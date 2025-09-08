Doi polițiști uciși și alți doi răniți în urma unui atac armat în Turcia
BreakingNews, 8 septembrie 2025 15:40
Doi polițiști au fost împușcați mortal, iar alți doi au fost răniți, luni dimineață, într-o secție de poliție din apropierea orașului Izmir, situat în vestul Turciei. Incidentul a fost confirmat de ministrul de interne de la Ankara, Ali Yerlikaya. Potrivit acestuia, unul dintre polițiștii răniți se află în stare gravă, iar autoritățile au reținut
• • •
Acum 5 minute
16:00
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere sancţionarea premierului Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS). În sesizarea depusă la CEC, Irina Vlah menţionează că Dorin Recean a participat la şedinţa Consiliului Interinstituţional de Supervizare şi a semnat
Acum 15 minute
15:50
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Fraților, întoarceți-vă acasă! Moldova are nevoie de voi” # BreakingNews
Igor Cujba, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, a transmis un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, atât celor din țară, cât și celor aflați peste hotare. În cadrul evenimentului de lansare în campania electorală, el a spus că Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa la alegerile parlamentare
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:10
Un bărbat cu dublă cetățenie, română și moldovenească, în vârstă de 50 de ani, este cercetat penal în România după ce a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea cu o armă neletală și muniție nedeclarată. Incidentul a avut loc pe 8 septembrie 2025, în jurul orei 07:15. În urma unui control
15:10
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat o întâlnire electorală la Comrat, unde liderii formațiunii – Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Iurie Muntean – au discutat cu locuitorii Găgăuziei despre situația reală din țară și soluțiile propuse pentru depășirea crizelor actuale. Alexandr Stoianoglo: Un nou model de guvernare – corect și în slujba oamenilor Alexandr
Acum 2 ore
14:40
Poliția de Frontieră oprește un transport ilegal de substanțe psihotrope la granița cu Ucraina # BreakingNews
Poliția de Frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, a reușit să oprească o tentativă de trafic de droguri în Punctul de Trecere a Frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În urma controalelor, un cetățean ucrainean în vârstă de 58 de ani a fost prins având
14:40
Reprezentanți PAS surprinși înlocuind ziarele Partidului Nostru cu materialele lor agitaționale. Incident în raionul Șoldănești, cu implicarea lui Radu Marian # BreakingNews
Duminică, candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Ionela Negru, a discutat cu locuitorii comunei Dobrușa, raionul Șoldănești, răspunzând la întrebările acestora și lăsând câte un exemplar al ziarului partidului la fiecare gospodărie. La un moment dat, ea a observat cum un grup de propagandiști PAS, care o urmărea, lua ziarele lăsate de
14:10
Noaptea trecută, în satul Colbasna din raionul Râbnița, Republica Moldova, un accident rutier grav s-a soldat cu patru persoane rănite după răsturnarea unui automobil. Incidentul s-a produs în jurul orei târzii, când șoferița — o tânără de 23 de ani — conducea un Mercedes cu viteză excesivă și a pierdut controlul volanului. Mașina a ieșit
Acum 4 ore
13:40
Ion Chicu critică actuala putere: „Salariile miniștrilor cresc cu 300%, în timp ce școlile se închid” # BreakingNews
Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu locuitorii raionului Strășeni, unde au discutat despre modul în care este guvernată actualmente Republica Moldova și prezentând viziunea formațiunii pentru următorii patru ani. Ion Chicu a declarat că actul guvernării nu trebuie să fie un drept exclusiv al celor
13:40
Alarme peste alarme, foițe peste foițe și o economie frânată — Olesea Vîrtosu, candidata Partidului Nostru, despre birocrația care sufocă antreprenorii # BreakingNews
Antreprenoarea Olesea Vîrtosu, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, critică birocrația care frânează dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova și economia în întregime. „Noi avem un stat birocratic. Și asta nu ajută deloc agenții economici. Avem certificate peste certificate, agenții peste agenții – numai organe de control și foițe peste foițe.
