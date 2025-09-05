De la un vis la o afacere de succes: Povestea unei ferme din Horești care produce calitate și oferă locuri de muncă acasă - VIDEO
ProTV.md, 5 septembrie 2025 22:00
De la un vis la o afacere de succes: Povestea unei ferme din Horești care produce calitate și oferă locuri de muncă acasă - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
22:20
Amanda Anisimova - Aryna Sabalenka, marea finală la US Open! Americanca, revenire fabuloasă cu Osaka - VIDEO # ProTV.md
Amanda Anisimova - Aryna Sabalenka, marea finală la US Open! Americanca, revenire fabuloasă cu Osaka - VIDEO
22:20
Fostul deputat, Vladimir Andronache - plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
22:20
Anchetă de proporții în Lisabona: Funicularul care a ucis 16 oameni fusese verificat chiar în dimineața accidentului - VIDEO # ProTV.md
Anchetă de proporții în Lisabona: Funicularul care a ucis 16 oameni fusese verificat chiar în dimineața accidentului - VIDEO
Acum 30 minute
22:10
Conturile bancare ale Irinei Vlah vor fi blocate. Decizia, anunțată de premierul Dorin Recean - VIDEO # ProTV.md
Conturile bancare ale Irinei Vlah vor fi blocate. Decizia, anunțată de premierul Dorin Recean - VIDEO
Acum o oră
22:00
De la un vis la o afacere de succes: Povestea unei ferme din Horești care produce calitate și oferă locuri de muncă acasă - VIDEO # ProTV.md
De la un vis la o afacere de succes: Povestea unei ferme din Horești care produce calitate și oferă locuri de muncă acasă - VIDEO
21:40
Zelenski, mesaj dur după întâlnirea cu premierul slovac: „Vom continua să lovim infrastructura energetică rusă”. Replica lui Robert Fico: „Să ținem cont și de interesele altor țări” # ProTV.md
Zelenski, mesaj dur după întâlnirea cu premierul slovac: „Vom continua să lovim infrastructura energetică rusă”. Replica lui Robert Fico: „Să ținem cont și de interesele altor țări”
21:40
Negocieri intense în UE pentru a bloca metodele de ocolire a restricțiilor care vizează gazul rusesc # ProTV.md
Negocieri intense în UE pentru a bloca metodele de ocolire a restricțiilor care vizează gazul rusesc
21:40
Putin amenință din nou: Orice trupe occidentale în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Rusia. Zelenski promite presiune pe uscat, aer și apă - VIDEO # ProTV.md
Putin amenință din nou: Orice trupe occidentale în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Rusia. Zelenski promite presiune pe uscat, aer și apă - VIDEO
Acum 2 ore
21:30
Drone ucrainene loveșc rafinăriile rusești: Explozii la Riazan și Lugansk, criză de combustibil și prețuri record la benzină - VIDEO # ProTV.md
Drone ucrainene loveșc rafinăriile rusești: Explozii la Riazan și Lugansk, criză de combustibil și prețuri record la benzină - VIDEO
21:20
Ion Sturza, la „În PROfunzime”: refuzul președintei Sandu de a nominaliza un premier pro-rus ar putea bloca formarea Guvernului și duce la un nou scrutin parlamentar - VIDEO # ProTV.md
Ion Sturza, la „În PROfunzime”: refuzul președintei Sandu de a nominaliza un premier pro-rus ar putea bloca formarea Guvernului și duce la un nou scrutin parlamentar - VIDEO
20:50
„Cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru Rusia”: Ion Sturza spune că scopul Kremlinului este să transforme Republica Moldova într-un „focar de destabilizare” - VIDEO # ProTV.md
„Cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru Rusia”: Ion Sturza spune că scopul Kremlinului este să transforme Republica Moldova într-un „focar de destabilizare” - VIDEO
20:50
Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu Comisarul European Marta Kos pentru un dialog privind integrarea europeană a Republicii Moldova - VIDEO # ProTV.md
Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu Comisarul European Marta Kos pentru un dialog privind integrarea europeană a Republicii Moldova - VIDEO
Acum 4 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 05.09.2025
19:50
Bani, calculatoare și liste suspecte: perchezițiile masive din această dimineață, la Chișinău și Ungheni, scot la iveală schema unei mașinării electorale ilegale - VIDEO # ProTV.md
Bani, calculatoare și liste suspecte: perchezițiile masive din această dimineață, la Chișinău și Ungheni, scot la iveală schema unei mașinării electorale ilegale - VIDEO
19:10
Medvedev avertizează: „Letonia, Lituania și Estonia ar putea ataca Rusia”. Moscova cere întărirea granițelor cu statele baltice # ProTV.md
Medvedev avertizează: „Letonia, Lituania și Estonia ar putea ataca Rusia”. Moscova cere întărirea granițelor cu statele baltice
18:50
Noul ambasador a Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Iwona Piórko, și-a început oficial mandatul # ProTV.md
Noul ambasador a Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Iwona Piórko, și-a început oficial mandatul
18:40
Partidul „Moldova Mare” revine în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # ProTV.md
Partidul „Moldova Mare” revine în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Acum 6 ore
18:20
Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe în Ucraina. Cum arată „garanțiile de securitate” la acest moment # ProTV.md
Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe în Ucraina. Cum arată „garanțiile de securitate” la acest moment
18:20
India a ajuns la maximul exporturilor de motorină din petrol rusesc în Europa. Se fac stocuri mari înainte de noile sancțiuni # ProTV.md
India a ajuns la maximul exporturilor de motorină din petrol rusesc în Europa. Se fac stocuri mari înainte de noile sancțiuni
18:10
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate”. Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața # ProTV.md
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate”. Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața
18:10
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire # ProTV.md
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire
