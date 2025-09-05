Partidul Republican „Inima Moldovei” către șeful IGP: De ce Poliţia se ocupă de persecutarea celor care critică guvernarea?

07:10

Un sentiment palpabil de șoc se poate citi pe fețele oamenilor adunați la locul accidentului funicularului Gloria din Lisabona, când aud cum un băiat german în vârstă de trei ani a fost scos dintre fiarele a ceea ce a mai rămas din vagonul care s-a izbit miercuri seară de zidul unei clădiri, după ce a deraiat. Băiatul este un supraviețuitor norocos al teribilului accident în care au murit 16 persoane, inclusiv tatăl său, scrie BBC News într-un reportaj de la fața locului, scrie digi24.ro.