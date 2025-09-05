De la un vis la o afacere de succes: Povestea unei ferme din Horești care produce calitate și oferă locuri de muncă acasă - VIDEO

ProTV.md, 5 septembrie 2025 22:00

De la un vis la o afacere de succes: Povestea unei ferme din Horești care produce calitate și oferă locuri de muncă acasă - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
22:20
Amanda Anisimova - Aryna Sabalenka, marea finală la US Open! Americanca, revenire fabuloasă cu Osaka - VIDEO ProTV.md
Amanda Anisimova - Aryna Sabalenka, marea finală la US Open! Americanca, revenire fabuloasă cu Osaka - VIDEO
22:20
Fostul deputat, Vladimir Andronache - plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO ProTV.md
Fostul deputat, Vladimir Andronache - plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
22:20
Anchetă de proporții în Lisabona: Funicularul care a ucis 16 oameni fusese verificat chiar în dimineața accidentului - VIDEO ProTV.md
Anchetă de proporții în Lisabona: Funicularul care a ucis 16 oameni fusese verificat chiar în dimineața accidentului - VIDEO
Acum 30 minute
22:10
Conturile bancare ale Irinei Vlah vor fi blocate. Decizia, anunțată de premierul Dorin Recean - VIDEO ProTV.md
Conturile bancare ale Irinei Vlah vor fi blocate. Decizia, anunțată de premierul Dorin Recean - VIDEO
Acum o oră
22:00
De la un vis la o afacere de succes: Povestea unei ferme din Horești care produce calitate și oferă locuri de muncă acasă - VIDEO ProTV.md
De la un vis la o afacere de succes: Povestea unei ferme din Horești care produce calitate și oferă locuri de muncă acasă - VIDEO
21:40
Zelenski, mesaj dur după întâlnirea cu premierul slovac: „Vom continua să lovim infrastructura energetică rusă”. Replica lui Robert Fico: „Să ținem cont și de interesele altor țări” ProTV.md
Zelenski, mesaj dur după întâlnirea cu premierul slovac: „Vom continua să lovim infrastructura energetică rusă”. Replica lui Robert Fico: „Să ținem cont și de interesele altor țări”
21:40
Negocieri intense în UE pentru a bloca metodele de ocolire a restricțiilor care vizează gazul rusesc ProTV.md
Negocieri intense în UE pentru a bloca metodele de ocolire a restricțiilor care vizează gazul rusesc
21:40
Putin amenință din nou: Orice trupe occidentale în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Rusia. Zelenski promite presiune pe uscat, aer și apă - VIDEO ProTV.md
Putin amenință din nou: Orice trupe occidentale în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Rusia. Zelenski promite presiune pe uscat, aer și apă - VIDEO
Acum 2 ore
21:30
Drone ucrainene loveșc rafinăriile rusești: Explozii la Riazan și Lugansk, criză de combustibil și prețuri record la benzină - VIDEO ProTV.md
Drone ucrainene loveșc rafinăriile rusești: Explozii la Riazan și Lugansk, criză de combustibil și prețuri record la benzină - VIDEO
21:20
Ion Sturza, la „În PROfunzime”: refuzul președintei Sandu de a nominaliza un premier pro-rus ar putea bloca formarea Guvernului și duce la un nou scrutin parlamentar - VIDEO ProTV.md
Ion Sturza, la „În PROfunzime”: refuzul președintei Sandu de a nominaliza un premier pro-rus ar putea bloca formarea Guvernului și duce la un nou scrutin parlamentar - VIDEO
20:50
„Cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru Rusia”: Ion Sturza spune că scopul Kremlinului este să transforme Republica Moldova într-un „focar de destabilizare” - VIDEO ProTV.md
„Cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru Rusia”: Ion Sturza spune că scopul Kremlinului este să transforme Republica Moldova într-un „focar de destabilizare” - VIDEO
20:50
Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu Comisarul European Marta Kos pentru un dialog privind integrarea europeană a Republicii Moldova - VIDEO ProTV.md
Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu Comisarul European Marta Kos pentru un dialog privind integrarea europeană a Republicii Moldova - VIDEO
Acum 4 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 05.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 05.09.2025
19:50
