Zi decisivă pentru ”Moldova Mare”: CSJ va reexamina decizia privind participarea formațiunii la alegeri

Un șir de neclarități și dificultăți legate de procesul de vetting îi descurajează și îi demotivează pe procurori, mulți dintre care pleacă din sistem. Despre acest lucru vorbește președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, care precizează că unul dintre aspectele ce creează incertitudine în rândul acuzatorilor este lipsa unor termene clare pentru evaluare, care […]