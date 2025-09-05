Regimul Lukașenko orchestrează criza migranților ilegali la frontiera poloneză

07:40

Garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine şi mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova şi Kiev pentru soluţionarea conflictului din Ucraina, a declarat vineri Kremlinul, potrivit Reuters, potrivit news.ro. Joi, 26 de ţări s-au angajat [...] Articolul Kremlinul afirmă că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forţele militare străine apare prima dată în NordNews.