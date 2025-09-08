Alexandru Musteața: Suntem generația care trebuie să dovedească faptul că Moldova, deși mică prin dimensiuni, poate fi mare prin inteligență, reziliență și credibilitate

La 9 septembrie, Serviciul de Informații și Securitate va sărbători Ziua lucrătorilor din organele securității statului și cea de-a XXXIV-a aniversare de la crearea serviciului special al Republicii Moldova. Cu acest prilej, astăzi, în cadrul instituției a avut loc o ședință festivă cu participarea dnei Maia SANDU, președintă a Republicii Moldova, Comandant Suprem al Forțelor Armate, veterani ai Serviciului și oaspeți de onoare. În mesajul său, Președinta a evidențiat rolul Serviciului de Informații și Securitate în apărarea independenței și a democrației, îndeosebi în contextul amenințărilor hibride împotriva țării. Șefa statului a mulțumit efectivului SIS pentru eforturile și devotamentul cu care își îndeplinește misiunile. De asemenea, Președinta a îndemnat SIS să își continue activitatea cu aceeași dăruire și responsabilitate pentru protejarea viitorului Republicii Moldova. Alexandru MUSTEAȚA, director al Serviciului de Informații și Securitate, în alocuțiunea sa, a făcut o retrospectivă a evenimentelor ce au marcat existenta serviciului de intelligence și a onorat ofițerii care, prin asumarea unor standarde morale și profesionale înalte, contribuie la promovarea imaginii instituției în calitate de pilon de bază al statului de drept și al democrației. Dumnealui a vorbit despre complexitatea mediului de securitate, amenințările multidirecționale tot mai dificil de anticipat și măsurile întreprinse de către instituție pentru a putea răspunde categoric și profesionist acestor provocări. Un rol deosebit revine protejării parcursului european al Republicii Moldova, considerat astăzi un pilon fundamental al securității naționale. Integrarea europeană și securitatea statului sunt interdependente, iar consolidarea instituțiilor, securizarea proceselor democratice și protejarea spațiului informațional reprezintă priorități strategice. La fel, a menționat domeniile în care lucrurile au evoluat semnificativ, în special modernizarea și îmbunătățirea capabilităților tehnologice. Au fost consemnate relația pe care Serviciul a reușit să o dezvolte cu partenerii externi, precum și dialogul profesional și coerent stabilit cu instituțiile statului care au ca premisă securitate sporită pentru cetățeni, societate și stat. „Viitorul nu este niciodată predeterminat. El depinde de deciziile pe care le luăm astăzi. Dacă vom continua pe calea reformei și a profesionalismului, dacă vom rămâne ancorați în valorile democratice și în parteneriatele strategice, atunci SIS va fi nu doar un apărător al Republicii Moldova, ci și un actor respectat în arhitectura europeană de securitate. Suntem generația care trebuie să dovedească faptul că Moldova, deși mică prin dimensiuni, poate fi mare prin inteligență, reziliență și credibilitate. Noi nu putem schimba geografia, dar putem decide cum răspundem provocărilor pe care ea ni le aduce” a remarcat dl Alexandru MUSTEAȚA. Directorul SIS a mulțumit ofițerilor de informații pentru munca asiduă pe care o îndeplinesc, dăruirea și devotamentul de care dau dovadă în fiecare zi, demnitatea și valorile etice pe care le manifestă și spiritul de echipă care, în cele din urmă, generează succesul instituțional. Cuvinte de recunoștință au fost rostite și în adresa veteranilor, rezerviștilor și combatanților pentru sacrificiul personal adus la apărarea ordinii de drept și demnității naționale. În cadrul festivității, directorii adjuncți ai Serviciului de Informații și Securitate, Dumitru FLOREA și Victor HODOROJA, au fost avansați la gradul de general-maior al SIS, o recunoaștere a contribuției lor în asigurarea securității statului. La fel, în semn de recunoștință și apreciere pentru rezultate remarcabile obținute în activitate, mai multor ofițeri le-au fost conferite distincții de stat și departamentale.

VIDEO | Cum va arăta buletinul de vot la Alegerile Parlamentare 2025
Comisia Electorală Centrală anunță că a început procesul de tipărire a buletinelor de vot pentru alegerile Parlamentare din 28 septembrie 2025. În prima rând sunt tipărite buletinele d vot penru votul prin corespondență. Potrivit hotărârii autorității electorale, în buletinul de vot se vor regăsi 23 de concurenți, după cum urmează:  1. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; 2. Partidul Politic „Democrația Acasă”; 3. Partidul Politic Coaliția pentru Unitate şi Bunăstare; 4. Andrei Năstase - candidat independent; 5. Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa; 6. Olesea Stamate - candidată independentă; 7. Partidul Politic Partidul Social Democrat European; 8. Partidul Politic Partidul Național Moldovenesc; 9. Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”; 10. Blocul Electoral „Alternativa”;  11. Partidul Politic Mișcarea Respect Moldova; 12. Blocul electoral „Împreună”; 13. Partidul Politic Liga Orașelor şi Comunelor; 14. Partidul Politic Alianța pentru Unirea Românilor; 15. Victoria Sanduţa - candidată independentă; 16. Partidul Politic Alianța „Moldovenii”; 17. Partidul Politic „Moldova Mare”; 18. Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii”; 19. Partidul Politic Noua Opțiune Istorică; 20. Partidul Liberal; 21. Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”; 22. Tatiana Creţu - candidată independentă; 23. Partidul Politic „Partidul Nostru”. Potrivit CEC, lățimea unui buletin de vot este de 14 cm și lungimea de 59,5 cm. Buletinele se vot tipări pe hârtie opacă (mată) de culoare albastru ceruleum. În buletin se vor regăsi 23 de concurenți electorali. Pe fiecare buletin de vot va fi indicată circumscripția electorală și secția de votare pentru care este destinat. Aceste date, tirajul buletinului de vot, se transmit de către membrii Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare.   Pe 28 septembrie 2025, alegătorii sunt îndemnați să meargă la secțiile de votare si să-și exercite Dreptul la vot, alegând unul dintre competitorii înscriși în buletinul de vot prin aplicare ștampilei votat în dreptul denumirii competitorului.
Alexandru Musteață: Suntem generația care trebuie să dovedească faptul că Moldova, deși mică prin dimensiuni, poate fi mare prin inteligență, reziliență și credibilitate
Caravana EcoVoucher ajunge în localitățile Republicii Moldova
Caravana EcoVoucher pornește în localitățile țării pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru Electrocasnice și despre avantajele înlocuirii aparatelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. Prima vizită va avea loc în raionul Nisporeni, iar în următoarele trei săptămâni Caravana EcoVoucher își propune să ajungă într-un număr maxim de raioane ale țării. Acțiunea este organizată de Centrul Național pentru Energie Durabilă, cu suportul Guvernului Germaniei și Uniunii Europene, prin proiectul „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M), implementat de GIZ.  În cadrul vizitelor vor fi organizate sesiuni de informare pentru populație cu demonstrarea practică a beneficiilor înlocuirii electrocasnicelor vechi pe altele noi eficiente energetic. În acest scop va fi utilizat echipament specializat de măsurare a consumului de energie electrică și oferite date comparative. De asemenea, vor avea loc  întâlniri cu reprezentanții administrației publice locale în cadrul cărora vor fi prezentate beneficiile și oportunitățile de finanțare a proiectelor de eficiență energetică. „Prin Caravana EcoVoucher aducem informația direct în comunități. Ne dorim ca fiecare cetățean să înțeleagă că utilizarea aparatelor eficiente energetic înseamnă economii la bugetul familiei și grijă pentru mediu. Un obiectiv important al programului este să promovăm în rândul populației modul corect de alegere a echipamentelor electrocasnice, astfel încât deciziile de procurare să fie informate, iar oamenii să cunoască din start cum va influența consumul de energie bugetul familiei”, a declarat Ion Muntean, directorul CNED. Programul de Vouchere pentru Electrocasnice, dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene și finanțat în această ediție de Norvegia, contribuie la reducerea consumului de energie electrică, scăderea cheltuielilor gospodăriilor și îmbunătățirea confortului locativ pentru cetățeni. Beneficiarii programului sunt familiile cu copii și vârstnici, înregistrate pe portalul compensatii.gov.md. Fiecare voucher, în valoare de 6.000 de lei, poate acoperi până la 70% din costul unui electrocasnic nou - frigidere cu clasele de eficiență energetică A, B, C și D, precum și mașini de spălat rufe din clasa A. Toate echipamentele respectă criteriile de eficiență energetică și standardele de conformitate europeană (CE). “Prin intermediul Caravanei EcoVoucher, continuăm să aducem mai aproape de cetățeni soluții concrete pentru reducerea consumului de energie și creșterea confortului în locuințe. Ne dorim ca fiecare familie să aibă acces la echipamente eficiente energetic și să simtă economiile în bugetul propriu, contribuind totodată la un viitor mai verde pentru Moldova,” a subliniat Viorel Albu, manager de componentă în proiectul E4M. Până în prezent, peste 35.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de programul EcoVoucher. Sprijinul a vizat atât achiziția de electrocasnice mari eficiente energetic, cât și distribuirea de becuri economice. Programul Ecovoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Această ediție a Programului de Vouchere pentru Electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M). E4M este un proiect implementat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca. Ediția curentă a Programului de Vouchere pentru Electrocasnice este finanțată de Norvegia. Caravana EcoVoucher este susținută de Guvernul Germaniei și Uniunea Europeană. Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) este instituția publică din subordinea Ministerului Energiei care are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicii de stat în domeniile de activitate atribuite, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare pentru finanțarea și promovarea proiectelor și programelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului, al schimbărilor climatice, și care să contribuie la creșterea gradului de securitate energetică a țării.
MEC stabilește șase decade educaționale pentru anul școlar 2025–2026
Pe parcursul anului curent de studii, toate instituțiile de învățământ general din țară vor organiza șase decade tematice cu scopul de a promova valorile naționale, interculturale și universale și de a dezvolta la elevi competențele prevăzute de Curriculumul Național. O decizie în acest sens a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).   O decadă tematică reprezintă un interval de cel puțin 10 zile de studii, care include atât activități educaționale formale, prevăzute în orarul de studii, precum și activități nonformale, desfășurate prin programe extracurriculare și extrașcolare.  Pe parcursul anului de studii, fiecare școală va organiza trei decade obligatorii: „Educația pentru valorile naționale” – septembrie;  „Memoria și recunoștința” – martie; „Valorile general-umane” – mai. Alte trei decade vor fi la alegere, urmând să fie selectate din lista propusă de minister (STEAM, siguranța online, cetățenie democratică și drepturile omului, educație interculturală, orientare în carieră). „Prima decadă, care se va desfășura pe parcursul lunii septembrie, curent are genericul „Toți suntem Moldova”. Activitățile, care vor fi organizate în această perioadă au scopul de a cultiva respectul pentru simbolurile statului și responsabilitatea față de valorile naționale. Aceasta pune accent pe patrimoniul istoric și cultural, simbolurile naționale și educația civică. Elevii vor participa la ceremonii de arborare a drapelului și intonare a imnului, momente de reculegere pentru eroii căzuți în lupta pentru independența țării, dezbateri, proiecte comunitare, vizite la instituții publice și întâlniri cu personalități culturale, veterani etc”, spune Corina Lungu, șefă de direcție la MEC. Pentru a sprijini implementarea acestor activități, MEC organizează ateliere online de formare pentru cadrele didactice și manageriale, după următorul orar:  Ciclul primar: 8, 9 și 12 septembrie 2025, între orele 14:30–16:30. Ciclul gimnazial: 8, 11 și 12 septembrie 2025, între orele 14:30–16:30. Ciclul liceal: 9, 10 și 11 septembrie 2025, între orele 15:00–17:00.  Link-urile de conectare pot fi accesate aici.
