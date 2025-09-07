Atacurile rusești asupra Kievului: trei morți și 18 răniți, inclusiv un nou-născut
Ziarul National, 7 septembrie 2025 10:00
Trei persoane, inclusiv un nou-născut, au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite în urma atacurilor lansate de forțele rusești asupra Kievului, în ...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
10:00
Atacurile rusești asupra Kievului: trei morți și 18 răniți, inclusiv un nou-născut # Ziarul National
Trei persoane, inclusiv un nou-născut, au fost ucise, iar alte 18 au fost rănite în urma atacurilor lansate de forțele rusești asupra Kievului, în ...
Acum 2 ore
09:00
️ BerbecDiminețile sunt cel mai bun moment pentru a începe proiecte noi, iar acum este șansa ideală. Energia debordantă îți poate aduce succes în...
09:00
Ucraina produce majoritatea armelor de pe front, anunță Zelenski: Industria de apărare internă se extinde rapid # Ziarul National
Aproximativ 60% din armele utilizate pe linia frontului sunt produse în Ucraina, a afirmat președintele Volodimir Zelenski în discursul său de sâmb...
Acum 6 ore
06:00
Atac nocturn cu drone rusești provoacă rănirea a opt persoane în Kiev, inclusiv o femeie însărcinată # Ziarul National
Rusia a lansat sute de drone de atac și un număr semnificativ de rachete către orașele ucrainene în noaptea de 6 spre 7 septembrie, lovind mai mult...
Acum 12 ore
23:00
Incident îngrijorător în Polonia: Obiect suspect, posibil dronă, aterizează lângă o localitate din estul țării # Ziarul National
Un obiect neidentificat, cel mai probabil o dronă, a aterizat în apropierea localității Majdan-Sielec din estul Poloniei, conform informațiilor tra...
Acum 24 ore
21:00
Astăzi, vremea în Republica Moldova va fi predominant senină, fără precipitații semnificative. Temperaturile se vor menține în jurul valorilor medi...
18:00
„Relații înfloritoare între București și Chișinău: Experți subliniază parteneriatul profund actual” # Ziarul National
Relațiile dintre România și Republica Moldova sunt considerate a fi „în cea mai bună stare” în prezent. Această afirmație a fost făcută de Clara Vo...
17:00
Manipulările de pe Telegram vizează frecvent imaginea Maiei Sandu, arată o analiză a CJI # Ziarul National
Noi falsuri au apărut pe Telegram la fiecare 2-3 zile în a doua jumătate a lunii august. Unele postări au fost republicate de 3-4 ori, cu modificăr...
16:00
Eugeniu Nichiforciuc, fondatorul partidului politic Mișcarea Respect Moldova, este considerat ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniu...
16:00
Israelul a distrus sâmbătă o clădire înaltă situată în sud-vestul orașului Gaza, conform mărturiilor primite de la locuitori. Acest eveniment a urm...
13:45
Schema prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc vrea să preia puterea în R. Moldova. Cine ar fi oamenii din POLITICA moldovenească care vor să-l readucă la butoane pe ,,păpușar" # Ziarul National
Eugeniu Nichiforciuc, fondatorul partidului politic Mișcarea Respect Moldova, reprezintă ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniu...
13:30
Dezvăluiri: PDMM, implicat în manipulări online cu ajutorul conturilor false pentru a simula sprijinul public # Ziarul National
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), moștenitor al rețelei politice construite de controversatul oligarh fugar Vladimir Plahotniuc, și urma...
12:45
Moldova strălucește pe scena energetică europeană: Angajamente și realizări strategice prezentate de ministrul Dorin Junghietu la Copenhaga # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că Republica Moldova este pregătită să joace un rol activ în dezvoltarea viitorului energetic al Europe...
12:45
Andrei Năstase propune măsuri concrete pentru sprijinirea diasporei și stimularea investițiilor # Ziarul National
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, promite un pachet amplu de măsuri menit să reducă povara fiscală, să stimuleze in...
12:45
Igor Grosu discută la Paris cu diaspora moldovenească: progrese în acordurile bilaterale și sprijin pentru comunitate # Ziarul National
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a fost încântat să întâlnească la Paris „moldoveni bine informați, cu gândire critică,...
11:45
Ungaria continuă achiziționarea deschisă a țițeiului rusesc din lipsă de alternative, afirmă ministrul Péter Szijjártó # Ziarul National
Ungaria achiziționează pe față țiței rusesc, deoarece nu dispune de o alternativă, a declarat Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Extern...
