Zi decisivă pentru ”Moldova Mare”: CSJ va reexamina decizia privind participarea formațiunii la alegeri
Omniapres, 4 septembrie 2025 11:50
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a acceptat să reexamineze propria decizie prin care, de fapt, a interzis partidului ”Moldova Mare” să participe la alegerile parlamentare. Mai exact, CSJ a menținut inițial hotărârea CEC, care a refuzat înregistrarea formațiunii în cursa electorală. ”Moldova Mare”, condusă de fosta procuroare Victoria Furtună, a cerut reexaminarea verdictului, invocând o […] The post Zi decisivă pentru ”Moldova Mare”: CSJ va reexamina decizia privind participarea formațiunii la alegeri appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 5 minute
12:10
Companie de construcții, anchetată penal pentru lucrări ilegale. CNA efectuează percheziții # Omniapres
O companie de construcții este vizată într-o cauză penală inițiată de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău, pentru executarea unor lucrări cu încălcarea legislației în domeniul construcțiilor. Astăzi, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii, desfășoară acțiuni procesuale în mai multe locații din raionul Strășeni. Potrivit probelor acumulate până în prezent, compania ar fi […] The post Companie de construcții, anchetată penal pentru lucrări ilegale. CNA efectuează percheziții appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
11:50
Zi decisivă pentru ”Moldova Mare”: CSJ va reexamina decizia privind participarea formațiunii la alegeri # Omniapres
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a acceptat să reexamineze propria decizie prin care, de fapt, a interzis partidului ”Moldova Mare” să participe la alegerile parlamentare. Mai exact, CSJ a menținut inițial hotărârea CEC, care a refuzat înregistrarea formațiunii în cursa electorală. ”Moldova Mare”, condusă de fosta procuroare Victoria Furtună, a cerut reexaminarea verdictului, invocând o […] The post Zi decisivă pentru ”Moldova Mare”: CSJ va reexamina decizia privind participarea formațiunii la alegeri appeared first on Omniapres.
Acum o oră
11:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, până în acest moment, nu există informații care să indice că printre victimele accidentului produs la funicularul „Glória” din Lisabona s-ar afla cetățeni moldoveni. Ambasada Republicii Moldova în Portugalia monitorizează cu atenție evoluția situației și se află în contact permanent cu celula de urgență instituită de autoritățile […] The post Accident grav în Lisabona: MAE anunță că nu sunt moldoveni printre victime appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
11:10
VIDEO // UE va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile din 28 septembrie # Omniapres
Uniunea Europeană va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația îi aparține președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, susținută la București împreună cu președintele român, Nicușor Dan, transmite IPN. Antonio Costa a subliniat că, în cadrul recentei reuniuni a […] The post VIDEO // UE va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile din 28 septembrie appeared first on Omniapres.
10:50
Omul de afaceri și autorul de cărți Grant Cardone și-a scos la vânzare reședința de lux din Golden Beach, Miami, pentru suma de 400 de Bitcoini, echivalentul a aproximativ 43 de milioane de dolari, scrie CryptoDigest Moldova. Oferta nu a stat mult pe piață – în doar 72 de ore a fost găsit un cumpărător, […] The post Un miliardar american și-a vândut vila din Miami cu 400 de Bitcoini appeared first on Omniapres.
