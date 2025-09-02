Noi constrângeri în Rusia, au de suferit și cetățenii moldoveni
Regional Moldova, 2 septembrie 2025 16:10
Autoritățile ruse au lansat un nou sistem de supraveghere digitală a migranților, prin intermediul aplicației „Amina", care permite…
• • •
Acum 30 minute
16:10
Autoritățile ruse au lansat un nou sistem de supraveghere digitală a migranților, prin intermediul aplicației „Amina", care permite…
Acum 2 ore
15:10
Sean „Diddy" Combs, cunoscut și sub numele de Puff Daddy, a fost implicat într-un proces penal de amploare…
Acum 4 ore
14:20
(video) PAS mizează pe 5 angajamente majore – de la semnarea tratatului de aderare la UE până la dublarea veniturilor moldovenilor # Regional Moldova
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 începe să prindă contur. Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate…
14:00
În 2025, tendința globală de scădere a activității sexuale continuă să fie un subiect de interes și îngrijorare.…
13:10
Kievul îndeamnă Beijingul să se implice mai activ pentru pace în Ucraina în contextul vizitei lui Putin # Regional Moldova
Kievul a transmis luni un mesaj clar către Beijing, solicitând Chinei, un aliat apropiat al Moscovei, să joace…
13:10
Irina Vlah: Fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului # Regional Moldova
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că fiecare pas al…
Acum 6 ore
12:00
Tamas Menczer, directorul de comunicare al coaliției de guvernământ ungare FIDESZ-KDNP, a afirmat luni că președintele ucrainean Volodimir…
11:40
Randal Kolo Muani, atacantul francez în vârstă de 26 de ani, a semnat un contract de împrumut pe…
11:10
CEC a publicat datele actualizate privind numărul alegătorilor din Republica Moldova # Regional Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat noile date din Registrul de Stat al Alegătorilor, valabile la 1 septembrie…
10:40
Real Madrid și Barcelona au avut evoluții contrastante în etapa a 3-a din Primera Division, iar diferențele se…
Acum 8 ore
10:10
România, punct strategic pe Flancul Estic: Ursula von der Leyen și Nicușor Dan s-au întâlnit la Constanța # Regional Moldova
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au participat luni, 1…
09:40
Președintele american Donald Trump este pus în paralel cu fostul dictator român Nicolae Ceaușescu într-un editorial semnat de…
09:10
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a părăsit Phenianul, luni, cu destinația Beijing, alegând din nou trenul ca mijloc de…
Acum 12 ore
07:50
Lipsa sediilor adecvate, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente reprezintă cele…
07:30
O furtună geomagnetică de intensitate puternică până la severă este așteptată în această seară, ceea ce înseamnă că…
07:30
Între părți ar exista deja un acord total, iar Ianis Hagi urmează să semneze un contract valabil pe…
07:10
Horoscop 2 septembrie 2025: Astăzi Universul ne îndeamnă la echilibru, claritate și deschidere către schimbări # Regional Moldova
Ziua de marți, 2 septembrie 2025, aduce energii puternice ale începutului de toamnă, cu influențe astrale care favorizează…
Ieri
14:20
(video) „Inima Moldovei”: Cu cât mai mare este presiunea din partea autorităților, cu atât mai puternică devine echipa noastră și mai hotărâtă este lupta noastră # Regional Moldova
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii,…
13:50
(video) Marian Lupu: Ajutorul pentru elevi trebuia oferit înainte, nu după 1 septembrie # Regional Moldova
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, transmite un mesaj de felicitare și încurajare pentru elevi, părinți și profesori…
13:30
Rețeaua lui Borman, zguduită în Spania: migranți eliberați din fabrici clandestine de țigări # Regional Moldova
Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au desființat o grupare criminală care desfășura pe…
12:10
Campionul român la înot, David Popovici, a participat în acest weekend la competiția de înot în ape deschise…