13:40
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru # BreakingNews
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești. „Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?" Le spun clar: Da, va
13:10
Ion Ceban, la Cahul: „Ca să fie clar pentru PAS. În Moldova nu există „bîdle”, dar oameni care merită o viață mai bună aici și acum” # BreakingNews
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut un discurs în fața locuitorilor orașului Cahul, în care a criticat felul în care actuala guvernare etichetează cetățenii și a cerut mai mult respect și soluții pentru problemele sociale. „Am ajuns să aud cum un ministru spune că pe 28 septembrie ori facem pasul,
12:40
Partidul Nostru în acțiune de amploare la Chișinău! Candidații discută cu oamenii și prezintă principalele obiective pentru viitorul Parlament # BreakingNews
Candidații la funcția de deputat și activiștii Partidului Nostru se întâlnesc cu oamenii din întreaga țară – în corturi de informare, în spații publice sau mergând din casă în casă, pentru a le prezenta platforma electorală, soluțiile deja pregătite și pentru a încuraja cetățenii să facă o alegere corectă. „Avem discuții sincere cu cetățenii, îi
12:10
Un incident violent a avut loc ieri după-amiază într-o stație de troleibuz situată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău, în apropierea Teatrului Mihai Eminescu. Un bărbat care se afla în mijlocul de transport a refuzat să plătească tariful de 6 lei pentru călătorie, ceea ce a provocat tensiuni între acesta și taxatorul
Acum 6 ore
11:40
Ajutor rapid în Capitală: Carabinierii salvează trei persoane aflate în nevoie urgentă # BreakingNews
În cadrul misiunilor lor zilnice, carabinierii au demonstrat încă o dată importanța prezenței lor în comunitate. Într-un incident, aceștia au observat o persoană care, în urma unei căzături, și-a provocat o plagă la braț din cauza unui fragment de sticlă. Carabinierii au intervenit prompt, acordând primul ajutor și solicitând intervenția serviciului 112. În alt
11:10
Incendiu la stația PECO „Vento” din Sângerei: Motocicleta a luat foc, iar șoferul a ajuns la spital # BreakingNews
În această dimineață, o motocicletă a luat foc în timpul alimentării la o stație PECO din Sângerei, pe strada Independenței, în zona stației „Vento". Proprietarul motocicletei, un bărbat care se afla la pompă, a observat în mod neașteptat că vehiculul său a început să ardă, iar flăcările s-au răspândit rapid. Din fericire, el
10:40
În Chișinău, numărul accidentelor rutiere a crescut semnificativ, majoritatea fiind cauzate de vitezomanii care ignoră limitele legale de viteză. De la începutul anului, au fost înregistrate 453 de accidente, soldate cu peste 60 de decese și peste 500 de răniți. Pentru a combate acest fenomen, poliția a desfășurat acțiuni de control pe bulevardul Dacia
10:10
Structura electoratului din Republica Moldova suferă modificări esențiale, care vor avea efecte profunde asupra viitorului politic al țării. Datele recente arată o scădere drastică a numărului alegătorilor tineri, cu vârste între 18 și 25 de ani, care au scăzut cu peste 50% față de acum un deceniu. Această tendință îngrijorătoare relevă o participare electorală
Acum 8 ore
09:40
Punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au fost intens tranzitate în ultimele 24 de ore, fiind înregistrate peste 85.900 de traversări ale hotarului de stat. Cele mai multe au fost efectuate de cetățeni străini, urmați de moldoveni care au intrat sau ieșit din țară. Potrivit datelor autorităților, cele mai aglomerate puncte au fost
09:20
Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost descoperit fără viață în apele râului Nistru, în apropiere de localitatea Molovata Nouă, raionul Dubăsari. Tragedia s-a produs în seara zilei de duminică, atunci când bătrânul a ieșit, ca de obicei, la pescuit. Îngrijorat că tatăl său nu s-a mai întors acasă, fiul acestuia a
Ieri
15:30
Chișinău: zvon despre aducerea lui Plahotniuc pe 9 septembrie; contextul—decizia Greciei privind extrădarea # BreakingNews
După aprobarea extrădării de către Ministerul Justiției din Grecia, un blogger local alimentează speculații pe tema sosirii; Poliția de Frontieră/MAI nu au anunțat nimic oficial. Circulă pe rețele o speculație potrivit căreia Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus la Chișinău, marți, 9 septembrie, în cursul după-amiezii. Ipoteza a fost alimentată de o postare a bloggerului
15:20
„Bîdle” în plină campanie: Alexei Buzu (ministrul Muncii) promovează PAS fără suspendare; CEC tace # BreakingNews
Înregistrarea contravine standardelor de comunicare publică; rămâne de clarificat dacă au fost implicate logistica și canalele instituției. Într-o înregistrare video difuzată pe rețelele sociale, Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, este surprins folosind termenul „bîdle" la adresa persoanelor care nu susțin PAS și participând la o acțiune de campanie. Până la ora publicării, Comisia