10:40
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 4 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani, punând în pericol vieți și bunuri materiale. Apelul de urgență a fost recepționat la Serviciul 112 la ora 01:20. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), flăcările au cuprins o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor. La […] The post Incendiu într-o localitate din Rîșcani: 300 de animale salvate de pompieri appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
10:10
Începând de astăzi intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize. Documentul a fost semnat pe data de 4 august, la Abu Dhabi de către viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. […] The post De astăzi, moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Marta Kos, despre rezultatele alegerilor: „Nu sunt convinsă că regimul rusesc ar continua reformele” # Omniapres
Republica Moldova se află într-un moment crucial, iar alegerile parlamentare din 28 septembrie vor avea un impact major asupra viitorului țării. Avertizarea vine din partea comsarei europene pentru Extindere, Marta Kos și a fost făcută la Jurnal TV. Potrivit ei, dacă președintele rus, Vladimir Putin, reușește să instaleze la putere în Moldova un guvern format […] The post VIDEO // Marta Kos, despre rezultatele alegerilor: „Nu sunt convinsă că regimul rusesc ar continua reformele” appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO// Peste 40 de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Omniapres
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS și mascații BPDS „Fulger”, au desfășurat joi dimineață peste 40 de percheziții în nordul Republicii Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, precum și spălarea banilor, […] The post VIDEO// Peste 40 de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
07:10
O să ne dăm tot interesul să facem lucrurile ca la carte, să nu greșim, ca să ne adjudecăm succesul. FECIOARĂ Se rezolvă tot felul de lucruri, după multe încercări, și o să faceți progrese la slujbă, la colaborările din particular și o să vă bucurați de aprecierile celor din jur. Se poate să luați […] The post Horoscop 4 septembrie 2025. Zodia care va începe o frumoasă poveste de dragoste appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:10
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) din cadrul Direcției de Poliție Chișinău au reținut șapte persoane în cadrul unor intervenții desfășurate în sectoarele Centru, Buiucani și Rîșcani ale capitalei. Acestea sunt suspectate de implicare în deținerea, consumul și distribuirea de substanțe narcotice. În sectorul Centru, un tânăr de 22 de ani a fost […] The post VIDEO // Operațiune antidrog în Chișinău: șapte persoane, prinse cu substanțe interzise appeared first on Omniapres.
17:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, semnarea unui Acord de grant cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în vederea implementării proiectului „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine”, care se va desfășura în perioada 2026–2030. Scopul proiectului este refacerea și protejarea ecosistemelor din bazinul râului Nistru, prin acțiuni care vor contribui […] The post Moldova va restaura ecosistemele din bazinul Nistrului cu sprijinul Băncii Mondiale appeared first on Omniapres.
17:10
Avocații deputatului Nesterovschi, condamnat la închisoare, contestă decizia ANI privind averea nejustificată # Omniapres
Avocații lui Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei, dar care s-ar ascunde în zona transnistreană de executarea pedepsei, au contestat decizia instanței de apel în procesul deputatului fugar împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI). Inspectorii de integritate i-au depistat o avere nejustificată de peste […] The post Avocații deputatului Nesterovschi, condamnat la închisoare, contestă decizia ANI privind averea nejustificată appeared first on Omniapres.
16:40
Guvernul îmbunătățește administrarea rețelei de drumuri naționale și locale de interes raional. În acest sens, a fost aprobată actualizarea listelor drumurilor naționale și locale din Republica Moldova. Decizia vizează clarificarea denumirilor, a clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care până în prezent nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce […] The post Guvernul vrea drumuri mai bine gestionate: Au fost aprobate noi clasificări și denumiri appeared first on Omniapres.
16:10
Ministrul ungar pentru Afaceri Europene, Janos Boka, a declarat că Ungaria nu sprijină niciun fel de „legături” între statele candidate la aderarea în Uniunea Europeană și susține progresul R. Moldova în acest proces. Boka a făcut aceste declarații înaintea unei reuniuni informale a miniștrilor UE cu participarea țărilor candidate, desfășurată la Copenhaga pe 2 septembrie. […] The post Ungaria susține aderarea Moldovei la UE, dar nu sprijină integrarea Ucrainei appeared first on Omniapres.
16:10
Scandal în diaspora: Olesea Stamate acuză actuala guvernare de implicarea ambasadelor în campanie electorală # Omniapres
Un incident controversat a avut loc în spațiul online, după ce pe pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova din Irlanda a fost publicată o postare de mobilizare la vot, însoțită de logoul partidului de guvernare PAS. Ulterior, ambasada a șters postarea. CEC și Ministerul de Externe nu au comentat, deocamdată, situația. Candidatul independent la alegerile […] The post Scandal în diaspora: Olesea Stamate acuză actuala guvernare de implicarea ambasadelor în campanie electorală appeared first on Omniapres.
15:40
Gazele naturale achiziționate în avans de către Energocom nu vor mai fi depozitate, ci livrate direct la termen, pentru a evita costurile ridicate de transport și stocare. Anunțul a fost făcut de directorul companiei, Eugeniu Buzatu, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova. Potrivit lui Buzatu, compania a procurat deja peste 75% din necesarul de […] The post Energocom nu va mai stoca gazele naturale, ci le va livra direct appeared first on Omniapres.
