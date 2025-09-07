Trump se pregătește să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei în contextul conflictului din Ucraina

Ziarul National, 7 septembrie 2025 23:15

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este pregătit să treacă la a doua fază a sancţiunilor impuse Rusiei. Aceasta este cea mai clară indic...

Acum 15 minute
00:15
Finala masculină US Open, întârziată din cauza măsurilor stricte de securitate; Trump, întâmpinat cu aplauze și huiduieli la Flushing Meadows Ziarul National
Startul finalei masculine de la US Open, desfășurată între numărul 1 mondial, Jannik Sinner, și numărul 2, Carlos Alcaraz, a fost amânat cu o jumăt...
Acum 2 ore
23:15
Acum 4 ore
22:15
Dronele rusești devastează locuința fotbalistului ucrainean Heorhiy Sudakov în Kiev Ziarul National
O clădire de apartamente în care locuiește internaționalul ucrainean Heorhiy Sudakov a fost avariată de un atac cu drone rusești asupra Kievului, c...
21:15
Presiunea economică ar putea forța Rusia să negocieze pacea cu Ucraina, susține secretarul Trezoreriei americane Scott Bessent Ziarul National
Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat că presiunea economică exercitată suplimentar de Statele Unite și Europa ar putea deter...
Acum 6 ore
19:15
Prognoza meteo pentru Republica Moldova: 8-14 septembrie 2025 Ziarul National
Vremea în Republica Moldova va fi predominant parțial noros, cu temperaturi calde specifice lunii septembrie. Vântul va fi prezent pe tot parcursul...
Acum 12 ore
15:15
Irlanda deschide ambasadă la Chișinău în această toamnă, anunță Igor Grosu Ziarul National
Ambasada Irlandei își va deschide ușile la Chișinău în toamna aceasta, conform anunțului făcut de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor G...
14:00
Maia Sandu critică dur atacurile rusești asupra Ucrainei: "Tone de minciuni și rachete ucigătoare" Ziarul National
Președintele Maia Sandu a condamnat categoric atacurile masive efectuate de Rusia împotriva Ucrainei în cursul nopții trecute. Într-un mesaj transm...
Acum 24 ore
10:00
Atacurile rusești asupra Kievului: trei morți și 18 răniți, inclusiv un nou-născut Ziarul National
Trei persoane, inclusiv un nou-născut, au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite în urma atacurilor lansate de forțele rusești asupra Kievului, în ...
09:00
Horoscopul zilei 07.09.2025 Ziarul National
️ BerbecDiminețile sunt cel mai bun moment pentru a începe proiecte noi, iar acum este șansa ideală. Energia debordantă îți poate aduce succes în...
09:00
Ucraina produce majoritatea armelor de pe front, anunță Zelenski: Industria de apărare internă se extinde rapid Ziarul National
Aproximativ 60% din armele utilizate pe linia frontului sunt produse în Ucraina, a afirmat președintele Volodimir Zelenski în discursul său de sâmb...
06:00
Atac nocturn cu drone rusești provoacă rănirea a opt persoane în Kiev, inclusiv o femeie însărcinată Ziarul National
Rusia a lansat sute de drone de atac și un număr semnificativ de rachete către orașele ucrainene în noaptea de 6 spre 7 septembrie, lovind mai mult...
Ieri
23:00
Incident îngrijorător în Polonia: Obiect suspect, posibil dronă, aterizează lângă o localitate din estul țării Ziarul National
Un obiect neidentificat, cel mai probabil o dronă, a aterizat în apropierea localității Majdan-Sielec din estul Poloniei, conform informațiilor tra...
21:00
Vremea în Moldova, 07.09.2025: Cer senin și temperaturi constante Ziarul National
Astăzi, vremea în Republica Moldova va fi predominant senină, fără precipitații semnificative. Temperaturile se vor menține în jurul valorilor medi...
18:00
„Relații înfloritoare între București și Chișinău: Experți subliniază parteneriatul profund actual” Ziarul National
Relațiile dintre România și Republica Moldova sunt considerate a fi „în cea mai bună stare” în prezent. Această afirmație a fost făcută de Clara Vo...
17:00
Manipulările de pe Telegram vizează frecvent imaginea Maiei Sandu, arată o analiză a CJI Ziarul National
Noi falsuri au apărut pe Telegram la fiecare 2-3 zile în a doua jumătate a lunii august. Unele postări au fost republicate de 3-4 ori, cu modificăr...
16:00
Plahotniuc își reconstruiește influența în Moldova prin Eugeniu Nichiforciuc? Ziarul National
Eugeniu Nichiforciuc, fondatorul partidului politic Mișcarea Respect Moldova, este considerat ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniu...
