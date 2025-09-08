Maia Sandu participă la aniversarea organelor de securitate și încurajează angajații SIS să își continue misiunea pentru apărarea Republicii Moldova
Ziarul National, 8 septembrie 2025 14:15
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte la ceremonia organizată cu ocazia marcării a 34 de ani de la fondarea organelor securității...
Republica Moldova și Grecia întăresc colaborarea pentru creștere economică și integrare europeană prin noul Memorandum de Înțelegere # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a încheiat un Memorandum de Înțelegere cu Republica Elenă, având ca scop întărirea cooperării bil...
Republica Moldova și Regatul Danemarcei și-au unit eforturile pentru a promova energia regenerabilă și eficiența energetică, formalizându-și colabo...
Rusia deține superioritate numerică covârșitoare pe front, avertizează comandantul-șef ucrainean # Ziarul National
Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat luni că Rusia dispune, pe linia frontului, de cel puțin "de trei ori mai multe&q...
Avertisment Promo-LEX: Sondajele neautorizate inundă internetul în campania electorală din Republica Moldova # Ziarul National
Observatorii alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova atrag atenția asupra necesității ca autoritățile să se implice în inve...
Președintele Maia Sandu continuă să fie politicianul care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor, potrivit unui sondaj realizat ...
Maia Sandu se adresează Parlamentului European: Apărarea democrației în fața noilor provocări europene # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în timpul sesiunii plena...
MAIA demarează sesiuni de evaluare cu UE pentru alinerea Moldovei la standardele agroalimentare europene # Ziarul National
8 septembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a inițiat astăzi sesiunile de screening bilateral cu Comisia ...
Cimișlia celebrează tradiția și inovația la a zecea ediție a Festivalului Strugurelui # Ziarul National
8 septembrie 2025, Chișinău - Recent, la Cimișlia, a avut loc cea de-a zecea ediție a Festivalului Strugurelui, un eveniment ce s-a transformat înt...
Sondaj iData: Partidele și blocurile electorale care ar putea intra în parlamentul viitor # Ziarul National
Conform unui sondaj de opinie realizat de compania iData, două partide și două blocuri electorale ar putea intra în viitorul Parlament. Datele arat...
ULTIMA ORĂ//Forțele proruse ar putea prelua guvernarea după 28 septembrie, iar parcursul european și ajutoarele de MILIARDE stopate. Diaspora, DECISIVĂ pentru configurarea viitorului Parlament; „Alternativa” ar putea să rămână în afara Legislativului # Ziarul National
Două partide și două blocuri electorale ar accede în viitorul Parlament al R. Moldova, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare ...
AIPA sprijină agricultura cu plăți de 21 milioane lei în prima săptămână a lunii septembrie # Ziarul National
8 septembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că între 1 și 5 septembrie 2025 a autorizat la plată cereri...
Telefoanele în baie: un obicei care poate crește riscul de hemoroizi, arată un nou studiu # Ziarul National
Timpul petrecut pe toaletă a devenit o problemă din ce în ce mai comună, în contextul în care oamenii au renunțat la cărți sau reviste în favoarea ...
ULTIMA ORĂ // Maia Sandu, DISCURS despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene în Parlamentul European # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii p...
Donald Trump și Vlad Kulminski: Parteneriatul cu o Moldovă pașnică, esențial pentru securitatea regională # Ziarul National
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a subliniat importanța unei Moldove pașnice pentru securitatea regională, în contextul conf...
Un nou incident la granița cu Belarus: Polonia descoperă din nou resturi de dronă neidentificată # Ziarul National
Polițiștii polonezi de frontieră au raportat duminică seara găsirea de resturi ale unui obiect zburător neidentificat într-un sat de lângă granița ...
ULTIMA ORĂ // Percheziții la nivel NAȚIONAL într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: pungi cu peste 3 000 000 de lei și 15 persoane reținute, inclusiv un fost DEPUTAT # Ziarul National
Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți au efectuat în această dimineață 60 de percheziții pe întreg teritoriul ...
EdCamp 2025: Peste 200 de specialiști dezbat incluziunea și sănătatea emoțională a copiilor la Chișinău # Ziarul National
Peste 200 de specialiști de la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică au luat parte la Forumul EdCamp 2025. Ei au discutat despre incluziu...
Exporturile de armament ale Bulgariei, în creștere istorică datorită conflictului din Ucraina # Ziarul National
Bulgaria a exportat armament în valoare de 13 miliarde de leva (6,65 miliarde de euro) de la debutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, inițiată d...
Trump critică Hyundai și insistă pe angajarea americanilor după raidul din Georgia # Ziarul National
Președintele SUA, Donald Trump, a subliniat importanța ca societățile străine să angajeze și să formeze lucrători americani, respectând legislația ...
Antreprenorii primesc peste 87 milioane de lei compensații pentru electricitate prin ODA în 2025 # Ziarul National
Chișinău, 8 septembrie 2025 – Valoarea compensațiilor oferite antreprenorilor pentru energia electrică prin Organizația pentru Dezvoltarea Antrepre...
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, a înaintat în instanță un caz penal împotriva a două persoane acuzate de tratamente inumane și degradante....
Viktor Orban avertizează: Alegerea unui partid pro-UE ar putea aduce haos și sărăcie în Ungaria acompaniată de crize economice și sociale # Ziarul National
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat că alegerile din 2026 vor reprezenta o oportunitate pentru maghiari să aleagă între un partid gata să a...
Zelenski așteaptă un răspuns ferm din partea SUA după un atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că se aşteaptă la o „reacţie puternică” din partea Statelor Unite după un atac aerian rusesc de...