15:10
Olesea Stamate anunță primele inițiative legislative pe care le va promova ca deputat independent # Omniapres
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, a prezentat primele trei inițiative legislative pe care intenționează să le promoveze în cazul în care va ajunge în Parlament. Potrivit acesteia, prima vizează elaborarea unei legi-cadru a concursurilor, menită să garanteze selecții corecte în sectorul public și în justiție. „Este nevoie de restabilirea încrederii […] The post Olesea Stamate anunță primele inițiative legislative pe care le va promova ca deputat independent appeared first on Omniapres.
15:00
Victoria Furtună acuză CEC că a grăbit ședința de judecată pentru a nu admite partidul Moldova Mare din alegeri # Omniapres
Președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acuză Comisia Electorală Centrală de presiuni și „abuzuri politice” după ce examinarea dosarului formațiunii a fost transferată de pe 4 septembrie pe 3 septembrie. Potrivit acesteia, devansarea ar fi fost făcută pentru ca judecătorul Ion Munteanu, fratele conducătorului Fundației Soros în Moldova, să apuce să participe la ședință înainte […] The post Victoria Furtună acuză CEC că a grăbit ședința de judecată pentru a nu admite partidul Moldova Mare din alegeri appeared first on Omniapres.
14:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat miercuri, 3 septembrie, că și-a suspendat activitatea din funcție pe durata campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, în care Ceban a confirmat în fața jurnaliștilor: „Da, m-am suspendat din funcția de primar.” Conform legislației în vigoare, […] The post Ion Ceban se suspendă din funcție. Chișinăul rămâne temporar fără edil appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Șefa MAI: „Constantin Țuțu are bilet procurat spre Chișinău și nu are măsuri restrictive” # Omniapres
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut în luna iulie pe Aeroportul din Atena împreună cu Vladimir Plahotniuc, urmează să revină în Republica Moldova, după ce a fost eliberat și a achiziționat un bilet pentru un zbor spre Chișinău. Despre aceasta a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail Nichitin. „Avem informații că are bilet procurat. Nu […] The post VIDEO // Șefa MAI: „Constantin Țuțu are bilet procurat spre Chișinău și nu are măsuri restrictive” appeared first on Omniapres.
13:40
Proiectele și programele de rezidență și mobilitate artistică și culturală, finanțate din Fondul național al culturii, vor fi selectate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Documentul va facilita implementarea inițiativelor de promovare a creației contemporane, a diversității culturale și a cooperării internaționale în domeniu. Pe lângă organizațiile necomerciale, la concursuri vor putea participa […] The post Programele culturale vor fi selectate după reguli noi: Guvernul a aprobat regulamentul appeared first on Omniapres.
13:10
FOTO // Trei moldoveni au murit după ce mașina în care se aflau s-a tamponat cu un microbuz în România # Omniapres
Trei cetăţeni din Republica Moldova şi-au pierdut viaţa în accidentul de miercuri dimineaţă de pe DN 24 C, au transmis oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, România. Potrivit acestora, cele trei persoane decedate sunt şoferul şi doi pasageri din autoturismul care a pătruns pe contrasens şi a lovit frontal un microbuz în care se […] The post FOTO // Trei moldoveni au murit după ce mașina în care se aflau s-a tamponat cu un microbuz în România appeared first on Omniapres.
12:40
Poliția de Frontieră: Partea ucraineană a informat despre o posibilă dronă rusească în nordul Moldovei # Omniapres
Poliția de Frontieră a fost alertată în noaptea de 2 spre 3 septembrie de către autoritățile ucrainene despre o posibilă intrare în spațiul aerian al Republicii Moldova a unei drone rusești de tip Shahed, în zona de nord a țării. Potrivit informațiilor transmise de grănicerii ucraineni, drona ar fi fost detectată în apropierea localității Horodiște, […] The post Poliția de Frontieră: Partea ucraineană a informat despre o posibilă dronă rusească în nordul Moldovei appeared first on Omniapres.
12:40
Liderul blocului ”Victorie”, Ilan Șor, anunță că autoritățile vor avea parte de surprize în procesul de votare la secțiile deschise peste hotarele Republicii Moldova. Politicianul aflat la Moscova este convins că numărul secțiilor în Rusia nu va fi majorat și, în aceste condiții este important ce se va întâmpla în procesul de vot pentru diaspora […] The post VIDEO // Șor promite ”surprize” la secțiile de votare din străinătate appeared first on Omniapres.
