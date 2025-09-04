Imobiliare: Vezi noua schemă pusă în aplicare
Regional Moldova, 4 septembrie 2025 08:40
Prețuri „prea bune ca să fie adevărate" ascund o nouă schemă de înșelăciune în domeniul închirierilor imobiliare. Proprietari…
Alte ştiri de Regional Moldova
Acum 30 minute
08:40
Acum o oră
08:10
După pauza dedicată meciurilor echipelor naționale, FC Barcelona va reveni pe Camp Nou pentru duelul cu Valencia din…
Acum 2 ore
07:50
Examinarea în instanță a cazului de corupție în care este vizată directoarea Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana…
07:40
Celebrul funicular portughez „Gloria" a deraiat miercuri în capitala Portugaliei, provocând un grav accident. Potrivit unui bilanț preliminar…
07:30
Președintele SUA, Donald Trump, a instruit Departamentul Apărării să se pregătească pentru descurajarea Rusiei și Chinei, subliniind totodată…
07:10
Astăzi, energiile astrale aduc un amestec de claritate și provocări. Luna traversează un aspect ce favorizează comunicarea și…
Acum 24 ore
19:00
Un copil de doar un an și cinci luni a decedat marți seara, după ce s-ar fi electrocutat…
18:10
Tot mai multe restaurante vegane din Marea Britanie își închid porțile, iar altele reintroduc carne în meniu pentru…
17:10
Când surplusul devine pericol: cum supraproducția globală amenință marile economii # Regional Moldova
În ultimele decenii, supraproducția – fie ea agricolă în SUA, fie industrială în China – a fost un…
16:30
AO „Ștefan cel Mare și Sfânt” marchează 556 de ani de la sfințirea Putnei – simbol al credinței și unității # Regional Moldova
Astăzi, Asociația Obștească „Ștefan cel Mare și Sfânt", condusă de Andrei Batereanu, aduce un omagiu unuia dintre cele…
16:10
Premier League a continuat să impresioneze în vara aceasta prin sumele exorbitante cheltuite pe piața transferurilor, conduse de…
15:10
Un bărbat a fost împușcat mortal de polițiști marți, 2 septembrie, în orașul francez Marsilia, după ce a…
14:10
Primul film românesc dedicat persoanelor surde și hipoacuzice, din 19 septembrie în cinematografe # Regional Moldova
Începând cu 19 septembrie, publicul din România este invitat să descopere o experiență cinematografică cu totul specială: lansarea…
13:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este „foarte dezamăgit" de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin,…
12:10
Grecia se confruntă cu o situație alarmantă în sistemul educațional: peste 760 de școli din întreaga țară își…
11:10
Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, a acordat un interviu pentru Antena 3, în care a vorbit despre…
11:00
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Am devenit ţinta unui scenariu murdar pus la cale de PAS cu scopul de a ne scoate din cursa electorală # Regional Moldova
Partidul Republican „Inima Moldovei" atenţionează opinia publică, observatorii, dar şi corpul diplomatic acreditat la Chişinău că a devenit…
11:00
(video) Renato Usatîi respinge orice coaliție: Unicul aliat al Partidului Nostru este cetățeanul Republicii Moldova # Regional Moldova
Partidul Nostru nu va face coaliție nici cu PAS, nici cu blocul „Чужая свадьба". Unicul aliat al Partidului…
10:10
La scrutinul parlamentar programat pentru 28 septembrie, elevii și studenții vor avea posibilitatea să voteze în localitățile unde…
09:40
În 2024, cele mai mari zece ţări consumatoare de petrol au reprezentat 61% din consumul global, iar acest…
09:10
La mai bine de trei ani după ce acestea au fost suspendate ca reacție la invazia Ucrainei. Este…
Ieri
08:30
La jumătate de an după ce a demisionat din funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova,…
08:00
”Am fost evacuați din case”: panică în Vaslui după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat # Regional Moldova
Un accident rutier deosebit de periculos a avut loc în județul Vaslui, pe traseul Murgeni – Bârlad, unde…
07:40
Pedri González (22 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la FC Barcelona, este considerat unul dintre cei…
07:00
Astăzi, energiile astrale ne influențează puternic în plan emoțional și profesional. Tranzitele planetare aduc momente de introspecție, dar…
06:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți valabile pentru ziua de miercuri, 3…
2 septembrie 2025
17:10
