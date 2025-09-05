Temperaturi prietenoase. Prognoza pentru 5 septembrie

13:30

La 35 de ani de așa-zisa independență a regiunii transnistrene, jurnaliștii NordNews au urmărit festivitățile din Rîbnița și au discutat cu localnici despre viitorul relațiilor cu Chișinăul. Un fenomen vizibil în ultimii trei ani, de la începutul războiului ruso-ucrainean: tot mai mulți vorbitori nativi de rusă aleg să învețe româna și să studieze la unicul [...] Articolul VIDEO EXCLUSIV // Transnistria se schimbă la față : vorbitorii de rusă din Rîbnița învață româna. Profesor: „În buzunar pot fi euro, dar în minte pot rămâne ruble"