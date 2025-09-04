Al doilea aeroport din România renunță la restricțiile pentru lichidele din bagaje
Regional Moldova, 4 septembrie 2025 18:10
Aeroportul Internațional din Sibiu (AIS) va elimina, începând de vineri, 5 septembrie, restricțiile privind volumul lichidelor din bagajele…
Acum 30 minute
18:10
Al doilea aeroport din România renunță la restricțiile pentru lichidele din bagaje # Regional Moldova
Aeroportul Internațional din Sibiu (AIS) va elimina, începând de vineri, 5 septembrie, restricțiile privind volumul lichidelor din bagajele…
Acum 2 ore
17:00
Promisiunea PAS pentru următorii patru ani: salarii și venituri de două ori mai mari # Regional Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a prezentat noile angajamente economice, declarând că în următorii patru ani va dubla…
17:00
Viitoarele proiecte ale Dacia riscă să fie afectate de deciziile fiscale ale Guvernului, avertizează Mihai Bordeanu, Country Head…
Acum 4 ore
16:10
Majorarea accizelor și a TVA scumpește carburanții în România și avantajează turiștii care alimentează în străinătate # Regional Moldova
De la 1 august, majorarea accizelor și a TVA a dus la o creștere semnificativă a prețurilor carburanților…
16:10
(video) Renato Usatîi promite reforme radicale: doar 51 de deputați, fără consilii raionale și alegeri comasate # Regional Moldova
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea…
15:10
Discrepanțe mari între datele INS și BNR privind cheltuielile turiștilor străini în România # Regional Moldova
Suma cheltuită de turiştii străini pe vacanţele în România este un indicator esenţial pentru turismul local, reflectând interesul…
Acum 6 ore
14:00
„Alianță sanitară”: inițiativă care vizează contracararea politicilor administrației Trump în domeniul sănătății # Regional Moldova
California și alte două state din vestul Statelor Unite – Oregon și Washington – au anunțat miercuri că…
13:10
Angela Gheorghița, antreprenoare de succes, cu afaceri incluse în top 10 cele mai mari din țară, s-a alăturat Partidului „Respect Moldova” # Regional Moldova
Partidul „Mișcarea Respect Moldova" își întărește echipa cu lideri din mediul de afaceri, aducând experiență și rezultate remarcabile…
13:00
Sportivii moldoveni Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu, aproape de aur la turneul de tenis de masă din Cehia # Regional Moldova
Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu au fost la un pas de a cuceri medalia de aur la proba…
Acum 8 ore
12:10
Marea Britanie impune sancțiuni împotriva persoanelor și organizațiilor implicate în deportarea copiilor ucraineni # Regional Moldova
Guvernul britanic a anunțat miercuri, 3 septembrie 2025, impunerea de sancțiuni împotriva a opt persoane și trei organizații…
11:20
(video) Irina Vlah, liderul „Inima Moldovei”: Este absolut evident că avem de-a face cu dosare cusute cu aţă albă şi pornite la indicaţii strict politice # Regional Moldova
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", în cadrul unui briefing de presă, a declarat că toate acţiunile din…
11:10
Marea paradă militară de miercuri, desfășurată în centrul Beijingului, a fost mai mult decât un spectacol național –…
10:30
Datorită diplomației lui Trump, Europa se pregătește pentru un război lung în Ucraina # Regional Moldova
Donald Trump a promis în repetate rânduri că va încheia rapid războiul din Ucraina: în 24 de ore,…
Acum 12 ore
10:10
Un iaht de lux în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în apele din largul…
09:40
Războiul din Ucraina intră într-o nouă eră tehnologică. Pentru prima dată, au fost folosite pe câmpul de luptă…
09:10
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a atras din nou atenția presei internaționale, dar nu doar prin apariția sa…
08:40
Prețuri „prea bune ca să fie adevărate" ascund o nouă schemă de înșelăciune în domeniul închirierilor imobiliare. Proprietari…
08:10
După pauza dedicată meciurilor echipelor naționale, FC Barcelona va reveni pe Camp Nou pentru duelul cu Valencia din…
07:50
Examinarea în instanță a cazului de corupție în care este vizată directoarea Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana…
07:40
Celebrul funicular portughez „Gloria" a deraiat miercuri în capitala Portugaliei, provocând un grav accident. Potrivit unui bilanț preliminar…
07:30
Președintele SUA, Donald Trump, a instruit Departamentul Apărării să se pregătească pentru descurajarea Rusiei și Chinei, subliniind totodată…
07:10
Astăzi, energiile astrale aduc un amestec de claritate și provocări. Luna traversează un aspect ce favorizează comunicarea și…
Acum 24 ore
19:00
