VIDEO // Buzu, după ce a numit alegătorii „bîdle”: „Oameni buni, îmi cer scuze, am greșit”

13:40

Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui bărbat de 35 de ani, pentru comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate. Acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar a doua […] The post Condamnări dure pentru șoferii prinși băuți la volan: doi ani de închisoare și confiscarea mijlocului de transport appeared first on Omniapres.