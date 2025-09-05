Regimul Lukașenko orchestrează criza migranților ilegali la frontiera poloneză
NordNews, 5 septembrie 2025 17:30
Polonia a înregistrat în vara acestui an o nouă creştere a numărului tentativelor de intrare ilegală în ţară via Belarus, potrivit Digi24. În perioada 1 iunie – 31 august, poliţia de frontieră poloneză a consemnat 13.800 de asemenea încercări, a anunţat vineri Ministerul de Interne polonez. În aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul acestor tentative [...] Articolul Regimul Lukașenko orchestrează criza migranților ilegali la frontiera poloneză apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 15 minute
17:40
CEC a aprobat Programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025 # NordNews
Perioada electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie va începe din 8 septembrie 2025. O decizie în acest sens a fost adoptată, vineri, 5 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite MOLDPRES. Conform aceleiași decizii, campania electorală va începe pe 17 octombrie 2025. Pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, [...] Articolul CEC a aprobat Programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025 apare prima dată în NordNews.
17:40
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost oficial înregistrat de Comisia Electorală Centrală drept concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost adoptată recent de CEC. Totuși, membrii CEC au decis că această hotărâre de înregistrare ar putea fi revocată în cazul în care formațiunea nu va respecta prevederile legislației [...] Articolul CEC a înregistrat partidul „Moldova Mare” în cursa electorală din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
Acum 30 minute
17:30
Polonia a înregistrat în vara acestui an o nouă creştere a numărului tentativelor de intrare ilegală în ţară via Belarus, potrivit Digi24. În perioada 1 iunie – 31 august, poliţia de frontieră poloneză a consemnat 13.800 de asemenea încercări, a anunţat vineri Ministerul de Interne polonez. În aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul acestor tentative [...] Articolul Regimul Lukașenko orchestrează criza migranților ilegali la frontiera poloneză apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
16:50
Transformare de look pentru Justin Bieber, înainte de lansarea noului său album. Prin ce schimbări a trecut artistul # NordNews
Transformare neașteptată de look pentru Justin Bieber, înainte de lansarea noului său album. Artistul a trecut printr-o mulțime de schimbări în ultima perioadă. Paparazzi l-au surprins recent în timpul unei plimbări prin Los Angeles, potrivit catine.ro. Justin Bieber a apărut într-o mașină cu o nouă înfățișare. Imaginile au fost surprinse cu doar câteva ore înainte [...] Articolul Transformare de look pentru Justin Bieber, înainte de lansarea noului său album. Prin ce schimbări a trecut artistul apare prima dată în NordNews.
16:50
Părinții din Bălți își pot lăsa copiii în siguranță și pot merge liniștiți la serviciu. Totul datorită „Micului Odoraș” – o creșă de tip familial deschisă chiar la domiciliu, unde Mariana Grigorenco oferă servicii alternative de îngrijire pentru micuții de până la trei ani. „Sunt copii care, din start, nu vor acasă, absolut. Vor doar [...] Articolul VIDEO „Micul Odoraș” din Bălți: copiii cresc prin joacă, iar mamele revin la muncă apare prima dată în NordNews.
16:50
VIDEO „Hai să ne înțelegem”: Despre ce e corupția electorală și ce înseamnă alegeri libere # NordNews
Dacă iau un pachet alimentar, dar votez cum vreau – e ilegal? Dacă un candidat îmi promite bani sau servicii în schimbul votului – e doar o promisiune sau o infracțiune? Sunt întrebări care apar la fiece campanie electorală. În primul episod din seria noastră de podcasturi „Hai să ne înțelegem”, dedicată alegerilor parlamentare din [...] Articolul VIDEO „Hai să ne înțelegem”: Despre ce e corupția electorală și ce înseamnă alegeri libere apare prima dată în NordNews.
16:30
„Campania pentru alegerile parlamentare din 2025 aduce în prim-plan atât figuri noi, cât și politicieni consacrați. Dar îi recunosc, oare, oamenii pe cei care vor să le ceară votul? Am ieșit în stradă cu fotografiile candidaților pentru a afla cât de cunoscuți sunt și ce părere au cetățenii despre șansele lor”, explică Vlada-Maria Medvedi, reporter [...] Articolul VOX POPULI Fețe vechi și noi în cursa electorală: pe cine îi cunosc alegătorii apare prima dată în NordNews.
16:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, are, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei şi Indiei, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, constatând că cele două ţări s-au subordonat Chinei. El a reacţionat astfel la ceea ce a părut a fi o „paradă a dictatorilor” patronată, miercuri, la Beijing, de liderul chinez, care promovează [...] Articolul Donald Trump: Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei apare prima dată în NordNews.
16:00
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat că nu va tolera coruperea electorală și protestele organizate pe bani sau la comanda cuiva. Politicianul, care e și președinte al Parlamentului, a menționat că a luptat pentru o țară unde poți protesta liber, nu pentru o țară unde protestele sunt plătite și oamenii – mințiți, [...] Articolul Igor Grosu: „Protestele pe bani nu sunt democrație” apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
14:40
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează publicul despre tentative de fraudă în care sunt utilizate ilegal denumirea și identitatea instituției. Un caz recent raportat către FGDSB relevă modul de operare al impostorilor: un cetățean a fost contactat telefonic după ce a accesat o reclamă publicată pe rețelele sociale privind câștiguri rapide [...] Articolul FGDSB avertizează asupra tentativelor de fraudă în numele instituției apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
13:50
Serghei Cotelnic a câștigat concursul pentru funcția de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” # NordNews
Serghei Cotelinic, care a ocupat până acum funcția de șef interimar al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM), a fost desemnat învingător al concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat, potrivit Moldova1. Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP), la concurs au participat în total patru candidați, dintre care doi au fost promovați în etapa [...] Articolul Serghei Cotelnic a câștigat concursul pentru funcția de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” apare prima dată în NordNews.
12:30
În România, anul școlar va începe pe 8 septembrie, dă asigurări ministrul educației, Daniel David. Cu toate acestea, debutul anului școlar are loc într-un context marcat de schimbări structurale și de noi reglementări la nivel național. Printre cele mai importante măsuri adoptate de Guvern în domeniul educației se numără comasarea mai multor unități de învățământ [...] Articolul Începutul anului școlar din România, între incertitudini și protestele profesorilor apare prima dată în NordNews.
12:00
FOTO Prestigiul limbii române crește la Rîbnița. Federația Rusă nu mai figurează pe lista preferințelor educaționale ale multor familii # NordNews
Federația Rusă nu mai figurează pe lista preferințelor educaționale ale multor familii din orașul Rîbnița, regiunea transnistreană. Absolvenții unicului liceu cu predare în limba română din oraș aleg să-și facă studiile, nu doar în centrele universitare din Republica Moldova, ci și în România și în alte state ale Uniunii Europene. Potrivit lui Ion Bucioc, directorul [...] Articolul FOTO Prestigiul limbii române crește la Rîbnița. Federația Rusă nu mai figurează pe lista preferințelor educaționale ale multor familii apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
11:40
Premierul Dorin Recean a anunțat astăzi că Republica Moldova aplică măsurile restrictive internaționale impuse de Canada împotriva persoanelor și organizațiilor acuzate de „activități maligne de interferență” ale Rusiei. Decizia a fost luată de Consiliul Interinstituțional de Supervizare, iar Serviciul Fiscal de Stat urmează să blocheze, în termen de două zile de la identificare, fondurile și [...] Articolul Guvernul blochează fondurile Irinei Vlah și ale altor politicieni pro-Kremlin apare prima dată în NordNews.
11:00
Igor Grosu, după apariția lui Ilan Șor într-un video cu Vladimir Putin: „Сandidații lui Putin vor lucra de azi înainte pentru Șor” # NordNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție la apariția oligarhului fugar Ilan Șor într-o înregistrare video în care acesta a prezentat președintelui rus Vladimir Putin volumul tranzacțiilor realizate prin compania A7, în parteneriat cu banca rusă PSB. Grosu susține că demersul face parte dintr-un plan de destabilizare a Republicii Moldova și de corupere [...] Articolul Igor Grosu, după apariția lui Ilan Șor într-un video cu Vladimir Putin: „Сandidații lui Putin vor lucra de azi înainte pentru Șor” apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
09:40
VIDEO Nouă percheziții în dosarul grupării „Kitaeț”. Bunuri de peste 2 milioane de lei și doi bărbați reținuți # NordNews
Doi bărbați de 30 și 34 de ani, cu domiciliul în Chișinău, au fost reținuți în urma a nouă percheziții, efectuate în perioada 2 – 3 septembrie, într-un dosar privind crearea și conducerea unei organizații criminale atribuite grupării „Kitaeț”. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat trei automobile de lux, sume de bani, telefoane mobile, muniții [...] Articolul VIDEO Nouă percheziții în dosarul grupării „Kitaeț”. Bunuri de peste 2 milioane de lei și doi bărbați reținuți apare prima dată în NordNews.
