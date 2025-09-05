Medvedev avertizează: „Letonia, Lituania și Estonia ar putea ataca Rusia”. Moscova cere întărirea granițelor cu statele baltice

ProTV.md, 5 septembrie 2025 19:10

Medvedev avertizează: „Letonia, Lituania și Estonia ar putea ataca Rusia”. Moscova cere întărirea granițelor cu statele baltice

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
19:10
Medvedev avertizează: „Letonia, Lituania și Estonia ar putea ataca Rusia”. Moscova cere întărirea granițelor cu statele baltice ProTV.md
Medvedev avertizează: „Letonia, Lituania și Estonia ar putea ataca Rusia”. Moscova cere întărirea granițelor cu statele baltice
Acum o oră
18:50
Noul ambasador a Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Iwona Piórko, și-a început oficial mandatul ProTV.md
Noul ambasador a Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Iwona Piórko, și-a început oficial mandatul
18:40
Partidul „Moldova Mare” revine în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie ProTV.md
Partidul „Moldova Mare” revine în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Acum 2 ore
18:20
Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe în Ucraina. Cum arată „garanțiile de securitate” la acest moment ProTV.md
Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe în Ucraina. Cum arată „garanțiile de securitate” la acest moment
18:20
India a ajuns la maximul exporturilor de motorină din petrol rusesc în Europa. Se fac stocuri mari înainte de noile sancțiuni ProTV.md
India a ajuns la maximul exporturilor de motorină din petrol rusesc în Europa. Se fac stocuri mari înainte de noile sancțiuni
18:10
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate”. Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața ProTV.md
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate”. Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața
18:10
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire ProTV.md
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire
18:00
Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu Comisarul European Marta Kos pentru un dialog privind integrarea europeană a Republicii Moldova ProTV.md
Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu Comisarul European Marta Kos pentru un dialog privind integrarea europeană a Republicii Moldova
Acum 4 ore
17:20
De ce îl consideră Kremlinul pe Donald Trump „cinic în sensul bun al cuvântului” ProTV.md
De ce îl consideră Kremlinul pe Donald Trump „cinic în sensul bun al cuvântului”
17:20
Donald Trump declară că Rusia „a fost pierdută” ProTV.md
Donald Trump declară că Rusia „a fost pierdută”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.09.2025
16:50
Un moldovean de 31 de ani, prins cu marijuana ascunsă într-un pachet de țigări, la intrarea în țară prin vama Palanca - FOTO ProTV.md
Un moldovean de 31 de ani, prins cu marijuana ascunsă într-un pachet de țigări, la intrarea în țară prin vama Palanca - FOTO
16:40
CEC îndeamnă cetățenii să verifice din timp secția de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Cum o pot face ProTV.md
CEC îndeamnă cetățenii să verifice din timp secția de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Cum o pot face
16:30
Trafic rutier suspendat pe timp de noapte pe șoseaua Hâncești, în perioada 7–8 septembrie. Care este motivul ProTV.md
Trafic rutier suspendat pe timp de noapte pe șoseaua Hâncești, în perioada 7–8 septembrie. Care este motivul
16:20
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare de la opt noi ambasadori acreditați în Republica Moldova ProTV.md
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare de la opt noi ambasadori acreditați în Republica Moldova
16:00
IGP a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce pe Plahotniuc în Moldova. Noi declarații făcute de șeful IGP ProTV.md
IGP a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce pe Plahotniuc în Moldova. Noi declarații făcute de șeful IGP
15:50
Evadarea din închisoare, patru vieți și trei căsătorii. Cine este Dmitri Torner - Rise.md ProTV.md
Evadarea din închisoare, patru vieți și trei căsătorii. Cine este Dmitri Torner - Rise.md
15:40
Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei” ProTV.md
Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
15:40
Ultima oră. Fostul deputat, Vladimir Andronache - plasat în arest pentru 30 de zile ProTV.md
Ultima oră. Fostul deputat, Vladimir Andronache - plasat în arest pentru 30 de zile
15:30
Pentagonul taie sprijinul pentru armatele din apropierea Rusiei. Lituania confirmă oficial ProTV.md
Pentagonul taie sprijinul pentru armatele din apropierea Rusiei. Lituania confirmă oficial
Acum 6 ore
15:20
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul făcut de Palatul Buckingham ProTV.md
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul făcut de Palatul Buckingham
15:10
„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. O anchetă a Ziarului de Gardă arată cum era promovat politicianul român de activiștii plătiți „direct de la Moscova” ProTV.md
„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. O anchetă a Ziarului de Gardă arată cum era promovat politicianul român de activiștii plătiți „direct de la Moscova”
14:40
Igor Dodon, după ce Partidul Nostru și Blocul Alternativa au refuzat să semneze pactul anti-PAS: „Timpul va arăta cine e mireasă și cine e mire” ProTV.md
Igor Dodon, după ce Partidul Nostru și Blocul Alternativa au refuzat să semneze pactul anti-PAS: „Timpul va arăta cine e mireasă și cine e mire”
14:20
Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa – avertisment de la cel mai înalt nivel de pe flancul estic al NATO ProTV.md
Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa – avertisment de la cel mai înalt nivel de pe flancul estic al NATO
14:00
Doi bărbați din Egipt - reținuți în flagrant de către polițiștii de frontieră, în timp de încercau să treacă ilegal frontiera spre România, la Leușeni. Imagini surprinse cu drona - VIDEO ProTV.md