Bani, calculatoare și liste suspecte: perchezițiile masive din această dimineață, la Chișinău și Ungheni, scot la iveală schema unei mașinării electorale ilegale - VIDEO ProTV.md
Bani, calculatoare și liste suspecte: perchezițiile masive din această dimineață, la Chișinău și Ungheni, scot la iveală schema unei mașinării electorale ilegale - VIDEO
19:10
Medvedev avertizează: „Letonia, Lituania și Estonia ar putea ataca Rusia”. Moscova cere întărirea granițelor cu statele baltice ProTV.md
Medvedev avertizează: „Letonia, Lituania și Estonia ar putea ataca Rusia”. Moscova cere întărirea granițelor cu statele baltice
18:50
Noul ambasador a Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Iwona Piórko, și-a început oficial mandatul ProTV.md
Noul ambasador a Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Iwona Piórko, și-a început oficial mandatul
18:40
Partidul „Moldova Mare” revine în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie ProTV.md
Partidul „Moldova Mare” revine în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Acum 6 ore
18:20
Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe în Ucraina. Cum arată „garanțiile de securitate” la acest moment ProTV.md
Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe în Ucraina. Cum arată „garanțiile de securitate” la acest moment
18:20
India a ajuns la maximul exporturilor de motorină din petrol rusesc în Europa. Se fac stocuri mari înainte de noile sancțiuni ProTV.md
India a ajuns la maximul exporturilor de motorină din petrol rusesc în Europa. Se fac stocuri mari înainte de noile sancțiuni
18:10
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate”. Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața ProTV.md
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate”. Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața
18:10
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire ProTV.md
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire
18:00
Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu Comisarul European Marta Kos pentru un dialog privind integrarea europeană a Republicii Moldova ProTV.md
Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu Comisarul European Marta Kos pentru un dialog privind integrarea europeană a Republicii Moldova
17:20
De ce îl consideră Kremlinul pe Donald Trump „cinic în sensul bun al cuvântului” ProTV.md
De ce îl consideră Kremlinul pe Donald Trump „cinic în sensul bun al cuvântului”
17:20
Donald Trump declară că Rusia „a fost pierdută” ProTV.md
Donald Trump declară că Rusia „a fost pierdută”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.09.2025
16:50
Un moldovean de 31 de ani, prins cu marijuana ascunsă într-un pachet de țigări, la intrarea în țară prin vama Palanca - FOTO ProTV.md
Un moldovean de 31 de ani, prins cu marijuana ascunsă într-un pachet de țigări, la intrarea în țară prin vama Palanca - FOTO
16:40
CEC îndeamnă cetățenii să verifice din timp secția de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Cum o pot face ProTV.md
CEC îndeamnă cetățenii să verifice din timp secția de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Cum o pot face
Acum 8 ore
16:30
Trafic rutier suspendat pe timp de noapte pe șoseaua Hâncești, în perioada 7–8 septembrie. Care este motivul ProTV.md
Trafic rutier suspendat pe timp de noapte pe șoseaua Hâncești, în perioada 7–8 septembrie. Care este motivul
16:20
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare de la opt noi ambasadori acreditați în Republica Moldova ProTV.md
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare de la opt noi ambasadori acreditați în Republica Moldova
16:00
IGP a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce pe Plahotniuc în Moldova. Noi declarații făcute de șeful IGP ProTV.md
IGP a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce pe Plahotniuc în Moldova. Noi declarații făcute de șeful IGP
15:50
Evadarea din închisoare, patru vieți și trei căsătorii. Cine este Dmitri Torner - Rise.md ProTV.md
Evadarea din închisoare, patru vieți și trei căsătorii. Cine este Dmitri Torner - Rise.md
15:40
Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei” ProTV.md
Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
15:40
Ultima oră. Fostul deputat, Vladimir Andronache - plasat în arest pentru 30 de zile ProTV.md
Ultima oră. Fostul deputat, Vladimir Andronache - plasat în arest pentru 30 de zile
15:30
Pentagonul taie sprijinul pentru armatele din apropierea Rusiei. Lituania confirmă oficial ProTV.md
Pentagonul taie sprijinul pentru armatele din apropierea Rusiei. Lituania confirmă oficial
15:20
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul făcut de Palatul Buckingham ProTV.md
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul făcut de Palatul Buckingham
15:10
„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. O anchetă a Ziarului de Gardă arată cum era promovat politicianul român de activiștii plătiți „direct de la Moscova” ProTV.md
„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. O anchetă a Ziarului de Gardă arată cum era promovat politicianul român de activiștii plătiți „direct de la Moscova”
14:40
Igor Dodon, după ce Partidul Nostru și Blocul Alternativa au refuzat să semneze pactul anti-PAS: „Timpul va arăta cine e mireasă și cine e mire” ProTV.md
Igor Dodon, după ce Partidul Nostru și Blocul Alternativa au refuzat să semneze pactul anti-PAS: „Timpul va arăta cine e mireasă și cine e mire”
Acum 12 ore
14:20
Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa – avertisment de la cel mai înalt nivel de pe flancul estic al NATO ProTV.md
Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa – avertisment de la cel mai înalt nivel de pe flancul estic al NATO
14:00
Doi bărbați din Egipt - reținuți în flagrant de către polițiștii de frontieră, în timp de încercau să treacă ilegal frontiera spre România, la Leușeni. Imagini surprinse cu drona - VIDEO ProTV.md
Doi bărbați din Egipt - reținuți în flagrant de către polițiștii de frontieră, în timp de încercau să treacă ilegal frontiera spre România, la Leușeni. Imagini surprinse cu drona - VIDEO
14:00
„Cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”: Un lider european propune o „uniune intimă” între 3 țări din UE ProTV.md
„Cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”: Un lider european propune o „uniune intimă” între 3 țări din UE
14:00
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:00
Afganistanul, lovit de un al treilea cutremur major ProTV.md
Afganistanul, lovit de un al treilea cutremur major
13:40
Ion Ceban a prezentat documentele „ca dovadă” că se afla într-un tranzit în Rusia atunci când a început războiul în Ucraina: „Ca să punem punct” ProTV.md
Ion Ceban a prezentat documentele „ca dovadă” că se afla într-un tranzit în Rusia atunci când a început războiul în Ucraina: „Ca să punem punct”
13:30
La un pas de tragedie: Mai multe persoane - salvate de pompieri, în urma exploziei unei butelii cu gaz într-un magazin din capitală. IGSU vine cu detalii ProTV.md
La un pas de tragedie: Mai multe persoane - salvate de pompieri, în urma exploziei unei butelii cu gaz într-un magazin din capitală. IGSU vine cu detalii
13:20
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 05.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 05.09.2025
13:20
Avertizare hidrologică: Cod ROȘU, PORTOCALIU și GALBEN de scurgere redusă a apei ProTV.md
Avertizare hidrologică: Cod ROȘU, PORTOCALIU și GALBEN de scurgere redusă a apei
13:00
Europarlamentar: „Tot parcursul european al Republicii Moldova se joacă pe 28 septembrie.” UE spune că va ajuta țara noastră să organizeze alegerile în cele mai bune condiții ProTV.md
Europarlamentar: „Tot parcursul european al Republicii Moldova se joacă pe 28 septembrie.” UE spune că va ajuta țara noastră să organizeze alegerile în cele mai bune condiții
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.09.2025
12:50
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin ProTV.md
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin
12:30
Băuți și cu viteză excesivă la volan. Doi bărbați, condamnați la 2 ani de închisoare. Ce spune procuratura ProTV.md
Băuți și cu viteză excesivă la volan. Doi bărbați, condamnați la 2 ani de închisoare. Ce spune procuratura
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.