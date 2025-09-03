Alergiile provocate de ambrozie se intensifică în fiecare toamnă: ce trebuie să știm
ZdGust, 3 septembrie 2025 12:30
Polenul ambroziei, eliberat în aer în lunile august-septembrie, provoacă reacții alergice puternice: strănut repetat, nas înfundat, ochi roșii, tuse și, în cazuri mai grave, chiar crize de astm. Specialiștii estimează că în zonele unde planta s-a răspândit, peste 20% dintre locuitori sunt afectați, transmite Ministerul Sănătății. Planta poate cauza probleme serioase chiar și celor care [...]
Pe 3 septembrie 1991, la doar o săptămână după proclamarea independenței, Republica Moldova își crea propria Armată Națională prin decretul semnat de primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. Doi ani mai târziu, această dată a fost oficial instituită drept sărbătoare profesională a militarilor și a devenit un reper simbolic al suveranității și identității statului. [...]
11:00
Cât trebuie să te miști ca să trăiești mai mult: top 7 beneficii dovedite științific ale exercițiilor fizice # ZdGust
Lipsa mișcării omoară mai mult decât fumatul, diabetul sau bolile de inimă, potrivit unui studiu care a inclus peste 122.000 de pacienți ai Clinicii Cleveland, din SUA. Cercetarea retrospectivă, desfășurată între anii 1991 și 2014, a scos la iveală că persoanele sedentare au un risc de mortalitate cu 500% mai mare față de cele care [...]
Consumul de proteine la micul dejun este una dintre cele mai bune modalități de a-ți începe ziua. „Începerea zilei cu proteine ajută la echilibrarea zahărului din sânge, reduce poftele de la mijlocul dimineții și te menține sătul pentru mai mult timp”, explică Kaytee Hadley, dietetician nutriționist autorizat, specialist în medicină funcțională și fondatoare a Holistic [...]
Creștere semnificativă a numărului de studenți înmatriculați. Află ce universități sunt în top și detalii despre turul III # ZdGust
Numărul studenților înmatriculați la studii superioare în R. Moldova a crescut cu 7% față de anul trecut, după primele două tururi de admitere. În total, 15.925 de tineri au fost deja înmatriculați la programele de licență și 5.127 la master. Procesul de admitere continuă cu turul III, care se va desfășura în perioada 1–26 septembrie [...]
Cea mai frecventă greșeală la periaj care îți poate îngălbeni dinții, explicată de un dentist # ZdGust
Este normal să ne periem dinții de două-trei ori pe zi, folosind o pastă de dinți și o periuță potrivite pentru nevoile fiecăruia. Deși este un gest de rutină pe care îl învățăm din copilărie, nu este întotdeauna realizat corect, ceea ce poate duce la alte probleme de sănătate, precum apariția cariilor, inflamația gingiilor sau, [...]
Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la nivelurile ridicate de utilizare a țigărilor electronice în rândul copiilor la nivel global, afirmând că sunt convinși că aceste dispozitive cauzează daune ireversibile sănătății acestora, scrie The Guardian. Cardiologi, cercetători și experți în sănătate publică și-au exprimat „îngrijorarea extremă” față de efectele nocive ale țigărilor electronice [...]
Te gândești să savurezi un pahar de vin în timpul zborului? Trebuie să știi că alcoolul consumat la altitudine poate afecta corpul mai puternic decât la sol și poate crește riscul unor probleme de sănătate neașteptate. Consumul de băuturi alcoolice în avion poate provoca diverse probleme de sănătate până și probleme cardiace, mai ales dacă [...]
Pensia anticipată pentru carieră lungă: cum se calculează și care sunt condițiile de acordare # ZdGust
În Republica Moldova, nu ești obligat să aștepți până la vârsta standard pentru a ieși la pensie. Din 1 ianuarie 2022 a fost introdusă pensiunea anticipată pentru carieră lungă – o categorie specială destinată persoanelor care au muncit mulți ani, dar nu au împlinit încă vârsta necesară pentru pensia de limită de vârstă. Cine are [...]
