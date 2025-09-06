Senatorii americani îi îndeamnă pe Zuckerberg și Pichai să aloce suficiente resurse pentru a preveni dezinformarea susținută de Rusia în Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din toamnă - VIDEO
ProTV.md, 6 septembrie 2025 16:50
Senatorii americani îi îndeamnă pe Zuckerberg și Pichai să aloce suficiente resurse pentru a preveni dezinformarea susținută de Rusia în Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din toamnă - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
17:00
România - Canada 0-3. „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru - VIDEO # ProTV.md
România - Canada 0-3. „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru - VIDEO
17:00
Franța, debut perfect în preliminariile Campionatului Mondial! Italia, victorie zdrobitoare la primul meci cu Gattuso selecționer - VIDEO # ProTV.md
Franța, debut perfect în preliminariile Campionatului Mondial! Italia, victorie zdrobitoare la primul meci cu Gattuso selecționer - VIDEO
16:50
Senatorii americani îi îndeamnă pe Zuckerberg și Pichai să aloce suficiente resurse pentru a preveni dezinformarea susținută de Rusia în Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din toamnă - VIDEO # ProTV.md
Senatorii americani îi îndeamnă pe Zuckerberg și Pichai să aloce suficiente resurse pentru a preveni dezinformarea susținută de Rusia în Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din toamnă - VIDEO
16:50
Donald Trump a semnat un ordin prin care redenumește Pentagonul drept Departamentul de război - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump a semnat un ordin prin care redenumește Pentagonul drept Departamentul de război - VIDEO
Acum o oră
16:40
Moldova a pierdut cu Israel, scor 0-4, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 - VIDEO # ProTV.md
Moldova a pierdut cu Israel, scor 0-4, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 - VIDEO
16:40
Momentul în care un bloc turn din oraşul Gaza se prăbușește după o lovitură a armatei israeliene - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care un bloc turn din oraşul Gaza se prăbușește după o lovitură a armatei israeliene - VIDEO
Acum 2 ore
16:00
Mai puține deșeuri, agricultură fără chimicale, energie de la mărețul soare și antreprenoriat care să ofere incluziuni și drepturi egale pentru fiecare. Află mai multe despre organizația non-guvernamentală Ecovisio - VIDEO # ProTV.md
Mai puține deșeuri, agricultură fără chimicale, energie de la mărețul soare și antreprenoriat care să ofere incluziuni și drepturi egale pentru fiecare. Află mai multe despre organizația non-guvernamentală Ecovisio - VIDEO
16:00
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună - înregistrat la alegerile parlamentare. Decizia a fost votată de CEC - VIDEO # ProTV.md
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună - înregistrat la alegerile parlamentare. Decizia a fost votată de CEC - VIDEO
15:30
Curaj, rezistență, putere. De asta au dat dovadă 52 de angajați ai brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”, în lupta pentru bereta neagră. Câți au obținut-o -VIDEO # ProTV.md
Curaj, rezistență, putere. De asta au dat dovadă 52 de angajați ai brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”, în lupta pentru bereta neagră. Câți au obținut-o -VIDEO
Acum 4 ore
14:40
Imperiul Armani. Ce bogăție lasă în urmă „regele” modei: haute couture, hoteluri, restaurante, 9.000 de angajați și o echipă de baschet # ProTV.md
Imperiul Armani. Ce bogăție lasă în urmă „regele” modei: haute couture, hoteluri, restaurante, 9.000 de angajați și o echipă de baschet
14:00
Orașul surpriză unde a fost ridicat unul dintre cele mai mari proiecte turistice. Locul, un melanj între vechi și lux, atrage peste 4 milioane de vizitatori pe an - FOTO # ProTV.md
Orașul surpriză unde a fost ridicat unul dintre cele mai mari proiecte turistice. Locul, un melanj între vechi și lux, atrage peste 4 milioane de vizitatori pe an - FOTO
13:30
Ce se ascunde în spatele recentei poziții intransigente a lui Putin privind războiul din Ucraina (BBC) # ProTV.md
Ce se ascunde în spatele recentei poziții intransigente a lui Putin privind războiul din Ucraina (BBC)
Acum 6 ore
13:10
Zelenski a respins invitația lui Putin: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist” # ProTV.md
Zelenski a respins invitația lui Putin: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”
13:00
