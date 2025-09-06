Partidul Liberal s-a lansat în campania electorală. Unde a ales echipa să-și prezinte programul - FOTO
ProTV.md, 6 septembrie 2025 10:20
Partidul Liberal s-a lansat în campania electorală. Unde a ales echipa să-și prezinte programul - FOTO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
11:00
Pacea se lasă așteptată: Putin refuză să se vadă cu Zelenski într-o țară terță. „Orașul-erou Moscova e cel mai bun loc de întâlnire”
11:00
11:00
România - Canada 0-3. „Tricolorii”, umiliți pe Arena Națională înainte de meciul crucial cu Cipru
Acum 15 minute
10:50
Visezi la un corp perfect, sănătos şi o reabilitare post natală cât mai rapidă? Iată unde poți testa Tesla Former, cel mai revoluționar dispozitiv care acționează direct asupra musculaturii - VIDEO
10:50
Incident șocant în cabina de zbor. Un pilot aflat sub influența drogurilor a încercat să oprească avionul în timpul zborului. Unde s-a întâmplat totul
10:50
Moldova a pierdut cu Israel, scor 0-4, în cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 - FOTO
Acum o oră
10:20
Partidul Liberal s-a lansat în campania electorală. Unde a ales echipa să-și prezinte programul - FOTO
Acum 2 ore
09:50
Ambiția unei noi ordini mondiale. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un: „Alianța autoritară” provoacă Occidentul
09:30
Trump amenință cu represalii după amenda UE pentru Google. Secțiunea 301, arma sa „secretă” în războiul comercial
Acum 4 ore
09:00
Continuă protestele antiguvernamentale în Serbia. Ciocniri între forțele de ordine și demonstranți la Novi Sad - VIDEO
08:50
Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un „rechin mare”
08:30
Vladimir Putin respinge prezența trupelor de menținere a păcii în Ucraina: „Vor fi ținte legitime”
08:20
Trump analizează posibile atacuri împotriva cartelurilor în Venezuela
08:20
Record absolut în Franța: O elevă de 9 ani a obținut diploma de bacalaureat
08:10
Soare și maxime de 32 de grade Celsius. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
23:40
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc anunță că ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat extrădarea acestuia - VIDEO
23:40
Un nou început pentru cei mai mici luptători: Secția Prematuri de la Institutul Mamei și Copilului, complet modernizată - VIDEO
23:10
Echipa națională de tineret a Moldovei a suferit prima înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027 - VIDEO
23:10
Slovacia a reușit marea surpriză în preliminariile europene ale Mondialului din Statele Unite - VIDEO
23:10
Fotbalistul moldovean, care a ales să joace pentru România, Vladislav Blănuță, a ajuns subiectul unui mare scandal, imediat după ce s-a transferat la Dynamo Kiev - VIDEO
22:50
Moldova caută revanșa pe Zimbru: Tricolorii vor victoria în fața Israelului, după un start ratat în preliminarii - VIDEO
22:20
Amanda Anisimova - Aryna Sabalenka, marea finală la US Open! Americanca, revenire fabuloasă cu Osaka - VIDEO
22:20
Fostul deputat, Vladimir Andronache - plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
22:20
Anchetă de proporții în Lisabona: Funicularul care a ucis 16 oameni fusese verificat chiar în dimineața accidentului - VIDEO
22:10
Conturile bancare ale Irinei Vlah vor fi blocate. Decizia, anunțată de premierul Dorin Recean - VIDEO
Acum 24 ore
22:00
De la un vis la o afacere de succes: Povestea unei ferme din Horești care produce calitate și oferă locuri de muncă acasă - VIDEO
21:40
Zelenski, mesaj dur după întâlnirea cu premierul slovac: „Vom continua să lovim infrastructura energetică rusă”. Replica lui Robert Fico: „Să ținem cont și de interesele altor țări”
21:40
Negocieri intense în UE pentru a bloca metodele de ocolire a restricțiilor care vizează gazul rusesc
21:40
Putin amenință din nou: Orice trupe occidentale în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Rusia. Zelenski promite presiune pe uscat, aer și apă - VIDEO
21:30
Drone ucrainene loveșc rafinăriile rusești: Explozii la Riazan și Lugansk, criză de combustibil și prețuri record la benzină - VIDEO
21:20
Ion Sturza, la „În PROfunzime”: refuzul președintei Sandu de a nominaliza un premier pro-rus ar putea bloca formarea Guvernului și duce la un nou scrutin parlamentar - VIDEO
20:50
„Cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru Rusia”: Ion Sturza spune că scopul Kremlinului este să transforme Republica Moldova într-un „focar de destabilizare” - VIDEO
20:50
Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu Comisarul European Marta Kos pentru un dialog privind integrarea europeană a Republicii Moldova - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 05.09.2025
19:50
Bani, calculatoare și liste suspecte: perchezițiile masive din această dimineață, la Chișinău și Ungheni, scot la iveală schema unei mașinării electorale ilegale - VIDEO
19:10
Medvedev avertizează: „Letonia, Lituania și Estonia ar putea ataca Rusia”. Moscova cere întărirea granițelor cu statele baltice
18:50
Noul ambasador a Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Iwona Piórko, și-a început oficial mandatul
18:40
Partidul „Moldova Mare” revine în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
18:20
Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe în Ucraina. Cum arată „garanțiile de securitate” la acest moment
18:20
India a ajuns la maximul exporturilor de motorină din petrol rusesc în Europa. Se fac stocuri mari înainte de noile sancțiuni
18:10
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate”. Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața
18:10
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire
18:00
Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu Comisarul European Marta Kos pentru un dialog privind integrarea europeană a Republicii Moldova
17:20
De ce îl consideră Kremlinul pe Donald Trump „cinic în sensul bun al cuvântului”
17:20
Donald Trump declară că Rusia „a fost pierdută”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.09.2025
16:50
Un moldovean de 31 de ani, prins cu marijuana ascunsă într-un pachet de țigări, la intrarea în țară prin vama Palanca - FOTO
16:40
CEC îndeamnă cetățenii să verifice din timp secția de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Cum o pot face
16:30
Trafic rutier suspendat pe timp de noapte pe șoseaua Hâncești, în perioada 7–8 septembrie. Care este motivul
16:20
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare de la opt noi ambasadori acreditați în Republica Moldova