12:40
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, susține că formațiunea pe care o conduce nu va recunoaște rezultatele unor alegeri fraudate și a subliniat importanța mobilizării tuturor partidelor de opoziție pentru a asigura transparența scrutinului din 28 septembrie. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Gonța Media”. Potrivit lui Lupu, dacă PAS va fi declarat învingătorul […] The post Marian Lupu: Vom proteja votul cetățenilor la alegerile din 28 septembrie appeared first on Omniapres.
Ieri
12:10
VIDEO // „Nu te juca cu votul”: Poliția lansează o campanie împotriva coruperii alegătorilor # Omniapres
În contextul campaniei electorale desfășurate în perioada 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a lansat campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul”. Inițiativa are ca scop prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor în puterea votului liber și corect. Mesajul central al campaniei – „Nu […] The post VIDEO // „Nu te juca cu votul”: Poliția lansează o campanie împotriva coruperii alegătorilor appeared first on Omniapres.
11:40
Procuratura Anticorupție a anunțat că în seara zilei de 2 septembrie, fostul deputat al Parlamentului Republicii Moldova, Vladimir Andronachi, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind vizat într-un dosar penal privind spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit instituției, cauza penală a fost inițiată în baza art. 243 alin. (3) lit. b) […] The post Reținerea lui Vladimir Andronachi: Ce spune Procuratura Anticorupție appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // O dronă rusească ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Precizările ministrului Apărării # Omniapres
O dronă militară rusească ar fi survolat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit unor hărți cu traiectorii ale atacurilor aeriene lansate asupra Ucrainei, publicate de canale de Telegram din țara vecină. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că, deocamdată, informația nu este confirmată oficial, dar autoritățile investighează incidentul. „Faptul nu este confirmat încă. […] The post VIDEO // O dronă rusească ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Precizările ministrului Apărării appeared first on Omniapres.
10:40
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat, potrivit surselor Ziarului de Gardă. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre R. Moldova. Acesta urmează să ajungă la Chișinău joi, 4 septembrie, la 09:30. Constantin Țuțu a fost reținut și plasat în arest preventiv în […] The post Constantin Țuțu, eliberat în Grecia. Urmează să revină în R. Moldova pe 4 septembrie appeared first on Omniapres.
10:20
VIDEO // Renato Usatîi: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul ”Ciujaia svadiba” # Omniapres
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба”. Unicul aliat al Partidului Nostru este poporul Republicii Moldova. Astfel, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a răspuns apelului Irinei Vlah de a semna pactul propus de blocul electoral din care face parte și formațiunea ei, privind angajamentul de a nu forma […] The post VIDEO // Renato Usatîi: Partidul Nostru nu face alianță nici cu PAS, nici cu blocul ”Ciujaia svadiba” appeared first on Omniapres.
10:10
Veronica Dragalin își continuă cariera în Statele Unite ale Americii (SUA). Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție (PA) s-a angajat în cadrul companiei internaționale de avocatură „Jones Day”, unde a mai lucrat anterior între anii 2011 și 2016, notează Agora.md. După nouă ani de muncă în serviciul public în calitate de procuroră, revin la firma unde […] The post Veronica Dragalin și-a găsit un nou job în SUA. Vezi ce funcție va ocupa appeared first on Omniapres.
09:30
Vladimir Andronachi ar fi fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar de spălare de bani # Omniapres
Ex-deputatul Vladimir Andronachi, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal. Măsura a fost luată pe marginea unui nou dosar, pentru spălare de bani, scrie ZDG.md citând unele surse. Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 și ex-vicepreședinte al Partidului Democrat din […] The post Vladimir Andronachi ar fi fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar de spălare de bani appeared first on Omniapres.
09:10
Peste 300 secții de votare vor fi deschise peste hotarele țării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent. Cele mai multe secții vor fi organizate în Italia – 75, Germania – 36, Franța – 26, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – 24, România 23, informează MOLDPRES. Din numărul total, patru […] The post Diaspora va putea vota în peste 300 de secții din 35 de țări la alegerile parlamentare appeared first on Omniapres.
