Chișinău: Mai multe biserici, ridicate fără autorizații oficiale, pe terenuri destinate copiilor

Agora.md, 8 septembrie 2025 20:20

Chișinău: Mai multe biserici, ridicate fără autorizații oficiale, pe terenuri destinate copiilor

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 5 minute
20:40
„I-a apucat dracii”: Ceban, după ce CEC l-a sancționat cu avertisment (VIDEO) Agora.md
Acum 30 minute
20:20
Chișinău: Mai multe biserici, ridicate fără autorizații oficiale, pe terenuri destinate copiilor Agora.md
Acum o oră
19:50
„Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți”: Zuckerberg ar fi recunoscut că a improvizat un răspuns pentru a răspunde așteptărilor lui Trump Agora.md
Acum 2 ore
19:40
Reuniunea Teatrelor Românești revine la Chișinău: 11 zile de spectacole, emoții și artă Agora.md
19:20
Un fost director adjunct al SIS, reținut în România. Este acuzat că ar fi transmis secrete de stat către Belarus Agora.md
19:00
Cel mai promițător proiect BMW din ultimii ani - BMW iX3 este mașina viitorului Agora.md
19:00
Usatîi: Marian a scos ziarele PN din porțile oamenilor și le-a înlocuit cu ale PAS. „Fals, nu au nicio dovadă” Agora.md
Acum 4 ore
18:20
PeScurt // Contestații respinse. CEC a respins două contestații depuse de Blocul Electoral „Alternativa” și Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Agora.md
18:10
MDED: Economia R. Moldova va crește cu peste 4% după 2028, în cel mai optimist scenariu Agora.md
18:00
Ion Ceban, sancționat cu avertisment de CEC pentru nerespectarea Codului electoral Agora.md
17:00
PeScurt // Traficul rutier va fi suspendat complet pe str. Nicolae Costin, între str. Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu, în perioada 8–10 septembrie. Măsura va fi aplicată între orele 08:00 și 18:00. Agora.md
17:00
Pandemia a trecut, amenzile continuă: Condamnare pentru pretinsa falsificare a certificatelor de vaccinare anti-COVID Agora.md
16:50
Nutriționistă, despre așa-zisa detoxifiere cu sucuri: „Cel mai grav e când organismul primește doar glucoză și fructoză lichidă” Agora.md
Acum 6 ore
16:40
Nutriționista Maria-Victoria Racu, despre așa-zisa detoxifiere cu sucuri: „Cel mai grav e când organismul primește doar glucoză și fructoză lichidă” Agora.md
16:40
Componente din Aloe Vera, interzise parțial în suplimentele alimentare. Nutriționistă: Prezintă riscuri, inclusiv cancerigen Agora.md
16:00
PeScurt // Tentativă de contrabandă. O tânără de 26 de ani, de naționalitate străină a fost depistată la Punctul de trecere Palanca cu 112 lanțuri din metal auriu, în greutate totală de 154,2 grame, ascunse în bagaje. Agora.md
15:40
„Era un pachet cu jumate de milion de euro”. Interceptări în dosarul coruperii electorale și finanțare ilegală (AUDIO) Agora.md
15:40
Atac armat la periferia Ierusalimului: șase morți și zeci de răniți Agora.md
15:10
PeScurt // Scuze publice. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și-a prezentat scuze publice. „Am utilizat un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care a jignit”. Agora.md
15:10
Alcool la volan și peste 170 km/h la bord: Weekend cu 4.600 de încălcări în traficul rutier Agora.md
15:00
Protest în România: Mii de profesori, în marș până la Palatul Cotroceni (VIDEO) Agora.md
Acum 8 ore
14:10
Șeful unui sector al Poliției de Frontieră, plasat în arest preventiv: Ar fi răpit și returnat forțat doi cetățeni străini în Ucraina (UPDATE) Agora.md
14:00
Promo-LEX: Internetul, inundat de sondaje false în campania electorală. Riscuri de manipulare a alegătorilor Agora.md