14:50
„UE, pace, dezvoltare”: mesajul lui Igor Grosu la întâlnirea cu diaspora din Portugalia # BreakingNews
Reuniunea de sâmbătă a fost parte a unui turneu în diaspora (Franța + Portugalia), cu accent pe proiectele din țară și rolul comunităților peste hotare. Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului, s-a întâlnit sâmbătă cu diaspora din Portugalia la Parcul Poeților (Oeiras), după o oprire similară la Paris. În mesajele publice, Grosu a rezumat
14:20
Ion Ceban (Blocul Alternativa) a acuzat duminică PAS de „promisiuni rămase pe bannere" la Cahul și a reclamat public un derapaj de limbaj al ministrului Muncii, Alexei Buzu. Într-o înregistrare video distribuită pe rețele, se aude expresia „bîdle" la adresa oamenilor care nu ar susține PAS. Redacția a vizionat secvența; până la ora publicării, nu există o poziție oficială a ministrului sau a PAS referitoare la acest episod. Campania
13:50
Nordul pe agendă: Recean a ieșit în teren la Briceni — campania e în plină desfășurare # BreakingNews
Vizita a inclus sate din raion; echipa a promovat programul formațiunii în discuții directe. Premierul Dorin Recean, candidatul nr. 2 pe lista PAS, a efectuat sâmbătă o vizită în raionul Briceni, cu opriri în orașul Briceni și în satele Tabani și Larga, unde a discutat cu cetățenii despre prioritățile formațiunii în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Imagini și mesaje de la întâlniri au
13:30
Bd. Dacia, gata de trafic: Chișinăul bifă una dintre cele mai circulate artere urbane # BreakingNews
Imagini oficiale arată mobilier urban, stații înlocuite și spații verzi amenajate de-a lungul bulevardului Bulevardul Dacia — una dintre arterele-cheie la intrarea în capitală prin sectorul Botanica — a fost reabilitat complet, anunță Primăria Chișinău. Potrivit prezentării făcute de primarul Ion Ceban, lucrările au vizat carosabilul și trotuarele, piste pentru bicicliști, amenajări de spații verzi,
13:00
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, s-a întâlnit cu locuitorii din Bălți, unde le-a transmis un mesaj de unitate și solidaritate. „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră, parte a unei echipe mari, atât de susținătoare, cât și de candidați la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare", a declarat acesta. Ceban a subliniat
12:40
Igor Pohila: Justiția trebuie înfăptuită în sala de judecată, nu în birourile politicienilor! # BreakingNews
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, avocatul Igor Pohila a declarat că în Republica Moldova este necesară o reformă urgentă a sistemului de justiție. Potrivit lui, reforma realizată de PAS nu a făcut decât să întărească controlul politic asupra instanțelor și procuraturii. „Ni s-a promis curățarea sistemului, dar am devenit martori
09:20
Declarația a fost făcută în fața reporterilor la Casa Albă, la scurt timp după confirmarea locației. Statele Unite vor găzdui summitul G20 din 2026 la Trump National Doral, în Miami, a anunțat președintele Donald Trump, adăugând că ar fi „încântat" să-i primească pe Vladimir Putin și Xi Jinping la reuniune. Liderul american a argumentat că
09:10
ALTERNATIVA își calibrează la Bălți mesajul de campanie: siguranță, modernizare, respect # BreakingNews
Blocul ALTERNATIVA a discutat astăzi cu locuitor
08:40
West Point: Asociația absolvenților anulează ceremonia pentru Tom Hanks; Trump Jr. salută decizia # BreakingNews
Asociația absolvenților Academiei Militare a SUA a anulat ceremonia din 25 septembrie pentru acordarea Premiului Sylvanus Thayer lui Tom Hanks; Donald Trump Jr. a scris pe X că academia ar trebui să „se concentreze pe pregătirea viitorilor războinici”. Asociația absolvenților Academiei Militare a SUA de la West Point a anulat ceremonia programată pe 25 septembriepentru … Articolul West Point: Asociația absolvenților anulează ceremonia pentru Tom Hanks; Trump Jr. salută decizia apare prima dată în BreakingNews.
08:10
ALTERNATIVA la Strășeni: locuitorii mulțumesc pentru întâlnire și cer informații „din prima sursă” # BreakingNews
În cadrul unei întâlniri publice cu reprezentanții Blocului Alternativa, localnicii au apreciat accesul direct la informație și au spus că, în pofida descurajărilor, cred că rezultatele obținute la Chișinău pot fi extinse în toată țara înaintea scrutinului din 28 septembrie. Locuitorii orașului au mulțumit duminică pentru posibilitatea de a discuta „din prima sursă” cu reprezentanții … Articolul ALTERNATIVA la Strășeni: locuitorii mulțumesc pentru întâlnire și cer informații „din prima sursă” apare prima dată în BreakingNews.
