Doi polițiști uciși și alți doi răniți în urma unui atac armat în Turcia

Doi șoferi recidiviști, unul din Ialoveni și altul din Chișinău, au fost condamnați la închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, instanțele dispunând inclusiv confiscarea motocicletei unuia dintre inculpați – o măsură rar aplicată în asemenea cauze. Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hâncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui … Articolul Doi bărbați, condamnați la închisoare după ce s-au urcat băuți la volan apare prima dată în BreakingNews.