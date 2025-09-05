IGP a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce pe Plahotniuc în Moldova. Noi declarații făcute de șeful IGP
ProTV.md, 5 septembrie 2025 16:00
IGP a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce pe Plahotniuc în Moldova. Noi declarații făcute de șeful IGP
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
16:00
IGP a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce pe Plahotniuc în Moldova. Noi declarații făcute de șeful IGP # ProTV.md
IGP a inițiat procedura de identificare a rutelor de zbor pentru a-l aduce pe Plahotniuc în Moldova. Noi declarații făcute de șeful IGP
15:50
Evadarea din închisoare, patru vieți și trei căsătorii. Cine este Dmitri Torner - Rise.md # ProTV.md
Evadarea din închisoare, patru vieți și trei căsătorii. Cine este Dmitri Torner - Rise.md
Acum o oră
15:40
Trump: „Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
15:40
Ultima oră. Fostul deputat, Vladimir Andronache - plasat în arest pentru 30 de zile
15:30
Pentagonul taie sprijinul pentru armatele din apropierea Rusiei. Lituania confirmă oficial # ProTV.md
Pentagonul taie sprijinul pentru armatele din apropierea Rusiei. Lituania confirmă oficial
15:20
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul făcut de Palatul Buckingham # ProTV.md
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul făcut de Palatul Buckingham
Acum 2 ore
15:10
„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. O anchetă a Ziarului de Gardă arată cum era promovat politicianul român de activiștii plătiți „direct de la Moscova” # ProTV.md
„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. O anchetă a Ziarului de Gardă arată cum era promovat politicianul român de activiștii plătiți „direct de la Moscova”
14:40
Igor Dodon, după ce Partidul Nostru și Blocul Alternativa au refuzat să semneze pactul anti-PAS: „Timpul va arăta cine e mireasă și cine e mire” # ProTV.md
Igor Dodon, după ce Partidul Nostru și Blocul Alternativa au refuzat să semneze pactul anti-PAS: „Timpul va arăta cine e mireasă și cine e mire”
14:20
Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa – avertisment de la cel mai înalt nivel de pe flancul estic al NATO # ProTV.md
Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa – avertisment de la cel mai înalt nivel de pe flancul estic al NATO
Acum 4 ore
14:00
Doi bărbați din Egipt - reținuți în flagrant de către polițiștii de frontieră, în timp de încercau să treacă ilegal frontiera spre România, la Leușeni. Imagini surprinse cu drona - VIDEO # ProTV.md
Doi bărbați din Egipt - reținuți în flagrant de către polițiștii de frontieră, în timp de încercau să treacă ilegal frontiera spre România, la Leușeni. Imagini surprinse cu drona - VIDEO
14:00
„Cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”: Un lider european propune o „uniune intimă” între 3 țări din UE # ProTV.md
„Cea mai mare catastrofă care ne-a lovit vreodată”: Un lider european propune o „uniune intimă” între 3 țări din UE
14:00
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Șoferi, faceți plinul, carburanții se scumpesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:00
Afganistanul, lovit de un al treilea cutremur major
13:40
Ion Ceban a prezentat documentele „ca dovadă” că se afla într-un tranzit în Rusia atunci când a început războiul în Ucraina: „Ca să punem punct” # ProTV.md
Ion Ceban a prezentat documentele „ca dovadă” că se afla într-un tranzit în Rusia atunci când a început războiul în Ucraina: „Ca să punem punct”
13:30
La un pas de tragedie: Mai multe persoane - salvate de pompieri, în urma exploziei unei butelii cu gaz într-un magazin din capitală. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
La un pas de tragedie: Mai multe persoane - salvate de pompieri, în urma exploziei unei butelii cu gaz într-un magazin din capitală. IGSU vine cu detalii
13:20
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 05.09.2025
13:20
Avertizare hidrologică: Cod ROȘU, PORTOCALIU și GALBEN de scurgere redusă a apei
13:00
Europarlamentar: „Tot parcursul european al Republicii Moldova se joacă pe 28 septembrie.” UE spune că va ajuta țara noastră să organizeze alegerile în cele mai bune condiții # ProTV.md
Europarlamentar: „Tot parcursul european al Republicii Moldova se joacă pe 28 septembrie.” UE spune că va ajuta țara noastră să organizeze alegerile în cele mai bune condiții
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.09.2025
12:50
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin # ProTV.md
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin
12:30
Băuți și cu viteză excesivă la volan. Doi bărbați, condamnați la 2 ani de închisoare. Ce spune procuratura # ProTV.md
Băuți și cu viteză excesivă la volan. Doi bărbați, condamnați la 2 ani de închisoare. Ce spune procuratura
12:20
Amanda Anisimova - Aryna Sabalenka, marea finală la US Open! Americanca, revenire fabuloasă cu Osaka # ProTV.md
Amanda Anisimova - Aryna Sabalenka, marea finală la US Open! Americanca, revenire fabuloasă cu Osaka
12:20
Brazilia face cea mai bună partidă din era Ancelotti. Victorie clară cu Chile în preliminariile Cupei Mondiale # ProTV.md
Brazilia face cea mai bună partidă din era Ancelotti. Victorie clară cu Chile în preliminariile Cupei Mondiale
Acum 6 ore
12:10
Atenție, viitori șoferi. Programarea online pentru examenele auto, acum valabilă la Soroca și Comrat. Precizările ASP # ProTV.md
Atenție, viitori șoferi. Programarea online pentru examenele auto, acum valabilă la Soroca și Comrat. Precizările ASP
