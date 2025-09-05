Atenție șoferi! Traficul rutier pe un tronson de pe șoseaua Hîncești, sistat total pe timp de noapte

09:00

Un autocar cu membri ai Partidului Democrație Acasă a fost reținut de polițiști, timp de 12 ore, la Edineț. Potrivit informațiilor, la fața locului au intervenit 5 echipaje de poliție și un evacuator. Liderul partidului , Vasile Costiuc, s-a arătat indignat de acțiunile acutualei guvernări. „Ia să vedeți ce palmă vă vor da moldovenii peste bot pe 28 septembrie”, a menționat Costiuc. Contactată de UNIMEDIA, Poliția nu a oferit deocamdată vreo reacție.