Partidul „Moldova Mare” a fost înregistrat oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Omniapres, 5 septembrie 2025 20:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat astăzi oficial partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-o reacție publică, reprezentanții partidului au declarat că aceasta este o „victorie comună": „În pofida tuturor manipulărilor și presiunilor din partea celor aflați la putere, în ciuda încercării CEC-ului de a […]
• • •
Acum 30 minute
20:30
Acum 2 ore
19:20
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a calificat drept „abuzivă și arbitrară" decizia Curții Supreme de Justiție, care a respins recursul formațiunii privind înregistrarea în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Guvernarea PAS ne-a confirmat că deține controlul asupra justiției, Comisiei Electorale Centrale și a altor instituții care ar trebui să fie independente […]
Acum 4 ore
18:20
Viitorul Guvern al Republicii Moldova va putea fi constituit doar cu implicarea Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, în cadrul întrevederii cu cetățenii din Șoldănești. Renato Usatîi a explicat că la alegerile din 28 septembrie actualul partid de guvernare va obține maximum 40 de mandate, iar cei, „care […]
17:10
În ultimele 24 de ore, funcționarii vamali au contracarat patru tentative de introducere ilicită a bunurilor prin ascundere și nedeclarare, în cadrul controalelor efectuate la posturile vamale de frontieră Otaci, Leușeni și Palanca. La pista de intrare „autoturisme" a postului vamal Otaci s-a prezentat un Toyota Highlander, înmatriculat în Ucraina și condus de un cetățean […]
17:00
Cetățenii din Nisporeni au salutat inițiativa Partidului Nostru de interzicere a propagandei LGBT # Omniapres
Mai mulți locuitori din Nisporeni și-au exprimat sprijinul față de inițiativa Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, de a interzice promovarea LGBT în Republica Moldova. „Cât o să vorbească despre LGBT? Tot tineretul care pleacă la școală, la grădiniță, să vadă cum merge băiat cu băiat de mână, se pupă", a întrebat un cetățean. Liderul […]
Acum 6 ore
16:40
Tentative de fraudă: escrocii folosesc abuziv numele Fondului de Garantare a Depozitelor pentru a obține date bancare # Omniapres
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) a avertizat publicul privind tentative recente de fraudă în care este folosit abuziv numele instituției. Potrivit comunicatului FGDSB, un cetățean care a accesat o reclamă online despre câștiguri rapide din investiții a fost contactat telefonic și a primit un document fals intitulat „Certificat de Garanție Financiară" […]
16:40
Boris Volosatîi, către aleșii locali: „Unirea cu România înseamnă dezvoltarea fiecărui sat și oraș din Republica Moldova” # Omniapres
Partidul AUR din Republica Moldova a transmis astăzi un mesaj, prin vocea liderului său, Boris Volosatîi, adresat primarilor și consilierilor locali din toate localitățile Republicii Moldova. În declarația sa, Boris Volosatîi a subliniat că bugetele insuficiente și lipsa investițiilor condamnă comunitățile la stagnare și depopulare, iar singura soluție reală este Unirea cu România. „Dragi primari […]
16:00
Ministrul Energiei de la București, Bogdan Ivan, a denunțat, joi, ca fiind „fake news" informațiile potrivit cărora România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preţ energie electrică către Republica Moldova. „Să mai fac o specificaţie foarte clară referitoare la unele fake news-uri pe care le-am văzut în ultima perioadă, prin care România […]
15:40
O tragedie a fost evitată în seara zilei de 4 septembrie 2025, după ce o butelie de gaz depozitată într-o unitate de comerț din sectorul Ciocana al capitalei a explodat înainte de intervenția pompierilor. Incendiul a izbucnit pe strada Voluntarilor nr. 4, într-un edificiu cu un singur nivel unde funcționau un magazin și o frizerie. […]
15:10
Peste 1 200 de agenți economici au beneficiat de restituirea TVA în valoare totală de 2,06 miliarde lei # Omniapres
Serviciul Fiscal de Stat continuă să asigure un proces transparent și echitabil de restituire a taxei pe valoarea adăugată, în strictă conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 93/2013 privind aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (export de mărfuri, export de servicii, investiții capitale, restituirea sumei TVA aferente procurărilor de mărfuri și servicii). Astfel, în […]
Acum 8 ore
14:50
Scrisoare deschisă din detenție: Bașcana Găgăuziei îi transmite Maiei Sandu că „democrația a fost împușcată la comandă străină” # Omniapres