16:00
Israel a lovit un nou bloc-turn din orașul Gaza, folosit de Hamas - VIDEO Ziarul National
Israelul a distrus sâmbătă o clădire înaltă situată în sud-vestul orașului Gaza, conform mărturiilor primite de la locuitori. Acest eveniment a urm...
13:45
​Schema prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc vrea să preia puterea în R. Moldova. Cine ar fi oamenii din POLITICA moldovenească care vor să-l readucă la butoane pe ,,păpușar" Ziarul National
Eugeniu Nichiforciuc, fondatorul partidului politic Mișcarea Respect Moldova, reprezintă ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniu...
13:30
Dezvăluiri: PDMM, implicat în manipulări online cu ajutorul conturilor false pentru a simula sprijinul public Ziarul National
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), moștenitor al rețelei politice construite de controversatul oligarh fugar Vladimir Plahotniuc, și urma...
12:45
Moldova strălucește pe scena energetică europeană: Angajamente și realizări strategice prezentate de ministrul Dorin Junghietu la Copenhaga Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că Republica Moldova este pregătită să joace un rol activ în dezvoltarea viitorului energetic al Europe...
12:45
Andrei Năstase propune măsuri concrete pentru sprijinirea diasporei și stimularea investițiilor Ziarul National
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, promite un pachet amplu de măsuri menit să reducă povara fiscală, să stimuleze in...
12:45
Igor Grosu discută la Paris cu diaspora moldovenească: progrese în acordurile bilaterale și sprijin pentru comunitate Ziarul National
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a fost încântat să întâlnească la Paris „moldoveni bine informați, cu gândire critică,...
11:45
Ungaria continuă achiziționarea deschisă a țițeiului rusesc din lipsă de alternative, afirmă ministrul Péter Szijjártó Ziarul National
Ungaria achiziționează pe față țiței rusesc, deoarece nu dispune de o alternativă, a declarat Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Extern...
09:45
Moldova își consolidează poziția energetică în Europa la reuniunea din Copenhaga: Ministrul Junghietu anunță progrese și provocări în colaborarea cu România și UE Ziarul National
În perioada 4–5 septembrie 2025, ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a luat parte la Consiliul Informal al Miniștrilor Energ...
08:45
Horoscopul zilei 06.09.2025 Ziarul National
️ BerbecÎn mijlocul unei zile agitate, se ivește o oportunitate neașteptată care îți poate schimba perspectiva. Fii gata să accepți provocările ș...
01:45
Confiscarea activelor rusești înghețate ar putea destabiliza euro, avertizează ministrul belgian de externe Ziarul National
Confiscarea activelor rusești înghețate în Europa, în mare parte aflate în Belgia, ar putea provoca un "şoc sistemic teribil" ce ar destabiliza eur...
Mai mult de 2 zile în urmă
23:45
Noua ambasadoare a Uniunii Europene își începe oficial mandatul în Moldova, alături de alți șapte noi ambasadori agreați Ziarul National
Noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și-a prezentat vineri scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, înce...
22:45
Vlad Kulminski își începe mandatul de ambasador la Washington, prezentând scrisorile de acreditare lui Donald Trump la Casa Albă Ziarul National
Noul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui SUA, Donald ...
21:30
ULTIMA ORĂ // Senatori americani solicită Metă și Google să blocheze propaganda rusă înainte de alegerile din R. Moldova, după cheltuielile masive ale lui Șor pe Facebook Ziarul National
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au trimis scrisori conducerii companiilor Meta și Google, solicitând blocarea propagandei...
21:30
Hamas difuzează imagini cu ostatici israelieni, pe fondul bombardamentelor israeliene asupra unei clădiri din Gaza Ziarul National
Hamas a lansat vineri un videoclip cu doi ostatici israelieni capturați la un festival de muzică din Israel în octombrie 2023. Unul dintre aceșt...
21:15
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025: Schimbare ușoară a vremii peste Republica Moldova Ziarul National
Mâine, 6 septembrie 2025, temperaturile vor scădea ușor pe tot teritoriul Republicii Moldova, însă schimbările nu vor fi dramatice. Valorile termic...
20:15
Lituania trage un semnal de alarmă: Bruiajul GPS amenință Europa, după incidentul avionului Ursulei von der Leyen în Bulgaria Ziarul National
Perturbările semnalului GPS constituie o problemă frecventă în țările adiancente Rusiei, a comunicat Lituania, subliniind că acest context vine la ...
20:15
Ion Tăbârță: Prioritatea partidelor se reflectă în programele electorale, nu în mesajele politice Ziarul National
„Avem multe partide în cursa electorală. Esențial este să analizăm ce oferă ele în programele electorale. Acolo se observă cu adevărat capacitatea ...