Tranziție energetică: Ce prevede noul acord semnat de Moldova cu Danemarca
Republica Moldova și Regatul Danemarcei își unesc eforturile pentru a promova energia regenerabilă și eficiența energetică. Cele două state au încheiat pe 5 septembrie un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei cooperări strânse în domeniul surselor de energie regenerabilă și al eficienței energetice, un pas vizibil și important în procesul de tranziție energetică al Republicii Moldova. Documentul a fost semnat la Copenhaga, Danemarca, de către ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, și ministrul Climei, Energiei și Utilităților din Regatul Danemarcei, Lars Aagaard.  Acordul stabilește un cadru de cooperare bilaterală în domeniul politicilor energetice, planificării strategice, dezvoltării surselor de energie regenerabilă și consolidării eficienței energetice. Memorandumul are ca obiectiv principal sprijinirea Republicii Moldova în realizarea tranziției către un sistem energetic durabil, aliniat la obiectivele Pactului Verde European și la angajamentele internaționale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. „Dezvoltarea surselor regenerabile și îmbunătățirea planificării energetice reprezintă o cale sigură spre independența energetică a țării noastre. Cu suportul partenerilor noștri de dezvoltare, am reușit să obținem progrese semnificative în mai multe direcții, inclusiv în domeniul eficienței energetice, ceea ce înseamnă, în perspectivă, un nivel de confort ridicat pentru cetățeni, cu un consum mai redus de resurse energetice și facturi mai mici. Este momentul să transformăm acest sprijin internațional în rezultate concrete, care să ducă sectorul energetic al Republicii Moldova la un alt nivel. Mulțumim Danemarcei pentru deschiderea spre colaborare”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu ocazia semnării Memorandumului de colaborare.    „Aștept cu nerăbdare noua noastră cooperare bilaterală în domeniul energiei, care contribuie la tranziția energetică, dezvoltarea economică și o mai mare securitate energetică în Europa. Acestea sunt subiecte de importanță crucială în întreaga Europă. În plus, sper ca această cooperare să sprijine o integrare mai profundă între Republica Moldova și UE în sectorul energetic”, a declarat ministrul Climei, Energiei și Utilităților din Regatul Danemarcei, Lars Aagaard.  Acordul prevede schimbul de expertiză și bune practici în domeniile politicii energetice, promovării parteneriatelor public-privat, colaborării în cercetare și inovare, precum și sprijin în dezvoltarea cadrului de reglementare pentru energia curată. De asemenea, acesta prevede dezvoltarea comună a unor proiecte demonstrative, inițiative de formare și tehnologii inovatoare în domeniul energiei verzi — inclusiv rețele inteligente, stocarea energiei și sisteme eficiente de încălzire centralizată.
Republica Moldova, printre primele țări care au trecut la NCTS versiunea 6. Ce semnifică acest lucru?
În noaptea de duminică spre luni, 8 septembrie 2025, Serviciul Vamal a finalizat cu succes lucrările de mentenanță și modernizare la sistemul informațional, pe componenta ce vizează procesul de vămuire. Acestea au vizat migrarea integrală la NCTS versiunea 6 (New Computerized Transit System) – cea mai recentă platformă europeană de gestionare a regimului de tranzit. Procesul s-a desfășurat fără întreruperi operaționale pentru agenții economici, aceștia beneficiind de continuitate deplină în desfășurarea activităților de comerț internațional. Serviciul Vamal al Republicii Moldova a realizat trecerea la NCTS P6 pentru mișcările naționale, fiind printre primele țări care implementează această versiune și prima din regiune care finalizează o astfel de modernizare tehnică. Acest progres consolidează pregătirea pentru aderarea la Convenția privind regimul de tranzit comun. Acest sistem aduce îmbunătățiri esențiale pentru operatorii economici: •    schimb rapid și securizat de date electronice cu autoritatea vamală; •    reducerea timpului pentru formalitățile de tranzit și costuri administrative mai mici; •    transparență sporită prin acces la informații actualizate despre statutul operațiunilor; •    eliberarea mai rapidă a garanțiilor și încheiere eficientă a regimurilor vamale. De asemenea, sistemul permite o monitorizare mai strictă și sigură a operațiunilor, reducând riscurile de fraudă și facilitând controlul bazat pe analiza riscului.  „Finalizarea migrării la NCTS versiunea 6 reprezintă nu doar un progres tehnologic, ci și un pas decisiv către integrarea Republicii Moldova în spațiul vamal european. Pentru mediul de afaceri, aceasta înseamnă mai multă siguranță, costuri reduse și proceduri simplificate. Pentru noi, ca autoritate vamală, este dovada că putem răspunde cu eficiență și responsabilitate standardelor europene”, declară Alexandru Iacub, directorul Serviciului Vamal. Implementarea NCTS face parte din procesul de aliniere a Republicii Moldova la standardele și practicile vamale europene. După aderarea la Convenția privind regimul de tranzit comun, operatorii economici din Republica Moldova vor beneficia de aceleași facilități ca și cei din statele membre UE, AELS și țările de tranzit comun, ceea ce va contribui la sporirea competitivității și la integrarea în lanțurile comerciale regionale și internaționale.
Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu" din Cahul anunță concurs pentru funcția de rector
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USC) anunță deschiderea oficială a concursului pentru ocuparea funcției de rector, în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova și reglementările interne ale instituției. Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USC informează că procesul de selecție este declanșat oficial, iar dosarele pot fi depuse până la data de 7 octombrie 2025 inclusiv. Cine poate candida? La concurs pot participa persoane care îndeplinesc următoarele condiții: dețin titlu științific și/sau științifico-didactic; au o experiență de cel puțin 5 ani în învățământul superior și cercetare. Ce trebuie să conțină dosarul de concurs? Candidații trebuie să depună un dosar complet care să includă: scrisoare de intenție; CV în format Europass, cu fotografie color; copie a buletinului de identitate; copii ale diplomelor de studii și titlurilor științifice; documente ce atestă experiența profesională (carnet de muncă, certificate de formare etc.); programul de activitate propus în calitate de rector; declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale și respectarea normelor etice; date de contact complete (adresă, telefon, e-mail etc.). Modalități de depunere a dosarelor Dosarele pot fi transmise: Personal: la sediul USC, str. Independenței 1, blocul central, biroul 215, în zilele lucrătoare marți–joi, între orele 13:00–16:00; Prin e-mail: la adresa cdsi@adm.usch.md (dosarul original trebuie depus ulterior până la termenul limită); Prin poștă: la adresa Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Piața Independenței 1, MD-3909, mun. Cahul, cu mențiunea: „CDSI USC – dosar pentru concursul la postul de rector”. Termen-limită Data-limită de depunere a dosarelor este 7 octombrie 2025. Candidații care expediază dosarul prin poștă sau e-mail sunt responsabili ca acesta să ajungă integral și în termen la sediul universității. Informații suplimentare Detalii complete privind regulamentul concursului, criteriile de selecție și documentele necesare pot fi consultate pe pagina oficială a universității: www.usch.md
CEC a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru scrutinul din 28 septembrie
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat astăzi începerea procesului de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit instituției, vor fi tipărite în total 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Documentele electorale vor avea dimensiunile de 14 cm lățime și 59,5 cm lungime, fiind realizate pe hârtie opacă, mată, de culoare albastru ceruleum. Pe buletine vor figura 23 de concurenți electorali. Costul de producție a unui buletin este estimat la 2,70 lei, iar valoarea totală a tirajului se ridică la aproximativ 7 000 de lei. Cele mai multe buletine vor fi distribuite secțiilor de votare din SUA (1 339), urmate de Canada (641), Regatul Suediei (406) și Japonia (86). Votul prin corespondență, introdus pentru prima dată în Republica Moldova la alegerile parlamentare din acest an, este implementat în 10 state: SUA, Canada, Suedia, Norvegia, Finlanda, Islanda, Australia, Republica Coreea, Japonia și Noua Zeelandă.
„O zi din viața lui Helen" – monodramă emoționantă pe 18 septembrie la Teatrului „B. P. Hasdeu" din Cahul
Pe 18 septembrie, la ora 18:30, scena Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul va găzdui un spectacol deosebit – monodrama „O zi din viața lui Helen”, semnată de dramaturgul austriac Helmut Peschina și regizată de Sergiu Chiriac. Spectacolul, dedicat publicului 15+, promite să ofere o experiență teatrală intensă și profundă, care durează 80 de minute. Biletele pot fi procurate aici. O poveste aparent banală, dar cutremurător de adevărată: viața unei femei de 70 de ani, prinsă între amintiri, iluzii și singurătate. Helen își pregătește aniversarea, alături de prietenul ei credincios — papagalul Kiki. Masa e aranjată, familia e așteptată la ora 21:00… dar, pe măsură ce trec minutele, realitatea devine tot mai dureroasă. „O zi din viața lui Helen” este o monodramă intimă și emoționantă, unde spectatorii devin martorii unei confesiuni fragile, pline de umor amar și sensibilitate. Uneori, cei mai norocoși dintre spectatori chiar ajută protagonista să prepare celebra ei salată de varză, devenind parte din poveste. Un spectacol despre fragilitatea existenței, despre speranța de a nu fi singur și despre curajul de a privi viața în față.
Ziua Ușilor Deschise la Centrul de Creație „Luceafărul" din Cahul: invitație la descoperirea talentelor
Centrul de Creație „Luceafărul” din municipiul Cahul își deschide porțile la data de 15 septembrie 2025, între orele 14:00-17:00, pentru toți copiii, tinerii și părinții interesați să exploreze un spațiu dedicat pasiunii, imaginației și dezvoltării personale. Cu ocazia Zilei Ușilor Deschise, vizitatorii sunt invitați să descopere atmosfera creativă a centrului, să cunoască echipa de profesori și să afle mai multe despre activitățile disponibile. Este o oportunitate ideală pentru cei care caută un mediu prietenos în care copiii și adolescenții pot să-și dezvolte aptitudinile artistice, oratorice, tehnice sau culturale, prin participarea la diverse cercuri tematice. Ce oferă Centrul „Luceafărul”? Centrul dispune de peste 20 de cercuri de creație, adresate diferitelor vârste și interese: Arte scenice și comunicare: teatru dramatic, arta oratorică, cultura comunicării Muzică și dans: canto, pian, ansambluri instrumentale și folclorice, dans Arte plastice și design: pictură, artă plastică, design vestimentar Tradiții și meșteșuguri: arta pănușii, croșetare, reciclare creativă, quilling Educație complementară: arta cifrelor, educație pentru mediu, limba engleză Fiecare cerc este coordonat de profesori dedicați, care încurajează exprimarea liberă, munca în echipă și încrederea în sine. „Vă așteptăm cu drag să pășiți în lumea noastră creativă și să deveniți parte din familia Luceafărul!” – este mesajul transmis de echipa centrului.
Suedia are o nouă ambasadoare în Republica Moldova: cine este Petra Lärke și ce misiune va avea
Republica Moldova are, începând de acum, o nouă ambasadoare a Regatului Suediei. Este vorba despre Petra Lärke, o diplomată cu o carieră impresionantă în domeniul securității, politicii externe și relațiilor internaționale. Numirea unui nou ambasador marchează un moment important în relațiile bilaterale dintre două țări. Ambasadorul reprezintă statul său în țara gazdă, are rolul de a întări dialogul politic, de a promova cooperarea economică și culturală, precum și de a proteja interesele cetățenilor și companiilor din țara sa de origine. Totodată, ambasadorul este un punct de legătură între guverne și contribuie la consolidarea relațiilor strategice și diplomatice. Petra Lärke vine în Republica Moldova cu o experiență vastă în sectorul public și internațional. Anterior, ea a ocupat funcția de șefă de cabinet în cadrul Ministerului Apărării al Suediei și a lucrat în cadrul Consiliului Național de Securitate, în Oficiul prim-ministrului suedez. În anul 2021, a fost ambasadoare și șefă a secretariatului președinției suedeze a OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa), o funcție care implică o înaltă responsabilitate în coordonarea cooperării regionale în domeniul securității. De asemenea, Lärke a activat în mai multe structuri ale Ministerului Afacerilor Externe al Suediei, inclusiv ca șefă adjunctă a departamentului pentru politica europeană de securitate. A fost implicată în negocierile de extindere a Uniunii Europene la Reprezentanța UE de la Bruxelles și a lucrat la Ambasada Suediei din Zagreb. Noua ambasadoare are studii academice solide în domeniul relațiilor internaționale: a absolvit Universitatea din Calgary (Canada) și deține un masterat în științe politice de la prestigioasa Universitate Uppsala din Suedia. Numirea Petrei Lärke în funcția de ambasadoare în Republica Moldova reconfirmă angajamentul Suediei de a sprijini parcursul european al țării și de a continua cooperarea în domenii precum democrația, statul de drept, dezvoltarea durabilă, drepturile omului și securitatea regională.