14:00
Șeful unui sector al Poliției de Frontieră, plasat în arest preventiv: Ar fi răpit și returnat forțat doi cetățeni străini în Ucraina Agora.md
13:30
Franța, la un pas de a rămâne fără Guvern: Opoziția, cu moțiune de cenzură împotriva premierului Bayrou Agora.md
13:10
Între „cât de ipocriți pot fi unii” și „minciuni menite să manipuleze opinia publică”: Stamate acuză, Președinția neagă Agora.md
12:50
60% dintre școlile din țară vor utiliza, în acest an, catalogul electronic Agora.md
Acum 12 ore
12:30
Parlamentare: 2.472 de buletine vor fi tipărite pentru a vota prin corespondență Agora.md
12:30
Republica Moldova a lansat Institutul Național de Administrație și Management Public Agora.md
12:20
Spania, victorie categorică cu Turcia - ibericii ajung la 26 de meciuri oficiale fără înfrângere Agora.md
12:10
Patru femei antreprenoare își dezvoltă afacerile cu sprijinul Elveției și UN Women Moldova Agora.md
12:00
Sondaj: Sandu, Dodon și Usatîi, politicienii cu cea mai mare încredere Agora.md
11:50
Sondaj despre parlamentare: Patru formațiuni politice ar avea cele mai mari șanse de a obține fotolii în Legislativ Agora.md
11:50
ANTA atenționează: Drumuri din Rusia cu taxe pentru transportul străin. Cum se vor face plățile Agora.md
11:40
Carlos Alcaraz, campion la US Open pentru a doua oară Agora.md
11:40
Parlamentare: Patru formațiuni politice ar avea cele mai mari șanse de a obține fotolii în Legislativ (SONDAJ) Agora.md
11:20
Fintech Moldova Conference 2025: Descoperind viitorul Finațelor în Moldova Agora.md
11:00
Incendiu la pădurea de la Mălina Mică din Chișinău: 0,02 ha de vegetație uscată, distruse Agora.md
11:00
Ambasador cu drepturi depline: Kulminski i-a prezentat lui Trump scrisorile de acreditare Agora.md
10:50
Echipele mobile radiologice și stomatologice merg la Criuleni, Cantemir și Ungheni. Locuitorii vor primi consultații gratuite Agora.md
10:40
CNA: 15 persoane, reținute pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani. Fostul deputat Viorel Melnic ar fi printre acestea (UPDATE) Agora.md
10:40
PeScurt // Update. Cele 15 persoane reținute în ultimele 72 de ore urmează să fie plasate în izolatoarele de urmărire penală disponibile din țară. Potrivit CNA, aceste persoane sunt „afiliate unei formațiuni politice”. Agora.md
10:30
Orhei: Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu la o fabrică de panificație Agora.md
10:30
Chișinău: Un pasager și un taxator de troleibuz s-au luat la pumni. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale Agora.md
10:00
Avocatul Poporului, cu îndemn către concurenții electorali: „Să își mențină discursurile în limitele respectului față de alegători” Agora.md
09:30
CNA: 15 persoane, reținute pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani. Fostul deputat Viorel Melnic ar fi printre acestea Agora.md
09:10
Deplasări de primar fără bani municipali? Blocul Alternativa afirmă că Ceban a mers în Italia din sursele proprii (UPDATE) Agora.md
09:10
PeScurt // Reacție. „Am mers pe cont propriu”. Este precizarea primarului suspendat din funcție , Ion Ceban, după ce PAS a depus o sesizare la CEC, în care cere sancționarea liderului MAN, după vizita în Italia, la care ar fi participat în calitate de edil. Agora.md
09:00
Trump: Liderii europeni vor vizita SUA în această săptămână pentru a discuta despre războiul din Ucraina Agora.md
08:20
Incendiu la pădurea de lângă Mălina Mică din Chișinău: 0,02 ha de vegetație uscată, distruse Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.