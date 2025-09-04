Incendiu la o cafenea din capitală. Șase echipe de pompieri luptă cu flăcările
Moldova1, 4 septembrie 2025 19:40
Un incendiu a izbucnit la o cafenea de pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana al capitalei. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins în totalitate încăperea cafenelei. În același timp, flăcările au afectat și o frizerie situată în imediata apropiere.
Marta Kos, la Chișinău: Ritmul reformelor implementate în R. Moldova depășește așteptările UE, # Moldova1
Bruxelles-ul susține ferm integrarea R. Moldova în familia europeană. Mesajul a fost reiterat joi, 4 septembrie, de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la întrevederea cu președinta Maia Sandu. Marta Kos, aflată într-o vizită oficială de două zile la Chișinău, a felicitat Republica Moldova pentru ritmul rapid al reformelor și al pașilor realizați în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
ELECTORALA 2025 // CSJ a obligat CEC să reexamineze cererea Partidului „Moldova Mare” de înregistrare la parlamentare # Moldova1
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să reexamineze cererea Partidului Politic „Moldova Mare” pentru înregistrarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Volodimir Zelenski, la Paris: „Principala garanție de securitate pentru Ucraina este o armată puternică” # Moldova1
Principala garanție de securitate pentru Ucraina este o armată ucraineană puternică, a afirmat președintele Volodimir Zelenski după reuniunea Coaliției de Voință, desfășurată pe 4 septembrie, la Paris, atât cu participarea fizică a liderilor, cât și online.
Maia Sandu îndeamnă observatorii internaționali să monitorizeze atent alegerile din septembrie pentru a expune interferențele externe # Moldova1
Președinta Maia Sandu îndeamnă observatorii internaționali să monitorizeze atent alegerile din R. Moldova, pentru a putea expune tentativele de influență străină asupra scrutinului din 28 septembrie, iar voința liber exprimată a alegătorilor să fie respectată.
Natalia Zaharescu, la Moldova 1: Ce misiune i-au încredințat „curatorii”, atunci când documenta, sub acoperire, investigația „Armata digitală a Kremlinului” # Moldova1
O nouă investigație sub acoperire realizată de Ziarul de Gardă (ZdG) dezvăluie activitatea unei echipe de troli, denumite „InfoLider” și coordonate de oamenii fugarului Ilan Șor, cu scopul de a influența opinia publică în context electoral și a deturna parcursul european al țării. Autoarea investigației, jurnalista Natalia Zaharescu, a dezvăluit, în platoul Moldova 1, cum a reușit să pătrundă în rețea și care sunt metodele prin care gruparea Șor, coordonată de la Moscova, încearcă să submineze procesele electorale din R. Moldova. „Este important să scoatem adevărul la suprafață”, a subliniat jurnalista.
Mai multe obiective de pe ambele maluri ale Nistrului beneficiază de lucrări de restaurare și de conservare, grație programului „Susținerea măsurilor de consolidare a încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană. Este vorba de Mănăstirea Rupestră din Țipova, raionul Rezina, Turnul Clopotniței din Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, ruinele Mănăstirii Sinagogi din Rașcov, stânga Nistrului, și fațada clădirii interbelice a Băncii de Economie și Trezorerie din Tighina.
Condamnatul Șor, raport pentru Putin despre „afacerile” sale cu PSB, banca implicată în coruperea alegătorilor din R. Moldova # Moldova1
Căutat de oamenii legii din R. Moldova, condamnatul Ilan Șor i-a raportat joi, 4 septembrie, liderului rus Vladimir Putin, prin videoconferință, despre colaborarea companiei sale „A7” cu banca rusă Promsvyazbank – PSB, aflată sub sancțiuni internaționale și implicată în schema privind cumpărarea alegătorilor din R. Moldova.
Două persoane, reținute și sume de bani ridicate în urma perchezițiilor din nordul Republicii Moldova # Moldova1
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar sume de bani în valută națională și străină, telefoane, laptopuri, carduri bancare și documente au fost ridicate în urma celor peste 40 de percheziții desfășurate joi, 4 septembrie, în mai multe localități din nordul țării. Acțiunile au fost realizate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, sub coordonarea procurorilor pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale.
Incendiu în clădirea Parlamentului. IGSU: „Toate persoanele au fost evacuate, victime nu sunt” # Moldova1
Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de joi, 4 septembrie, în clădirea Parlamentului. Pompierii, în comun cu angajații Serviciului de Protecție și Pază de Stat, au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii.