Ieri
09:45
Moldova își consolidează poziția energetică în Europa la reuniunea din Copenhaga: Ministrul Junghietu anunță progrese și provocări în colaborarea cu România și UE # Ziarul National
În perioada 4–5 septembrie 2025, ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a luat parte la Consiliul Informal al Miniștrilor Energ...
08:45
️ BerbecÎn mijlocul unei zile agitate, se ivește o oportunitate neașteptată care îți poate schimba perspectiva. Fii gata să accepți provocările ș...
01:45
Confiscarea activelor rusești înghețate ar putea destabiliza euro, avertizează ministrul belgian de externe # Ziarul National
Confiscarea activelor rusești înghețate în Europa, în mare parte aflate în Belgia, ar putea provoca un "şoc sistemic teribil" ce ar destabiliza eur...
5 septembrie 2025
23:45
Noua ambasadoare a Uniunii Europene își începe oficial mandatul în Moldova, alături de alți șapte noi ambasadori agreați # Ziarul National
Noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și-a prezentat vineri scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, înce...
22:45
Vlad Kulminski își începe mandatul de ambasador la Washington, prezentând scrisorile de acreditare lui Donald Trump la Casa Albă # Ziarul National
Noul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui SUA, Donald ...
21:30
ULTIMA ORĂ // Senatori americani solicită Metă și Google să blocheze propaganda rusă înainte de alegerile din R. Moldova, după cheltuielile masive ale lui Șor pe Facebook # Ziarul National
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au trimis scrisori conducerii companiilor Meta și Google, solicitând blocarea propagandei...
21:30
Hamas difuzează imagini cu ostatici israelieni, pe fondul bombardamentelor israeliene asupra unei clădiri din Gaza # Ziarul National
Hamas a lansat vineri un videoclip cu doi ostatici israelieni capturați la un festival de muzică din Israel în octombrie 2023. Unul dintre aceșt...
21:15
Mâine, 6 septembrie 2025, temperaturile vor scădea ușor pe tot teritoriul Republicii Moldova, însă schimbările nu vor fi dramatice. Valorile termic...
20:15
Lituania trage un semnal de alarmă: Bruiajul GPS amenință Europa, după incidentul avionului Ursulei von der Leyen în Bulgaria # Ziarul National
Perturbările semnalului GPS constituie o problemă frecventă în țările adiancente Rusiei, a comunicat Lituania, subliniind că acest context vine la ...
20:15
Ion Tăbârță: Prioritatea partidelor se reflectă în programele electorale, nu în mesajele politice # Ziarul National
„Avem multe partide în cursa electorală. Esențial este să analizăm ce oferă ele în programele electorale. Acolo se observă cu adevărat capacitatea ...
19:15
Comisarul european Marta Kos în dialog cu liderii religioși din Moldova despre unitate și coeziune socială pentru o țară mai sigură și prosperă # Ziarul National
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, s-a întâlnit vineri cu liderii religioși din Republica Moldova. Printre aceștia s-au aflat IPS Vlad...
19:15
Bălți: Reabilitarea Termică a Blocului de 16 Etaje aduce Economii Semnificative la Facturile de Energie # Ziarul National
Secretara de Stat din cadrul Ministerului Energiei, Carolina Novac, alături de Corina Gaibu, expertă asociată a Centrului Analitic Independent „Exp...
18:15
Doi funcționari își declară angajamentul față de Republica Moldova la MAIA, subliniind importanța serviciului public în integrarea europeană # Ziarul National
5 septembrie 2025, Chișinău - În cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, doi funcționari publici și-au depus astăzi jurământul d...
18:15
Republica Moldova are șansa de a adera la Uniunea Europeană, chiar dacă conflictul transnistrean rămâne înghețat. Aceasta este opinia Marilenei Rao...
18:15
Uniunea Europeană susține importanța Bisericii în societatea moldovenească, declară Marta Kos în vizita sa la Căușeni # Ziarul National
Biserica deține o importanță majoră pentru Uniunea Europeană deoarece apreciem diversitatea națiunilor, limbilor și religiilor. Acest principiu est...
17:15
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare de la opt ambasadori nou agreați. Acest eveniment a avut loc la pala...
17:15
Zelenski discută trimiterea a mii de militari occidentali pentru securitatea Ucrainei în contextul negocierilor de pace # Ziarul National
Mii de soldați occidentali ar putea fi trimiși în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate oferite de aliați pentru a preveni o nouă invazie ru...
17:15
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a afirmat că nu va accepta coruperea electorală și protestele organizate pe bani sau la com...