Doi bărbați din Egipt - reținuți în flagrant de către polițiștii de frontieră, în timp de încercau să treacă ilegal frontiera spre România, la Leușeni. Imagini surprinse cu drona - VIDEO
14:00
„Cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”: Un lider european propune o „uniune intimă” între 3 țări din UE ProTV.md
„Cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”: Un lider european propune o „uniune intimă” între 3 țări din UE
14:00
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:00
Afganistanul, lovit de un al treilea cutremur major ProTV.md
Afganistanul, lovit de un al treilea cutremur major
13:40
Ion Ceban a prezentat documentele „ca dovadă” că se afla într-un tranzit în Rusia atunci când a început războiul în Ucraina: „Ca să punem punct” ProTV.md
Ion Ceban a prezentat documentele „ca dovadă” că se afla într-un tranzit în Rusia atunci când a început războiul în Ucraina: „Ca să punem punct”
13:30
La un pas de tragedie: Mai multe persoane - salvate de pompieri, în urma exploziei unei butelii cu gaz într-un magazin din capitală. IGSU vine cu detalii ProTV.md
La un pas de tragedie: Mai multe persoane - salvate de pompieri, în urma exploziei unei butelii cu gaz într-un magazin din capitală. IGSU vine cu detalii
Acum 8 ore
13:20
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 05.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 05.09.2025
13:20
Avertizare hidrologică: Cod ROȘU, PORTOCALIU și GALBEN de scurgere redusă a apei ProTV.md
Avertizare hidrologică: Cod ROȘU, PORTOCALIU și GALBEN de scurgere redusă a apei
13:00
Europarlamentar: „Tot parcursul european al Republicii Moldova se joacă pe 28 septembrie.” UE spune că va ajuta țara noastră să organizeze alegerile în cele mai bune condiții ProTV.md
Europarlamentar: „Tot parcursul european al Republicii Moldova se joacă pe 28 septembrie.” UE spune că va ajuta țara noastră să organizeze alegerile în cele mai bune condiții
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.09.2025
12:50
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin ProTV.md
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin
12:30
Băuți și cu viteză excesivă la volan. Doi bărbați, condamnați la 2 ani de închisoare. Ce spune procuratura ProTV.md
Băuți și cu viteză excesivă la volan. Doi bărbați, condamnați la 2 ani de închisoare. Ce spune procuratura
12:20
Amanda Anisimova - Aryna Sabalenka, marea finală la US Open! Americanca, revenire fabuloasă cu Osaka ProTV.md
Amanda Anisimova - Aryna Sabalenka, marea finală la US Open! Americanca, revenire fabuloasă cu Osaka
12:20
Brazilia face cea mai bună partidă din era Ancelotti. Victorie clară cu Chile în preliminariile Cupei Mondiale ProTV.md
Brazilia face cea mai bună partidă din era Ancelotti. Victorie clară cu Chile în preliminariile Cupei Mondiale
12:10
Atenție, viitori șoferi. Programarea online pentru examenele auto, acum valabilă la Soroca și Comrat. Precizările ASP ProTV.md
Atenție, viitori șoferi. Programarea online pentru examenele auto, acum valabilă la Soroca și Comrat. Precizările ASP
12:00
Cum părinții pot primi ajutorul școlar de 1000 de lei, dacă au probleme legate de card sau de contul bancar ProTV.md
Cum părinții pot primi ajutorul școlar de 1000 de lei, dacă au probleme legate de card sau de contul bancar
11:50
Aryna Sabalenka întoarce soarta semifinalei cu Pegula și își va apăra titlul la US Open ProTV.md
Aryna Sabalenka întoarce soarta semifinalei cu Pegula și își va apăra titlul la US Open
11:50
Număr record. Peste 5 mii de cazuri de muncă nedeclarată, depistate de Inspectoratul de Stat al Muncii ProTV.md
Număr record. Peste 5 mii de cazuri de muncă nedeclarată, depistate de Inspectoratul de Stat al Muncii
11:50
Trei naționale din America de Sud au obținut calificarea directă la Mondial! Toate rezultatele, plus programul ultimei etape din preliminarii ProTV.md
Trei naționale din America de Sud au obținut calificarea directă la Mondial! Toate rezultatele, plus programul ultimei etape din preliminarii
11:50
Un avocat numit Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook: „Nu e amuzant” ProTV.md
Un avocat numit Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook: „Nu e amuzant”
11:40
Imaginile fac înconjurul lumii! Leo Messi a început să plângă, la meciul Argentinei din preliminariile CM 2026 - VIDEO ProTV.md
Imaginile fac înconjurul lumii! Leo Messi a început să plângă, la meciul Argentinei din preliminariile CM 2026 - VIDEO
11:30
Putin emite o amenințare dură către viitoarele trupe aliate din Ucraina, imediat după ce Macron a anunțat că 26 de țări vor fi prezente acolo „la sol, pe mare sau în aer” ProTV.md
Putin emite o amenințare dură către viitoarele trupe aliate din Ucraina, imediat după ce Macron a anunțat că 26 de țări vor fi prezente acolo „la sol, pe mare sau în aer”
11:30
Autoritățile vor bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. Anunțul prim-ministrului ProTV.md
Autoritățile vor bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. Anunțul prim-ministrului
Acum 12 ore
11:20
Atenție, fals. Ministrul Energiei din România dezminte informația că Moldova primește energie electrică gratis. Vezi declarațiile - VIDEO ProTV.md
Atenție, fals. Ministrul Energiei din România dezminte informația că Moldova primește energie electrică gratis. Vezi declarațiile - VIDEO
11:20
Ultima oră. Avocatul lui Vladimir Plahotniuc anunță că ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat extrădarea acestuia ProTV.md
Ultima oră. Avocatul lui Vladimir Plahotniuc anunță că ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat extrădarea acestuia
11:10
Procurorii anticorupție cer 30 de zile de arest pentru fostul deputat, Vladimir Andronache ProTV.md
Procurorii anticorupție cer 30 de zile de arest pentru fostul deputat, Vladimir Andronache
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.