19:15
Comisarul european Marta Kos în dialog cu liderii religioși din Moldova despre unitate și coeziune socială pentru o țară mai sigură și prosperă Ziarul National
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, s-a întâlnit vineri cu liderii religioși din Republica Moldova. Printre aceștia s-au aflat IPS Vlad...
19:15
Bălți: Reabilitarea Termică a Blocului de 16 Etaje aduce Economii Semnificative la Facturile de Energie Ziarul National
Secretara de Stat din cadrul Ministerului Energiei, Carolina Novac, alături de Corina Gaibu, expertă asociată a Centrului Analitic Independent „Exp...
18:15
Doi funcționari își declară angajamentul față de Republica Moldova la MAIA, subliniind importanța serviciului public în integrarea europeană Ziarul National
5 septembrie 2025, Chișinău - În cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, doi funcționari publici și-au depus astăzi jurământul d...
18:15
Republica Moldova are șanse să adere la UE, în ciuda conflictului transnistrean Ziarul National
Republica Moldova are șansa de a adera la Uniunea Europeană, chiar dacă conflictul transnistrean rămâne înghețat. Aceasta este opinia Marilenei Rao...
18:15
Uniunea Europeană susține importanța Bisericii în societatea moldovenească, declară Marta Kos în vizita sa la Căușeni Ziarul National
Biserica deține o importanță majoră pentru Uniunea Europeană deoarece apreciem diversitatea națiunilor, limbilor și religiilor. Acest principiu est...
17:15
Maia Sandu întâmpină opt noi ambasadori la palatul prezidențial Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare de la opt ambasadori nou agreați. Acest eveniment a avut loc la pala...
17:15
Zelenski discută trimiterea a mii de militari occidentali pentru securitatea Ucrainei în contextul negocierilor de pace Ziarul National
Mii de soldați occidentali ar putea fi trimiși în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate oferite de aliați pentru a preveni o nouă invazie ru...
17:15
Igor Grosu denunță corupția electorală și protestele pe bani în Moldova Ziarul National
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a afirmat că nu va accepta coruperea electorală și protestele organizate pe bani sau la com...
16:15
Spania, un partener comercial de top al Republicii Moldova în UE, dar cu un comerț în ușoară scădere în 2024 Ziarul National
5 septembrie 2025, Chișinău – Spania este unul dintre primii 10 parteneri comerciali ai Republicii Moldova din cadrul Uniunii Europene. În anul 202...
16:15
ULTIMA ORĂ // Președinta Sandu a primit astăzi scrisorile de ACREDITARE din partea a opt noi AMBASADORI agreați. Trimisul lui Putin în R. Moldova, Ozerov, mai așteaptă Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați. Printre aceștia nu...
16:15
Republica Moldova devine capitala mondială a vinului: Chișinăul găzduiește Concours Mondial de Bruxelles pentru prima dată Ziarul National
5 septembRie 2025, Chișinău - Între 5 și 7 septembrie, Republica Moldova devine gazda, pentru prima dată, a uneia dintre cele mai renumite compet...
15:45
Ministerul Educației și Agenția Relații Interetnice Oferă 120 de Burse de Merit pentru Elevii și Studenții Romi în 2025–2026 Ziarul National
Elevii și studenții de etnie romă vor avea posibilitatea de a primi burse de merit și în anul de studii 2025–2026, oferite de Ministerul Educației ...
15:45
Moldova își va recupera mai ușor bunurile infracționale cu sprijinul Elveției Ziarul National
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va sprijini Republica Moldova în domeniul confiscării și recuperării bunurilor infracționale. Memb...
15:45
Mai mulți tineri aleg universitățile din Moldova: creștere de 7% a numărului de studenți înmatriculați în 2025-2026 Ziarul National
Tot mai mulți tineri optează pentru continuarea studiilor la universitățile din Republica Moldova. După primele doua tururi de admitere pentru anul...
14:45
Sprijin financiar european pentru modernizarea agriculturii în Moldova: un proiect de 8,5 milioane de euro demarează în forță Ziarul National
5 septembrie 2025, Chișinău - Un Memorandum de Înțelegere a fost semnat astăzi în Chișinău, marcând startul Inițiativei „Echipa Europa – Sisteme Ag...
13:45
ULTIMA ORĂ // ”Газа нет!” Putin aruncă în aer promisiunile lui Dodon, Voronin, Tarlev și Vlah privind livrarea gazului ieftin în R. Moldova. „Avem în perspectivă un deficit de gaz”​ Ziarul National
Promisiunile electorale ale partidelor pro-ruse din Republica Moldova privind gazul ieftin sunt serios puse sub semnul întrebării de către Vla...
13:30
Zelenski dialoghează la Kiev cu Robert Fico și Antonio Costa despre viitorul importurilor de petrol rusesc în Slovacia Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni vineri la Kiev cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu prem...