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a transmis o scrisoare deschisă președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în care critică decizia justiției de a o condamna la șapte ani de închisoare. Guțul susține că pedeapsa este una politică și că reprezintă o răfuială comandată. „Doamnă Sandu, dumneavoastră m-ați condamnat la șapte ani, m-ați despărțit de familie, ați lăsat […]
14:40
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță extinderea serviciului de programare online pentru susținerea examenelor auto — proba teoretică și practică — în municipiile Soroca și Comrat. Cetățenii care intenționează să obțină permisul de conducere pot depune cererea de programare online accesând site-ul oficial al instituției, la rubrica „Programare prealabilă". Acest serviciu digital a fost inițial lansat […]
14:10
Concursul pentru șefia Î.S. „Calea Ferată din Moldova” finalizat: Serghei Cotelinic, învingător # Omniapres
Agenția Proprietății Publice a anunțat finalizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova". Procedura s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale și Regulamentul aprobat prin ordinul APP din 17 iulie 2025. În cadrul primei etape, desfășurate pe 25 august, au fost analizate patru dosare, fiind admiși doi candidați – Serghei […]
13:40
Condamnări dure pentru șoferii prinși băuți la volan: doi ani de închisoare și confiscarea mijlocului de transport # Omniapres
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare, în privința unui bărbat de 35 de ani, pentru comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate. Acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar a doua […]
13:00
În dimineața zilei de vineri, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, a avut o întrevedere oficială cu Excelența Sa, doamna Marta Kos, Comisar European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere. Întâlnirea a avut loc la Palatul Mitropolitan. Mitropolia nu precizează despre ce subiecte au discutat reprezentantul UE cu mitropolitul Vladimir.
Acum 12 ore
12:40
Responsabilii din cadrul Preturii Ciocana, de comun cu cei ai Întreprinderii Municipale pentru servicii Locative Ciocana, au demontat și evacuat încă o gheretă amplasată ilegal, de această dată pe str. Ginta Latină, 17/1. Procesul s-a efectuat conform normelor legale în vigoare, cu îndeplinirea tuturor măsurilor de siguranță. În context, Primăria Chișinău amintește cetățenilor că instalarea […]
12:10
Dorin Recean: Serviciul Fiscal va bloca fondurile Irinei Vlah în 2 zile, în urma sancțiunilor impuse de Canada # Omniapres
Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, după ce Consiliul Interinstituțional de Supervizare a luat vineri, 5 septembrie, decizia de aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova. Despre acest lucru […]
11:30
Liderul Partidului Liberal și candidatul la parlamentare, Mihai Ghimpu, a indicat în declarația de avere depusă la Comisia Electorală Centrală, în august 2025, că deține un singur apartament. Asta deși în martie același an, politicianul raporta cinci locuințe. Invitat la emisiunea „Cutia Neagră" de la TV8, Ghimpu a explicat că a vândut patru apartamente și […]
11:10
Două persoane reținute într-un dosar de organizare a unei grupări criminale: Legături cu „Kitaeț” # Omniapres
În perioada 02-03 septembrie 2025, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, au desfășurat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale. În cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate trei automobile de lux, sume […]
10:40
Moldova a fost desemnată „cea mai subestimată țară din lume" de către vloggerul de călătorii britanic Harry Jaggard, care a inclus-o într-un top al celor mai neglijate destinații turistice de pe glob. Într-un material publicat recent, creatorul de conținut a prezentat cinci țări pe care le consideră nedrept ignorate de turiști, alături de Moldova fiind […]
10:00
Un incendiu de proporții a izbucnit în seara zilei de joi, în jurul orei 19:02, pe strada Voluntarilor 4 din municipiul Chișinău. Serviciul 112 a fost alertat imediat, iar la fața locului au intervenit operativ șase echipe de pompieri și salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). La sosirea echipajelor, incendiul cuprinsese […]
09:40
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii Anticorupție și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", efectuează astăzi percheziții în mai multe locații, într-un dosar ce vizează coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Potrivit autorităților, acțiunile sunt parte a unei […]
