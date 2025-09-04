Jucătorii echipei naționale a Israelului au susținut antrenamentul oficial în vederea partidei cu selecționata Republicii Moldova

10:40

Ministerul Afacerilor Externe anunță că, până în prezent, nu există informații care să indice că printre victimele accidentului produs la celebrul funicular „Glória” din centrul Lisabonei s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova. Potrivit instituției, Ambasada Republicii Moldova la Lisabona monitorizează evoluțiile și se află în contact direct cu celula de urgență instituită de autoritățile portugheze. Până la această oră, nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară din partea moldovenilor aflați în Portugalia.