16:15
Spania, un partener comercial de top al Republicii Moldova în UE, dar cu un comerț în ușoară scădere în 2024 # Ziarul National
5 septembrie 2025, Chișinău – Spania este unul dintre primii 10 parteneri comerciali ai Republicii Moldova din cadrul Uniunii Europene. În anul 202...
16:15
ULTIMA ORĂ // Președinta Sandu a primit astăzi scrisorile de ACREDITARE din partea a opt noi AMBASADORI agreați. Trimisul lui Putin în R. Moldova, Ozerov, mai așteaptă # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați. Printre aceștia nu...
16:15
Republica Moldova devine capitala mondială a vinului: Chișinăul găzduiește Concours Mondial de Bruxelles pentru prima dată # Ziarul National
5 septembRie 2025, Chișinău - Între 5 și 7 septembrie, Republica Moldova devine gazda, pentru prima dată, a uneia dintre cele mai renumite compet...
15:45
Ministerul Educației și Agenția Relații Interetnice Oferă 120 de Burse de Merit pentru Elevii și Studenții Romi în 2025–2026 # Ziarul National
Elevii și studenții de etnie romă vor avea posibilitatea de a primi burse de merit și în anul de studii 2025–2026, oferite de Ministerul Educației ...
15:45
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va sprijini Republica Moldova în domeniul confiscării și recuperării bunurilor infracționale. Memb...
15:45
Mai mulți tineri aleg universitățile din Moldova: creștere de 7% a numărului de studenți înmatriculați în 2025-2026 # Ziarul National
Tot mai mulți tineri optează pentru continuarea studiilor la universitățile din Republica Moldova. După primele doua tururi de admitere pentru anul...
14:45
Sprijin financiar european pentru modernizarea agriculturii în Moldova: un proiect de 8,5 milioane de euro demarează în forță # Ziarul National
5 septembrie 2025, Chișinău - Un Memorandum de Înțelegere a fost semnat astăzi în Chișinău, marcând startul Inițiativei „Echipa Europa – Sisteme Ag...
13:45
ULTIMA ORĂ // ”Газа нет!” Putin aruncă în aer promisiunile lui Dodon, Voronin, Tarlev și Vlah privind livrarea gazului ieftin în R. Moldova. „Avem în perspectivă un deficit de gaz” # Ziarul National
Promisiunile electorale ale partidelor pro-ruse din Republica Moldova privind gazul ieftin sunt serios puse sub semnul întrebării de către Vla...
13:30
Zelenski dialoghează la Kiev cu Robert Fico și Antonio Costa despre viitorul importurilor de petrol rusesc în Slovacia # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni vineri la Kiev cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu prem...
13:30
Două condamnări pentru șofat sub influența alcoolului: confiscarea vehiculelor în Chișinău și Ialoveni devine precedent legal # Ziarul National
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești a anunțat pronunțarea unei sentințe de condamnare pentru un bărbat de 35 de ani. Acesta a fost găsit vino...
13:30
Promisiunile pro-ruse privind gazul ieftin, subminate de criza energetică a Rusiei # Ziarul National
Promisiunile electorale ale partidelor pro-ruse din Republica Moldova privind gazul ieftin sunt serios puse sub semnul întrebării de către Vladimir...
13:30
ULTIMA ORĂ // Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, BLOCATE. Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului” # Ziarul National
Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, lidera formațiunii „Inima Moldovei” și fondatoarea așa-zisului bloc electoral patriotic, vor...
11:15
Rețineri și percheziții în valoare de 2 milioane de lei, în dosarul grupării criminale „Kitaeț” # Ziarul National
Sub conducerea Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, în perioada 2-3 septembrie 2025, ofițerii Direcției de combatere a criminalității organizate ...
11:15
Socialistul Dodon s-a sucit și cere suportul DIASPOREI din Occident, după ce acum câteva săptămâni încerca să BLOCHEZE votul cetățenilor din afara țării: „Dragi prieteni, ieșiți masiv la vot și să taxați PAS” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon s-a sucit în privința moldovenilor din diasporă, în special cea din Occident, după ce acum câteva săptămâni încerca să b...
11:00
Putin: Trupele occidentale în Ucraina, ținte legitime pentru Moscova dacă sunt dislocate # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că trupele occidentale care ar putea fi dislocate în Ucraina vor deveni ținte legitime pentru Mos...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Nouă fermă didactică la Colegiul din Brătușeni, posibilă datorită sprijinului internațional # Ziarul National
5 septembrie 2025, Chișinău - Crearea unei ferme didactice la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, singura instituție ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.