09:10
Maia Sandu către observatorii internaționali la alegeri: „Moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni” # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie: Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Șefa statului a atras atenția misiunilor de observare a alegerilor asupra interferențelor străine menite să submineze procesul democratic din Republica […]
Acum 24 ore
07:10
Provocări azi. E bine să găsim doza potrivită să muncim cu măsură, să ne distrăm tot cu măsură, ca să păstrăm un echilibru în toate. FECIOARĂ Poate plecați de azi într-o escapadă turistică și să-i luați și pe prieteni ca să fie distracție și să vă eliberați de stres. O să aveți de făcut niște […]
Ieri
20:20
CSJ a obligat CEC să reexamineze cererea partidului „Moldova Mare” pentru alegerile parlamentare # Omniapres
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să reexamineze cererea Partidului Politic „Moldova Mare" pentru înregistrarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. CSJ a respins recursul CEC și a menținut decizia Curții de Apel, care anulase anterior refuzul Comisiei de a admite în cursa electorală partidul condus de Victoria Furtună, scrie […]
17:30
Restricții de circulație pentru transportul de mare tonaj în orașul Vulcănești, începând cu 8 septembrie # Omniapres
Administrația Națională a Drumurilor anunță restricții temporare de circulație pentru mijloacele de transport de mare tonaj în orașul Vulcănești, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a drumului național M3 (ieșirea din oraș, direcția Giurgiulești) și a străzii Jukovsky. Începând cu 8 septembrie 2025, traficul greu va fi deviat de pe traseul M3 pe drumurile R32 […]
17:20
Olesea Stamate, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie și fostă membră a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că nu exclude crearea unei noi formațiuni politice după scrutin. „Această campanie electorală sau înaintarea candidaturii pentru parlamentare este doar una dintre etape. Nu este scopul final în niciun mod. Este doar o provocare, […]
17:00
Guvernul României a donat aproximativ 80.000 de volume de carte pentru bibliotecile publice din Republica Moldova. Ceremonia oficială de predare a avut loc în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, în prezența mai multor oficiali din ambele țări. Cărțile vor fi distribuite în următoarele săptămâni către sute de biblioteci din întreaga țară, contribuind la îmbogățirea […]
16:40
VIDEO // PAS promite să dubleze veniturile populației active în următorii patru ani. Radu Marian: Mergem în direcția corectă # Omniapres
În următorii patru ani, PAS își propune să stimuleze economia țării astfel, încât să
16:30
Compania aeriană Wizz Air își extinde semnificativ prezența în Republica Moldova, anunță premierul Dorin Recean, după o întrevedere cu directorul general al companiei, József Váradi. În perioada următoare, vor fi lansate șase noi rute directe de pe Aeroportul Internațional Chișinău către Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. Totodată, Wizz Air va suplimenta baza […] The post Wizz Air deschide șase rute noi din Chișinău spre orașe europene appeared first on Omniapres.
16:00
VIDEO // Militari ucraineni înșelați prin anunțuri false. Trei suspecți, arestați la Chișinău # Omniapres
Trei cetățeni ai Ucrainei, refugiați în Republica Moldova, au fost reținuți de ofițerii Direcției Investigații Centru și Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul BPDS „Fulger” și în conlucrare cu procurorii PCCOCS, fiind bănuiți de implicare într-o amplă schemă de escrocherie cu prejudicii considerabile. Potrivit anchetei, începând cu anul 2022, suspecții – doi bărbați și o […] The post VIDEO // Militari ucraineni înșelați prin anunțuri false. Trei suspecți, arestați la Chișinău appeared first on Omniapres.
15:40
UE monitorizează atent banii acordați R. Moldova. Marta Kos: ”Transparența este absolut esențială” # Omniapres
Uniunea Europeană monitorizează strict modul în care sunt cheltuiți banii oferiți Republicii Moldova, a declarat Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu pentru Radio Moldova. Potrivit oficialei, prima tranșă din pachetul financiar destinat Moldovei — în valoare de aproape 300 de milioane de euro — a ajuns deja în țară, iar următoarele fonduri vor […] The post UE monitorizează atent banii acordați R. Moldova. Marta Kos: ”Transparența este absolut esențială” appeared first on Omniapres.