(video) Marian Lupu: Fără măsuri eficiente împotriva sărăciei, perchezițiile rămân fără rezultat # Regional Moldova
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, atrage atenția că perchezițiile organizate în cadrul cauzelor penale pentru corupere electorală…
16:10
Autoritățile ruse au lansat un nou sistem de supraveghere digitală a migranților, prin intermediul aplicației „Amina", care permite…
15:10
Sean „Diddy" Combs, cunoscut și sub numele de Puff Daddy, a fost implicat într-un proces penal de amploare…
14:20
(video) PAS mizează pe 5 angajamente majore – de la semnarea tratatului de aderare la UE până la dublarea veniturilor moldovenilor # Regional Moldova
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 începe să prindă contur. Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate…
14:00
În 2025, tendința globală de scădere a activității sexuale continuă să fie un subiect de interes și îngrijorare.…
13:10
Kievul îndeamnă Beijingul să se implice mai activ pentru pace în Ucraina în contextul vizitei lui Putin # Regional Moldova
Kievul a transmis luni un mesaj clar către Beijing, solicitând Chinei, un aliat apropiat al Moscovei, să joace…
13:10
Irina Vlah: Fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului # Regional Moldova
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că fiecare pas al…
12:00
Tamas Menczer, directorul de comunicare al coaliției de guvernământ ungare FIDESZ-KDNP, a afirmat luni că președintele ucrainean Volodimir…
11:40
Randal Kolo Muani, atacantul francez în vârstă de 26 de ani, a semnat un contract de împrumut pe…
11:10
CEC a publicat datele actualizate privind numărul alegătorilor din Republica Moldova # Regional Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat noile date din Registrul de Stat al Alegătorilor, valabile la 1 septembrie…
10:40
Real Madrid și Barcelona au avut evoluții contrastante în etapa a 3-a din Primera Division, iar diferențele se…
10:10
România, punct strategic pe Flancul Estic: Ursula von der Leyen și Nicușor Dan s-au întâlnit la Constanța # Regional Moldova
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au participat luni, 1…
09:40
Președintele american Donald Trump este pus în paralel cu fostul dictator român Nicolae Ceaușescu într-un editorial semnat de…
09:10
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a părăsit Phenianul, luni, cu destinația Beijing, alegând din nou trenul ca mijloc de…
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Lipsa sediilor adecvate, deficitul de personal, condițiile precare de trai pentru procurorii transferați și salariile insuficiente reprezintă cele…
07:30
O furtună geomagnetică de intensitate puternică până la severă este așteptată în această seară, ceea ce înseamnă că…
07:30
Între părți ar exista deja un acord total, iar Ianis Hagi urmează să semneze un contract valabil pe…
07:10
Horoscop 2 septembrie 2025: Astăzi Universul ne îndeamnă la echilibru, claritate și deschidere către schimbări # Regional Moldova
Ziua de marți, 2 septembrie 2025, aduce energii puternice ale începutului de toamnă, cu influențe astrale care favorizează…
1 septembrie 2025
14:20
(video) „Inima Moldovei”: Cu cât mai mare este presiunea din partea autorităților, cu atât mai puternică devine echipa noastră și mai hotărâtă este lupta noastră # Regional Moldova
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", în cadrul unui briefing, a vorbit despre intensificarea atacurilor împotriva formațiunii,…
13:50
(video) Marian Lupu: Ajutorul pentru elevi trebuia oferit înainte, nu după 1 septembrie # Regional Moldova
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, transmite un mesaj de felicitare și încurajare pentru elevi, părinți și profesori…
13:30
Rețeaua lui Borman, zguduită în Spania: migranți eliberați din fabrici clandestine de țigări # Regional Moldova
Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au desființat o grupare criminală care desfășura pe…
12:10
Campionul român la înot, David Popovici, a participat în acest weekend la competiția de înot în ape deschise…
11:10
Un nou episod tensionat zguduie comunitatea de informații din Statele Unite. Directorul Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard,…
10:10
Campioana României a ratat oportunitatea de a juca în grupele Champions League, în ciuda unui traseu care părea…