09:30
Nu știu de ce a vrut bunul Dumnezeu să-mi trăiesc tinerețile la marginea unui imperiu sovietic, în mijlocul unei taigale de minciuni, falsuri și absurdități. Unul dintre falsuri atârna mai că nu pe toate gardurile și suna foarte comunist: „Poporul și Partidul sunt împreună!” Ei bine, această minciună gogonată a fost spulberată în 1991 când [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Voi nu sunteți poporul… apare prima dată în NordNews.
07:40
Kremlinul afirmă că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forţele militare străine # NordNews
Garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine şi mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova şi Kiev pentru soluţionarea conflictului din Ucraina, a declarat vineri Kremlinul, potrivit Reuters, potrivit news.ro. Joi, 26 de ţări s-au angajat [...] Articolul Kremlinul afirmă că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forţele militare străine apare prima dată în NordNews.
07:10
Marte și Jupiter vor aduce tensiuni în viața nativilor, având un impact puternic asupra lor. Citește horoscopul zilei de 5 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Berbecii se simt determinați, dar evită impulsivitatea, potrivit catine.ro. În astrologie, această dinamică ce apare între Jupiter și Marte în prezent oferă mai multă expansiune, creștere [...] Articolul Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 5 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4840 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.7187 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8381 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro se scumpește. Curs valutar oficial, 5 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,04 lei. Carburantul costă 23,23 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,07 lei, atingând prețul de 19,72 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Carburanții se scumpesc. Noile tarife pentru 5 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova se bucură astăzi de o vreme blândă și însorită. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab, până la moderat din nord-est, cu o viteză de 3 km/h. Umiditatea aerului va atinge 50%. La Briceni, mercurul din termometre va oscila între 11°C și 27°C. La Bălți și Soroca, minimele [...] Articolul Temperaturi prietenoase. Prognoza pentru 5 septembrie apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
21:40
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ 24 de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele absent va fi Elon Musk, pentru un eveniment inaugural organizat în Grădina Trandafirilor, recent renovată, scrie Hotnews. Întâlnirea va avea loc sub forma unei cine, după un eveniment separat dedicat inteligenţei artificiale, [...] Articolul Elon Musk lipsește de la evenimentul cu liderii tehnologici ai administrației Trump apare prima dată în NordNews.
21:20
De data aceasta, traseul emisiunii „Satul meu, orașul meu” continuă la Țaul, în raionul Dondușeni. Aici, istoria încă încearcă să țină pasul cu prezentul. Conacul Pommer și parcul din localitate, cândva simboluri ale rafinamentului, încă mai rezistă, dovadă că nici timpul, nici lipsa investițiilor nu le-au doborât complet. Articolul VIDEO „Satul meu, orașul meu” din Țaul, Dondușeni apare prima dată în NordNews.
20:50
Azi a fost lansat oficial un apel pentru investiții strategice în Republica Moldova, inițiativă care își propune să creeze o rețea de investiții private transformatoare, cu sprijinul instituțiilor financiare europene, precum Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Evenimentul „Valorificarea oportunităților de investiții în Republica Moldova. Dialog cu comunitatea de afaceri” [...] Articolul FOTO Investiții strategice în Moldova, promovate de Comisia Europeană apare prima dată în NordNews.
20:30
VIDEO Elevii din Bălți vor putea avea curând prânzuri calde. Firma care a câștigat licitația municipală va fi monitorizată # NordNews
Elevii din Bălți ar putea primi, în sfârșit, prânzuri calde. Consiliul Municipal a aprobat transmiterea în locațiune a spațiilor din instituțiile de învățământ către compania privată care a câștigat licitația provizorie, valabilă patru luni și estimată la 18 milioane de lei. Adoptarea deciziei nu a trecut, însă, fără scandal. Dezbaterile din Consiliu au degenerat într-un [...] Articolul VIDEO Elevii din Bălți vor putea avea curând prânzuri calde. Firma care a câștigat licitația municipală va fi monitorizată apare prima dată în NordNews.