18:00
Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu Comisarul European Marta Kos pentru un dialog privind integrarea europeană a Republicii Moldova # ProTV.md
Mitropoliții Petru și Vladimir s-au întâlnit cu Comisarul European Marta Kos pentru un dialog privind integrarea europeană a Republicii Moldova
17:20
De ce îl consideră Kremlinul pe Donald Trump „cinic în sensul bun al cuvântului”
17:20
Donald Trump declară că Rusia „a fost pierdută”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.09.2025
16:50
Un moldovean de 31 de ani, prins cu marijuana ascunsă într-un pachet de țigări, la intrarea în țară prin vama Palanca - FOTO # ProTV.md
Un moldovean de 31 de ani, prins cu marijuana ascunsă într-un pachet de țigări, la intrarea în țară prin vama Palanca - FOTO
16:40
CEC îndeamnă cetățenii să verifice din timp secția de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Cum o pot face # ProTV.md
CEC îndeamnă cetățenii să verifice din timp secția de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Cum o pot face
Acum 8 ore
16:30
Trafic rutier suspendat pe timp de noapte pe șoseaua Hâncești, în perioada 7–8 septembrie. Care este motivul # ProTV.md
Trafic rutier suspendat pe timp de noapte pe șoseaua Hâncești, în perioada 7–8 septembrie. Care este motivul
16:20
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare de la opt noi ambasadori acreditați în Republica Moldova # ProTV.md
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare de la opt noi ambasadori acreditați în Republica Moldova
16:00
IGP a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce pe Plahotniuc în Moldova. Noi declarații făcute de șeful IGP # ProTV.md
IGP a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce pe Plahotniuc în Moldova. Noi declarații făcute de șeful IGP
15:50
Evadarea din închisoare, patru vieți și trei căsătorii. Cine este Dmitri Torner - Rise.md # ProTV.md
Evadarea din închisoare, patru vieți și trei căsătorii. Cine este Dmitri Torner - Rise.md
15:40
Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
15:40
Ultima oră. Fostul deputat, Vladimir Andronache - plasat în arest pentru 30 de zile
15:30
Pentagonul taie sprijinul pentru armatele din apropierea Rusiei. Lituania confirmă oficial # ProTV.md
Pentagonul taie sprijinul pentru armatele din apropierea Rusiei. Lituania confirmă oficial
15:20
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul făcut de Palatul Buckingham # ProTV.md
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul făcut de Palatul Buckingham
15:10
„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. O anchetă a Ziarului de Gardă arată cum era promovat politicianul român de activiștii plătiți „direct de la Moscova” # ProTV.md
„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. O anchetă a Ziarului de Gardă arată cum era promovat politicianul român de activiștii plătiți „direct de la Moscova”
14:40
Igor Dodon, după ce Partidul Nostru și Blocul Alternativa au refuzat să semneze pactul anti-PAS: „Timpul va arăta cine e mireasă și cine e mire” # ProTV.md
Igor Dodon, după ce Partidul Nostru și Blocul Alternativa au refuzat să semneze pactul anti-PAS: „Timpul va arăta cine e mireasă și cine e mire”
Acum 12 ore
14:20
Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa – avertisment de la cel mai înalt nivel de pe flancul estic al NATO # ProTV.md
Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa – avertisment de la cel mai înalt nivel de pe flancul estic al NATO
14:00
Doi bărbați din Egipt - reținuți în flagrant de către polițiștii de frontieră, în timp de încercau să treacă ilegal frontiera spre România, la Leușeni. Imagini surprinse cu drona - VIDEO # ProTV.md
Doi bărbați din Egipt - reținuți în flagrant de către polițiștii de frontieră, în timp de încercau să treacă ilegal frontiera spre România, la Leușeni. Imagini surprinse cu drona - VIDEO
14:00
„Cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”: Un lider european propune o „uniune intimă” între 3 țări din UE # ProTV.md
„Cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”: Un lider european propune o „uniune intimă” între 3 țări din UE
14:00
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:00
Afganistanul, lovit de un al treilea cutremur major
13:40
Ion Ceban a prezentat documentele „ca dovadă” că se afla într-un tranzit în Rusia atunci când a început războiul în Ucraina: „Ca să punem punct” # ProTV.md
Ion Ceban a prezentat documentele „ca dovadă” că se afla într-un tranzit în Rusia atunci când a început războiul în Ucraina: „Ca să punem punct”
13:30
La un pas de tragedie: Mai multe persoane - salvate de pompieri, în urma exploziei unei butelii cu gaz într-un magazin din capitală. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
La un pas de tragedie: Mai multe persoane - salvate de pompieri, în urma exploziei unei butelii cu gaz într-un magazin din capitală. IGSU vine cu detalii
13:20
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 05.09.2025
13:20
Avertizare hidrologică: Cod ROȘU, PORTOCALIU și GALBEN de scurgere redusă a apei
13:00
Europarlamentar: „Tot parcursul european al Republicii Moldova se joacă pe 28 septembrie.” UE spune că va ajuta țara noastră să organizeze alegerile în cele mai bune condiții # ProTV.md
Europarlamentar: „Tot parcursul european al Republicii Moldova se joacă pe 28 septembrie.” UE spune că va ajuta țara noastră să organizeze alegerile în cele mai bune condiții
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.09.2025
12:50
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin # ProTV.md
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin
12:30
Băuți și cu viteză excesivă la volan. Doi bărbați, condamnați la 2 ani de închisoare. Ce spune procuratura # ProTV.md
Băuți și cu viteză excesivă la volan. Doi bărbați, condamnați la 2 ani de închisoare. Ce spune procuratura
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.