Partidul Nostru propune ca pentru vârstnicii cu dizabilități să fie păstrate ambele pensii – și pentru limita de vârstă, și pentru dezabilitate

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită […] The post Partidul Nostru propune ca pentru vârstnicii cu dizabilități să fie păstrate ambele pensii – și pentru limita de vârstă, și pentru dezabilitate appeared first on Omniapres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Omniapres