Chișinău găzduiește între 3 și 7 septembrie 2025 o nouă ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest, iar Editura Cartier anunță un line-up de excepție: Tatiana Țîbuleac, Ionela Hadârcă, Dumitru Crudu, Mihai Fusu, Vasile Botnaru, Dumitra Râșnoveanu, Veronique North-Minca. Publicul este așteptat la standul Cartier, amplasat la MediaCor (str. Mateevici 60, intrarea dinspre Pușkin), unde [...]
Copiii din localitățile rurale vor beneficia de tratamente stomatologice gratuite începând cu luna septembrie # ZdGust
Copiii din localitățile rurale ale R. Moldova vor avea acces, începând cu luna septembrie, la servicii stomatologice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Campania de consultații stomatologice gratuite pentru copiii din mediul rural este reluată, iar echipele mobile de medici specialiști vor activa în mai [...]
Mic dejun cu aromă de scorțișoară, la început de toamnă: clătite americane din făină de ovăz # ZdGust
Pe măsură ce diminețile devin tot mai răcoroase, parcă prinde mai bine un mic dejun cald și reconfortant. Nu e cazul să ne întristăm că nu mai putem începe ziua cu un smoothie rece sau cu un sandviș cu legume scoase direct din frigider. Fiecare anotimp își are farmecul și darurile sale, iar toamna ne [...]
Facem multe lucruri pentru a ne simți sănătoși și plini de energie, însă este important și să arătăm bine. Iar pentru asta, trebuie să acordăm atenție unei părți a corpului mereu expusă: pielea. Deși nu există soluții miraculoase care să șteargă zeci de ani de pe chip, putem influența într-o anumită măsură sănătatea și aspectul [...]
Consumul de ouă sau carne insuficient preparate poate duce la infectarea cu Salmonella, o bacterie periculoasă care provoacă toxiinfecții alimentare, avertizează doctorița infecționistă Tatiana Mironov. „Te poți infecta dacă consumi ouă contaminate cu Salmonella preparate moi, carne gătită incorect sau prin contact cu mâinile murdare sau apă contaminată”, explică doctorița. Simptomele apar, de regulă, între [...]
Pe 13 septembrie 2025, diaspora moldovenească din Luxemburg organizează „Diaspora Day”, sărbătoarea comunității. Evenimentul este organizat de Impact Moldova, organizație nonprofit din Luxemburg și este realizat cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Moldova, prin programul Diaspora Engagement Hub, implementat de Cancelaria de Stat și Biroul pentru Relații cu Diaspora. Programul evenimentului include: Întâlnire cu poetul [...]
Efectul Dunning–Kruger este un fenomen psihologic care descrie tendința persoanelor cu un nivel redus de cunoștințe sau abilități să-și supraestimeze competențele, în timp ce oamenii mai competenți tind să fie mai conștienți de limitele lor. Rezultatul este paradoxal: cu cât cineva știe mai puțin, cu atât este mai sigur pe sine. Originea conceptului Fenomenul a [...]
Ce pui în pachețelul de școală? Idei, sfaturi și strategii pentru o alimentație echilibrată # ZdGust
Pachețelul cu mâncare adus de acasă reprezintă, fără îndoială, cea mai bună opțiune, fiind potrivit atât pentru școlarii mici, cât și pentru elevii de gimnaziu și liceu. Acest obicei sănătos este cu atât mai util în cazul studenților, care au un program haotic și un stil de viață agitat. Ce beneficii aduce pachețelul cu mâncare [...]
Anul de învățământ 2025/2026 începe astpzi, 1 septembrie 2025, și se va încheia vineri, 29 mai 2026. Pe parcursul anului, elevii vor beneficia de patru vacanțe, dintre care două au fost prelungite față de anii precedenți. Durata anului școlar 2025/2026 este stabilită pentru perioada 1 septembrie 2025 – 31 august 2026 și se împarte astfel: [...]
Astăzi, 1 septembrie 2025, elevii din toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova încep noul an școlar, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Prima lecție a anului va fi dedicată temei „Valorile care ne unesc” și va fi obligatorie pentru toate școlile și liceele, publice și private. Pentru a asigura desfășurarea eficientă a acestei [...]