07:10
Reconfigurări azi. O să intervenim acolo unde e cazul, să punem lucrurile în ordine, la serviciu, acasă, la noi în familie – niște aspecte se cer corectate urgent. FECIOARĂ Apar noutăți la serviciu – poate șeful e nou sau e un proiect care o să vă țină în priză și cresc pretențiile! Oricum, se pare […] The post Horoscop 3 septembrie 2025. Zodia care astăzi va primi bani din senin appeared first on Omniapres.
2 septembrie 2025
20:20
Partidul Democrat Modern din Moldova va contesta la CSJ decizia privind excluderea din cursa electorală # Omniapres
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a anunțat că va contesta la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) decizia Curții de Apel Chișinău, care a menținut hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a nu înregistra formațiunea în cursa pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie. Într-o declarație publică emisă marți, 2 septembrie, PDMM a calificat drept […] The post Partidul Democrat Modern din Moldova va contesta la CSJ decizia privind excluderea din cursa electorală appeared first on Omniapres.
20:00
Liderii Blocului Patriotic s-au angajat să nu formeze o coaliție de guvernare cu PAS: „Moldova fără PAS, Moldova fără Maia Sandu!” # Omniapres
Liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” au declarat astăzi că, în niciun caz, nu vor colabora cu PAS în Parlament și au semnat un Pact prin care se obligă să nu formeze o coaliție de guvernare cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Declarația a fost făcută la un briefing desfășurat […] The post Liderii Blocului Patriotic s-au angajat să nu formeze o coaliție de guvernare cu PAS: „Moldova fără PAS, Moldova fără Maia Sandu!” appeared first on Omniapres.
17:40
Două companii amendate cu peste 5 milioane de lei pentru trucarea ofertelor la licitația Poliției # Omniapres
Consiliul Concurenței a aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 5 milioane de lei firmelor S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana” pentru constituirea unui cartel în cadrul procedurii de achiziție a unui sistem de supraveghere video portabil, organizată de Inspectoratul General al Poliției. Investigația autorității de concurență a arătat că cele două companii și-au coordonat […] The post Două companii amendate cu peste 5 milioane de lei pentru trucarea ofertelor la licitația Poliției appeared first on Omniapres.
17:10
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia. În urma eforturilor comune cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, negocierile cu autoritățile turce au dus la obținerea, pentru 2025, a unei cote suplimentare de 300 autorizații pentru transportul în/din țări terțe pe teritoriul Turciei. Autorizațiile sunt valabile […] The post Moldova obține 300 de autorizații suplimentare de transport din partea Turciei appeared first on Omniapres.
16:40
Mai multe teste la examenul la matematică din anul trecut de studii au fost anulate din motiv că acestea au fost rezolvate folosind inteligența artificială. Estimativ, ar fi vorba de șapte elevi care ar fi folosit ChatGPT, a anunțat secretara de stat la Ministerul Educației, Galina Rusu, notează Agora.md. Inteligența artificială folosită de elevi pentru […] The post ChatGPT, motiv de anulare a unor teste la matematică în 2025: MEC confirmă cazurile appeared first on Omniapres.
16:10
Republica Moldova, prioritate în Parlamentul European: „Oamenii trebuie să vadă că sunt susținuți” # Omniapres
Republica Moldova va fi subiectul central al primei sesiuni plenare a Parlamentului European din această toamnă, care se va desfășura săptămâna viitoare la Strasbourg. Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, pe agenda sesiunii au fost incluse trei evenimente importante dedicate Republicii Moldova. „Este important ca oamenii din Republica Moldova să vadă că sunt și vor fi în […] The post Republica Moldova, prioritate în Parlamentul European: „Oamenii trebuie să vadă că sunt susținuți” appeared first on Omniapres.
16:10
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a prezentat cinci angajamente ale formațiunii pentru următorii patru ani. Într-un mesaj video, postat pe rețele de socializare, Grosu a menționat că, în decurs de patru ani, ”PAS a reușit să miște Moldova în direcția corectă”. ”Am menținut pacea – cel mai sfânt lucru. Am adus cel […] The post VIDEO // Igor Grosu a prezentat cinci angajamente ale PAS pentru următorul mandat appeared first on Omniapres.