Diplomația dură a lui Trump îi face pe rivalii săi să se apropie. „Îi place să-și pună aliații la colț pentru a obține concesii, dar riscă să-i trimită în brațele Chinei” # ProTV.md
Diplomația dură a lui Trump îi face pe rivalii săi să se apropie. „Îi place să-și pună aliații la colț pentru a obține concesii, dar riscă să-i trimită în brațele Chinei”
13:00
Ultimele fotografii pe care le-a postat un cuplu britanic înainte de a muri în tragedia funicularului din Lisabona # ProTV.md
Ultimele fotografii pe care le-a postat un cuplu britanic înainte de a muri în tragedia funicularului din Lisabona
12:40
Armata israeliană îndeamnă locuitorii oraşului Gaza să se îndrepte către o „zonă umanitară” situată mai la sud # ProTV.md
Armata israeliană îndeamnă locuitorii oraşului Gaza să se îndrepte către o „zonă umanitară” situată mai la sud
12:30
Evadarea din închisoare, patru vieți și trei căsătorii. Cine este Dmitri Torner, primul pe listă Partidului NOI - Rise.md # ProTV.md
Evadarea din închisoare, patru vieți și trei căsătorii. Cine este Dmitri Torner, primul pe listă Partidului NOI - Rise.md
11:50
Senatorii americani îi îndeamnă pe Zuckerberg și Pichai să aloce suficiente resurse pentru a preveni dezinformarea susținută de Rusia în Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din toamnă # ProTV.md
Senatorii americani îi îndeamnă pe Zuckerberg și Pichai să aloce suficiente resurse pentru a preveni dezinformarea susținută de Rusia în Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din toamnă
11:30
Franța, debut perfect în preliminariile Campionatului Mondial! Italia, victorie zdrobitoare la primul meci cu Gattuso selecționer # ProTV.md
Franța, debut perfect în preliminariile Campionatului Mondial! Italia, victorie zdrobitoare la primul meci cu Gattuso selecționer
Acum 8 ore
11:10
Luis Enrique, dus de urgență la spital și operat după un accident cu bicicleta
11:00
Pacea se lasă așteptată: Putin refuză să se vadă cu Zelenski într-o țară terță. „Orașul-erou Moscova e cel mai bun loc de întâlnire” # ProTV.md
Pacea se lasă așteptată: Putin refuză să se vadă cu Zelenski într-o țară terță. „Orașul-erou Moscova e cel mai bun loc de întâlnire”
11:00
Sinner - Alcaraz, blockbuster în finala US Open: titlul și primul loc pe masă
11:00
România - Canada 0-3. „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru # ProTV.md
România - Canada 0-3. „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
10:50
Visezi la un corp perfect, sănătos şi o reabilitare post natală cât mai rapidă? Iată unde poți testa Tesla Former, cel mai revoluționar dispozitiv care acționează direct asupra musculaturii - VIDEO # ProTV.md
Visezi la un corp perfect, sănătos şi o reabilitare post natală cât mai rapidă? Iată unde poți testa Tesla Former, cel mai revoluționar dispozitiv care acționează direct asupra musculaturii - VIDEO
10:50
Incident șocant în cabina de zbor. Un pilot aflat sub influența drogurilor a încercat să oprească avionul în timpul zborului. Unde s-a întâmplat totul # ProTV.md
Incident șocant în cabina de zbor. Un pilot aflat sub influența drogurilor a încercat să oprească avionul în timpul zborului. Unde s-a întâmplat totul
10:50
Moldova a pierdut cu Israel, scor 0-4, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 - FOTO # ProTV.md
Moldova a pierdut cu Israel, scor 0-4, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 - FOTO
10:20
Partidul Liberal s-a lansat în campania electorală. Unde a ales echipa să-și prezinte programul - FOTO # ProTV.md
Partidul Liberal s-a lansat în campania electorală. Unde a ales echipa să-și prezinte programul - FOTO
09:50
Ambiția unei noi ordini mondiale. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un: „Alianța autoritară” provoacă Occidentul # ProTV.md
Ambiția unei noi ordini mondiale. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un: „Alianța autoritară” provoacă Occidentul
09:30
Trump amenință cu represalii după amenda UE pentru Google. Secțiunea 301, arma sa „secretă” în războiul comercial # ProTV.md
Trump amenință cu represalii după amenda UE pentru Google. Secțiunea 301, arma sa „secretă” în războiul comercial
Acum 12 ore
09:00
Continuă protestele antiguvernamentale în Serbia. Ciocniri între forțele de ordine și demonstranți la Novi Sad - VIDEO # ProTV.md
Continuă protestele antiguvernamentale în Serbia. Ciocniri între forțele de ordine și demonstranți la Novi Sad - VIDEO
08:50
Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un „rechin mare”
08:30
Vladimir Putin respinge prezența trupelor de menținere a păcii în Ucraina: „Vor fi ținte legitime” # ProTV.md