Finala masculină US Open, întârziată din cauza măsurilor stricte de securitate; Trump, întâmpinat cu aplauze și huiduieli la Flushing Meadows # Ziarul National
Startul finalei masculine de la US Open, desfășurată între numărul 1 mondial, Jannik Sinner, și numărul 2, Carlos Alcaraz, a fost amânat cu o jumăt...
Trump se pregătește să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei în contextul conflictului din Ucraina # Ziarul National
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este pregătit să treacă la a doua fază a sancţiunilor impuse Rusiei. Aceasta este cea mai clară indic...
Dronele rusești devastează locuința fotbalistului ucrainean Heorhiy Sudakov în Kiev # Ziarul National
O clădire de apartamente în care locuiește internaționalul ucrainean Heorhiy Sudakov a fost avariată de un atac cu drone rusești asupra Kievului, c...
Presiunea economică ar putea forța Rusia să negocieze pacea cu Ucraina, susține secretarul Trezoreriei americane Scott Bessent # Ziarul National
Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat că presiunea economică exercitată suplimentar de Statele Unite și Europa ar putea deter...
Vremea în Republica Moldova va fi predominant parțial noros, cu temperaturi calde specifice lunii septembrie. Vântul va fi prezent pe tot parcursul...
Ambasada Irlandei își va deschide ușile la Chișinău în toamna aceasta, conform anunțului făcut de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor G...
Maia Sandu critică dur atacurile rusești asupra Ucrainei: "Tone de minciuni și rachete ucigătoare" # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a condamnat categoric atacurile masive efectuate de Rusia împotriva Ucrainei în cursul nopții trecute. Într-un mesaj transm...
Atacurile rusești asupra Kievului: trei morți și 18 răniți, inclusiv un nou-născut # Ziarul National
Trei persoane, inclusiv un nou-născut, au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite în urma atacurilor lansate de forțele rusești asupra Kievului, în ...
Ucraina produce majoritatea armelor de pe front, anunță Zelenski: Industria de apărare internă se extinde rapid # Ziarul National
Aproximativ 60% din armele utilizate pe linia frontului sunt produse în Ucraina, a afirmat președintele Volodimir Zelenski în discursul său de sâmb...
Atac nocturn cu drone rusești provoacă rănirea a opt persoane în Kiev, inclusiv o femeie însărcinată # Ziarul National
Rusia a lansat sute de drone de atac și un număr semnificativ de rachete către orașele ucrainene în noaptea de 6 spre 7 septembrie, lovind mai mult...
Incident îngrijorător în Polonia: Obiect suspect, posibil dronă, aterizează lângă o localitate din estul țării # Ziarul National
Un obiect neidentificat, cel mai probabil o dronă, a aterizat în apropierea localității Majdan-Sielec din estul Poloniei, conform informațiilor tra...
Astăzi, vremea în Republica Moldova va fi predominant senină, fără precipitații semnificative. Temperaturile se vor menține în jurul valorilor medi...
„Relații înfloritoare între București și Chișinău: Experți subliniază parteneriatul profund actual” # Ziarul National
Relațiile dintre România și Republica Moldova sunt considerate a fi „în cea mai bună stare” în prezent. Această afirmație a fost făcută de Clara Vo...
Manipulările de pe Telegram vizează frecvent imaginea Maiei Sandu, arată o analiză a CJI # Ziarul National
Noi falsuri au apărut pe Telegram la fiecare 2-3 zile în a doua jumătate a lunii august. Unele postări au fost republicate de 3-4 ori, cu modificăr...
Eugeniu Nichiforciuc, fondatorul partidului politic Mișcarea Respect Moldova, este considerat ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniu...
Israelul a distrus sâmbătă o clădire înaltă situată în sud-vestul orașului Gaza, conform mărturiilor primite de la locuitori. Acest eveniment a urm...
Schema prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc vrea să preia puterea în R. Moldova. Cine ar fi oamenii din POLITICA moldovenească care vor să-l readucă la butoane pe ,,păpușar" # Ziarul National
Eugeniu Nichiforciuc, fondatorul partidului politic Mișcarea Respect Moldova, reprezintă ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniu...
Dezvăluiri: PDMM, implicat în manipulări online cu ajutorul conturilor false pentru a simula sprijinul public # Ziarul National
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), moștenitor al rețelei politice construite de controversatul oligarh fugar Vladimir Plahotniuc, și urma...
Moldova strălucește pe scena energetică europeană: Angajamente și realizări strategice prezentate de ministrul Dorin Junghietu la Copenhaga # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că Republica Moldova este pregătită să joace un rol activ în dezvoltarea viitorului energetic al Europe...
Andrei Năstase propune măsuri concrete pentru sprijinirea diasporei și stimularea investițiilor # Ziarul National
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, promite un pachet amplu de măsuri menit să reducă povara fiscală, să stimuleze in...
Igor Grosu discută la Paris cu diaspora moldovenească: progrese în acordurile bilaterale și sprijin pentru comunitate # Ziarul National
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a fost încântat să întâlnească la Paris „moldoveni bine informați, cu gândire critică,...
Ungaria continuă achiziționarea deschisă a țițeiului rusesc din lipsă de alternative, afirmă ministrul Péter Szijjártó # Ziarul National
Ungaria achiziționează pe față țiței rusesc, deoarece nu dispune de o alternativă, a declarat Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Extern...
Moldova își consolidează poziția energetică în Europa la reuniunea din Copenhaga: Ministrul Junghietu anunță progrese și provocări în colaborarea cu România și UE # Ziarul National
În perioada 4–5 septembrie 2025, ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a luat parte la Consiliul Informal al Miniștrilor Energ...