Româna cu accent britanic: Ambasada Marii Britanii a sărbătorit Ziua Limbii Române pe străzile Chișinăului # ZdGust
Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova a găsit o modalitate originală de a marca Ziua Limbii Române. Reprezentanții instituției diplomatice și-au petrecut ziua vorbind exclusiv în limba română, promovând cultura și identitatea lingvistică a țării gazdă. „Româna noastră nu e perfectă, dar e cu suflet”, a fost mesajul de la finalul filmulețului publicat. Însoțiți de [...]
Cu ocazia Zilei Limbii Române, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks, a transmis un mesaj cald și personal, sub forma unei poezii. Diplomatul a recitat o poezie în limba română, creată în colaborare cu scriitoarea Ionela Hadârcă, inspirată din experiențele sale în Republica Moldova. „Astăzi, sărbătorim Ziua Limbii Române, iar pentru mine aceasta este [...]
Postul intermitent: beneficii sau riscuri? Un studiu ridică semne de întrebare cu privire la sănătatea inimii # ZdGust
Postul intermitent a devenit dieta la modă a deceniului. Acesta promite să reseteze biologia fără a fi nevoie să numeri caloriile sau să reduci carbohidrații: pur și simplu schimbi momentul în care mănânci, nu neapărat ceea ce mănânci. Are numeroși adepți în rândul magnaților din domeniul tehnologiei, iar vedetele de la Hollywood insistă că le [...]
Fibrele sunt carbohidrați care se găsesc în alimentele de origine vegetală. Au un rol extrem de important în sănătatea intestinală, fiind combustibilul care alimentează microbiomul. Dar, și acesta este un aspect mai puțin știut și ignorat, fibrele sunt esențiale pentru buna funcționare a întregului organism. Nutriționistul Samantha Peterson spune despre fibre că sunt echivalentul celei [...]
În scrierea limbii române au fost folosite două tipuri de alfabet: chirilic și latin. Scrisoarea lui Neacșu (1521) este cel mai vechi text românesc păstrat cu alfabet chirilic, iar Cartea de cântece, cunoscută și sub numele de Fragmentul Teodorescu (1570-1573), este cel mai vechi text românesc păstrat cu alfabet latin, potrivit Academiei Române. În epoca [...]
Conform celei mai recente ediții a Marelui Dicționar al Limbii Române, vocabularul limbii române cuprinde aproximativ 170 000 de cuvinte (excluzând diminutive, estimate suplimentar la 30 000 de cuvinte). Cele mai lungi cuvinte în limba română atestate în dicționare sau lucrări de specialitate: Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză – boală pulmonară cauzată de inhalarea particulelor fine de siliciu vulcanic; [...]
Cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie? Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Este ceea ce se numește batch cooking. Ne putem bucura de un meniu variat cu multe legume, fructe, paste, carne și pește. Dacă simțiți [...]
VIDEO/ Poveștile străinilor care au cucerit limba română în R. Moldova. „Limba este cheia pentru încredere și integrare, dar și un simbol de respect pentru țara care te primește” # ZdGust
Cynthia locuiește de 5 ani în R. Moldova și, cu ajutorul rețelelor sociale, a ajuns să fie cunoscută de sute de mii de moldoveni. Meiling a venit la Chișinău acum 9 ani, pentru că îi place aventura și a vrut să cunoască o cultură diferită. Luciano, născut în Italia, a lucrat timp de 6 ani [...]
Batoanele de pește sunt o opțiune convenabilă pentru mese rapide, oferind proteine și nutrienți esențiali. Iată, potrivit listonic.com, cele mai bune moduri de a le păstra, ce beneficii aduc ele, pentru sănătate și cum îți pot influența ele alimentația. Nutrienți în 100 g batoane de pește Calorii – 229 kcal Carbohidrați – 24 g Fibre – [...]
Top 10 alimente sănătoase pentru câini și pisici: Ce să le oferi pentru o alimentație echilibrată # ZdGust
Dacă iubești animalele, știi deja cât de mult contează alimentația pentru sănătatea și energia lor zilnică. Exact ca noi, câinii și pisicile au nevoie de o dietă echilibrată, plină de nutrienți esențiali, pentru a se simți bine și pentru a preveni diverse afecțiuni. Însă nu toate alimentele pe care le mâncăm noi sunt potrivite și [...]