20:10
Aproape 33 de mii de locuri de muncă vacante au fost înregistrate în Republica Moldova la sfârșitul trimestrului II al anului, în creștere cu 1,4% față de începutul anului, arată datele Biroului Național de Statistică. Dintre acestea, aproape 13 mii de posturi – circa 40% – sunt disponibile în sectorul bugetar, transmite IPN. Potrivit BNS, [...] Articolul Oferta de muncă în creștere: aproape 33 de mii de posturi disponibile în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
20:10
VIDEO „Patru ani nu vine nimeni, vin alegerile și apar”: Cum trăiesc satele ucrainene din nordul Moldovei înainte de scrutinul parlamentar # NordNews
„Patru ani nu vine nimeni, vin alegerile și apar.” Așa sună refrenul din satele ucrainene din nordul Republicii Moldova, cu trei săptămâni înainte de parlamentarele din 28 septembrie. Campania abia a început, dar afișele și promisiunile au ajuns deja aici, unde limba de zi cu zi e rusa, împletită cu ucraineană, iar dilemele sunt mari: [...] Articolul VIDEO „Patru ani nu vine nimeni, vin alegerile și apar”: Cum trăiesc satele ucrainene din nordul Moldovei înainte de scrutinul parlamentar apare prima dată în NordNews.
20:00
VIDEO Renato Usatîi: reducerea Parlamentului la 51 de deputați, desființarea consiliilor raionale și comasarea alegerilor # NordNews
Partidul Nostru va promova în viitorul Parlament un pachet de schimbări. Printre ele se numără reducerea numărului de deputați de la 101 la 51, lichidarea consiliilor raionale și comasarea alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale. Scopul ar fi economii de „sute de milioane de lei”, bani care ar urma să fie direcționați către dezvoltarea localităților. Declarația [...] Articolul VIDEO Renato Usatîi: reducerea Parlamentului la 51 de deputați, desființarea consiliilor raionale și comasarea alegerilor apare prima dată în NordNews.
19:40
Negocierile dintre grupurile politice din Parlamentul European asupra unei rezoluții de sprijin pentru Republica Moldova s-au încheiat. Documentul urmează să fie supus votului în plenul de la Strasbourg săptămâna viitoare și are ca obiectiv sprijinirea Chișinăului în fața tentativelor de ingerință rusească în alegerile parlamentare. „Textul compromisului găsit între negociatori este unul solid, care [...] Articolul Parlamentul European pregătește o rezoluție de sprijin pentru Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
19:10
VIDEO Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” # NordNews
Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram. Câteva luni la rând, așa-numiții [...] Articolul VIDEO Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” apare prima dată în NordNews.
19:00
Moldovenii au sărăcit brusc în ultimii patru ani din cauza actualei guvernări incompetente, care a eșuat în gestionarea economiei și a domeniului social. Creșterea galopantă a prețurilor și inflația record au obligat oamenii să-și cheltuie economiile de-o viață pentru a face față facturilor tot mai mari. Declarația aparține liderului Partidul „Mișcarea Respect Moldova”, difuzată pe [...] Articolul VIDEO (P) Marian Lupu: Guvernarea incompetentă i-a sărăcit pe moldoveni apare prima dată în NordNews.
18:10
Ieri, 3 septembrie, a debutat la Chișinău cea de-a 8-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest 2025, un eveniment ce aduce împreună peste 30 de edituri din România și Republica Moldova. Atmosfera a fost una de sărbătoare culturală, plină de cititori de toate vârstele, autori și profesioniști ai lumii editoriale, scrie TVR. Invitate în [...] Articolul Cartea aduce oamenii împreună: Noutăți și surprize la Bookfest Chișinău 2025 apare prima dată în NordNews.
