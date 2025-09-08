Euro crește ușor, iar Dolarul scade: Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi

15:40

Alegeri 2025. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită de vârstă. Acești cetățeni trebuie să beneficieze de ambele pensii, a declarat Renato Usatîi la întâlnirea cu cetățenii din Sîngerei.