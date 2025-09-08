Strugurii albi vs. negri: beneficii, diferențe și soiuri
Unica.md, 9 septembrie 2025 00:20
Strugurii sunt unele dintre cele mai populare fructe consumate în lume, apreciate nu doar pentru gustul lor delicios, ci și pentru numeroasele beneficii pentru sănătate. Există două categorii principale: strugurii ...
• • •
Acum 2 ore
00:20

00:10
Cancelarul german Friedrich Merz avertizează: Cucerirea Ucrainei este doar începutul planului imperialist al lui Putin # Unica.md
Cucerirea Ucrainei nu reprezintă finalul planurilor Rusiei, ci doar începutul unui proiect imperialist mai amplu, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz, în cadrul conferinței anuale a ambasadorilor germani, transmite ...
00:10
Cel puțin 19 morți și peste 100 de răniți în Nepal, cele mai grave proteste din ultimele decenii, izbucnite după blocarea rețelelor sociale # Unica.md
Cel puțin 19 persoane au murit și peste 100 au fost rănite luni, în Nepal, în urma celor mai grave proteste din ultimele decenii, potrivit autorităților. Violențele au izbucnit în ...
00:00
Ministerul de Externe al Republicii Cehe expulzează un diplomat belarus suspectat de spionaj, în contextul arestării la Timișoara a fostului șef adjunct SIS din Moldova # Unica.md
Ministerul de Externe al Republicii Cehe a anunțat luni expulzarea unui diplomat belarus suspectat de spionaj, pe fondul unei ample operațiuni internaționale ce a dus la arestarea, la Timișoara, a ...
Acum 4 ore
22:50
Cadavru „găsit fără cap”. Al 19-lea director de top mort în condiții suspecte, în Rusia, de la începutul războiului # Unica.md
Alexey Sinitsyn, directorul general al producătorului de potasiu K-Potash Service, a fost găsit mort în apropiere de Kaliningrad, devenind astfel al 19-lea director al unei companii ruse de top care ...
22:40
NATO, în stare de alertă maximă pe flancul estic: Rusia mobilizează zeci de mii de soldați la granițele cu Polonia și Lituania pentru exercițiul Zapad 2025 # Unica.md
Flancul estic al NATO traversează cea mai tensionată perioadă din ultimii ani, pe fondul mobilizării masive de trupe și armament rusesc la granițele cu Polonia și Lituania, în perspectiva exercițiului ...
22:30
Creatura care a provocat haos în miez de noapte într-un bloc din Germania. A sunat la toate soneriile locatarilor # Unica.md
Locatarii unui bloc de apartamente din sudul Germaniei, care au sunat la poliție din cauza soneriilor care sunau non-stop noaptea, au fost surprinși să descopere că vinovatul nu era de ...
22:30
Donald Trump, obligat să plătească peste 83 de milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru defăimare # Unica.md
O curte de apel din New York a confirmat decizia prin care Donald Trump trebuie să plătească 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru defăimare, scrie PROTV. Getty ...
22:20
Un medic francez, acuzat că a otrăvit 30 de pacienți pentru a-și etala abilitățile de resuscitare, judecat într-un caz fără precedent # Unica.md
Procesul anestezistului francez Frédéric Pechier, acuzat că a otrăvit 30 de copii și adulți, dintre care 12 au murit, a început luni la Besançon, estul Franței, într-un caz unic în ...
22:00
Deputata Reghina Apostolova a vizitat-o pe Evghenia Guțul în Penitenciarul nr. 13: „Condiții groaznice, dar colegii noștri rezistă” # Unica.md
Deputata Reghina Apostolova a efectuat luni o vizită la Penitenciarul nr. 13 din Capitală, unde bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, se află în arest preventiv, fiind acuzată de implicare în finanțarea ...
22:00
Relațiile dintre Moscova și Helsinki au intrat într-un nou episod tensionat după ce Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a lansat un avertisment ...
21:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat, luni, 8 septembrie, un avertisment primarului suspendat al capitalei, Ion Ceban, pentru utilizarea resurselor administrative în campania electorală. Totodată, CEC a solicitat Inspectoratului General ...
21:50
Irina Vlah cere sancționarea premierului Dorin Recean pentru folosirea resurselor administrative în campania electorală # Unica.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", a depus luni, 8 septembrie, o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care solicită sancționarea premierului Dorin Recean, candidat pe lista Partidului ...
21:30
CEC respinge acuzațiile de folosire a resursei administrative de către PAS în cazul Ambasadei Moldovei din Irlanda # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins acuzațiile aduse Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) privind utilizarea resursei administrative în scopuri electorale, în urma unei sesizări legate de o postare pe pagina ...
Acum 6 ore
21:20
Un zbor Ryanair a fost deviat după ce un pasager a încercat să deschidă ușile de urgență în timpul cursei # Unica.md
Un incident grav s-a petrecut joi la bordul unui avion Ryanair care zbura de la Bournemouth, Marea Britanie, spre Girona, Spania, după ce un pasager aflat în stare de ebrietate ...
21:20
Președintele rus Vladimir Putin a solicitat luni Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, să denunțe oficial Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori ...
21:10
Redactorul-șef al canalului de propagandă RT, Margarita Simonian, diagnosticată cu o boală gravă # Unica.md
Margarita Simonian, redactorul-șef al canalului TV de propagandă RT (Russia Today) și una dintre cele mai influente figuri ale presei pro-Kremlin, a anunțat public, în cadrul emisiunii lui Vladimir Soloviov, ...
21:10
Criză politică în Franța: Guvernul lui François Bayrou a fost demis prin moțiune de cenzură # Unica.md
Parlamentul francez a votat luni, 8 septembrie, pentru demiterea Guvernului condus de premierul François Bayrou, marcând un moment fără precedent în istoria celei de-a Cincea Republici. Moțiunea de cenzură a ...
21:00
Fost director adjunct al SIS Moldova, reținut la Timișoara pentru trădare: ar fi transmis informații clasificate către KGB Belarus # Unica.md
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova a fost reținut în Timişoara fiind acuzat că a furnizat informații clasificate privind România către ofițeri KGB din Belarus. ...
Acum 8 ore
18:20
O nouă voce promițătoare în muzica populară: Camelia Ursu debutează cu o superbă melodie semnată de maestrul Edgar Ștefăneț și orchestra FLUIERAȘ # Unica.md
O nouă voce promițătoare în muzica populară de la noi. Tânăra și frumoasa interpretă Camelia Ursu, debutează cu încredere în lumea cântecului popular cu piesa – „Are mama mândră floare", ...
Acum 12 ore
16:20
La Tipografia Centrală a fost distrusă matrița folosită pentru tipărirea buletinelor de vot # Unica.md
La Tipografia Centrală a fost distrusă matrița utilizată pentru tipărirea buletinelor de vot destinate alegătorilor care optează pentru votul prin corespondență în zece țări: SUA, Canada, Suedia, Norvegia, Islanda, Finlanda, ...
16:10
Naștere asistată în ambulanță: O femeie din Capitală a adus pe lume o fetiță sănătoasă cu ajutorul medicilor de pe SAMU Ciocana # Unica.md
Un echipaj de medici de pe ambulanță a asistat ieri, 7 septembrie, la nașterea unei fetițe, după ce o femeie de 33 de ani din Capitală a solicitat ajutor medical ...
16:10
Un nou detaliu ilegal în eliberarea deținuților periculoși: Este vizat un fost șef din penitenciar # Unica.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că Ghenadie Bulhac, fost șef al Serviciului juridic al Penitenciarului nr. 17 din Rezina, a încălcat regimul juridic al incompatibilităților după ce, la ...
16:10
Președinția Republicii Moldova respinge acuzațiile Olesei Stamate privind presiuni asupra deținuților în campania electorală # Unica.md
Președinția Republicii Moldova a respins ferm informațiile răspândite de candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, potrivit cărora reprezentanți ai instituției prezidențiale, ai Guvernului și ai Ministerului Justiției ar fi ...