Vladimir Putin respinge prezența trupelor de menținere a păcii în Ucraina: „Vor fi ținte legitime”
08:20
Trump analizează posibile atacuri împotriva cartelurilor în Venezuela
08:20
Record absolut în Franța: O elevă de 9 ani a obținut diploma de bacalaureat
08:10
Soare și maxime de 32 de grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Soare și maxime de 32 de grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:40
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc anunță că ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat extrădarea acestuia - VIDEO # ProTV.md
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc anunță că ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat extrădarea acestuia - VIDEO
23:40
Un nou început pentru cei mai mici luptători: Secția Prematuri de la Institutul Mamei și Copilului, complet modernizată - VIDEO # ProTV.md
Un nou început pentru cei mai mici luptători: Secția Prematuri de la Institutul Mamei și Copilului, complet modernizată - VIDEO
23:10
Echipa națională de tineret a Moldovei a suferit prima înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027 - VIDEO # ProTV.md
Echipa națională de tineret a Moldovei a suferit prima înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027 - VIDEO
23:10
Slovacia a reușit marea surpriză în preliminariile europene ale Mondialului din Statele Unite - VIDEO # ProTV.md
Slovacia a reușit marea surpriză în preliminariile europene ale Mondialului din Statele Unite - VIDEO
23:10
Fotbalistul moldovean, care a ales să joace pentru România, Vladislav Blănuță, a ajuns subiectul unui mare scandal, imediat după ce s-a transferat la Dynamo Kiev - VIDEO # ProTV.md
Fotbalistul moldovean, care a ales să joace pentru România, Vladislav Blănuță, a ajuns subiectul unui mare scandal, imediat după ce s-a transferat la Dynamo Kiev - VIDEO
22:50
Moldova caută revanșa pe Zimbru: Tricolorii vor victoria în fața Israelului, după un start ratat în preliminarii - VIDEO # ProTV.md
Moldova caută revanșa pe Zimbru: Tricolorii vor victoria în fața Israelului, după un start ratat în preliminarii - VIDEO
22:20
Amanda Anisimova - Aryna Sabalenka, marea finală la US Open! Americanca, revenire fabuloasă cu Osaka - VIDEO # ProTV.md
Amanda Anisimova - Aryna Sabalenka, marea finală la US Open! Americanca, revenire fabuloasă cu Osaka - VIDEO
22:20
Fostul deputat, Vladimir Andronache - plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
22:20
Anchetă de proporții în Lisabona: Funicularul care a ucis 16 oameni fusese verificat chiar în dimineața accidentului - VIDEO # ProTV.md
Anchetă de proporții în Lisabona: Funicularul care a ucis 16 oameni fusese verificat chiar în dimineața accidentului - VIDEO
22:10
Conturile bancare ale Irinei Vlah vor fi blocate. Decizia, anunțată de premierul Dorin Recean - VIDEO # ProTV.md
Conturile bancare ale Irinei Vlah vor fi blocate. Decizia, anunțată de premierul Dorin Recean - VIDEO
22:00
De la un vis la o afacere de succes: Povestea unei ferme din Horești care produce calitate și oferă locuri de muncă acasă - VIDEO # ProTV.md
De la un vis la o afacere de succes: Povestea unei ferme din Horești care produce calitate și oferă locuri de muncă acasă - VIDEO
21:40
Zelenski, mesaj dur după întâlnirea cu premierul slovac: „Vom continua să lovim infrastructura energetică rusă”. Replica lui Robert Fico: „Să ținem cont și de interesele altor țări” # ProTV.md
Zelenski, mesaj dur după întâlnirea cu premierul slovac: „Vom continua să lovim infrastructura energetică rusă”. Replica lui Robert Fico: „Să ținem cont și de interesele altor țări”
21:40
Negocieri intense în UE pentru a bloca metodele de ocolire a restricțiilor care vizează gazul rusesc # ProTV.md
Negocieri intense în UE pentru a bloca metodele de ocolire a restricțiilor care vizează gazul rusesc
21:40
Putin amenință din nou: Orice trupe occidentale în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Rusia. Zelenski promite presiune pe uscat, aer și apă - VIDEO # ProTV.md
Putin amenință din nou: Orice trupe occidentale în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Rusia. Zelenski promite presiune pe uscat, aer și apă - VIDEO
21:30
Drone ucrainene loveșc rafinăriile rusești: Explozii la Riazan și Lugansk, criză de combustibil și prețuri record la benzină - VIDEO # ProTV.md
Drone ucrainene loveșc rafinăriile rusești: Explozii la Riazan și Lugansk, criză de combustibil și prețuri record la benzină - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.