Captură de droguri în valoare de șase milioane de lei. Patru persoane riscă până la 15 ani de închisoare # Moldova1
Patru persoane - trei bărbați și o femeie, cetățeni străini - au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Potrivit Poliției, ar fi vorba de opt kilograme de droguri, în valoare de șase milioane de lei. Suspecții riscă până la 15 ani de închisoare.
Șase copii răniți și o femeie în stare gravă, după ce o mașină a intrat într-un grup de elevi la Berlin # Moldova1
Șase copii au fost răniți ușor, iar o însoțitoare a grupului se află în stare gravă, după ce un automobil a intrat într-un grup de 15 elevi, cu vârste de 7–8 ani, în cartierul Wedding din Berlin. Alte trei persoane au suferit, de asemenea, leziuni ușoare și au fost transportate la spital, relatează publicațiile Bild și The Independent.
Rusia a anunțat joi, 4 septembrie, expulzarea unui diplomat eston ca răspuns la o măsură similară luată de țara baltică în august curent, informează EFE.
„Telenovela” transferului lui Ianis Hagi s-a încheiat. Fiul fostului mare internațional român Gheorghe Hagi, a semnat pe două sezoane cu FC Alanyaspor și va juca în prima divizie a fotbalului turcesc. Mijlocașul de 26 de ani a fost prezentat oficial, după 3 luni în care a fost liber de contract în urma despărțirii de clubul scoțian Glasgow Rangers. La noua sa echipă, Hagi-junior va purta tricoul cu numărul cu 14.
Cel puțin 15 civili au fost uciși și 26 au fost răniți în atacurile rusești din Ucraina în ultimele 24 de ore. Peste o sută de drone au fost lansate în timpul nopții în întreaga Ucraină, în timp ce apărările aeriene au interceptat 84 dintre acestea, scrie The Kyiv Independent.
Comisara Marta Kos, apel către moldoveni: Aveți o mare responsabilitate la alegerile din septembrie - viitorul R. Moldova se află în mâinile voastre # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova au o mare responsabilitate la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, pentru că viitorul țării depinde în totalitate de alegerea lor. Mesajul a fost transmis de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-o conferință de presă susținută joi, 4 septembrie, împreună cu viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Oficialul european a spus că, în ultimii trei ani, R. Moldova a realizat mai multe reforme decât în ultimele trei decenii, „avansând de zece ori mai rapid”.
Fotbalistul echipei Zimbru Chișinău, Guy Dahan, așteaptă cu nerăbdare meciul Republica Moldova - Israel # Moldova1
Fotbalistul israelian Guy Dahan, component al clubului Zimbru Chișinău, așteaptă și el un meci spectaculos între echipele naționale ale Republicii Moldova și Israelului în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Dahan va fi suporterul formației vizitatoare, dar recunoaște că are o simpatie aparte și față de „tricolori”.
Cea de-a doua ediție a Festivalului „Zilele Europene ale Culturii Evreiești” se desfășoară în aceste zile la Chișinău și la Bălți. Festivalul este parte a unui amplu program cultural, organizat în peste 30 de țări europene, unde este celebrat patrimoniul evreiesc, ca parte integrantă a culturii europene.
Noi măsuri pentru fluidizarea traficului în capitală și reducerea ambuteiajelor din orele de vârf. Două intersecții intens circulate au fost reorganizate, astfel încât circulația să fie mai sigură și mai fluentă, anunță Poliția Republicii Moldova.
Municipiul Ungheni implementează 20 de proiecte de dezvoltare urbană, finanțate din fonduri europene # Moldova1
Municipiul Ungheni se află într-un amplu proces de modernizare, cu peste 20 de proiecte de dezvoltare urbană în derulare și alte patru depuse spre finanțare. Valoarea totală a investițiilor depășește șapte milioane de euro, fondurile provenind în mare parte din granturi oferite de Uniunea Europeană pentru programe transfrontaliere România – Republica Moldova. Reprezentanții Primăriei spun că aceste proiecte vor transforma orașul într-un centru urban modern, rezilient și atractiv pentru locuitori și investitori.
Localitățile din țară sunt intens poluate, și în această toamnă, de emisiile de monoxid de carbon în urma arderii frunzelor, care reprezintă o amenințare atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea oamenilor. În același timp, inspectorii de mediu efectuează zilnic verificări pentru a-i depista și sancționa pe cei care ard frunze și alte deșeuri, iar amenzile ajung până la 40 de mii de lei.