16:10
Poliția Națională s-a autosesizat după ce un șofer de BMW a fost filmat în timp ce a agresat verbal un conducător de ambulanță în Chișinău # Unica.md
Poliția Națională a anunțat că s-a autosesizat după ce în mediul online a apărut o secvență video în care șoferul unui BMW ignoră regulile de circulație și folosește un limbaj ...
15:20
Clădirea Guvernului ucrainean din Kiev, lovită de o rachetă Iskander-K, nu de o drona cum s-a crezut inițial # Unica.md
În dimineața zilei de 7 septembrie, clădirea Guvernului ucrainean din Kiev a fost lovită de o rachetă de croazieră 9M727 din complexul „Iskander-K", potrivit unei analize publicate de Defense Express. ...
15:10
Republica Moldova va primi un grant de 7,9 milioane de dolari de la BIRD pentru managementul sustenabil al bazinului râului Nistru # Unica.md
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), destinat extinderii practicilor de management sustenabil al ...
15:00
Tragedie în raionul Ștefan Vodă: un tânăr de 26 de ani a murit subit pe malul râului Nistru # Unica.md
Un tânăr din Căușeni a decedat subit ieri, în jurul orei 12:50, în localitatea Ciuburciu, raionul Ștefan Vodă, informează pulsmedia.md. Victima, în vârstă de 26 de ani, se afla la ...
15:00
Detalii despre șeful MAI reținut pentru răpirea și returnarea forțată a cetățenilor ucraineni înapoi peste Nistru # Unica.md
Autoritățile au oferit noi detalii despre reținerea unui șef din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), acuzat că a răpit cetățeni ucraineni care au intrat ilegal în Republica Moldova și i-a ...
15:00
Serviciul Vamal finalizează migrarea la NCTS versiunea 6, cea mai nouă platformă europeană de gestionare a tranzitului # Unica.md
În noaptea de duminică spre luni, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a finalizat cu succes lucrările de mentenanță și modernizare a sistemului informațional dedicat procesului de vămuire, realizând migrarea integrală ...
14:50
La Chișinău, în perioada 10-21 septembrie, va avea loc a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești # Unica.md
Chișinăul găzduiește, între 10 și 21 septembrie, cea de-a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, cel mai amplu festival al artelor scenice din Republica Moldova. Ediția aniversară se desfășoară ...
14:50
Descoperire la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea: armă neletală și butelii cu gaz ascunse într-un autoturism înmatriculat în Moldova # Unica.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit în interiorul unui autoturism înmatriculat în Republica Moldova o armă neletală supusă autorizării, ...
14:50
IGPF a primit echipament modern în valoare de 700.000 de dolari, donație din partea Guvernului SUA # Unica.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a fost dotat recent cu echipament modern în valoare de circa 700.000 de dolari, oferit de Guvernul Statelor Unite ale Americii. Reprezentanții IGPF ...
14:50
Republica Moldova și Danemarca semnează un Memorandum pentru accelerarea tranziției energetice și dezvoltarea surselor regenerabile # Unica.md
Republica Moldova și Regatul Danemarcei și-au unit eforturile pentru a accelera tranziția energetică și a sprijini dezvoltarea surselor regenerabile prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere care stabilește un cadru de ...
14:50
Record istoric de trafic la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău: peste 757.000 de pasageri în august # Unica.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău a înregistrat în luna august 2025 un record istoric de trafic, cu 757.790 de pasageri îmbarcați și debarcați. Această cifră depășește cu 6% prognoza ...
14:40
Pensionarii care sunt fondatori ai întreprinderilor individuale sau ai gospodăriilor țărănești, precum și cei care desfășoară activități independente în comerțul cu amănuntul (cu excepția mărfurilor accizabile), sunt scutiți de plata ...