Ieri
17:50
„Studenții au revenit la ore. După lecții mulți dintre ei își caută deja locuri de relaxare. Unii merg la cafenea, alții în parc, iar mulți dintre ei încă nu se pot obișnui cu gândul că vacanța chiar s-a terminat”, a menționat Valeria Crîșmaru, reporter NordNews. Timpul liber rămâne o provocare pentru tineri. Între lecții, examene [...] Articolul VIDEO Cursuri dimineața, plimbări seara apare prima dată în NordNews.
17:10
Un incendiu s-a produs acum o oră în clădirea Parlamentului R. Moldova. Informația a fost confirmată pentru Deschide.MD de către reprezentanții IGSU. Conform datelor prezentate, în jurul orei 15:44, autoritățile au fost alertate cu privire la fum dens în clădirea legislativului. Imediat, la fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate. Ajunși, pompierii au stabilit că [...] Articolul Incendiu la Parlament. Mai multe autospeciale, trimise la fața locului apare prima dată în NordNews.
16:00
VIDEO Generalul spune una, soldații fac alta. Mitropolitul Vladimir cere amvon fără politică # NordNews
În pragul alegerilor parlamentare din toamnă, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, a adresat un apel clericilor și credincioșilor. Ierarhul cere ca amvonul să rămână „loc exclusiv pentru răspândirea Cuvântului Evangheliei” și îi îndeamnă pe preoți să se abțină de la propagandă politică. Redacția NordNews a semnalat, în nenumărate rânduri, implicarea clerului de la [...] Articolul VIDEO Generalul spune una, soldații fac alta. Mitropolitul Vladimir cere amvon fără politică apare prima dată în NordNews.
15:30
Blocul ”Alternativa”, intrat în campania electorală, pare a nu avea mari speranțe de la aceste alegeri, dacă să analizăm programul de întâlniri electorale. Astfel, din document putem observa că Ivan Ceban nu se va implica prea mult în această campanie, potrivit Deschide.md. Asta pentru că vizitele scurte prin piețele din raioane și micile întâlniri cu [...] Articolul ”Alternativa” ia piețele din R. Moldova la pas. Apatie și resemnare în blocul lui Ceban apare prima dată în NordNews.
14:20
Dacian Cioloș: „Moldova are șanse reale să adere la UE în 4-5 ani, dar democrația trebuie apărată zi de zi” # NordNews
Fostul prim-ministru al României și ex-comisar european Dacian Cioloș privește cu încredere drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană, dar atrage atenția că parcursul european nu echivalează automat cu consolidarea democrației. Aceasta, spune el, trebuie apărată și cultivată permanent. Invitat la emisiunea Vocea Basarabiei, Cioloș a vorbit despre maturitatea clasei politice, riscurile politizării excesive, amenințarea extremismului și [...] Articolul Dacian Cioloș: „Moldova are șanse reale să adere la UE în 4-5 ani, dar democrația trebuie apărată zi de zi” apare prima dată în NordNews.
14:00
Nu mai este vorba de simple supoziții. Informațiile difuzate de jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon arată un plan pus la punct prin care Rusia urmărește preluarea controlului asupra Republicii Moldova imediat după alegerile parlamentare din septembrie. Obiectivul Kremlinului este limpede: oprirea integrării europene și transformarea Chișinăului într-un avanpost în cadrul războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Sursele [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Cum va prelua Kremlinul controlul asupra Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
10:00
Rusia denunță „garanțiile de securitate” cerute de Ucraina: Paris găzduiește reuniunea Coaliției Voinței # NordNews
Pe 4 septembrie 2025, Palatul Élysée din Paris devine scena unei noi confruntări diplomatice pe tema viitorului Ucrainei. Președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, co-prezidează o reuniune a Coaliției Voinței – alianța formată din statele care sprijină militar Kievul, printre care se numără și România. Șeful statului român, Nicușor Dan, participă [...] Articolul Rusia denunță „garanțiile de securitate” cerute de Ucraina: Paris găzduiește reuniunea Coaliției Voinței apare prima dată în NordNews.
08:20
Un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost deviat din cursul său săptămâna aceasta din cauza interferențelor GPS și a trebuit să zboare în cerc în jurul aeroportului din Plovdiv, Bulgaria, înainte ca piloții să aterizeze folosind hărți pe hârtie, a anunțat Comisia Europeană. Întrebat dacă avionul a [...] Articolul Avionul lui Ursula von der Leyen, afectat de bruiaj GPS în Bulgaria apare prima dată în NordNews.