De la 17 mii la 400: R. Moldova își propune să închidă, până în 2026, toate instituțiile rezidențiale pentru copii # Moldova1
Procesul de dezinstituționalizare a copiilor din Republica Moldova, început în 2007, a înregistrat progrese semnificative. Dacă în instituțiile rezidențiale erau, acum 20 de ani, peste 17 mii de copii, astăzi au rămas doar circa 400, dintre care 95 cu dizabilități. Autoritățile și-au propus să reducă „la zero”, până în 2026, numărul instituțiilor rezidențiale pentru copii, cu sprijinul organizațiilor nonguvernamentale.
Comisia Europeană acordă R. Moldova un sprijin suplimentar de 18,9 milioane de euro și lansează un apel pentru investiții private # Moldova1
Comisia Europeană (CE) a alocat un sprijin suplimentar de 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova, în cadrul Mecanismului pentru Reformă și Creștere, reafirmând, astfel, susținerea fermă a Uniunii Europene pentru parcursul de reforme al țării, informează executivul european.
Trei cetățeni ucraineni, refugiați în R. Moldova, au fost reținuți pentru 30 de zile, fiind bănuiți că ar fi obținut ilegal sume considerabile de bani prin scheme de escrocherie. Începând cu anul 2022, bănuiții publicau anunțuri fictive pe platforme online, prin care ofereau spre vânzare mașini de teren, drone, generatoare și alte bunuri. După transferarea banilor, bunurile nu erau livrate.
Vești bune pentru călători: O companie aeriană low cost anunță șase rute noi și trei milioane de locuri suplimentare pentru pasagerii din R. Moldova # Moldova1
Compania aeriană Wizz Air își extinde operațiunile în Republica Moldova. CEO-ul și co-fondatorul companiei, József Váradi, a anunțat joi, 4 septembrie, la Chișinău, lansarea a șase rute noi și suplimentarea bazei din R. Moldova cu două aeronave.
Încă 80 de mii de cărți pentru bibliotecile din R. Moldova: „Este a doua oară când România vine cu tiruri încărcate cu cărți” # Moldova1
O nouă donație de cărți în limba română pentru sute de biblioteci din R. Moldova. Un lot de aproximativ 80 de mii de cărți, donate de România, a ajuns joi, 4 septembrie, la Chișinău. Cărțile vor fi distribuite în următoarele săptămâni către bibliotecile care au solicitat o reînnoire a colecțiilor.
Selecționerul Sergiu Cleșcenco pregătește mutări tactice neașteptate pentru meciurile viitoare ale echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova. Cu mai mulți atacanți indisponibili, tehnicianul moldovean a declarat că a pregătit „câteva surprize în ofensivă”, menite să suplinească absențele și să mențină echipa competitivă în fața unor adversari puternici.
Biserica în campania electorală: După „scăpările” din toamna trecută, Mitropolitul Vladimir le cere preoților „să se abțină de la propagandă politică” # Moldova1
Mitropolitul Chișinăului, Vladimir, subordonat Patriarhiei de la Moscova, le cere preoților să nu se lase „implicați în jocuri politice”, care au scopul de a influența electoratul înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În același timp, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, care aparține de Biserica Ortodoxă Română, a reiterat regula care interzice arhiereilor, preoților, diaconilor și monahilor să facă politică partinică, să fie membri de partid, să candideze sau să participe la campanii electorale.
VIDEO // Armata digitală a Kremlinului, o nouă investigație sub acoperire a ZdG: „Se plătește direct de la Moscova” # Moldova1
Rețeaua coordonată de condamnatul Ilan Șor de la Moscova și-a continuat activitatea și după alegerile prezidențiale din toamna trecută, cu scopul de a „pregăti terenul” pentru a prelua puterea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit unei noi investigații a Ziarului de Gardă (ZdG), realizată sub acoperire, sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook.
Acoperirea neuniformă cu păduri face ca Republica Moldova să devină tot mai vulnerabilă în fața schimbărilor climatice. Deși zona de nord a țării, în special raioanele Râșcani și Drochia, au cele mai puține păduri, locuitorii satului Ochiul Alb se pot mândri cu propria pădure, care a prins rădăcini din zece saci de ghindă.