Atunci când nivelurile de fier sunt scăzute, organele și țesuturile nu primesc suficient oxigen, ceea ce poate duce la oboseală, migrene, probleme cardiace, anemie feriprivă, o condiție în care corpul nu produce suficiente globule roșii. Problema este globală, afectând peste 2 miliarde de oameni, potrivit National Geographic. Cum apare deficiența de fier: Consumul insuficient de [...]
Ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul verii, dar tot ne mai confruntăm cu zile călduroase. Temperaturile ridicate și căldura sufocantă, care îi epuizează pe mulți, ne obligă să ne hidratăm, astfel încât lichidele – altele decât apa – sunt mai mult decât binevenite. Dacă obișnuim să bem cafea, probabil în această perioadă o preferăm [...]
Nevoile de somn variază pe parcursul vieții în funcție de câte cicluri de somn are nevoie fiecare persoană pentru a se simți odihnită. Urmărirea programului de somn poate să nu fie întotdeauna o prioritate în viața noastră de zi cu zi, însă somnul suficient joacă unul dintre cele mai importante roluri în stabilitatea unei vieți [...]
Această rețetă de budincă de iaurt cu semințe de chia este un mic dejun pe care îl poți pregăti din timp și care se amestecă în doar 5 minute, asemănător cu fulgii de ovăz la rece cu iaurt, conform foodproofliving.com. Iaurtul grecesc, laptele de migdale, siropul de arțar, extractul de vanilie și semințele de chia [...]
În contextul începerii noului an școlar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă părinții și îngrijitorii să acorde o atenție sporită protejării sănătății copiilor, prin verificarea statutului vaccinal conform Calendarului național de vaccinare. În perioada 1 ianuarie – 29 august curent, în R. Moldova, au fost confirmate 194 de cazuri de rujeolă, inclusiv 11 de import (România, [...]
Ceaiurile pot ajuta la ameliorarea simptomelor digestive, precum balonarea și inflamația, relatează Healthline. Oamenii consumă ceai pentru a trata problemele digestive și alte afecțiuni de mii de ani. S-a demonstrat că mai multe ceaiuri din plante ajută la greață, constipație, indigestie și multe altele. Din fericire, cele mai multe dintre ele sunt disponibile pe scară [...]
Apartamente-fantomă în chirie: Cum se colectează avansuri și cum dispar proprietarii fictivi de apartamente # ZdGust
Sunt anunțuri care par prea bune ca să fie adevărate: apartamente spațioase, la prețuri accesibile, mobilate modern, gata de trai. Dar pentru unii, aceste promisiuni s-au transformat rapid într-o escrocherie clasică, cu pierderi financiare. Fenomenul este unul constant, arată datele Poliției. „În primele șapte luni ale anului 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate [...]
Premieră medicală în R. Moldova: anevrism cerebral operat prin tehnica WEB la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie # ZdGust
În premieră, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman” a fost realizată joi, 28 august, o intervenție chirurgicală de tratare a unui anevrism, cu ajutorul unui dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge), anunță Ministerul Sănătății (MS). Potrivit Ministerului, noua tehnică permite închiderea anevrismului prin plasarea unui dispozitiv direct în interiorul sacului anevrismal, reducând riscul [...]
Neglijarea emoțiilor îmbolnăvește corpul. Ce înseamnă bunăstarea emoțională și cum o putem menține printr-o rutină zilnică echilibrată # ZdGust
Neglijarea sănătății emoționale slăbește sistemul imunitar, afectează relațiile și scade productivitatea la muncă. Există, totuși, modalități de prevenție și reechilibrare emoțională. Exercițile fizice reprezintă unele dintre cele mai eficiente. Doar 15 minute de mers pe jos zilnic cresc nivelul de dopamină și serotonină, neurotransmițătorii responsabili pentru starea de bine. Efectul este similar cu cel al [...]
Magneziul este un mineral care susține funcțiile nervoasă și musculară, sistemul imunitar, sănătatea oaselor și asigură reglarea tensiunii arteriale. Deși magneziul se găsește cu ușurință în alimente precum legumele, cerealele, fasolea și fructele de mare, datele sugerează că majoritatea adulților nu consumă necesarul zilnic de magneziu, transmite publicația Verywell Health. Majoritatea adulților sănătoși ar trebui să poată [...]