15:40
Partidul „Inima Moldovei”, la Judecătoria Cahul: „Colegii noștri sunt nevinovați, iar PAS știe foarte bine acest lucru” # Omniapres
Reprezentanții Partidului „Inima Moldovei” au organizat o acțiune de protest în fața Judecătoriei Cahul, cerând eliberarea colegilor lor reținuți, pe care îi consideră persecutați politic de actuala guvernare. Lidera formațiunii, Irina Vlah, a calificat acuzațiile aduse activiștilor drept absurde și a subliniat că aceștia sunt pedepsiți doar pentru că au criticat puterea. „Li se incriminează […] The post Partidul „Inima Moldovei”, la Judecătoria Cahul: „Colegii noștri sunt nevinovați, iar PAS știe foarte bine acest lucru” appeared first on Omniapres.
15:40
Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților. Renato Usatîi a precizat că […] The post Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! appeared first on Omniapres.
15:10
Angela Gheorghița, antreprenoare de succes, cu afaceri incluse în top 10 cele mai mari din țară, s-a alăturat Partidului „Respect Moldova” # Omniapres
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” își consolidează echipa cu lideri din mediul de afaceri, cu experiență solidă și rezultate remarcabile. Antreprenoarea Angela Gheorghița, recunoscută în top 5 femei de afaceri și președinte al unui grup de companii incluse în top zece afaceri profitabile din țară, s-a alăturat formațiunii conduse de Marian Lupu. Angela Gheorghița coordonează afaceri […] The post Angela Gheorghița, antreprenoare de succes, cu afaceri incluse în top 10 cele mai mari din țară, s-a alăturat Partidului „Respect Moldova” appeared first on Omniapres.
14:50
Ilan Șor, alături de Vladimir Putin la o videoconferință despre inovații tehnologice în Rusia # Omniapres
Politicianul moldovean Ilan Șor a apărut, prin videoconferință, la un eveniment cu participarea președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, unde au fost prezentate proiecte inovatoare considerate de succes în domeniul tehnologiilor financiare. Șor, în calitate de director general al companiei „A7”, a anunțat că împreună cu banca rusă PSB și cu sprijinul Băncii de Dezvoltare VBRF […] The post Ilan Șor, alături de Vladimir Putin la o videoconferință despre inovații tehnologice în Rusia appeared first on Omniapres.
14:40
Cryptodigest: Moldova, printre lideri mondiali în utilizarea cryptomonedelor. Unde ne situăm? # Omniapres
Republica Moldova se clasează pe locul 2 la nivel mondial în ceea ce privește adopția cryptomonedelor, raportată la populație și venituri, conform raportului Chainalysis – Geography of Cryptocurrency Report 2025, notează Cryptodigest.md. Țara noastră este depășită doar de Ucraina. Această poziție surprinzătoare arată că, deși piața crypto din Moldova nu este printre cele mai mari […] The post Cryptodigest: Moldova, printre lideri mondiali în utilizarea cryptomonedelor. Unde ne situăm? appeared first on Omniapres.
14:00
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Mitropolitul Vladimir al Chișinăului și al Întregii Moldove a transmis un apel ferm către clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe din Moldova, condamnând orice implicare a slujitorilor altarului în campania electorală. În mesajul adresat „plinătății Bisericii Ortodoxe”, Mitropolitul subliniază că amvonul trebuie să rămână un spațiu sacru, destinat exclusiv […] The post Mitropolitul Vladimir cere preoților să nu se implice în campania electorală appeared first on Omniapres.
13:40
Părinții au început să primească suportul financiar de 1000 lei pentru elevii din clasele I-IX # Omniapres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a fost efectuată finanțarea suportului financiar unic în valoare de 1000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX care își fac studiile în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. Acest sprijin financiar este oferit în baza listelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, precum și de […] The post Părinții au început să primească suportul financiar de 1000 lei pentru elevii din clasele I-IX appeared first on Omniapres.
13:10
Moldovenii au sărăcit brusc în ultimii patru ani din cauza actualei guvernări incompetente, care a eșuat în gestionarea economiei și a domeniului social. Creșterea galopantă a prețurilor și inflația record au obligat oamenii să-și cheltuie economiile de-o viață pentru a face față facturilor tot mai mari. „Cel mai important este faptul că lumea brusc a […] The post Marian Lupu: Guvernarea incompetentă i-a sărăcit pe moldoveni appeared first on Omniapres.