Hai să ne înțelegem... că e ilegal. Alexandru Tănase: Corupția electorală e ca vânzarea de rinichi în Turcia
În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, corupția electorală rămâne una dintre cele mai mari amenințări la adresa integrității procesului democratic din Republica Moldova. Despre fenomenul cumpărării de voturi, metodele prin care alegătorii sunt influențați în deciziile lor și rolul instituțiilor statului în prevenirea și sancționarea acestor practici, am discutat în cadrul unui nou episod al podcastului „Hai să ne înțelegem” cu fostul președinte al Curții Constituționale, fost ministru al Justiției Alexandru Tănase. „Banii pe care îi poți primi pentru asemenea acțiuni (n.r. - vânzarea votului) nu justifică eventualele neplăceri și sancțiuni pe care le poți avea din partea organelor de urmărire penală. Eu îmi amintesc acum 30 de ani cum umblau moldovenii în Turcia și-și vindeau rinichii. Cam cu asta se compară și corupția electorală. Omului îi părea că merge în Turcia, vine fără un rinichi și vine acasă cu niște bani. Dar nu înțelegea că și-a distrus propriul viitor, mulți dintre ei au decedat și nu au mai avut o viață sănătoasă. Exact asta se întâmplă și cu vânzarea votului. Ni se pare că luând niște bani pentru a vota cum ți se spune sau pentru a manipula niște vecini, prieteni, cumva sunt niște bani veniți din pod și care nu au nicio consecință. Ei au consecință. Au consecință socială pentru copiii tăi. Tu furi viitorul copiilor tăi.” Hai să ne înțelegem... al câtulea voi fi pe listă Există diferite tipuri și motive de a spune: „Hai să ne înțelegem”, în contextul alegerilor. Întocmirea listelor electorale poate fi unul dintre ele. În cadrul interviului, fostul ministru vorbește și despre practici opace de întocmire a listelor electorale, precum și crearea de blocuri electorale ascunse.  La fel, vorbim și despre rolul Curții Constituționale în validarea unui scrutin și limitele atribuțiilor acesteia. Menționăm că acest interviu face parte dintr-o serie de patru episoade al podcastului „Hai să ne înțelegem”, dedicată alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În cadrul acestora discutăm pe îndelete despre corupția electorală, un fenomen deși des întâlnit, este adesea confundat, ignorat sau acceptat tacit. Poți vedea aici primul episod: „Hai să ne înțelegem”: Despre ce e corupția electorală și ce înseamnă alegeri libere Raportează un caz de corupție electorală Vrei să raportezi un caz de corupție electorală? Curând vom lansa o platformă online anonimă, unde vei putea semnala rapid și sigur orice tentativă de cumpărare a votului sau abuz în campanie sau ne poți scrie oricând la info@agora.md. Rămâi cu noi! Distribuie acest episod și hai să ne înțelegem - corupția electorală se pedepsește cu până la 6 ani de închisoare, iar dacă infracțiunea este comisă în interesul unei organizații criminale, pedeapsa poate ajunge și până la 15 ani privațiune de libertate. E responsabilitatea fiecăruia dintre noi!
În atenția operatorilor de transport rutier: De mâine începe instruirea online pentru utilizarea SD CEMT
Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport rutier, care vor solicita autorizații multilaterale CEMT pentru anul 2026, despre organizarea de către Secretariatul Forului Internațional de Transport (ITF), în limba engleză, a sesiunilor de instruire online referitor la utilizarea Sistemului Digital CEMT (SD CEMT): 9 septembrie 2025, orele 11:00 - 13:00            link-ul de conectare: Accesați aici   24 septembrie 2025, orele 11:00 - 13:00 link-ul de conectare: http://bit.ly/487eVC5 Deși pe parcursul anului curent au fost organizate mai multe sesiuni de instruire, rata de utilizare a platformei de test de către operatorii de transport rămâne scăzută. Platforma de testare a SD CEMT este disponibilă începând cu 01 ianuarie 2025 și poate fi accesată la adresa: https://edi-test.itf-oecd.org/, utilizând datele de acces expediate anterior la adresele electronice. Menționăm că, în luna noiembrie curent, vor fi organizate noi sesiuni de instruire pentru operatorii de transport, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), pentru a sprijini o tranziție eficientă către utilizarea autorizațiilor CEMT digitale.  În acest sens, ANTA solicită insistent tuturor operatorilor de transport, utilizatori ai autorizațiilor multilaterale CEMT, să testeze în prealabil funcționalitățile sistemului digital, astfel încât eventualele dificultăți sau întrebări să poată fi abordate direct în cadrul instruirilor. Subliniem că, operatorii de transport își vor asuma integral responsabilitatea privind utilizarea corectă a Sistemului Digital CEMT. Reamintim că, începând cu 01 ianuarie 2026, autorizațiile CEMT și carnetele de drum pe suport de hârtie vor fi înlocuite definitiv cu versiunile digitale.
Poliția de Frontieră a primit echipamente în valoare de 700.000 de dolari SUA din partea Guvernului Statelor Unite
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a recepționat o donație substanțială de echipamente specializate, oferită în cadrul Programului de Asistență la Controlul Exportului și Securitatea Frontierei (EXBS), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii. Valoarea totală a donației se ridică la aproximativ 700.000 de dolari SUA. Evenimentul de predare-primire a avut loc săptămâna trecută și a reprezentat un moment de reafirmare a parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Donația are scopul de a susține procesul de consolidare a capacităților instituționale și operaționale ale Poliției de Frontieră în fața noilor provocări de securitate. În deschiderea ceremoniei, Secretara de Stat a Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan, a menționat că acest sprijin nu este doar o contribuție materială, ci și o expresie a angajamentului comun pentru securitate regională și internațională: „Această donație reflectă soliditatea relației dintre Republica Moldova și Statele Unite, precum și determinarea noastră de a coopera pentru a consolida frontierele și a proteja cetățenii.” La rândul său, șeful IGPF, Ruslan Galușca, a evidențiat importanța practică a echipamentelor primite: „Prin aceste dotări, Poliția de Frontieră își consolidează capacitatea de reacție la amenințările moderne, sporește nivelul de pregătire operațională și își întărește angajamentul față de transparență și responsabilitate.” În semn de recunoștință, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a oferit distincții de onoare partenerilor care, prin dedicare și implicare, au sprijinit constant Republica Moldova în parcursul său spre întărirea securității naționale. Această contribuție materială și simbolică vine în continuarea eforturilor comune de a moderniza infrastructura de frontieră, de a consolida statul de drept și de a promova valorile democratice împărtășite de ambele țări.
Daniela Cociu a adus argintul pentru Moldova la Campionatul Mondial de kaiac-canoe din Ungaria
Republica Moldova are din nou motive de mândrie sportivă. Polițista de frontieră Daniela Cociu a obținut medalia de argint la prestigiosul Campionat Mondial de kaiac-canoe, desfășurat între 2–8 septembrie în orașul Győr, Ungaria. Sportiva moldoveană a concurat în proba de canoe pe distanța de 14,4 km, încheind cursa într-un timp excelent de 1:17:45. Ea s-a clasat pe locul al doilea, fiind devansată cu doar 29,71 secunde de maghiara Giada Bragato, favorita publicului local. Podiumul reprezintă o confirmare a valorii și determinării Danielei Cociu, care s-a impus între sportive de elită. Reprezentanții Poliției de Frontieră au transmis un mesaj de felicitare, subliniind că această performanță nu este doar un succes sportiv, ci și o dovadă a perseverenței, disciplinei și spiritului de competiție cultivate de angajații instituției, inclusiv în afara misiunilor lor de serviciu. „Suntem mândri de faptul că Daniela Cociu, prin efortul și dedicația sa, a demonstrat încă o dată că sportul și serviciul în slujba țării pot merge mână în mână, contribuind la promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional.” – mesajul Poliției de Frontieră.
Instrucțiuni pentru accesul părinților la Agenda Electronică
Începând cu noul an de studii, părinții elevilor din instituțiile care utilizează Catalogul electronic pot accesa Agenda Electronică pentru a urmări notele, absențele și activitatea școlară a copiilor. Pentru a beneficia de acest serviciu digital, părinții trebuie să urmeze câțiva pași simpli: Verificarea instituției: Consultați lista instituțiilor care utilizează Catalogul electronic pentru a verifica dacă școala copilului Dvs. este inclusă. Obținerea codului de înregistrare: Adresați-vă dirigintelui pentru a primi codul unic generat de sistem. Fiecare părinte primește câte un cod individual. Accesarea platformei: Vizitați site-ul oficial al Agendei Electronice la adresa https://agenda.sime.md/. Crearea contului: Utilizați codul primit pentru a crea contul personal. Atenție! Codul are o valabilitate de 3 luni. După expirare, contul nu mai poate fi creat folosind același cod, iar părintele trebuie să solicite unul nou de la diriginte. Adăugarea elevului în cont: După autentificare, din cabinetul personal al părintelui poate fi creat contul elevului. Important: În familiile cu mai mulți copii, părinții folosesc un singur cont de utilizator, iar accesul se oferă prin introducerea codurilor individuale pentru fiecare elev, obținute de la diriginții corespunzători. Pentru suport suplimentar sau întrebări, contactați sime.ctice@gmail.com. Lista instituțiilor de învățământ general care implementează primul an Sistemul informațional Catalog Electronic (SICE)  Lista instituțiilor de învățământ general care implementează Sistemul Informațional Catalog Electornic (SICE)
Noi reguli de intrare în Republica Letonia pentru cetățenii străini
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional referitor la intrarea în vigoare, din data de 01 septembrie 2025, a regulilor noi de intrare în Republica Letonia pentru cetățenii străini, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Persoanele vizate sunt obligate să transmită Declarația Electronică de Călătorie, cu cel puțin 48 de ore înainte de intrarea în Letonia, prin intermediul portalului oficial https://eta.gov.lv/en/, următoarele informații: date personale; datele pașaportului utilizat pentru călătorie; scopul călătoriei (intrării); perioada și locul planificat al șederii; traseul de deplasare; date de contact (telefon, e-mail); funcții elective deținute de persoană sau de rudele acesteia, candidare în alegeri; statutul actual sau anterior de funcționar de stat sau local; serviciul în forțele armate, serviciile speciale sau de securitate, de frontieră, vamale, serviciul de interne, justiție sau afaceri externe (inclusiv serviciul diplomatic). Această obligație se aplică atât pentru călătoriile cu destinație finală în Letonia, cât și în cazul tranzitării teritoriului. Confirmarea transmiterii datelor este generată automat, la adresa de e-mail indicată în declarație.  Depunerea Declarației Electronice de Călătorie nu înlocuiește necesitatea îndeplinirii altor condiții - prezența unui document de călătorie corespunzător/valid și dreptul de intrare. Nerespectarea obligațiilor sau furnizarea de date false/incomplete poate atrage sancțiuni administrative. Datele transmise sunt verificate de structurile competente ale Letoniei, iar în caz de identificare a unui risc, accesul în țară poate fi refuzat. Agenția Națională Transport Auto recomandă operatorilor de transport și conducătorilor auto să respecte noile prevederi, pentru a evita eventuale dificultăți la trecerea frontierei Republicii Letonia. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați portalul https://eta.gov.lv/en/. Unde vă puteți adresa în cazul în care aveți întrebări suplimentare? Pentru întrebări despre intrarea în Letonia, consultați site-ul web al Ministerului Afacerilor Externe: https://www.mfa.gov.lv/en/entry-latvia .  Pentru întrebări despre trecerea frontierei, contactați Poliția de Frontieră de Stat prin intermediul site-ului web: https://www.rs.gov.lv/en/border-crossing sau telefonic: +371 67075616.  Pentru a raporta probleme de funcționare a sistemului, contactați Centrul de Informații al Ministerului de Interne prin e-mail la adresa: pd@ic.iem.gov.lv.
SIMPLEX oferă 1.000 MDL cadou, la prima vizită în showroom, pentru locuitorii din Cahul!