Acum 24 ore
11:50
Băncile elvețiene vor transmite autorităților din Jersey date despre conturile miliardarului rus Roman Abramovici, în cadrul unei investigații privind spălarea de bani și încălcarea sancțiunilor # Unica.md
Băncile din Elveția au fost obligate printr-o decizie judecătorească să furnizeze autorităților din Jersey informații despre conturile miliardarului rus Roman Abramovici, în cadrul unei anchete privind originea averii acestuia și ...
11:40
Atac armat în Ierusalimul de Est: patru persoane ucise și 15 rănite, doi atacatori neutralizați # Unica.md
Doi atacatori au deschis focul luni, la o intersecție din Ierusalimul de Est, ucigând patru persoane și rănind alte 15, înainte de a fi „neutralizați", conform primelor informații furnizate de ...
11:30
Un motociclist a ajuns la spital în această dimineață, după ce motocicleta sa a fost cuprinsă de flăcări pe strada Independenței din orașul Sângerei, informează pulsmedia.md. Incidentul s-a produs în ...
11:30
Peste 4600 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, documentate de poliție în weekendul trecut # Unica.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că, pe parcursul zilelor de odihnă, pe teritoriul Republicii Moldova au fost documentate peste 4600 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră. Cele mai ...
11:30
Operațiune de amploare a CNA: 15 persoane reținute și 60 de percheziții pentru finanțare ilegală și corupere electorală # Unica.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Bălți au anunțat efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, ca ...
11:30
CNA prezintă bilanțul săptămânal: percheziții, condamnări și sechestre de milioane de lei în dosare de corupție și finanțare ilegală # Unica.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și pe segmentul recuperării bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ...
11:30
Un bărbat din Rîșcani, reținut după ce a agresat polițiștii interveniți într-un caz de violență în familie # Unica.md
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a agresat polițiștii care au intervenit într-un caz de violență domestică, incidentul având ...
10:20
Tragedie la Orhei: Un bărbat a murit într-un incendiu izbucnit la o fabrică de panificație # Unica.md
Un bărbat și-a pierdut viața în noaptea trecută, în urma unui incendiu izbucnit la o fabrică de panificație din municipiul Orhei, informează MOLDPRES. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a ...
10:10
Compensații de peste 87 milioane lei pentru energia electrică oferite antreprenorilor prin ODA în primele opt luni ale anului 2025 # Unica.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță că valoarea compensațiilor pentru energia electrică acordate antreprenorilor prin Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a depășit 87 milioane de lei în perioada ianuarie – ...
10:00
Serviciul Vamal a încasat peste 786,8 milioane de lei în ultima săptămână, depășind ținta anuală # Unica.md
În ultima săptămână, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat suma de peste 786,80 milioane de lei, anunță instituția. Persoanele fizice au introdus bunuri în valoare ce depășește limita ...
10:00
Maia Sandu, vizită oficială la Strasbourg: discurs în Parlamentul European și întrevederi cu lideri europeni # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează la începutul acestei săptămâni o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul
09:50
Fostul deputat Viorel Melnic, cunoscut ca unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost reținut duminică, 7 septembrie, în cadrul unei ample operațiuni a organelor de drept, potrivit unor surse ... Post-ul Fost deputat, apropiat al lui Ilan Șor, reținut într-o amplă operațiune anticorupție apare prima dată în Unica.md.
09:50
Ambasadorul Moldovei la Washington, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui SUA, Donald Trump # Unica.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă. Diplomatul moldovean a ... Post-ul Ambasadorul Moldovei la Washington, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui SUA, Donald Trump apare prima dată în Unica.md.
09:50
Eclipsa totală de Lună „Luna Sângerie” a oferit un spectacol impresionant și în Republica Moldova # Unica.md
În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, cerul a fost martorul unui fenomen astronomic spectaculos: o eclipsă totală de Lună, cunoscută popular drept „Luna Sângerie”. Evenimentul a fost vizibil ... Post-ul Eclipsa totală de Lună „Luna Sângerie” a oferit un spectacol impresionant și în Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
