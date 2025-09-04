Cartea aduce oamenii împreună: Noutăți și surprize la Bookfest Chișinău 2025

15:40

Viza de unică folosință, primită de Ion Ceban din partea autorităților italiene pentru a putea participa la un eveniment organizat la Roma de UNESCO și Coaliția Orașelor împotriva rasismului, nu este valabilă nici măcar pentru întreg evenimentul la care a fost invitat, potrivit Deschide.md. În cadrul unui răspuns la solicitarea de informații expediată de redacția [...] Articolul Viza lui Ivan Ceban nu acoperă nici măcar întregul eveniment la care a fost invitat. Explicațiile Ambasadei Italiei apare prima dată în NordNews.