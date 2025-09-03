„Oamenii ar putea trăi 150 de ani”. Fragmente din discuția dintre Putin și Xi, captate de un microfon deschis (VIDEO)

„Oamenii ar putea trăi 150 de ani”. Fragmente din discuția dintre Putin și Xi, captate de un microfon deschis (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md