16:00
DOC // Radiografia guvernării PAS, prezentată de experții AUR din Republica Moldova: Patru ani de „vremuri bune” – abuzuri, exod și colaps socialiuni ratate, exod și sărăcie # Omniapres
La patru ani de la victoria electorală din 2021, promisiunile „vremurilor bune” ale PAS au devenit simbolul unei mari dezamăgiri naționale. Experții AUR din Republica Moldova au prezentat o radiografie amplă a guvernării, care dezvăluie eșecurile din toate domeniile cheie ale statului. Documentul arată că starea de urgență a fost folosită ca scut pentru decizii […] The post DOC // Radiografia guvernării PAS, prezentată de experții AUR din Republica Moldova: Patru ani de „vremuri bune” – abuzuri, exod și colaps socialiuni ratate, exod și sărăcie appeared first on Omniapres.
15:40
Prețul energiei a scăzut în august: Energocom a plătit cu 3,55 euro/MWh mai puțin față de iulie # Omniapres
În luna august 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 331,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri. Prețul mediu ponderat al energiei procurate a fost de 121,17 euro/MWh, fără a include taxele și cheltuielile legate de transport, logistică sau rezervarea de capacitate. În luna iulie, amintim, prețul a […] The post Prețul energiei a scăzut în august: Energocom a plătit cu 3,55 euro/MWh mai puțin față de iulie appeared first on Omniapres.
15:10
Președintele CSP: Procesul de vetting demotivează procurorii și îi determină să plece din sistem # Omniapres
Un șir de neclarități și dificultăți legate de procesul de vetting îi descurajează și îi demotivează pe procurori, mulți dintre care pleacă din sistem. Despre acest lucru vorbește președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, care precizează că unul dintre aspectele ce creează incertitudine în rândul acuzatorilor este lipsa unor termene clare pentru evaluare, care […] The post Președintele CSP: Procesul de vetting demotivează procurorii și îi determină să plece din sistem appeared first on Omniapres.
15:00
Partidul „Inima Moldovei” va efectua propria investigaţie referitor la presupusa finanţare ilegală a formaţiunii, după ce astăzi au avut loc mai multe percheziţii care i-au vizat pe unii membri ai formaţiunii. Declarația a fost făcută pentru Omniapres de către lidera partidului, Irina Vlah. „Sunt multe lucruri stranii. Spre exemplu, s-a anunţat despre circa 60 de […] The post Irina Vlah: „Vom efectua propria investigaţie. Nu excludem că au fost provocări” appeared first on Omniapres.
14:30
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Avem soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă # Omniapres
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a elaborat un program, care conţine soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă. Acest program va fi pus în aplicare imediat după alegerile parlamentare. Potrivit formațiunii, unul din pilonii de bază ai programului este „Economie bazată pe antreprenoriat”, iar pentru aceasta vor […] The post Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Avem soluţii concrete pentru dezvoltarea economiei, creşterea exporturilor şi a numărului locurilor de muncă appeared first on Omniapres.
14:10
O hartă publicată de Moscova dezvăluie adevăratele intenții ale Rusiei în Ucraina: ce teritorii vizează # Omniapres
O hartă apărută în timpul unui discurs susținut de șeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, sugerează că Rusia ar putea avea ambiții extinse în Ucraina, vizând inclusiv regiunile Odesa și Harkov, aflate în prezent sub control ucrainean, potrivit Kyiv Independent. Imaginile publicate de Ministerul rus al Apărării îl arată pe Gherasimov vorbind despre planurile […] The post O hartă publicată de Moscova dezvăluie adevăratele intenții ale Rusiei în Ucraina: ce teritorii vizează appeared first on Omniapres.
13:30
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova pe 5 septembrie # Omniapres
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 5 septembrie, transmite IPN. Pentru vineri, oficiala are programată o vizită la Mănăstirea Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni. Imediat după discuțiile de la mănăstire, comisara va face și declarații de presă. Aceasta este a treia vizită a Martei […] The post Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova pe 5 septembrie appeared first on Omniapres.
13:10
Percheziții la o școală privată într-un dosar de evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei # Omniapres
O instituție de învățământ privată este vizată într-un dosar penal de evaziune fiscală, după ce pe 26 august 2025 au fost efectuate percheziții de amploare în incinta școlii. Instituția este bănuită că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 11 milioane de lei Bugetului Public Național. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției Generale Antifraudă […] The post Percheziții la o școală privată într-un dosar de evaziune fiscală de peste 11 milioane de lei appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.