12:40
Constantin Țuțu, fost deputat și sportiv de performanță, eliberat recent din arest preventiv în Grecia, a amânat întoarcerea în Republica Moldova. Potrivit Ziarului de Gardă, Țuțu urma să revină în țară astăzi, 4 septembrie, însă și-a reprogramat zborul pentru duminică, 7 septembrie, la ora 16:20. Țuțu a fost reținut la Atena pe 22 iulie, împreună […] The post Constantin Țuțu, eliberat din Grecia, își schimbă planurile de revenire în R. Moldova appeared first on Omniapres.
12:10
Companie de construcții, anchetată penal pentru lucrări ilegale. CNA efectuează percheziții # Omniapres
O companie de construcții este vizată într-o cauză penală inițiată de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău, pentru executarea unor lucrări cu încălcarea legislației în domeniul construcțiilor. Astăzi, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii, desfășoară acțiuni procesuale în mai multe locații din raionul Strășeni. Potrivit probelor acumulate până în prezent, compania ar fi […] The post Companie de construcții, anchetată penal pentru lucrări ilegale. CNA efectuează percheziții appeared first on Omniapres.
11:50
Zi decisivă pentru ”Moldova Mare”: CSJ va reexamina decizia privind participarea formațiunii la alegeri # Omniapres
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a acceptat să reexamineze propria decizie prin care, de fapt, a interzis partidului ”Moldova Mare” să participe la alegerile parlamentare. Mai exact, CSJ a menținut inițial hotărârea CEC, care a refuzat înregistrarea formațiunii în cursa electorală. ”Moldova Mare”, condusă de fosta procuroare Victoria Furtună, a cerut reexaminarea verdictului, invocând o […] The post Zi decisivă pentru ”Moldova Mare”: CSJ va reexamina decizia privind participarea formațiunii la alegeri appeared first on Omniapres.
11:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, până în acest moment, nu există informații care să indice că printre victimele accidentului produs la funicularul „Glória” din Lisabona s-ar afla cetățeni moldoveni. Ambasada Republicii Moldova în Portugalia monitorizează cu atenție evoluția situației și se află în contact permanent cu celula de urgență instituită de autoritățile […] The post Accident grav în Lisabona: MAE anunță că nu sunt moldoveni printre victime appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // UE va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile din 28 septembrie # Omniapres
Uniunea Europeană va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația îi aparține președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, susținută la București împreună cu președintele român, Nicușor Dan, transmite IPN. Antonio Costa a subliniat că, în cadrul recentei reuniuni a […] The post VIDEO // UE va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile din 28 septembrie appeared first on Omniapres.
10:50
Omul de afaceri și autorul de cărți Grant Cardone și-a scos la vânzare reședința de lux din Golden Beach, Miami, pentru suma de 400 de Bitcoini, echivalentul a aproximativ 43 de milioane de dolari, scrie CryptoDigest Moldova. Oferta nu a stat mult pe piață – în doar 72 de ore a fost găsit un cumpărător, […] The post Un miliardar american și-a vândut vila din Miami cu 400 de Bitcoini appeared first on Omniapres.
10:40
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 4 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani, punând în pericol vieți și bunuri materiale. Apelul de urgență a fost recepționat la Serviciul 112 la ora 01:20. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), flăcările au cuprins o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor. La […] The post Incendiu într-o localitate din Rîșcani: 300 de animale salvate de pompieri appeared first on Omniapres.
10:10
Începând de astăzi intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize. Documentul a fost semnat pe data de 4 august, la Abu Dhabi de către viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. […] The post De astăzi, moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Marta Kos, despre rezultatele alegerilor: „Nu sunt convinsă că regimul rusesc ar continua reformele” # Omniapres
Republica Moldova se află într-un moment crucial, iar alegerile parlamentare din 28 septembrie vor avea un impact major asupra viitorului țării. Avertizarea vine din partea comsarei europene pentru Extindere, Marta Kos și a fost făcută la Jurnal TV. Potrivit ei, dacă președintele rus, Vladimir Putin, reușește să instaleze la putere în Moldova un guvern format […] The post VIDEO // Marta Kos, despre rezultatele alegerilor: „Nu sunt convinsă că regimul rusesc ar continua reformele” appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO// Peste 40 de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Omniapres
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS și mascații BPDS „Fulger”, au desfășurat joi dimineață peste 40 de percheziții în nordul Republicii Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, precum și spălarea banilor, […] The post VIDEO// Peste 40 de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani appeared first on Omniapres.