6 septembrie 2025
17:20
Fostul premier a subliniat că oamenii din întreaga țară sunt marcați de dezamăgirea față de actuala guvernare, care, în ultimii patru ani, „a ruinat așteptările enorme ale cetățenilor”. Totuși, Chicu a evidențiat că, dincolo de disperare, există și un optimism moderat, alimentat de exemplele pozitive din localități administrate de echipa ALTERNATIVA – precum Chișinău … Articolul Ion Chicu: „Guvernarea a ruinat așteptările oamenilor în ultimii patru ani” apare prima dată în BreakingNews.
17:20
Incident violent în Germania: Un bărbat a înjunghiat un profesor și a fost împușcat de poliție # BreakingNews
Un bărbat suspectat că a înjunghiat un profesor la o școală din orașul Essen, Germania a fost împușcat chiar în timp ce era arestat, au anunțat vineri polițiștii germani pe platforma X. Suspectul, care este acum internat și primește îngrijiri medicale, fusese dat în urmărire după ce profesorul rănit a fost dus la spital în … Articolul Incident violent în Germania: Un bărbat a înjunghiat un profesor și a fost împușcat de poliție apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Mii de inimi alături de Evghenia Guțul: țara a felicitat-o pe Bașcanul Găgăuziei cu ocazia zilei de naștere # BreakingNews
Pe 5 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au felicitat-o cu ocazia zilei de naștere pe Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, care de 30 de zile se află ilegal în arest. Liderul blocului „Victorie”, Ilan Șor, a menționat că dictatura instaurată în Moldova îi aruncă după gratii pe cei mai talentați, carismatici și populari politicieni. „Jenia, dvs. cu … Articolul Mii de inimi alături de Evghenia Guțul: țara a felicitat-o pe Bașcanul Găgăuziei cu ocazia zilei de naștere apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru # BreakingNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită … Articolul Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Un surfer de 57 de ani a murit sâmbătă, după ce a fost atacat de un „mare rechin” în largul plajelor Long Reef și Dee Why, la nord de Sydney, relatează AFP. Tragedia a determinat autoritățile australiene să închidă mai multe plaje din zonă. Victima, un localnic experimentat în surf, se afla în apă alături … Articolul Un surfer a fost ucis de un rechin, în Australia apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Ion Ceban, la Buiucani: „Noi suntem responsabili pentru viitorul Chișinăului și al Republicii Moldova” # BreakingNews
În cadrul întâlnirii Blocului electoral ALTERNATIVA cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, Ion Ceban, unul dintre liderii formațiunii a evidențiat că, în ciuda tuturor blocajelor, zona a reușit să se dezvoltă vizibil în ultimii cinci ani. Lucrurile însă, atenționează acesta, nu stau deloc mai bine la nivel național. „Numărul celor care trăiesc sub pragul … Articolul Ion Ceban, la Buiucani: „Noi suntem responsabili pentru viitorul Chișinăului și al Republicii Moldova” apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Elon Musk e la un pas de a deveni primul trilionar din lume, asta după ce consiliul de administrație al Tesla plănuiește să-l recompenseze cu peste 1.000 de miliarde de dolari. Planul, care are o durată de zece ani şi trebuie aprobat de acţionari, prevede acordarea de acţiuni lui Elon Musk în funcţie de valoarea … Articolul Elon Musk se pregătește să devină primul trilionar din lume apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Schema prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc vrea sa preia puterea in Republica Moldova # BreakingNews
Eugeniu Nichiforciuc, fondatorul partidului politic Mișcarea Respect Moldova, reprezintă ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc ar putea reveni la putere în Republica Moldova. Oamenii lui Plahotniuc se strâng în jurul lui Nichiforciuc, iar arestarea lui Vladimir Andronachi pune presiune pe oamenii din PDMM, al cărui fondator este Vladimir Cebotari, să se alăture partidului lui … Articolul Schema prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc vrea sa preia puterea in Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
5 septembrie 2025
15:50
Procuratura Anticorupția informează că, în seara zilei de 2 septembrie 2025, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru un termen de 72 de ore. Acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul … Articolul Un fost deputat a fost reținut pentru spălare de bani apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Wizz Air își extinde flota de la Chișinău cu două aeronave și devine lider pe piața aviatică din Moldova # BreakingNews
Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din Europa și Orientul Mijlociu1, anunță un nou moment istoric pentru țara noastră: alocarea celei de-a patra și a cincea aeronave la baza sa de la Chișinău. Această extindere ambițioasă consolidează poziția Wizz Air ca lider incontestabil pe piața moldovenească, oferind pasagerilor oportunități de călătorie fără precedent. Două … Articolul Wizz Air își extinde flota de la Chișinău cu două aeronave și devine lider pe piața aviatică din Moldova apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Ion Ceban, la Ciocana: „Alții vorbesc despre geopolitică, noi facem lucruri concrete acum” # BreakingNews
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a participat, împreună cu ceilalți lideri ai blocului, la o întâlnire cu locuitorii sectorului Ciocana, în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare. În cadrul dialogului cu cetățenii, Ceban a declarat că cu mare regret asistăm la politicieni care doar divizează societatea în „buni” și „răi”, evidențiind, totodată, că … Articolul Ion Ceban, la Ciocana: „Alții vorbesc despre geopolitică, noi facem lucruri concrete acum” apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Tragedie în Sri Lanka: cel puțin 15 morți după prăbușirea unui autobuz într-o prăpastie # BreakingNews
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar alte 16, dintre care cinci copii, au fost rănite după ce autobuzul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie în Sri Lanka. Purtătorul de cuvânt al Poliției, Fredrick Wootler, a raportat că accidentul a avut loc noaptea trecută în apropierea orașului Wellawaya. Șoferul, care conducea cu … Articolul Tragedie în Sri Lanka: cel puțin 15 morți după prăbușirea unui autobuz într-o prăpastie apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Doi șoferi recidiviști, unul din Ialoveni și altul din Chișinău, au fost condamnați la închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, instanțele dispunând inclusiv confiscarea motocicletei unuia dintre inculpați – o măsură rar aplicată în asemenea cauze. Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hâncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui … Articolul Doi bărbați, condamnați la închisoare după ce s-au urcat băuți la volan apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Ministerul Justiției din Grecia a aprobat, la 4 septembrie, extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul său, Lucian Rogac. Amintim că, pe 28 august, Curtea de Apel Atena a acceptat și celelalte cereri ale procurorilor moldoveni privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc la Chișinău. Autoritățile elene au recepționat în … Articolul Grecia aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Apelul Irinei Vlah către noua conducere a misiunii UE: sprijiniți poporul moldovean, nu pe Sandu # BreakingNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „fostul șef al Misiunii UE a rămas în istoria relațiilor noastre cu Uniunea Europeană ca omul care repetă minciunile regimului PAS despre „succesele” pe care cetățenii Moldovei nu le-au văzut. Noului șef al Misiunii Uniunii Europene, Iwona Piorko, i se oferă șansa de a schimba totul. … Articolul Apelul Irinei Vlah către noua conducere a misiunii UE: sprijiniți poporul moldovean, nu pe Sandu apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Ofițerii INI, în comun cu procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS „Fulger”, au descins și în această dimineață cu percheziții în noi locații. Acțiunile vizează faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat … Articolul Noi percheziții în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală apare prima dată în BreakingNews.
4 septembrie 2025
19:50
VIDEO// Incendiu puternic la o cafenea din Chișinău. Pompierii se află la fața locului # BreakingNews
Un incendiu puternic, urmat de o explozie, a izbucnit în seara zilei de 4 septembrie 2025, pe strada Voluntarilor 4 din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor confirmate de ofițerul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu, focul a cuprins în totalitate încăperea unei cafenele, iar deflagrația s-a produs în timpul arderii. La fața locului au fost mobilizate … Articolul VIDEO// Incendiu puternic la o cafenea din Chișinău. Pompierii se află la fața locului apare prima dată în BreakingNews.
19:40
Echipa lui Ilan Șor și Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, susțin educația oferind ajutor concret instituțiilor de învățământ # BreakingNews
Cu ocazia începerii noului an școlar în Găgăuzia, echipa lui Ilan Șor, împreună cu reprezentanții Comitetului Executiv, a vizitat școlile din mai multe localități ale autonomiei și a felicitat elevii cu prilejul Zilei Cunoștințelor. Instituțiilor de învățământ le-au fost oferite cadouri necesare — table interactive, imprimante și certificate pentru înverzire. Printre localitățile vizitate s-au numărat … Articolul Echipa lui Ilan Șor și Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, susțin educația oferind ajutor concret instituțiilor de învățământ apare prima dată în BreakingNews.
