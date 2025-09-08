CEC cere Poliției să investigheze vizita lui Ion Ceban la Roma în context electoral

09:30

Doi agenți de pază ai unei companii private au fost trimiși pe banca acuzaților, fiind învinuiți că au bătut un tânăr în vârstă de 24 de ani, în apropierea unei ... Post-ul Doi agenți de pază, trimiși în judecată după ce au bătut un tânăr lângă o stație PECO din raionul Ialoveni apare prima dată în Unica.md.