12:00
Cum părinții pot primi ajutorul școlar de 1000 de lei, dacă au probleme legate de card sau de contul bancar # ProTV.md
Cum părinții pot primi ajutorul școlar de 1000 de lei, dacă au probleme legate de card sau de contul bancar
11:50
Aryna Sabalenka întoarce soarta semifinalei cu Pegula și își va apăra titlul la US Open
11:50
Număr record. Peste 5 mii de cazuri de muncă nedeclarată, depistate de Inspectoratul de Stat al Muncii # ProTV.md
Număr record. Peste 5 mii de cazuri de muncă nedeclarată, depistate de Inspectoratul de Stat al Muncii
11:50
Trei naționale din America de Sud au obținut calificarea directă la Mondial! Toate rezultatele, plus programul ultimei etape din preliminarii # ProTV.md
Trei naționale din America de Sud au obținut calificarea directă la Mondial! Toate rezultatele, plus programul ultimei etape din preliminarii
11:50
Un avocat numit Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook: „Nu e amuzant”
11:40
Imaginile fac înconjurul lumii! Leo Messi a început să plângă, la meciul Argentinei din preliminariile CM 2026 - VIDEO # ProTV.md
Imaginile fac înconjurul lumii! Leo Messi a început să plângă, la meciul Argentinei din preliminariile CM 2026 - VIDEO
11:30
Putin emite o amenințare dură către viitoarele trupe aliate din Ucraina, imediat după ce Macron a anunțat că 26 de țări vor fi prezente acolo „la sol, pe mare sau în aer” # ProTV.md
Putin emite o amenințare dură către viitoarele trupe aliate din Ucraina, imediat după ce Macron a anunțat că 26 de țări vor fi prezente acolo „la sol, pe mare sau în aer”
11:30
Autoritățile vor bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. Anunțul prim-ministrului # ProTV.md
Autoritățile vor bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. Anunțul prim-ministrului
11:20
Atenție, fals. Ministrul Energiei din România dezminte informația că Moldova primește energie electrică gratis. Vezi declarațiile - VIDEO # ProTV.md
Atenție, fals. Ministrul Energiei din România dezminte informația că Moldova primește energie electrică gratis. Vezi declarațiile - VIDEO
11:20
Ultima oră. Avocatul lui Vladimir Plahotniuc anunță că ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat extrădarea acestuia # ProTV.md
Ultima oră. Avocatul lui Vladimir Plahotniuc anunță că ministerul Justiției din Grecia ar fi acceptat extrădarea acestuia
11:10
Procurorii anticorupție cer 30 de zile de arest pentru fostul deputat, Vladimir Andronache # ProTV.md
Procurorii anticorupție cer 30 de zile de arest pentru fostul deputat, Vladimir Andronache
10:50
Tragedie la Hîncești. Un copil a murit, după ce motocicleta pe care se afla s-a izbit într-un copac # ProTV.md
Tragedie la Hîncești. Un copil a murit, după ce motocicleta pe care se afla s-a izbit într-un copac
10:40
Atenție, cetățeni. Se vor auzi focuri de armă și explozii, în capitală. Ce exerciții vor face angajații de la Fulger # ProTV.md
Atenție, cetățeni. Se vor auzi focuri de armă și explozii, în capitală. Ce exerciții vor face angajații de la Fulger
10:20
Șeful IGP, ironic la adresa lui Constantin Țuțu, în contextul în care acesta nu a venit în Moldova, chiar dacă avea bilet procurat: „Poate a încurcat ora la avion” # ProTV.md
Șeful IGP, ironic la adresa lui Constantin Țuțu, în contextul în care acesta nu a venit în Moldova, chiar dacă avea bilet procurat: „Poate a încurcat ora la avion”
Acum 8 ore
09:50
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
09:40
Percheziții într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale: Două persoane, apropiate așa zisului hoț în lege „Kitaeț” - reținute - VIDEO # ProTV.md
Percheziții într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale: Două persoane, apropiate așa zisului hoț în lege „Kitaeț” - reținute - VIDEO
09:40
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
09:40
#EștiCeeaCeAlegi! Povestea Cristinei Antoniuc, mamă a doi copii, care a ales și a reușit să-și construiască o carieră de succes în Moldova. Află cum reușește să îmbine armonios businessul cu viața de familie - INTERVIU # ProTV.md
#EștiCeeaCeAlegi! Povestea Cristinei Antoniuc, mamă a doi copii, care a ales și a reușit să-și construiască o carieră de succes în Moldova. Află cum reușește să îmbine armonios businessul cu viața de familie - INTERVIU
09:20
Maia Sandu va refuza sa propună un premier pro-rus, spune Ion Sturza la emisiunea În PROfunzime # ProTV.md
Maia Sandu va refuza sa propună un premier pro-rus, spune Ion Sturza la emisiunea În PROfunzime
08:50
Donald Trump va redenumi Pentagonul
08:40
Noi percheziții în mai multe locații din țară pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice și spălare de bani # ProTV.md
Noi percheziții în mai multe locații din țară pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice și spălare de bani
08:30
Rusia acuză europenii că împiedică soluționarea conflictului din Ucraina
08:20
Trump cere Europei să ia decizia de care prietenul său Putin se teme cel mai mult: „Să nu fim naivi în privința Rusiei” # ProTV.md
Trump cere Europei să ia decizia de care prietenul său Putin se teme cel mai mult: „Să nu fim naivi în privința Rusiei”
Acum 12 ore
08:10
Maxime de până la 32 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 32 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, la câteva luni după ce a anunțat că suferă de cancer de prostată # ProTV.md
Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, la câteva luni după ce a anunțat că suferă de cancer de prostată
08:10
Curs valutar BNM pentru 5 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.