Ai planuri de renovare sau te pregătești de sezonul rece? SIMPLEX îți face un cadou de început de toamnă: 1.000 de puncte (echivalent 1.000 MDL) la prima vizită în showroomul SIMPLEX Cahul. Punctele se activează pe loc și le poți folosi imediat sau mai târziu, până la 31 decembrie 2025. Cum intri în campanie – în 3 pași Vii în showroomul SIMPLEX Cahul. Te înregistrezi pe loc la consilier. Primești 1.000 de puncte SIMPLEX. La cumpărături, spui numărul de telefon la casă și acoperind 25% din bon. De ce merită să vii chiar săptămâna asta Cadou garantat de 1.000 MDL pentru cumpărăturile tale din showroomul Cahul. Rapid & simplu: înregistrare pe loc, durează câteva minute. Flexibil: folosești punctele când ai tu nevoie, până la final de 2025. Adresă & Orar – SIMPLEX Cahul Adresă: CAHUL, Strada Vasile Stroiescu 1/B Orar:  Luni–Vineri 08:00 - 18:00  Sâmbătă 08:00-16:00  Duminică ÎNCHIS Telefon: 0790 20 206 Întrebări rapide Cine poate participa? Oricine vizitează showroom-ul SIMPLEX Cahul și se înscrie — o singură activare pe număr de telefon. Unde folosesc punctele? Doar în SIMPLEX Cahul. Se cumulează cu alte oferte? Punctele nu se aplică produselor aflate deja în promoție. Pentru restul achizițiilor, se aplică potrivit regulamentului. Cum le folosesc? La casă, spui numărul de telefon; sistemul verifică soldul și ai până la 25% din bon acoperit din puncte!  Regulament pe scurt 1.000 puncte o singură dată per număr de telefon (PF). Valabile până la 31.12.2025. Punctele sunt netransferabile; în caz de retur, punctele folosite nu se recreditează. Detaliile complete sunt disponibile în showroomul SIMPLEX Cahul. Te așteptăm în showroomul SIMPLEX Cahul pe strada Vasile Stroiescu 1/B — activează-ți 1.000 MDL cadou și profită de cumpărături marca SIMPLEX!
Modificări în procedura de achitare a taxelor rutiere pe drumurile Federației Ruse
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport că, din data de 01 septembrie 2025, au intrat în vigoare modificările la legislația Federației Ruse, care prevede asigurarea controlului privind achitarea taxelor pentru utilizarea drumurilor cu plată, înainte de ieșirea vehiculelor înmatriculate în statele străine de pe teritoriul Federației Ruse. Pe sectoarele cu taxă ale autostrăzilor A-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области», M-119 «Восток» și A-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» se aplică tehnologia de colectare a taxelor fără bariere «Свободный поток», care înregistrată trecerea vehiculelor prin intermediul transponderului sau plăcuței de înmatriculare.  Dacă în vehicul există transponder, plata se efectuează din contul personal al dispozitivului. În cazul defecțiunii, absenței acestuia sau a surselor financiare insuficiente, sistemul înregistrează plăcuța de înmatriculare a vehiculului, iar în termen de 5 zile calendaristice, utilizatorul trebuie să achite plata pentru utilizarea drumurilor. Neîndeplinirea obligației de achitare a plăților atrage după sine sancționarea  proprietarului vehiculului prin aplicarea amenzilor administrative în conformitate cu prevederile Codului privind contravențiile administrative al Federației Ruse. Informația menționată a fost remisă de către Compania de Stat «AVTODOR» («Российские автомобильные дороги»), prezentată în atașament.
Peste două mii de conducători auto au depășit limita legală de viteză în weekend
În weekendul recent încheiat, polițiștii au depistat peste 4600 de încălcări ale regulilor de circulație pe drumurile din Republica Moldova. Acțiunile de supraveghere au vizat prevenirea accidentelor și asigurarea siguranței în trafic, iar bilanțul publicat de autorități reflectă o serie de abateri grave și repetate. Printre cele mai frecvente încălcări documentate se numără: 61 de șoferi au fost depistați conducând sub influența alcoolului și înlăturați de la volan; 2225 de conducători auto au depășit limita legală de viteză; 717 persoane nu au respectat semnalele semafoarelor sau indicatoarele rutiere de prioritate; 295 de vehicule circulau fără revizia tehnică anuală sau fără poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto; 449 de șoferi au oprit mijlocul de transport în locuri interzise; 173 de conducători auto nu au acordat prioritate legală pietonilor sau bicicliștilor; 682 de șoferi au fost sancționați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului mobil în timpul condusului; 62 de persoane au fost sancționate pentru conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce. Pe lângă aceste abateri, polițiștii au intervenit în 2568 de cazuri semnalate prin apeluri la Serviciul Unic de Urgență 112, răspunzând prompt situațiilor semnalate de cetățeni. Autoritățile reamintesc tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să dea dovadă de responsabilitate, pentru a preveni accidentele și a asigura siguranța tuturor pe drumurile publice.
Au fost activate două linii fierbinți pentru raportarea coruperii electorale
Centrul Național Anticorupție (CNA) informează publicul despre activarea și disponibilitatea a două linii telefonice destinate recepționării sesizărilor privind cazuri de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, tentative de influențare ilegală a alegătorilor sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral. Astfel, cetățenii care dețin informații despre asemenea fapte, pot apela: 1. Linia Fierbinte a CNA – (+373) 78 710 116, disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp. 2. Linia Națională Anticorupție – 0800 55555 cu apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova. Cetățenii care se confruntă cu situații precum: tentativa de cumpărare a votului, oferirea de bani sau alte foloase pentru participarea în calitate de observatori, membri ai birourilor electorale sau alte activități cu caracter politic, recrutarea, contra unor remunerări ilicite, în organizații sau grupuri obscure cu scopuri electorale -  sunt încurajați să raporteze imediat aceste acțiuni.
Noi restricții de trafic la Vulcănești: M3 închis temporar pentru transportul de mare tonaj
Începând de astăzi, 8 septembrie 2025, circulația mijloacelor de transport de mare tonaj prin orașul Vulcănești, pe traseul M3, este restricționată temporar, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Această măsură a fost luată pentru a permite desfășurarea lucrărilor de reabilitare a străzii Jukovsky din oraș și a tronsonului M3 la ieșirea din Vulcănești, în direcția satului Giurgiulești. Pe durata lucrărilor, estimată la aproximativ două luni, traficul greu este deviaționat pe rutele alternative R32 și R34, conform unei scheme de deviere deja implementate. AND precizează că indicatoarele rutiere temporare au fost instalate în teren pentru a ghida participanții la trafic și face apel către șoferi să respecte semnalizarea rutieră și să circule cu prudență în zona lucrărilor. „Această măsură este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reabilitare a străzii Jukovsky și a drumului M3. Rugăm conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și să circule cu prudență”, a transmis Administrația Națională a Drumurilor.
87 milioane lei deja acordați antreprenorilor pentru facturile la energie – află cum poți beneficia și tu
Valoarea compensațiilor pentru energia electrică acordate antreprenorilor de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a ajuns la peste 87 milioane de lei în perioada ianuarie - august 2025. Acest suport face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În total, 1055 de agenți economici au primit sprijin prin program, dintre care:  550 prin Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) - 2160 cereri achitate în valoare de peste 87 milioane lei 505 prin Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) - 1674 cereri achitate în valoare de peste 23,8 milioane lei Programul rămâne activ pe tot parcursul anului 2025, iar antreprenorii pot depune cererile 100% online, fie prin aplicația EVO, fie prin platforma MCabinet. Pentru a răspunde mai bine nevoilor mediului de afaceri, programul a fost ajustat pe parcursul implementării. Printre cele mai importante modificări se numără: prelungirea termenului de depunere a cererilor, de la 10 la 30 de zile; eliminarea pragului de eligibilitate de 3%, pentru a permite accesul unui număr mai mare de beneficiari; extinderea duratei programului pentru tot anul 2025 (inițial, era prevăzut doar pentru trei luni). Informații complete despre criteriile de eligibilitate, actele necesare și pașii de urmat sunt disponibile pe site-ul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării: https://tinyurl.com/547zckxa.
Performanță dublă pentru Cahul: rezultate de top la Cupa Independenței WRPF
La data de 7 septembrie 2025, orașul Rîbnița a găzduit competiția Cupa Independenței, organizată sub egida Federației WRPF. Evenimentul a reunit sportivi din mai multe regiuni, printre care și doi reprezentanți ai clubului SportGym din Cahul, care au obținut rezultate remarcabile. Barbu Iurie, concurând în categoria de greutate 100 kg și categoria de vârstă Open, a obținut: Locul 3 la proba de împins din culcat, cu un rezultat de 160 kg; Locul 1 la proba de ridicare strictă cu bara la biceps, cu un rezultat de 72,5 kg. Cel de-al doilea sportiv, Chiosa Denis, a participat la categoria de greutate 100 kg, categoria de vârstă Teenager, în proba de powerlifting, unde a obținut: Locul 1 la categoria sa; Locul 1 la categoria absolută între toți sportivii teenagers, cu un total impresionant de 665 kg, realizat prin: Genuflexiuni – 250 kg Împins din culcat – 160 kg Îndreptări (deadlift) – 255 kg
VIDEO | Cum arată o zi din activitatea de serviciu a polițistului de frontieră regiunea Sud Serghei Belicci
Într-o dimineață liniștită de toamnă, în biroul ordonat al Direcției regionale Sud, un ceas digital arată ora 07:30. Serghei Belicci, ofițer superior în cadrul Serviciului administrativ echipament și armament al Secției management logistic, își începe ziua la fel cum a făcut-o de peste cinci ani: cu responsabilitate și calm. Îmbrăcat în uniforma care nu îi oferă doar recunoaștere, ci și un sens profund al datoriei, Serghei intră pe ușă cu pași siguri, salutând colegii cu un zâmbet discret. Nimeni nu-i percepe povara, deși știe că urmează o zi întreagă de calcule, aprobări și decizii. E o muncă din umbră – nevăzută de cei din prima linie, dar vitală pentru ca ei să-și poată îndeplini atribuțiile în siguranță. Motivat de exemplul tatălui său – un model de disciplină și curaj, și inspirat de valorile fundamentale ale Poliției de Frontieră – integritate, respect și devotament, Serghei și-a urmat chemarea încă din copilărie: „La început, nu aveam o imagine clară despre ce presupune această carieră, nici din punct de vedere profesional, nici personal. Dar am crescut cu poveștile tatălui meu despre onoare și responsabilitate. Ele m-au format și m-au ghidat spre această chemare.” Dincolo de funcția pe care o exercită, Serghei este soț și tată de gemene. Reușește să îmbine armonios viața profesională cu cea de familie, având parte de sprijinul necondiționat al celor dragi: „Acasă e locul unde îmi încarc bateriile. Familia mă înțelege și mă susține, chiar și atunci când programul devine imprevizibil. Încerc mereu să ofer aceeași susținere și eu. Suntem o echipă, iar asta ne ține puternici.” Spre seară, închide calculatorul, și în drum spre casă gândul îi fuge la tinerii care își caută vocația: „Dacă simți că această chemare te reprezintă, urmează-ți visul și nu te opri la primul obstacol. Nu este un drum ușor, dar cu perseverență și încredere în tine, vei ajunge exact acolo unde îți dorești. Iar satisfacția pe care o simți când știi că faci ceva important – e de neînlocuit.” El a făcut exact asta. A mers înainte, zi de zi, cu demnitate. Nu pentru aplauze, ci pentru că a știut că, dincolo de uniformă, e un om care poate face diferența.
Strugurele Gigant de 4,7 kg din Cahul, vedeta festivalului din Cimișlia. Vezi cu cât a fost vândut
Ediția din acest an a festivalului dedicat strugurilor a fost un adevărat spectacol pentru vizitatori, desfășurată la Cimișlia, a adus în prim-plan tradițiile viticole și munca de pasiune a producătorilor locali. Printre cele mai apreciate momente s-au numărat concursurile tematice „Vița de Aur”, „Cel mai delicios strugure”, „Cea mai bună prezentare a producătorilor de struguri”, dar și competiția mult așteptată – „STRUGURELE GIGANT”. Vedeta zilei a fost un ciorchine impresionant, din soiul Chișmis Veles, cu o greutate de 4,775 kg, cultivat în satul Burlacu, raionul Cahul, de către producătorul local S.R.L. Tera Vitis. Considerat o adevărată capodoperă a naturii, strugurele uriaș a atras toate privirile și a creat o atmosferă plină de emoție. Momentul culminant a fost licitația organizată pentru „STRUGURELE GIGANT”. Competiția aprinsă s-a încheiat cu o ofertă câștigătoare de 3000 de lei, venită din partea lui Paul Coman, producător de struguri din comuna Țifești, județul Vrancea (România). Această reușită demonstrează nu doar valoarea deosebită a produselor viticole din sudul Moldovei, ci și aprecierea de care se bucură munca agricultorilor noștri.
