervizare, prin includerea a mai multor cetățeni străini și moldoveni, în contextul noilor sancțiuni impuse de Canada. Despre aceasta a anunțat astăzi premierul Dorin Recean, transmite IPN. „Ieri Canada a anunțat sancțiuni împotriva a 16 … Articolul Guvernul extinde lista sancțiunilor în contextul măsurilor adoptate de Canada apare prima dată în Punctul pe i.
11:10
Prima intervenție de tratare a unui anevrism cerebral cu dispozitiv intrasacular WEB, efectuată la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” # Punctul
În premieră pentru Republica Moldova, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman” a fost realizată ieri, 28 august, o intervenție chirurgicală de tratare a unui anevrism de arteră bazilară de dimensiuni mari, cu ajutorul unui dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge). Noua tehnică permite închiderea anevrismului prin plasarea unui dispozitiv direct în interiorul sacului … Articolul Prima intervenție de tratare a unui anevrism cerebral cu dispozitiv intrasacular WEB, efectuată la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” apare prima dată în Punctul pe i.
10:40
Blocul electoral „Alternativa” s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Adunați în fața Parlamentului, reprezentanții blocului au declarat că este timpul pentru o guvernare responsabilă și o Moldovă prosperă. Aceștia au mai spus că obiectivul lor este să ofere soluții rapide la problemele cotidiene ale oamenilor, transmite IPN. Liderul Partidului MAN, … Articolul Blocul Alternativa s-a lansat în campanie: „Este timpul pentru o guvernare responsabilă” apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Viceprimarul Capitalei, Olga Ursu, și deputatul MAN Gaik Vartanean, s-au întâlnit cu Mag. Andreas Reichhardt, Director General în cadrul Ministerului Federal de Finanțe al Austriei # Punctul
La Viena, viceprimarul Capitalei, Olga Ursu, și deputatul MAN Gaik Vartanean, s-au întâlnit cu Mag. Andreas Reichhardt, Director General în cadrul Ministerului Federal de Finanțe al Austriei. „Discuția s-a axat pe intensificarea cooperării economice între Chișinău și Republica Austria, cu un accent pe promovarea inovației, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și explorarea unor noi … Articolul Viceprimarul Capitalei, Olga Ursu, și deputatul MAN Gaik Vartanean, s-au întâlnit cu Mag. Andreas Reichhardt, Director General în cadrul Ministerului Federal de Finanțe al Austriei apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Factori de decizie ai IMSP „Spitalul Clinic Bălți” – vizați în cauze penale pentru fapte de corupție. CNA desfășoară acțiuni și la spitalele raionale din Drochia și Edineț # Punctul
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii mun. Bălți, desfășoară acțiuni procesuale în 9 dosare de corupție în care sunt vizați factori de decizie ai Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul Clinic Bălți”, inclusiv directorul care a fost reținut pentru 72 de ore. Astfel, sunt investigate fapte de abuz de serviciu, trafic de influență și corupere … Articolul Factori de decizie ai IMSP „Spitalul Clinic Bălți” – vizați în cauze penale pentru fapte de corupție. CNA desfășoară acțiuni și la spitalele raionale din Drochia și Edineț apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Trei bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 12.500.000 lei, la transportarea mărfii spre port # Punctul
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unui scheme de evaziune fiscală și spălare de bani din 2023 la transportarea mărfii spre port, în sumă de peste 12.500.000 lei. În dosarul penal sunt cercetați în calitate de bănuiți fondatorul și administratorul companiei din Chișinău, precum și însăși compania, ca persoană juridică, … Articolul Trei bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 12.500.000 lei, la transportarea mărfii spre port apare prima dată în Punctul pe i.
28 august 2025
19:10
Sărbătoarea Meșterilor Populari „La Poalele Țiglei” – tradiție, muzică și meșteșuguri autentice la Văsieni # Punctul
În zi de mare sărbătoare creștină, când ortodocșii cinstesc Adormirea Maicii Domnului, satul Văsieni a găzduit cea de-a XVIII-a ediție a Sărbătorii Meșterilor Populari „La Poalele Țiglei”, un eveniment devenit tradiție frumoasă pentru raionul Ialoveni și întreaga Moldovă. Festivalul s-a desfășurat, ca de obicei, în curtea Muzeului Raional de Istorie și Etnografie „Anatol Candu”, reunind … Articolul Sărbătoarea Meșterilor Populari „La Poalele Țiglei” – tradiție, muzică și meșteșuguri autentice la Văsieni apare prima dată în Punctul pe i.
