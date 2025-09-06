Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 06.09.2025
6 septembrie 2025 20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 06.09.2025
Acum 30 minute
20:00
Acum 2 ore
19:10
Un suedez a scris istorie la tenis de masă, după ce a devenit campion al unei competiții Grand Smash, echivalentul turneelor de Mare Șlem din tenisul de câmp - VIDEO
19:00
Videoclip șters. Discuția controversată între Putin și Xi, preluată de presa mondială, a supărat televiziunea de stat chineză
19:00
Premieră la Vatican: Pelerinaj pentru catolicii din comunitatea LGBT+
18:50
Ungaria a interzis marșul LGBT+ din Pecs. Organizatorii spun că vocea comunității nu va fi redusă la tăcere
18:50
Atacuri reciproce, cu peste 160 de drone, între Rusia şi Ucraina. Ce zone au fost lovite
18:40
Noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova a început oficial mandatul. Iwona Piorko și-a prezentat scrisorile de acreditare
18:30
Doi vicecampioni mondiali din Moldova la Mondialul de canoe maraton. Serghei Tarnovschi a cucerit aergintul, la seniori, iar Elena Glizan – în proba de până la 23 de ani - VIDEO
Acum 4 ore
18:20
În parcul Alunelul din capitală au fost sărbătoriți 34 de ani de la fondarea Armatei Naționale - VIDEO
17:50
Zelenski a respins invitația lui Putin: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist” - VIDEO
17:50
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”
17:40
Caz neobișnuit în Ucraina. Rușii au parașutat „bani” deasupra unui oraș din apropierea graniței
17:00
România - Canada 0-3. „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru - VIDEO
17:00
Franța, debut perfect în preliminariile Campionatului Mondial! Italia, victorie zdrobitoare la primul meci cu Gattuso selecționer - VIDEO
16:50
Senatorii americani îi îndeamnă pe Zuckerberg și Pichai să aloce suficiente resurse pentru a preveni dezinformarea susținută de Rusia în Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din toamnă - VIDEO
16:50
Donald Trump a semnat un ordin prin care redenumește Pentagonul drept Departamentul de război - VIDEO
16:40
Moldova a pierdut cu Israel, scor 0-4, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 - VIDEO
16:40
Momentul în care un bloc turn din oraşul Gaza se prăbușește după o lovitură a armatei israeliene - VIDEO
Acum 6 ore
16:00
Mai puține deșeuri, agricultură fără chimicale, energie de la mărețul soare și antreprenoriat care să ofere incluziuni și drepturi egale pentru fiecare. Află mai multe despre organizația non-guvernamentală Ecovisio - VIDEO
16:00
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună - înregistrat la alegerile parlamentare. Decizia a fost votată de CEC - VIDEO
15:30
Curaj, rezistență, putere. De asta au dat dovadă 52 de angajați ai brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”, în lupta pentru bereta neagră. Câți au obținut-o -VIDEO
14:40
Imperiul Armani. Ce bogăție lasă în urmă „regele” modei: haute couture, hoteluri, restaurante, 9.000 de angajați și o echipă de baschet
Acum 8 ore
14:00
Orașul surpriză unde a fost ridicat unul dintre cele mai mari proiecte turistice. Locul, un melanj între vechi și lux, atrage peste 4 milioane de vizitatori pe an - FOTO
13:30
Ce se ascunde în spatele recentei poziții intransigente a lui Putin privind războiul din Ucraina (BBC)
13:10
Zelenski a respins invitația lui Putin: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”
13:00
Diplomația dură a lui Trump îi face pe rivalii săi să se apropie. „Îi place să-și pună aliații la colț pentru a obține concesii, dar riscă să-i trimită în brațele Chinei”
13:00
Ultimele fotografii pe care le-a postat un cuplu britanic înainte de a muri în tragedia funicularului din Lisabona
12:40
Armata israeliană îndeamnă locuitorii oraşului Gaza să se îndrepte către o „zonă umanitară” situată mai la sud
12:30
Evadarea din închisoare, patru vieți și trei căsătorii. Cine este Dmitri Torner, primul pe listă Partidului NOI - Rise.md
Acum 12 ore
11:50
Senatorii americani îi îndeamnă pe Zuckerberg și Pichai să aloce suficiente resurse pentru a preveni dezinformarea susținută de Rusia în Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din toamnă
11:30
Franța, debut perfect în preliminariile Campionatului Mondial! Italia, victorie zdrobitoare la primul meci cu Gattuso selecționer
11:10
Luis Enrique, dus de urgență la spital și operat după un accident cu bicicleta
11:00
Pacea se lasă așteptată: Putin refuză să se vadă cu Zelenski într-o țară terță. „Orașul-erou Moscova e cel mai bun loc de întâlnire”
11:00
Sinner - Alcaraz, blockbuster în finala US Open: titlul și primul loc pe masă
11:00
România - Canada 0-3. „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
10:50
Visezi la un corp perfect, sănătos şi o reabilitare post natală cât mai rapidă? Iată unde poți testa Tesla Former, cel mai revoluționar dispozitiv care acționează direct asupra musculaturii - VIDEO
10:50
Incident șocant în cabina de zbor. Un pilot aflat sub influența drogurilor a încercat să oprească avionul în timpul zborului. Unde s-a întâmplat totul
10:50
Moldova a pierdut cu Israel, scor 0-4, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 - FOTO
10:20
Partidul Liberal s-a lansat în campania electorală. Unde a ales echipa să-și prezinte programul - FOTO
09:50
Ambiția unei noi ordini mondiale. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un: „Alianța autoritară” provoacă Occidentul
09:30
Trump amenință cu represalii după amenda UE pentru Google. Secțiunea 301, arma sa „secretă” în războiul comercial
09:00
Continuă protestele antiguvernamentale în Serbia. Ciocniri între forțele de ordine și demonstranți la Novi Sad - VIDEO
08:50
Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un „rechin mare”
08:30
Vladimir Putin respinge prezența trupelor de menținere a păcii în Ucraina: „Vor fi ținte legitime”
08:20
Trump analizează posibile atacuri împotriva cartelurilor în Venezuela
08:20
Record absolut în Franța: O elevă de 9 ani a obținut diploma de bacalaureat
08:10
Soare și maxime de 32 de grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:40
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc anunță că ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat extrădarea acestuia - VIDEO
23:40
Un nou început pentru cei mai mici luptători: Secția Prematuri de la Institutul Mamei și Copilului, complet modernizată - VIDEO
23:10
Echipa națională de tineret a Moldovei a suferit prima înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027 - VIDEO
