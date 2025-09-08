Chișinău: Mai multe biserici, ridicate fără autorizații oficiale, pe terenuri destinate copiilor
Agora.md, 8 septembrie 2025 20:20
Chișinău: Mai multe biserici, ridicate fără autorizații oficiale, pe terenuri destinate copiilor
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:40
19:20
19:00
Acum 4 ore
18:20
18:10
17:00
17:00
16:50
Acum 6 ore
16:40
16:40
16:00
15:40
15:10
15:10
Acum 8 ore
14:10
14:00
14:00
13:30
13:10
Acum 12 ore
12:30
12:20
12:10
11:50
11:50
11:40
11:00
11:00
10:50
10:40
10:40
10:30
10:00
09:30
09:10
09:10
09:00
08:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.