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele US Open după ce l-a învins pe bunul său prieten Lorenzo Musetti # Moldova1
Tenismanul italian Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului. Într-o partidă din sferturile de finală, liderul mondial al tenisului masculin l-a învins în 3 seturi pe compatriotul său Lorenzo Musetti, scor 6:1, 6:4, 6:2.
R. Moldova poate finaliza, până în 2028, negocierile de aderare, dar totul depinde de voința cetățenilor, declară comisara Marta Kos # Moldova1
Finalizarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în 2028 este posibilă doar dacă cetățenii își vor dori acest lucru și dacă autoritățile vor continua să livreze rezultate. Declarațiile au fost făcute de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu oferit joi, 4 septembrie, la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”..
Marea Britanie oferă Ucrainei ajutor militar de un miliard de lire sterline din activele rusești înghețate # Moldova1
Marea Britanie oferă Ucrainei un nou pachet de sprijin militar finanțat din activele rusești înghețate. Valoarea ajutorului depășește un miliard de lire sterline, fonduri direcționate către achiziția de arme, muniții și echipamente militare. Anunțul a fost făcut pe 3 septembrie de ministrul britanic al Apărării, John Healey, care se află într-o vizită la Kiev.
Memphis Depay este unul dintre „pilonii” echipei naționale de fotbal a Țărilor de Jos. El a atins recent borna de 100 de selecții în celebrul tricou „Oranje”, iar obiectivul său din prezent este să ducă echipa la Campionatul Mondial din 2026.
Kievul respinge ideea lui Vladimir Putin de a organiza o întâlnire cu Zelenski la Moscova # Moldova1
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a descris drept „inacceptabilă” propunerea președintelui rus Vladimir Putin ca o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerută de acesta din urmă, să se desfășoare la Moscova, relatează Reuters și EFE.
MAE: Printre victimele accidentului de la funicularul „Glória” din Lisabona nu sunt cetățeni moldoveni # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, până în prezent, nu există informații care să indice că printre victimele accidentului produs la celebrul funicular „Glória” din centrul Lisabonei s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova. Potrivit instituției, Ambasada Republicii Moldova la Lisabona monitorizează evoluțiile și se află în contact direct cu celula de urgență instituită de autoritățile portugheze. Până la această oră, nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară din partea moldovenilor aflați în Portugalia.
Pompierii au reușit să salveze, noaptea trecută, 300 de capre dintr-un adăpost cuprins de flăcări în satul Sângureni, raionul Râșcani. Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:20.
„Am fost sate surori, dar dacă ne-au despărțit...”: Cum se ajută locuitorii din Sculeni, R. Moldova, și cei din Sculeni, România # Moldova1
Locuiesc în Sculeni, dar în diferite state - unul în Republica Moldova și altul în România. Nu este singurul exemplu. În jur de 800 de localități din stânga Prutului au denumiri identice sau asemănătoare cu așezări de pe teritoriul României.
Pompierii au reușit să salveze, noaptea trecută, 300 de capre dintr-un adăpost cuprins de flăcări în satul Sîngureni, raionul Rîșcani. Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:20, iar apelul de urgență a fost recepționat la Serviciul 112.
Descinderi matinale în nordul R. Moldova: peste 40 de percheziții într-un dosar de corupere electorală # Moldova1
După zecile de percheziții efectuate la începutul săptămânii curente în sudul și centrul R. Moldova într-un dosar privind coruperea electorală, oamenii legii au descins joi, 4 septembrie, și în nordul republicii. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger” au efectuat în dimineața zilei de astăzi peste 40 de percheziții, anunță Poliția Națională.
António Costa, la București: „După următoarele alegeri din R. Moldova, demarăm procedurile de preaderare la UE” # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) va deschide procedura de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din această toamnă. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, António Costa, miercuri, 3 septembrie, la București, într-o conferință de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan.
Cetățenii Republicii Moldova pot vizita Emiratele Arabe Unite fără a avea nevoie de viză începând de joi, 4 septembrie. Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite a intrat în vigoare, oferind posibilitatea de a călători pentru o perioadă de până la 90 de zile calendaristice, în decursul a 180 de zile.
Fluviul Nistru, una dintre principalele artere hidrografice ale Republicii Moldova, trece prin schimbări semnificative ce afectează funcționalitatea și calitatea apei. Experții atenționează că peste 80% din suprafața râului este acoperită cu plante acvatice superioare, un fenomen caracteristic apelor stătătoare, nu cursurilor de apă curgătoare.