Una dintre rețetele care au atras atenția în ultimele luni este lipia cu brânză cottage. Creată de Francesca Aralla, fondatoarea HealthyMumWay, această rețetă s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, arată foolproofliving.com. Succesul ei se explică simplu: doar două ingrediente, timp redus de pregătire și un aport ridicat de proteine. O porție conține 17 grame de [...]
„Cârjele în «bagajnik»!” O tânără cu dizabilități locomotorii povestește experiența trăită într-un taxi din Chișinău # ZdGust
O tânără cu dizabilități locomotorii acuză un șofer de taxi din capitală de comportament umilitor și lipsit de empatie, după ce i s-a cerut să-și transporte cârjele în portbagaj, pe motiv că ar „murdări covorașele”. Incidentul s-a petrecut pe 26 august, când femeia a comandat o cursă printr-o aplicație de taxi. Vehiculul a sosit cu [...]
Pierderea grăsimii abdominale poate părea o luptă dificilă, dar drumul începe nu doar în sala de sport, ci și în bucătărie. Deși nu poți „topi” grăsimea într-o săptămână, schimbările strategice și inteligente în alimentație pot duce la rezultate vizibile, în special prin reducerea balonării și stimularea metabolismului, potrivit healthshots.com. De ce eliminarea zahărului este primul pas pentru a [...]
Europa este una dintre cele mai atractive destinații pentru educație de calitate și schimburi culturale. Aproximativ 1,76 milioane de studenți internaționali aleg să urmeze studii superioare în Uniunea Europeană, reprezentând 8,4% din totalul studenților, transmite EuroNews. Atunci când decid unde să studieze, studenții internaționali iau în considerare mai mulți factori, iar unul dintre cei mai [...]
Apple a anunțat data următorului său eveniment major: 9 septembrie 2025, care va avea loc la Steve Jobs Theater din Apple Park și are sloganul „Awe dropping”. Se presupune că în cadrul evenimentului va fi prezentat noul IPhone 17, transmite The Verge. Se zvonește că noul model va aveao bară de cameră pe spate, similară [...]
Will Smith, acuzat că a apelat la inteligența artificială pentru a-și amplifica fanii într-un clip promoțional # ZdGust
Mai multe voci susțin că Will Smith și echipa sa ar fi modificat un videoclip de promovare a turneului său, pentru ca mulțimea să pară mai numeroasă. Controversa apare într-un moment în care utilizarea inteligenței artificiale ridică tot mai multe semne de întrebare în industria muzicală, transmite Euronews. Smith și-a început seria de concerte din [...]
De la frigul Norvegiei la căldura de acasă: povestea brandului „Crista”, producător local de șosete # ZdGust
După 12 ani trăiți în Norvegia, unde clima rece și umedă nu le-a permis să se adapteze, fondatorii brandului „Crista” au decis să revină acasă și să construiască o afacere locală în Republica Moldova. Ideea a prins contur în 2014, atunci când, lucrând peste hotare, au început să planifice lansarea unui proiect care să aducă [...]
Se apropie 1 septembrie, iar tradiția „careului solemn” rămâne una dintre cele mai așteptate. Multe instituții de învățământ obișnuiesc să decoreze spațiul cu baloane colorate. Deși arată vesel și festiv, baloanele au un impact negativ asupra mediului – și există alternative mult mai prietenoase, dar la fel de spectaculoase. De ce baloanele NU sunt o [...]
Congelarea este una dintre cele mai sigure metode de a păstra alimentele pe termen lung, însă doar dacă este făcută corect. Anumite greșeli pot deteriora produsele și, în unele cazuri, pot pune în pericol sănătatea. Mulți oameni nu știu exact cât rezistă carnea, legumele sau mâncărurile gătite în congelator și nici ce alimente își schimbă [...]
FOTO: Cum arată în prezent clădirile istorice din Chișinău pe care Macron promite să le repare # ZdGust
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că Vila Herța și Vila Kligman, două dintre cele mai importante monumente istorice din Chișinău, vor fi restaurate printr-un proiect comun de conservare. Declarația a fost făcută miercuri, 27 august, în cadrul conferinței de presă de la Președinția R. Moldova. În acest sens, pe 24 august, ministrul Culturii, Sergiu Prodan, și [...]