Pescuit ilegal la Manta, cu plase monofilament, stopat de polițiștii de frontieră
Polițiștii de frontieră au documentat un nou caz de braconaj piscicol în zona lacului Manta, cu implicarea a două persoane – de gen masculin și feminin. În timpul unei misiuni de supraveghere, cu ajutorul dronei au fost observate două persoane care pescuiau ilegal de pe o barcă. La scurt timp după ce au ieșit la mal, acestea au fost oprite și documentate. Cei doi s-au legitimat ca fiind locuitori ai satelor Crihana Veche și Manta, în vârstă de 37 și, respectiv, 38 de ani. În urma verificărilor s-a constatat că nu sunt la prima abatere, fiind anterior implicați în activități similare de pescuit ilegal. La fața locului au fost depistate: 9 plase monofilament, a câte 50 metri fiecare, 130 bucăți de pește din specia caras, cu o greutate totală de aproximativ 15 kg. Uneltele de pescuit și întreaga cantitate de pește au fost predate, conform competenței legale, către Inspectoratul pentru Protecția Mediului Cahul. Prejudiciul cauzat fondului piscicol este estimat la 195 000 de lei. Poliția de Frontieră reamintește că utilizarea plaselor monofilament este interzisă prin lege și constituie o infracțiune gravă, care pune în pericol echilibrul ecosistemelor acvatice și biodiversitatea. Vom continua să desfășurăm acțiuni de control și monitorizare colaborând cu instituțiile abilitate, pentru a combate eficient braconajul piscicol și a proteja resursele naturale ale Republicii Moldova.
IGM Sud a semnat două noi parteneriate pentru integrarea străinilor. Acces mai bun la educație și servicii sociale în Moldova
Săptămâna precedentă, Direcția Regională Sud a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) a semnat două acorduri de colaborare, menite să consolideze integrarea străinilor în Republica Moldova. Aceste parteneriate, încheiate cu Biblioteca Publică Crihana Veche și Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud (ATAS Sud), subliniază angajamentul IGM de a promova incluziunea socială și accesul la servicii. Acțiunile întreprinse sunt aliniate cu angajamentele Republicii Moldova în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, care vizează o mai bună integrare a cetățenilor străini. Parteneriatele stabilite contribuie la atingerea obiectivelor principale ale IGM, facilitând accesul la educație și la servicii sociale pentru toate categoriile de străini, inclusiv pentru persoanele aflate sub protecția statului. Acordul negociat cu Biblioteca Publică Crihana Veche se concentrează pe incluziunea copiilor străini și pe oferirea accesului la un mediu sigur și la resurse informaționale, contribuind la dezvoltarea lor personală și la o socializare armonioasă. Prin colaborarea cu ATAS Sud, IGM pune un accent special pe componenta de protecție socială. Acest parteneriat facilitează schimbul de expertiză și utilizarea mai eficientă a resurselor, asigurând un răspuns adecvat la nevoile sociale ale beneficiarilor. Aceste acțiuni reprezintă o dovadă concretă a angajamentului nostru de a construi comunități deschise și reziliente. IGM continuă să acționeze, având convingerea că o colaborare strânsă între instituții și comunitatea locală este un factor esențial pentru succesul procesului de integrare a străinilor și valorificarea potențialului uman.
Electoratul Republicii Moldova îmbătrânește. Tineri tot mai puțini, vârstnicii câștigă pondere
tructura electoratului din Republica Moldova trece printr-o schimbare majoră: numărul alegătorilor tineri scade constant, iar ponderea celor vârstnici este în creștere. Concluzia aparține expertului economic Veaceslav Ioniță. Potrivit expertului, alegătorii din Republica Moldova pot fi împărțiți în trei grupe: care locuiesc pe malul drept al Republicii Moldova; care locuiesc în stânga Nistrului; și care sunt plecați peste hotare, atât de pe malul drept al Nistrului, cât și din stânga Nistrului. La alegerile parlamentare din 2014 erau 3 milioane și 079 de mii de alegători, iar pentru alegerile parlamentare din toamna anului 2025 în listele electorale sunt înscriși 3 milioane și 165 de mii de alegători. Plus 86 de mii de moldoveni. La alegerile parlamentare din 2014, pe malul drept al Nistrului erau 2 milioane și 246 de mii de alegători. Plecați peste hotare erau 611 mii, iar în stânga Nistrului erau 221 de mii de alegători. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe malul drept al Nistrului sunt în liste 1 milion și 887 de mii de alegători, în scădere cu 359 de mii de persoane. dintre aceștia, 985 de mii sunt peste hotare sau plus 374 de mii. În stânga Nistrului sunt 292 de mii sau plus 71 de mii de persoane. „În ultimii ani, tot mai mulți moldoveni din stânga Nistrului și-au făcut buletine moldovenești. Numărul de alegători moldoveni crește din contul moldovenilor plecați peste hotare și s-au născut acolo, dar și a celor aflați în stânga Nistrului, care și-au făcut și continuă să-și facă acte de identitate moldovenești. Numărul votanților moldoveni de pe malul drept al Nistrului este o continuă scădere”, a spus expertul.  Potrivit datelor, în 2014 erau 372 de mii de alegători între 18–25 de ani, iar în toamna acestui an vor fi doar 171 de mii, cu 54% mai puțini. Grupul de 26–35 de ani a scăzut și el de la 450 de mii la 294 de mii. Singura categorie aflată pe creștere este cea a alegătorilor de 36–45 de ani, care a înregistrat o mică majorare de la 361 de mii la 367 de mii. În schimb, alegătorii de 66–75 de ani au crescut spectaculos – cu 74% în ultimii 11 ani, ajungând la 294 de mii. Per total, numărul vârstnicilor a urcat de la 331 de mii în 2014 la 468 de mii în 2025. Economistul afirmă că numărul tinerilor moldoveni cade constant. În 2014 erau 1 milion și 126 de mii de tineri cu vârsta între 18 și 35 de ani. Dintre aceștia, 822 de mii erau în țară, iar 305 mii – plecați peste hotare. În prezent sunt 851 de mii de tineri, dintre care 465 de mii – în țară, iar 387 de mii – peste hotare. Față de 2014, la alegerile din această toamnă sunt cu 275 de mii de tineri mai puțini sau cu 24,4%. În țară numărul lor a scăzut cu 357 de mii, iar a celor de peste hotare a crescut cu 82 de mii. Totodată, declară analistul economic, numărul vârstnicilor este în creștere. Dacă la alegerile parlamentare din 2014 erau 331 de mii, la aceste alegeri sunt 468 de mii. Plus 137 de mii. Dacă în 2014 erau în țară 283 de mii de vârstnici, iar 48 de mii – peste hotare, la aceste alegeri, în țară sunt 397 de mii, iar peste hotare 71 de mii. Numărul a crescut în țară cu 114 mii, iar peste hotare – cu 23 de mii. „Tineri tot mai puțini și vârstnici tot mai mulți duce la creșterea medie a alegătorului. Dacă în 2014 era de 45,3 ani, în 2025 este de 49,9 ani. La următoarele alegeri, vârsta medie a alegătorului va depăși 50 de ani. Avem un electorat din ce în ce mai învârstă”, a declarat analistul economic. În 2014, la urne s-au prezentat 72% dintre alegători, în timp ce la alegerile parlamentare din 2021 participarea a scăzut la 60%. La prezidențialele de anul trecut, însă, interesul a fost mai mare, cu o prezență de peste 70% în turul al doilea. Electoratul din stânga Nistrului rămâne un caz aparte. Dacă în 2014 au votat doar 9,3 mii de persoane din regiune, în 2021 numărul lor a urcat la aproape 29 de mii, iar la prezidențialele din 2024 – peste 26 de mii în turul doi.  „Electoratul din stânga Nistrului este ignorat, izolat și desconsiderat”, a conchis economistul.
120 de burse pentru elevii și studenții romi în anul de studii 2025–2026
Elevii și studenții de etnie romă vor putea beneficia și în anul de studii 2025–2026 de burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. Programul prevede 120 de burse, fiecare în valoare de 1200 de lei pe lună. Bursele sunt distribuite pe niveluri de învățământ astfel: 60 pentru liceeni, 15 pentru elevii din învățământul tehnic secundar, 20 pentru cei din învățământul tehnic postsecundar, 25 pentru studenții din învățământul superior. Candidații trebuie să aibă între 16 și 25 de ani și să nu beneficieze de alte burse acordate din bugetul de stat. Dosarele pot fi depuse până la 20 septembrie 2025, ora 17:00, la sediul Agenției Relații Interetnice (str. Alexei Mateevici 109/1, Chișinău), cu mențiunea „Concurs Burse de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă”. Aplicanții au și posibilitatea de a transmite documentele prin e-mail, la adresa natalia.sclifos@ari.gov.md, însă ulterior dosarele trebuie prezentate și în original. Dosarul trebuie să includă:  o scrisoare de intenție,  cerere de participare,  copia actului de identitate,  confirmarea studiilor din partea instituției de învățământ,  dovada apartenenței la etnia romă (certificatul de naștere al candidatului sau al unui părinte / scrisoare de recomandare din partea unei autorități publice locale / a mediatorului comunitar / a unei organizații etnoculturale rome acreditate pe lângă Agenția Relații Interetnice),  acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Formularul de aplicare este disponibil online, iar regulamentul complet privind acordarea burselor poate fi consultat aici: https://bit.ly/3u9s0Jv 
Serghei Tarnovschi a cucerit argintul la Campionatele Mondiale de canoe din Ungaria
Canotorul moldovean Serghei Tarnovschi continuă să confirme statutul de sportiv de top pe plan mondial. El a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, desfășurate la Gyor, după o cursă spectaculoasă pe distanța de 3,6 km, pe care a parcurs-o în 15:42:30. Tarnovschi a fost devansat cu doar 19,43 secunde de spaniolul Jame Duro, campionul mondial en-titre, pe care moldoveanul îl învinsese recent în proba de 5000 de metri la Campionatele Mondiale de canoe sprint. Podiumul a fost completat de sportivul maghiar Balazs Adolf, reprezentantul țării gazdă. Rezultatul obținut la Gyor vine la mai puțin de două săptămâni de la Campionatele Mondiale de canoe sprint, desfășurate la Milano, Italia, unde Tarnovschi a reușit o performanță istorică pentru Republica Moldova: o medalie de aur și una de bronz. Deplasarea lotului național la Campionatele Mondiale de canoe marathon a fost posibilă datorită sprijinului financiar oferit de Ministerul Educației și Cercetării, care a asigurat condițiile necesare pentru ca sportivii să poată concura la cel mai înalt nivel.
Cetățeni străini, reținuți în flagrant la frontiera moldo-română
Polițiștii de frontieră au dejucat tentativa a doi cetățeni străini de a traversa ilegal frontiera de stat, în zona localității Leușeni, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în seara zilei de 2 septembrie, când patrula mobilă cu suportul dronei, a observat două persoane cu rucsacuri care se deplasau spre frontiera de stat, pe terenuri agricole. La apariția echipajului, bărbații au încercat să se ascundă într-un lan de porumb, dar au fost reținuți la scurt timp. Cercetările ulterioare au arătat că cei doi sunt cetățeni ai Egiptului, în vârstă de 22 și 33 de ani, care se aflau de aproximativ un an în Republica Moldova și erau încadrați în câmpul muncii. Aceștia au recunoscut că intenționau să treacă ilegal frontiera spre România. Potrivit legislației naționale, unul dintre bărbați a primit, în baza deciziei Inspectoratului General pentru Migrație, obligația de a părăsi țara în termen de 15 zile, iar celălalt a fost plasat în custodie publică pentru 30 de zile, urmând ca, în baza deciziei instanței de judecată, să fie îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova și să primească interdicție de intrare pentru o perioadă de trei ani. Poliția de Frontieră reamintește că trecerea ilegală a frontierei de stat constituie infracțiune și se sancționează conform legislației în vigoare.