Un copil de doar un an și cinci luni a decedat marți seara, după ce s-ar fi electrocutat…
Ieri
18:10
Tot mai multe restaurante vegane din Marea Britanie își închid porțile, iar altele reintroduc carne în meniu pentru…
17:10
Când surplusul devine pericol: cum supraproducția globală amenință marile economii # Regional Moldova
În ultimele decenii, supraproducția – fie ea agricolă în SUA, fie industrială în China – a fost un…
16:30
AO „Ștefan cel Mare și Sfânt” marchează 556 de ani de la sfințirea Putnei – simbol al credinței și unității # Regional Moldova
Astăzi, Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt", condusă de Andrei Batereanu, aduce un omagiu unuia dintre cele…
16:10
Premier League a continuat să impresioneze în vara aceasta prin sumele exorbitante cheltuite pe piața transferurilor, conduse de…
15:10
Un bărbat a fost împușcat mortal de polițiști marți, 2 septembrie, în orașul francez Marsilia, după ce a…
14:10
Primul film românesc dedicat persoanelor surde și hipoacuzice, din 19 septembrie în cinematografe # Regional Moldova
Începând cu 19 septembrie, publicul din România este invitat să descopere o experiență cinematografică cu totul specială: lansarea…
13:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este „foarte dezamăgit" de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin,…
12:10
Grecia se confruntă cu o situație alarmantă în sistemul educațional: peste 760 de școli din întreaga țară își…
11:10
Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, a acordat un interviu pentru Antena 3, în care a vorbit despre…
11:00
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Am devenit ţinta unui scenariu murdar pus la cale de PAS cu scopul de a ne scoate din cursa electorală # Regional Moldova
Partidul Republican „Inima Moldovei" atenţionează opinia publică, observatorii, dar şi corpul diplomatic acreditat la Chişinău că a devenit…
11:00
(video) Renato Usatîi respinge orice coaliție: Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova # Regional Moldova
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба". Unicul aliat al Partidului…
10:10
La scrutinul parlamentar programat pentru 28 septembrie, elevii și studenții vor avea posibilitatea să voteze în localitățile unde…
09:40
În 2024, cele mai mari zece ţări consumatoare de petrol au reprezentat 61% din consumul global, iar acest…
09:10
La mai bine de trei ani după ce acestea au fost suspendate ca reacție la invazia Ucrainei. Este…
08:30
La jumătate de an după ce a demisionat din funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova,…
08:00
”Am fost evacuați din case”: panică în Vaslui după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat # Regional Moldova
Un accident rutier deosebit de periculos a avut loc în județul Vaslui, pe traseul Murgeni – Bârlad, unde…
07:40
Pedri González (22 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la FC Barcelona, este considerat unul dintre cei…
07:00
Astăzi, energiile astrale ne influențează puternic în plan emoțional și profesional. Tranzitele planetare aduc momente de introspecție, dar…
06:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți valabile pentru ziua de miercuri, 3…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
(video) Marian Lupu: Fără măsuri eficiente împotriva sărăciei, perchezițiile rămân fără rezultat # Regional Moldova
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, atrage atenția că perchezițiile organizate în cadrul cauzelor penale pentru corupere electorală…
16:10
Autoritățile ruse au lansat un nou sistem de supraveghere digitală a migranților, prin intermediul aplicației „Amina", care permite…
15:10
Sean „Diddy" Combs, cunoscut și sub numele de Puff Daddy, a fost implicat într-un proces penal de amploare…
14:20
(video) PAS mizează pe 5 angajamente majore – de la semnarea tratatului de aderare la UE până la dublarea veniturilor moldovenilor # Regional Moldova
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 începe să prindă contur. Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate…
14:00
În 2025, tendința globală de scădere a activității sexuale continuă să fie un subiect de interes și îngrijorare.…
13:10
Kievul îndeamnă Beijingul să se implice mai activ pentru pace în Ucraina în contextul vizitei lui Putin # Regional Moldova
Kievul a transmis luni un mesaj clar către Beijing, solicitând Chinei, un aliat apropiat al Moscovei, să joace…
13:10
Irina Vlah: Fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului # Regional Moldova
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că fiecare pas al…
12:00
Tamas Menczer, directorul de comunicare al coaliției de guvernământ ungare FIDESZ-KDNP, a afirmat luni că președintele ucrainean Volodimir…