11:10
Un nou episod tensionat zguduie comunitatea de informații din Statele Unite. Directorul Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard,…
10:10
Campioana României a ratat oportunitatea de a juca în grupele Champions League, în ciuda unui traseu care părea…
09:40
Un grav accident feroviar a avut loc sâmbătă după-amiază în Egipt, când un tren care se îndrepta spre…
09:00
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, duminică, că se așteaptă la un război prelungit în Ucraina, subliniind că,…
08:40
Europa lucrează la „planuri destul de precise" pentru desfășurarea unei trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor…
08:10
Căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, a fost titular în confruntarea dintre Genoa și Juventus, însă a părăsit terenul…
07:40
Uniunea Europeană are o nouă reprezentantă la Chișinău. Iwona Piórko a fost desemnată ambasadoare a UE în Republica…
07:10
O zi cu energii schimbătoare, influențată de vibrațiile începutului de toamnă. Intrăm într-o perioadă în care răbdarea, adaptabilitatea…
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Uniunea Europeană a lansat sâmbătă un apel către Statele Unite pentru a-și reconsidera decizia de a refuza vizele…
11:10
Președintele chinez Xi Jinping va fi însoțit la parada militară de Ziua Victoriei, programată pe 3 septembrie la…
10:40
(video) Irina Vlah: Limba cântată de geniul Mateevici astăzi unește pe toți cei care cred în Moldova # Regional Moldova
Conducerea și membri ai Partidului Republican „Inima Moldovei", de Ziua Limbii Române, au recitat „Limba noastră" – poezia…
10:00
Jose Mourinho a fost demis recent de la conducerea echipei Fenerbahce Istanbul, clubul turc urmând să-i plătească aproximativ…
09:00
Sâmbătă, pe circuitul de la Zandvoort, calificările pentru Marele Premiu al Olandei au oferit fanilor o surpriză de…
08:00
Sheriff Tiraspol a anunțat oficial transferul atacantului israelian Qays Ghanem, un fotbalist masiv, de 1,90 m, venit de…
07:00
Ultima zi a verii aduce energii intense, marcate de influența Lunii în Scorpion și a opoziției dintre Soarele…
30 august 2025
20:10
Republica Moldova: 4 mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Limba Engleză # Regional Moldova
Lotul olimpic național al Republicii Moldova a revenit acasă cu patru mențiuni de onoare obținute în cadrul Olimpiadei…
19:40
Rebelii houthi din Yemen au anunțat, sâmbătă, moartea „primului-ministru" al administrației lor și a mai multor membri ai…
19:10
Un fenomen meteo de amploare marchează finalul verii în Europa. Talvegul, rezultat din fostul uragan Erin, s-a instalat…
19:10
Un zvon spectaculos potrivit căruia „Donald Trump a murit" a circulat sâmbătă cu rapiditate pe reţelele de socializare,…
18:50
Un băiat de 15 ani a murit după ce a fost lovit de un automobil, în timp ce…
14:10
Transport Trade Services (TTS), a înregistrat în primele șase luni din 2025 o scădere drastică a profitabilității. Câștigul…
13:10
Compania Horse Powertrain, care dispune de un centru propriu de cercetare și producție în cadrul complexului Dacia din…
12:10
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au avut joi seara o întrevedere la Fort de…
11:10
Peste 800 de persoane au fost executate în Iran de la începutul anului 2025, a anunțat vineri Organizația…
10:40
Teheranul a reiterat disponibilitatea de a relua negocieri diplomatice „corecte și egale", dar condiționează acest lucru de seriozitatea…
09:40
Republica Cehă înregistrează un interes fără precedent pentru serviciul militar voluntar, depășindu-și deja obiectivul de recrutare pentru acest…
08:40
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), instituția care gestionează programele americane de asistență externă și dezvoltare internațională,…
07:50
Unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din centrul Iașului, Casa Balș-Sturdza, a fost scos la închiriere. Clădirea,…
07:40
La aproape un an după ce au suferit accidentări, Dani Carvajal și Rodri au fost convocați în lotul…