În ședința ordinară din 5 septembrie, Consiliul Raional Cahul a adoptat 22 de decizii
Consiliul Raional Cahul s-a întrunit astăzi, 5 septembrie, în ședință ordinară, în cadrul căreia au fost examinate și supuse votului mai multe proiecte de decizie ce vizează executarea și modificarea bugetului raional, gestionarea patrimoniului public, precum și alte domenii de importanță pentru buna funcționare a administrației publice locale. Din totalul de 35 de consilieri raionali aleși, au fost prezenți 32, ceea ce a asigurat cvorumul necesar desfășurării legale a lucrărilor. Ședința a fost prezidată de doamna consilier Eugenia Negru-Stoica. În urma dezbaterilor, consilierii au adoptat 22 de decizii, care urmează a fi semnate și contrasemnate, conform legii, în termen de cel mult cinci zile. Acestea vor fi publicate pe pagina oficială a Consiliului Raional Cahul  www.cahul.md
Festivalul Pădurilor 2025 lansează campania „Un bilet = un puiet"
La ediția din acest an a Festivalului Pădurilor, care va avea loc pe 14 septembrie la Reședința prezidențială de la Condrița, Ecopresa reia campania de colectare de fonduri pentru împădurirea Moldovei. Publicul este invitat să cumpere un bilet simbolic pe iTicket, iar fiecare bilet va fi transformat într-un copac plantat. Accesul la festival rămâne gratuit. Campania are o destinație concretă: zona râulețului Molovațet, din apropierea satelor Suhuluceni, Coropceni și Ghermănești, unde lacul ce alimenta comunitatea a secat. Localnicii au organizat deja un mic festival pentru a atrage atenția asupra problemei, au participat la instruiri și au învățat să obțină finanțări. Acum, printr-un proiect câștigat împreună cu partenerii, vor beneficia de un studiu de specialitate, acțiuni de salubrizare și plantări de copaci. „Banii adunați din biletele simbolice vor fi folosiți integral pentru achiziția de puieți și organizarea plantărilor, sub îndrumarea specialiștilor”, precizează echipa Ecopresa. Comunitatea din arealul Molovațetului va fi prezentă și la Festivalul Pădurilor, aducând cu ei un colț din propriul eveniment, „Școală veche – timpuri noi”. Vizitatorii vor putea descoperi obiecte tradiționale păstrate din generație în generație – covoare, fețe de pernă, farfurii, broderii – dar și produse culinare locale precum hulubași, plăcințele sau cozonaci. La prima ediție a Festivalului, campania a făcut posibilă strângerea banilor pentru 500 de copaci - 400 plantați la Băneștii Noi și 100 de puieți de fag oferiți SA Moldsilva pentru plantare la Plaiul Fagului. Festivalul Pădurilor 2025 este organizat de Ministerul Mediului în colaborare cu Asociația Jurnaliștilor de Mediu, cu sprijinul Sloveniei. Evenimentul se înscrie în Programul Național de Împădurire, lansat în 2023 sub egida Președintei Maia Sandu, care prevede plantarea în 10 ani a circa 145.000 ha de păduri. Rata de împădurire a Republicii Moldova este de cca 11%. Media suprafețelor împădurite în Uniunea Europeană este de aproximativ 39%. Moldova este una dintre cele mai afectate țări europene de schimbările climatice, iar seceta, ploile torențiale și secarea surselor de apă sunt cele mai evidente efecte.    
Percheziții masive și bunuri de peste 2 milioane de lei confiscate în cadrul unei cauze penale inițiate în privința persoanelor afiliate organizației criminale „Kitaeț"
În perioada 02-03 septembrie 2025, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, au desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale. În cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate trei automobile de lux, sume de bani, telefoane mobile, muniții și alte bunuri relevante pentru investigații, în valoare totală de peste 2 milioane de lei. Totodată, în cadrul urmăririi penale în calitate de învinuiți au fost recunoscute 2 persoane apropiate așa zisului hoț în lege „Kitaeț” unul dintre ei fiind așa numit supraveghetor pe activitățile ilegale ale grupărilor criminale afiliate organizației menționate, cunoscut sub pseudonimul „Vova Davai”, acesta fiind responsabil de gestionarea așa-numitei „visterii criminale”, în care lunar se acumulau de la 100 000 de dolari SUA, proveniți din activități ilicite. În urma perchezițiilor, două persoane de 30 și 34 de ani, domiciliate în mun. Chișinău, au fost reținute. Acestea sunt cercetate penal pentru complicitate la crearea și conducerea unei organizații criminale, faptă prevăzută de art. 284 alin. (1) Cod penal, infracțiune pasibilă de pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani. Cercetările continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a victimelor care au avut de suferit din cauza acțiunilor ilegale ale grupării.
În 8 luni mai mult decât în 8 ani. Inspectoratul de Stat al Muncii raportează rezultate record în combaterea muncii nedeclarate
Inspectoratul de Stat al Muncii a obținut un progres semnificativ în lupta împotriva muncii nedeclarate, cu un număr record de 5200 de cazuri depistate doar în primele 8 luni ale anului 2025, comparativ cu un total de 4029 de cazuri depistate pe parcursul anilor 2017-2024. Din totalul acestor cazuri, 91% dintre angajați depistați fără un contract de muncă au fost deja formalizați, asigurându-se astfel respectarea drepturilor acestora și plata corectă a contribuțiilor la bugetul public. Campania lansată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în noiembrie 2023, continuă să aducă rezultate remarcabile. Amintim că în anul 2024, Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat 3088 de persoane care lucrau fără un contract de muncă legal, iar astăzi, la doar doi ani distanță, numărul total al cazurilor depistate în cadrul campaniei depășește 8000, majoritatea angajaților implicați având deja semnate contracte legale de muncă. „Când am demarat reforma, în 2023, Inspectoratul de Stat al Muncii depista circa 80 de cazuri de muncă nedeclarată anual. Astăzi, ne mândrim că am depistat deja 5200 de cazuri în doar 8 luni și aproape toate cazurile au fost formalizate. Este un rezultat semnificativ, dar nu ne oprim aici. Zeci de mii de oameni continuă să muncească fără protecția legală de care au nevoie. Avem în continuare un drum lung de parcurs și suntem determinați să muncim în turații maxime.”, a declarat Alexei Buzu, Ministrul Muncii și Protecției Sociale. Reamintim, că în luna martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu Inspectoratul de Stat al Muncii și cu susținerea Organizației Internaționale a Muncii, a lansat lucrezlegal.md – o platformă pentru raportarea încălcărilor privind munca nedeclarată. Prin intermediul acesteia, orice persoană care muncește pe teritoriul țării poate depune gratuit, printr-o modalitate accesibilă, o petiție prin care să semnaleze încălcările cu care se confruntă în câmpul muncii. Astfel angajații pot solicita ajutorul autorităților pentru a le fi protejate drepturile. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Inspectoratului de Stat al Muncii, continuă să întreprindă acțiuni pentru combaterea muncii nedeclarate și protejarea drepturilor angajaților. În cadrul controalelor de stat, inspectorii de muncă se concentrează pe companiile cu risc mai înalt de neconformitate, reducând astfel presiunea asupra angajatorilor care respectă legislația muncii. Domeniile vizate includ comerțul, HoReCa, construcțiile, instituțiile private de educație, agricultura și transporturile.
Portul secat de la Giurgiulești a scufundat exporturile de grâu ale Moldovei cu 60%
Datele pentru lunile iulie–august 2025 confirmă o evoluție mixtă pentru exporturile agricole ale Republicii Moldova, arată analiza economistului Iurie Rija. Țara își consolidează poziția pe piața oleaginoaselor, dar resimte o scădere puternică pe segmentul cerealelor, transmite bani.md La floarea-soarelui, Moldova rămâne lider absolut pentru al doilea sezon consecutiv pe piața Uniunii Europene. În primele două luni ale sezonului 2025–2026, au fost livrate aproape 29 de mii de tone, echivalentul a 68,2% din totalul importurilor comunitare. Deși volumul este mai mic decât anul trecut (34,7 mii de tone), cota de piață a crescut semnificativ. În paralel, Turcia rămâne un cumpărător important, oferind producătorilor moldoveni o diversificare a piețelor.  Pe segmentul rapiței, exporturile moldovenești au înregistrat o creștere spectaculoasă, atingând 77 de mii de tone, de peste două ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu o cotă de 17,5%, Moldova a urcat pe locul trei între furnizorii de rapiță pentru UE, după Ucraina și Australia. Performanța este cu atât mai notabilă cu cât importurile europene totale de rapiță s-au redus la jumătate, pe fondul unei recolte interne bune în statele membre. Situația este însă diferită la grâu. Exporturile moldovenești au scăzut cu aproape 60%, de la 169,5 mii de tone anul trecut la doar 71,5 mii de tone în sezonul curent. Dacă în 2024 Moldova ocupa locul al doilea între furnizorii de grâu ai UE, acum a coborât pe poziția a patra, după Ucraina, Canada și Serbia. Declanșatorii sunt recolta abundentă a UE, care a redus importurile cu 34%, dar și problemele logistice interne. Nivelul scăzut al apei din portul Giurgiulești, sub 4 metri, face imposibilă acostarea navelor mari și a dus la anularea unor contracte. La orz, Republica Moldova își menține o poziție solidă, fiind al doilea furnizor pentru UE, după Marea Britanie, cu 21,6 mii de tone livrate în iulie–august. În același timp, piețele tradiționale din Turcia și Orientul Apropiat continuă să absoarbă volume importante de producție moldovenească. „Tendința confirmă o realitate dublă: pe de o parte, Moldova devine un jucător de prim-plan în oleaginoase, pe de altă parte, la cereale se confruntă cu provocări majore de competitivitate și logistică”, concluzionează economistul.
Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țară
Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova fonduri suplimentare în valoare de 18,9 milioane de euro prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică, reafirmând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru procesul de reformă al țării. Totodată, având în vedere progresele semnificative realizate de Republica Moldova în domeniul reformelor, Uniunea Europeană lansează un apel către mediul de afaceri să investească în această țară.  Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene, a declarat: „Republica Moldova continuă să îndeplinească agenda de reforme și să demonstreze angajamentul față de parcursul său european. Mă bucur să constat progrese constante în reformele din domenii esențiale, precum securitatea energetică în sectorul energiei electrice. Investiția în creșterea economică a Republicii Moldova este o investiție în integrarea europeană. Pentru că o Moldovă puternică înseamnă o Europă mai puternică. Uniunea Europeană rămâne ferm angajată să sprijine Republica Moldova la fiecare etapă a drumului său către aderarea la UE.” Marta Kos, Comisara pentru Extindere, a declarat: „Prima tranșă din Mecanismul de reformă și creștere pentru Moldova transmite un semnal puternic privind angajamentul Moldovei de a implementa reformele necesare pentru creștere economică și integrare europeană. Totodată, îndemnăm investitorii să investească în Moldova – o țară care dă dovadă de determinare și depune eforturi susținute pe calea aderării la UE.” Comisia Europeană a aprobat debursarea după ce a constatat că Republica Moldova a îndeplinit patru indicatori de reformă aferenți calendarului de plăți semestrial în cadrul Mecanismului pentru reformă și creștere economică. Printre realizările-cheie se numără dezvoltarea unor piețe deschise și competitive de energie electrică și gaze naturale, precum și adoptarea unor măsuri menite să consolideze securitatea energetică. Suma de 18,9 milioane de euro se adaugă pre-finanțării de 270 milioane de euro deja acordate în acest an. Republica Moldova urmează să beneficieze de până la 1,9 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi prin intermediul Mecanismului, în perioada 2025–2027. Republica Moldova continuă să înregistreze progrese în implementarea reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană, în domenii precum justiția, combaterea corupției și lupta împotriva criminalității organizate. Aceste progrese reflectă angajamentul Republicii Moldova față de valorile comune ale UE, inclusiv democrația și statul de drept, și asigură eficiența utilizării fondurilor UE, în beneficiul cetățenilor moldoveni. Comisia lansează un apel de exprimare a interesului pentru stimularea investițiilor în Republica Moldova Comisia Europeană a lansat o cerere de exprimare a interesului, încurajând întreprinderile din UE, SEE și Moldova să exploreze oportunitățile de investiții în țară. În calitate de țară candidată la aderarea la UE, cu sprijinul Planului de creștere, Moldova își sporește accesul la Piața Unică, oferind oportunități deosebite întreprinderilor. Inițiativa vizează crearea unui portofoliu de investiții private transformatoare în Moldova, care ar putea beneficia de sprijinul Comisiei Europene și al instituțiilor financiare partenere, precum Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Context În octombrie 2024, Comisia Europeană a propus un Plan de Creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, susținut prin Mecanismul de Reformă și Creștere pentru perioada 2025–2027. Este cel mai amplu pachet de sprijin financiar oferit de Uniunea Europeană acestei țări. Între 2021 și 2025, Uniunea Europeană a alocat Republicii Moldova peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi. Această asistență include sprijin bugetar direct pentru securitatea energetică și tranziția către energie curată, sprijin pentru 1,2 milioane de gospodării în vederea atenuării impactului creșterii facturilor la energie electrică, precum și sprijin pentru reformele din sectorul justiției, menite să consolideze independența acestuia și să îmbunătățească eficiența.
