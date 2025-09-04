Și-ar fi vândut un apartament pentru a acoperi fluxul de bani lichefiați. Șeful IGP, despre circuitul mijloacelor ilicite în alegeri
Agora.md, 4 septembrie 2025 22:10
Și-ar fi vândut un apartament pentru a acoperi fluxul de bani lichefiați. Șeful IGP, despre circuitul mijloacelor ilicite în alegeri
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum o oră
22:10
Acum 4 ore
20:50
19:40
Acum 6 ore
19:00
18:00
17:20
Acum 8 ore
17:00
17:00
16:50
16:50
16:30
16:10
16:10
15:50
15:50
15:40
15:20
15:20
Acum 12 ore
14:40
14:30
14:10
14:10
14:00
14:00
13:10
11:20
11:10
11:00
10:50
10:30
Acum 24 ore
09:50
09:40
08:40
07:30
Ieri
22:00
20:20
19:50
19:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.