08:00
VIDEO Accident grav la Lisabona: cel puțin 15 morți și 18 răniți, după deraiarea funicularului Gloria # NordNews
Cel puțin 15 persoane au murit și 18 au fost rănite, miercuri, după ce funicularul Gloria din Lisabona, unul dintre simbolurile capitalei portugheze și o atracție turistică importantă, a deraiat și s-a prăbușit. Cinci dintre răniți se află în stare gravă, a anunțat serviciul medical de urgență, precizând că printre victime se numără și cetățeni [...] Articolul VIDEO Accident grav la Lisabona: cel puțin 15 morți și 18 răniți, după deraiarea funicularului Gloria apare prima dată în NordNews.
07:50
Zelenski: „Ucraina ar putea urma scenariul sud-coreean, dar are nevoie de garanții de securitate occidentale” # NordNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat revistei franceze Le Point că un scenariu similar celui sud-coreean ar putea fi posibil și pentru Ucraina, dar numai cu garanții solide de securitate oferite printr-o alianță între Europa și Statele Unite. Liderul de la Kiev a explicat că, la fel ca în Coreea de Sud, [...] Articolul Zelenski: „Ucraina ar putea urma scenariul sud-coreean, dar are nevoie de garanții de securitate occidentale” apare prima dată în NordNews.
07:40
VIDEO Percheziții de amploare în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # NordNews
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat în această dimineață peste 40 de percheziții în nordul țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților [...] Articolul VIDEO Percheziții de amploare în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în NordNews.
06:50
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,07 lei. Carburantul costă 23,19 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,07 lei, atingând prețul de 19,65 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Benzina și Motorina se scumpește. Noile tarife pentru 4 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Pe 4 septembrie, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi cu cer noros și temperaturi plăcute de toamnă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la moderat din nord-est, cu o viteză de 8 km/h. Umiditatea aerului va ajunge la 70 de procente. La Briceni, termometrele vor indica [...] Articolul Cer noros. Prognoza pentru 4 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 4 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4428 lei, mai scump cu 0,03 lei; Dolarul american: 16.6977 lei; Leul românesc: 3.8279 lei; Hrivna ucraineană: 0.4036 lei; Rubla rusească: 0.2051 lei; BNM nu poartă nicio [...] Articolul Euro se scumpește. Curs valutar oficial, 4 septembrie apare prima dată în NordNews.
3 septembrie 2025
21:50
VIDEO Usatîi către Vlah: „Partenerii voștri negociază cu PAS și Maia Sandu ca să vă elimine din alegeri” # NordNews
Unii lideri ai blocului „Patriotic” ar negocia cu PAS și cu președinta Maia Sandu pentru eliminarea Irinei Vlah din alegerile parlamentare din anul curent. Șefei formațiunii „Inima Moldovei” i s-a recomandat de Renato Usatîi să părăsească blocul și să îndemne oamenii să voteze Partidul Nostru. Declarațiile aparțin lui Renato Usatîi și au fost făcute pe [...] Articolul VIDEO Usatîi către Vlah: „Partenerii voștri negociază cu PAS și Maia Sandu ca să vă elimine din alegeri” apare prima dată în NordNews.
21:20
Act medical modern până în 2030. Programări online, rețete electronice și protecția datelor, obiectivele noului Program național # NordNews
Guvernul a aprobat, pe 3 septembrie, la inițiativa Ministerului Sănătății, Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030, un pachet care vizează modernizarea sistemului medical din Republica Moldova și reducerea birocrației din spitale. Beneficiarii direcți sunt medicii, asistenții și întregul personal medical, care au lucrat ani la rând cu sisteme învechite și fragmentate. Noile [...] Articolul Act medical modern până în 2030. Programări online, rețete electronice și protecția datelor, obiectivele noului Program național apare prima dată în NordNews.
21:10
Vă invităm la o nouă ediție a emisiunii NordNews LIVE! Invitatul nostru este Pavel Curcovici, managerul centrului educațional Tekwill din Bălți. Vom discuta despre educația digitală, provocările și beneficiile din domeniul IT, cu impact pentru copii, elevi, studenți și antreprenori din nordul republicii. Articolul NordNews LIVE Invitat – Pavel Curcovici, managerul Tekwill din Bălți apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.