Echipele de la Cahul au făcut senzație la turneul internațional de fotbal pentru copii din Bulgaria
În perioada 20–26 august 2025, orașul Obzor din Bulgaria a găzduit un prestigios turneu internațional de fotbal pentru copii, cu participarea echipelor din Bulgaria, Polonia, Kazahstan, România, Arabia Saudită și Republica Moldova. Printre participanți s-au aflat și trei echipe din municipiul Cahul, care au reușit performanțe remarcabile și au dus faima fotbalului de copii din sudul Moldovei peste hotare.  Echipele participante din Cahul Școala Sportivă Raională (grupa 2017) – antrenori Vasilii Poroșenco și Axenti M. FC „Cahul-2005” (grupa 2015) – antrenori Savciuc A. și Badac M. Școala Sportivă nr. 2, mun. Cahul (grupa 2012) – antrenori Vasilii Poroșenco și Stancov D.  Tinerii fotbaliști au demonstrat ambiție și talent, obținând clasări fruntașe: grupa 2017 – locul II grupa 2015 – locul II grupa 2012 – locul II în competiția copiilor născuți în 2011 și locul I în grupa de vârstă 2012 Organizatorii au desemnat și cei mai buni jucători ai turneului în funcție de categorie: 2017 – cel mai bun atacant: Axenti Leo 2015 – cel mai bun fundaș: Stefoglo Matvei 2012 – cel mai bun fundaș: Olteanu Nicolai Rezultatele excelente obținute confirmă nivelul înalt de pregătire al copiilor și devotamentul antrenorilor, demonstrând că școlile sportive din Cahul reușesc să formeze o nouă generație de fotbaliști talentați.
Peste 40 de percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor
Astăzi, ofițerii INI și cei ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, au desfășurat peste 40 de percheziții în mai multe localități ale țării.  Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani.  Investigațiile au stabilit că un grup de persoane, cu roluri bine determinate și afiliate organizației criminale „Șor”, urmăreau coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025. Banii de proveniență dubioasă erau transferați prin aplicația mobilă „PSB” a unei bănci ruse aflate sub sancțiuni internaționale, fiind ulterior lichefiați și transmiși în Republica Moldova. În urma perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în valută națională și străină, telefoane mobile, laptopuri și carduri bancare, documente și înscrisuri de ciornă, precum și liste cu persoane și automobile implicate la proteste, inclusiv cu sumele achitate acestora. Totodată, a fost documentată utilizarea aplicațiilor „PSB” și „Taito”, dar și a unor canale pe Telegram, prin care erau transferați bani și distribuite materiale de dezinformare, coordonate din Federația Rusă.  Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru identificarea întregului cerc de suspecți și pedepsirea acestora conform legii.
„Hai să ne înțelegem": Despre ce e corupția electorală și ce înseamnă alegeri libere
Dacă iau un pachet alimentar, dar votez cum vreau – e ilegal? Dacă un candidat îmi promite bani sau servicii în schimbul votului – e doar o promisiune sau o infracțiune? Sunt întrebări care apar la fiece campanie electorală. În primul episod din seria noastră de podcasturi „Hai să ne înțelegem”, dedicată alegerilor parlamentare din 28 septembrie, discutăm pe îndelete despre corupția electorală, un fenomen care, deși este des întâlnit, este adesea confundat, ignorat sau acceptat tacit. Invitata primei ediții, Mihaela Duca-Anghelici, șefa echipei - Analiză și certcetare, Asociația Promo-LEX, explică în termeni clari ce fapte se încadrează în definiția corupției electorale, ce spune legea și care sunt sancțiunile prevăzute; cum putem recunoaște metodele mai „rafinate” de cumpărare a voturilor; dar și despre cum a evoluat fenomenul în ultimii ani și de ce alegerile din 2024 au reprezentat un moment de cotitură la acest capitol și ce putem face fiecare dintre noi, ca cetățeni, pentru a combate aceste practici. Într-un an electoral plin de provocări și incertitudini, acest podcast își propune să ofere informație verificată, analiză și explicații juridice, într-un limbaj accesibil tuturor. Vrei să raportezi un caz de corupție electorală? Curând vom lansa o platformă online anonimă, unde vei putea semnala rapid și sigur orice tentativă de cumpărare a votului sau abuz în campanie. Rămâi cu noi!
VIDEO // Percheziții la Cahul: Droguri de circa 200.000 de lei și muniții ridicate de polițiști
Ofițerii Direcției Investigații Sud a INI au documentat, pe parcursul lunii august, activitatea infracțională a unei persoane din raionul Cahul, bănuită de păstrarea și consumul de substanțe narcotice. În urma unei percheziții autorizate la domiciliul unui bărbat de 53 de ani, polițiștii au depistat și ridicat droguri în valoare de aproximativ 200.000 de lei, precum și muniții deținute ilegal. Toate bunurile au fost transmise pentru efectuarea expertizei, iar investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele și alte persoane implicate. Conform legislației, dacă vinovăția îi va fi demonstrată, persoana riscă pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 6 ani.
34 de ani ai Armatei Naționale vor fi sărbătoriți la Cahul. Vezi programul
Armata Națională a Republicii Moldova marchează 34 de ani de la fondare, iar cu acest prilej, Centrul Militar Teritorial Cahul organizează un amplu eveniment public sub genericul „Armata e familia mea”. Manifestarea va avea loc sâmbătă, 6 septembrie, în Parcul Central „Grigore Vieru” din municipiul Cahul, începând cu ora 10:00. Evenimentul promite să aducă mai aproape de cetățeni spiritul Armatei Naționale și să transforme parcul într-un loc de interacțiune, cunoaștere și voie bună. În program sunt incluse: expoziții de tehnică și echipament militar, momente artistice, jocuri pentru copii, servirea tradiționalului terci ostășesc, dar și numeroase surprize pentru cei mici.
Restricții de circulație pe traseul M3 în Vulcănești
Administrația Națională a Drumurilor anunță instituirea unor restricții temporare de circulație pe drumul M3, la ieșirea din orașul Vulcănești spre satul Giurgiulești, precum și pe strada Jukovsky din localitate. Începând cu 8 septembrie 2025, pe durata lucrărilor – estimată la două luni – traficul greu va fi deviat de pe traseul M3 pe rutele R32 și R34, conform unei scheme de deviere stabilite de autorități. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere și vizează în special mijloacele de transport de mare tonaj, care nu vor mai putea traversa orașul pe parcursul lucrărilor. ''Îndemnăm toți participanții la trafic să manifeste înțelegere, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să circule cu prudență. Această măsură este necesară pentru siguranța și buna desfășurare a lucrărilor'', a menționat ASD.
„Propaganda transformă evenimente pozitive în arme de manipulare" – Pavel Herea, expert
Manipularea informațională devine tot mai prezentă în Republica Moldova, iar rețelele sociale sunt terenul principal unde narațiunile false prind viață și se amplifică. Monumente istorice, proiecte publice sau teme sensibile precum suveranitatea, credința și pacea sunt folosite pentru a crea frică și neîncredere în societate. Despre aceste fenomene vorbește Pavel Herea, expert în comunicare și analiză media. Domnule Herea, în spațiul public au apărut mai multe discuții despre „tancul din Cahul” sau despre construcția Spitalului Regional. Cum sunt folosite aceste subiecte în narațiunile manipulative? Dacă urmărim atent reportajele și felul în care au fost preluate, vedem același mecanism: un eveniment pozitiv este denaturat. În cazul spitalului regional, de exemplu, istoria construcției lui, în fața unui monument, a fost transformată într-o narațiune negativă. Se ajunge la ideea de demolare a monumentului, la rescrierea sau chiar ștergerea istoriei. Totul are scopul de a stârni emoții puternice – furie, ură, frică – mai ales pe rețele ca TikTok, unde publicul este mai tânăr și unde aceste mesaje prind foarte repede.'' Cum se conectează aceste practici cu campaniile electorale și referendumurile recente? În preajma alegerilor, asistăm la campanii ample de dezinformare. În cazul referendumului, de pildă, au circulat narative false potrivit cărora Moldova ar fi obligată să accepte promovarea comunității LGBT sau că ar urma să fie staționate trupe NATO. Scopul este clar: inducerea fricii și influențarea votului. Împreună cu alți colegi am analizat sute de conturi care distribuiau în același timp aceleași mesaje. Fenomenul se repetă și în alte țări. În România, la un scrutin prezidențial recent, un candidat necunoscut a ajuns de la 1% la 20% în doar câteva săptămâni. Totul datorită unei campanii masive pe TikTok, cu influenceri locali, zeci de conturi coordonate și investiții financiare uriașe.'' Ce instrumente sunt folosite pentru a amplifica aceste narațiuni? Metodele sunt diverse. Se creează pagini aparent „neutre”, care promovează valori ca familia, credința, patriotismul. Publică imagini emoționale – adesea generate cu inteligență artificială – cu copii sau bătrâni care, în realitate, nu există. Oamenii dau like, distribuie, comunitatea crește rapid. Apoi, brusc, paginile se transformă și încep să transmită conținut politic sau propagandistic. Mai mult, sunt folosite rețele de conturi false care creează impresia că un mesaj este împărtășit de mii de oameni. Asta determină persoanele indecise să creadă că e „opinia majorității”, deși, în realitate, este o manipulare atent orchestrată.'' Care sunt temele sensibile pe care aceste campanii le exploatează cel mai des? Se mizează pe subiecte care ating coarda sensibilă a societății: suveranitatea, credința, pacea, tema războiului. Sunt aspecte fundamentale pentru oameni, iar propaganda știe foarte bine să le exploateze pentru a crea frică și neîncredere.
Guvernul a aprobat Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030
Executivul a aprobat pe 3 septembrie, la inițiativa Ministerului Sănătății, Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030, un pas strategic pentru modernizarea și eficientizarea sistemului medical din Republica Moldova. Beneficiarii direcți ai Programului sunt medicii, asistenții și ceilalți profesioniști din domeniu, care, timp de mai mulți ani, au fost nevoiți să lucreze cu sisteme învechite și fragmentate. Noile instrumente digitale vor reduce sarcinile administrative, vor optimiza fluxurile de lucru și vor permite cadrelor medicale să se concentreze mai mult pe actul medical propriu-zis. Un obiectiv esențial al documentului este asigurarea accesului fiecărui cetățean la servicii medicale moderne, sigure și echitabile, prin utilizarea tehnologiilor digitale. Pacienții vor avea parte de: - acces rapid la istoricul personal de sănătate; - posibilitatea programărilor online; - rețete electronice; - conexiuni digitale directe cu furnizorii de servicii medicale. Documentul prevede extinderea accesului la servicii medicale de calitate, inclusiv în zonele rurale, prin dezvoltarea serviciilor de telemedicină; implementarea Dosarului electronic de sănătate și a unor aplicații digitale intuitive, care vor permite pacienților acces mai ușor la propriile date medicale; creșterea nivelului de alfabetizare digitală în sănătate, prin campanii de informare și sprijin activ pentru utilizarea platformelor digitale; simplificarea interacțiunii cu sistemul de sănătate, prin digitalizarea fluxurilor de lucru și reducerea timpului de așteptare și consolidarea securității și guvernanței datelor, cu accent pe protecția datelor cu caracter personal. Ministerul Sănătății își reafirmă angajamentul de a continua reformele în domeniu, printr-o abordare transparentă, bazată pe date și orientată spre nevoile cetățenilor.
Din 4 septembrie moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite
Începând de astăzi intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize. Documentul a fost semnat pe data de 4 august, la Abu Dhabi de către viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. În baza Memorandumului, cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în Emiratele Arabe Unite fără viză pentru o perioadă de până la 90 de zile calendaristice în decursul a 180 de zile calendaristice. Această măsură facilitează libera circulație, contribuie la dezvoltarea contactelor interumane și deschide noi oportunități pentru mediul de afaceri, turism și cooperare culturală. Ministerul Afacerilor Externe subliniază că această realizare este un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale cu Emiratele Arabe Unite și reflectă deschiderea reciprocă pentru extinderea cooperării în domenii de interes comun.
De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025'"
Începând cu 2 septembrie 2025, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au lansat o nouă ediție a Campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat”, în cadrul căreia un grup de jurnaliști de investigație realizează, în baza unor criterii de integritate, profilurile pentru 50 de candidați ai partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Primele 10 profiluri au fost publicate și pot fi citite în variantă completă pe portalul MoldovaCurată.md. Mai jos vă prezentăm o variantă sintetizată. Referitor la Dorin Recean, actual prim-ministru și cap de listă a formațiunii PAS, jurnaliștii scriu că anterior a făcut parte din Guvernul PLDM, condus de Vlad Filat, fiind ministru de Interne, și s-a remarcat în 2013 printr-un episod controversat, în care îi dădea indicații șefului Serviciului Fiscal de Stat referitor la un agent economic. „Eu te-am rugat un lucru, dacă există probleme, adă-l și eu am să-l trăsnesc cu capul de asfalt și am să-l trăsnesc cu capul de perete” – asta se aude spunând Dorin Recean într-o interceptare telefonică scursă din dosarul penal în care era investigat la acel moment fostul șef al Fiscului. În februarie 2022, când a fost numit consilier prezidențial al Maiei Sandu, Recean a explicat pentru ZdG: „Da, există un fragment selectat intenționat al unei înregistrări, în care mă exprim foarte dur [apropo, fără înjurături], în momentul în care opream un abuz. Discuția a fost publicată la comanda lui Plahotniuc pentru a mă discredita în perioada acțiunilor poliției legate de multiplele scheme de la Moldtelecom și alte întreprinderi de stat, interpelările Interpol, eliminarea din sistem a oamenilor cu plic de la oligarh, ilegalitățile de la tragedia din Pădurea Domnească. Asta deranja”. Referitor la averi, după cum a scris Ziarul de Gardă anterior, familia Recean locuiește într-o casă la sol, amplasată în orașul Codru din municipiul Chișinău, construită pe un teren cumpărat de familia sa la mijlocul anilor ’90. Valoarea de piață a imobilului este de 4,5 milioane de lei. Familia Recean deține o vilă în România, cu o suprafață de 97 de metri pătrați, pe care a achiziționat-o la 7 octombrie 2021. Informații detaliate relevante despre averea și activitatea candidatului Dorin Recean citiți în continuare aici.  Profilul candidatului Igor Dodon cuprinde informații noi despre cauzele penale în care sunt investigate fapte referitoare la activitatea sa și a partidului său. De exemplu, despre dosarul „Banii din Bahamas”, pornit în urma unei investigații făcute de RISE Moldova, Procuratura Anticorupție anunță că este abia la etapa de urmărire penală. „În prezent, Procuratura Anticorupție desfășoară urmărirea penală într-o cauză penală pornită în temeiul art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal, la care au fost conexate ulterior mai multe alte cauze penale. În cadrul acestor investigații sunt examinate inclusiv acțiunile companiei menționate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor. Cauza penală este încă la faza de urmărire penală din motivul complexității și necesității administrării unui număr extins de probe”, a comunicat jurnaliștilor, la cerere, Procuratura Anticorupție în august 2025. Referitor la dosarul „Sacoșa”, Procuratura Anticorupție a informat în luna februarie 2025 că a finalizat prezentarea probelor în acest dosar, Dodon fiind învinuit că, „urmărind promovarea intereselor lui Plahotniuc Vladimir și Iaralov Serghei, care au creat și conduceau o organizație criminală și care aveau interesul de a controla procesele politice, sociale și economice din R. Moldova, precum și de a se eschiva de la răspundere penală în Federația Rusă, a pretins și a acceptat de la aceștia bani în sumă de la 600.000 până la 1.000.000 dolari SUA. Suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților aceluiași partid”. Igor Dodon a declarat anterior că toate dosarele penale intentate împotriva sa sunt un „dezmăț juridic”, și a învinuit guvernarea și pe președinta Maia Sandu că s-ar afla în spatele intentării acestora, acuzații respinse de șefa statului și PAS. Mai multe informații găsiți aici.  Despre liderul Mișcării Alternativa Națională, cap de listă al Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, jurnaliștii notează că acesta a evoluat de la comunist, apoi secretar pentru ideologie al Partidului Socialiștilor și lider al protestelor anti-UE, până la simpatizant declarat al integrării europene și al limbii române. În 2014, era unul dintre susținătorii referendumului nerecunoscut privind independența Găgăuziei și aderarea la așa-numita uniune vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. În 2025, la lansarea blocului „Alternativa”, declară deja că formațiunea va pleda pentru „integrarea europeană ca obiectiv major al țării”, că „vorbim și scriem în limba română” și că „știm că există un război și o agresiune la Est împotriva Ucrainei”. Referitor la eventuale investigații penale care ar exista în privința lui Ion Ceban, atât Procuratura Anticorupție, cât și CNA, au evitat să ofere un răspuns fără echivoc. „Cu referire la demersul dumneavoastră, potrivit conținutului formulat, punctăm faptul că informația solicitată nu cade sub incidența Legii nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public”, a comunicat CNA în august 2025. Întreg profilul candidatului Ion Ceban îl puteți citi aici.  Un alt lider de formațiune din Blocul „Alternativa”, Mark Tkaciuck, la fel a fost comunist perceput ca „ideolog al PCRM”, dar astăzi face parte dintr-un bloc ce se declară pro-european. Jurnaliștii scriu că în februarie 2014, Tkaciuk critica UE, susținând că „Vestul propune țârilor din Estul Europei să-l aleagă nu în calitate de punct de orientare pentru dezvoltare, ci în calitate de stăpân” și numea Parteneriatul Estic „un model tipic şi cinic al fățărniciei UE”. În iunie 2023, Marc Tkaciuk a fost surprins la Ambasada Federației Ruse de la Chișinău, unde a mers să sărbătorească ziua națională a statului agresor. Fostul comunist a declarat atunci că a acceptat invitația, în pofida faptului că ar fi împotriva războiului și ar susține integritatea teritorială a Ucrainei. Cum a comentat Tkaciuk vizita la Ambasadă, dar și alte informații despre el, găsiți aici. Ion Chicu, al treilea lider de partid din blocul „Alternativa”, s-a remarcat prin atacuri verbale la adresa României pe vremea când era prim-ministru (2020), prin încălcarea interdicțiilor stabilite de Guvernul său în timpul pandemiei de COVID-19, dar și prin atacuri la adresa jurnaliștilor. Întreg profilul candidatului îl puteți citi aici.  Un alt profil publicat în campania „Pentru un Parlament Curat 2025” este al Irinei Vlah, candidată pe lista Blocului „Patriotic al socialiștilor, comuniștilor, inima și viitorul Moldovei”. Fosta bașkană în două mandate a autonomiei găgăuze s-a remarcat printr-un stil de viață aparent mai prosper decât i-a permis salariul de bugetară. Jurnaliștii au calculat costurile garderobei sale pentru anul 2022, care cuprindea haine ale brandurilor scumpe, a căror valoare totală depășea veniturile ei legale, dar au remarcat și faptul că Vlah și fiica sa trăiesc în apartamente primite drept donație de la rude – de la mama pensionară și de la fratele candidatei. Cum a explicat Irina Vlah donațiile, dar și alte informații, citiți aici.  Colegul de Bloc al Irinei Vlah, Vasile Tarlev, fost prim-ministru într-un guvern comunist, a primit o distincție de stat importantă de la Vladimir Putin, face des vizite la Moscova, capitala unui stat agresor, și este suspectat că ar fi „omul lui Ilan Șor”, relație pe care nu a negat-o vreodată foarte explicit. Tarlev este cel care a început demolarea stadionului republican, pentru a-l reconstrui, însă locul a rămas și acum în paragină. Cum răspunde Vasile Tarlev la întrebările despre stadion, precum și alte informații despre el, citiți aici.   Un candidat care a fost implicat în acuzații de aplicare a violenței este Grigorii Uzun, și el parte a „Blocului patriotic”. Uzun a fost deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei și s-a remarcat printr-un limbaj suburban la adresa unui coleg. El are un apartament în Rusia, acolo unde a locuit înainte să intre în politica din Republica Moldova, însă în ultimii ani nu a avut un loc de muncă. Alte informații despre activitatea candidatului găsiți aici.   Femeia de afaceri din autonomia găgăuză Maria Acbaș candidează pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, o formațiune pro-europeană, chiar dacă anterior a făcut parte din Partidul Congresul Civic, al cărui lider, Mark Tkaciuk, era la acel moment un anti-european convins. Maria Acbaș deține două companii specializate în producerea și procesarea laptelui și peste două mii de terenuri. Numele ei este legat de un episod din anul 2021 la limita legii pentru a influența rezultatul electoral al unui candidat la alegerile din Adunarea Populară. Mai multe informații citiți aici. Dirijorul Orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, candidează și el pe lista PAS, deși anterior a susținut Partidul Democrat și chiar a candidat în anul 2019 din partea acestei formațiuni, controlată atunci de Vladimir Plahotniuc. Deși a acumulat semnături și a fost înregistrat drept candidat pe o circumscripție din sudul țării, s-a retras din cursă. Nicolae Botgros a avut și alte episoade de colaborare cu Partidul Democrat. În 2018, după ce l-a susținut la lansarea în campania din 2018 pe democratul Pavel Filip, a primit de la guvernul condus de acesta permisiunea de a construi în zona verde a Palatului de cultură al Feroviarilor un centru cultural, cu spații locative și comerciale, pe un teren pe care îl primise încă în 2007 de la Guvernul Tarlev. Presa a scris atunci că urmau a fi construite două blocuri, amenajate peste 40 de locuri de parcare subterană și 10 în fața centrului cu menire culturală. Solicitat acum, în august 2025, să comenteze tranzacția, Nicolae Botgros a spus: „Nu s-a mai făcut nimic, pentru că eu n-am bani pentru așa edificiu. Am avut un sponsor pe care l-am pierdut. Când s-a schimbat prim-ministrul el s-a temut să investească. Acum acolo s-au construit case de locuit”. El a adăugat că în prezent terenul nu mai este în proprietatea sa, iar în schimb a primit „un procent, acolo” din vânzarea apartamentelor. Mai multe informații despre candidatul Nicolae Botgros găsiți aici.  În zilele următoare, în campania „Pentru un Parlament Curat 2025” vor fi publicate și alte profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Un tânăr din Harkov a fost împușcat mortal de grănicerii ucraineni. Acesta încerca să ajungă ilegal în Moldova
Un incident tragic a avut loc pe 1 septembrie, în jurul orei 18:00, la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova. Potrivit informațiilor prezentate de Serviciul de Grăniceri și confirmate de Biroul de Investigații de Stat (GBR) al Ucrainei, un tânăr de 23 de ani, originar din Harkov, a fost împușcat mortal în timpul unei tentative de trecere ilegală a frontierei, relatează focus.ua Autoritățile au relatat că doi bărbați au fost observați încercând să escaladeze bariera de la frontieră. În urma somațiilor și a unui foc de avertisment, unul dintre bărbați s-a predat, însă celălalt a încercat să fugă. Grănicerii au tras mai multe focuri de avertizare în direcția fugarului, însă ulterior acesta a fost găsit mort, cu o plagă prin împușcare incompatibilă cu viața. Cel de-al doilea bărbat implicat a fost reținut la fața locului. Tânărul decedat avea asupra sa un pașaport pentru ieșirea din țară și efecte personale. Ancheta preliminară a stabilit că acesta era din Harkov și încerca să părăsească ilegal teritoriul Ucrainei. Imediat după incident, anchetatorii GBR au ajuns la fața locului, unde au colectat probe, au ridicat arma din care s-a tras și au audiat grănicerii implicați, precum și martorii. A fost deschis un dosar penal, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tragediei.
Drumul G141 Vulcănești – Colibași – R34 va deveni M3, pentru a asigura legătura directă cu drumul expres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat o serie de modificări în administrarea rețelei de drumuri naționale și locale, menite să aducă mai multă claritate în clasificarea și gestionarea infrastructurii rutiere. Una dintre schimbările esențiale vizează sudul țării: drumul G141 Vulcănești – Colibași – R34 va fi redenumit M3 – Vulcănești – Colibași – R34, pentru a crea o conexiune directă cu drumul expres M3, odată cu finalizarea centurii de ocolire a orașului Vulcănești. Prin aceste ajustări, sectoare de drum vor intra oficial în responsabilitatea unor autorități publice locale, ceea ce garantează întreținere regulată și reparații, precum și consolidează capacitatea statului de a administra eficient infrastructura rutieră, în beneficiul cetățenilor.
