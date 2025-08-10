Luptǎtorul de muay thai Artiom Livǎdari a câştigat Jocurile Mondiale din China

12:30

Halterofila Nicoleta Cojocaru a devenit campioană continentală absolută pentru al patrulea an la rând. La Madrid, ea a cucerit 3 medalii de aur în categoria de greutate 58 kg cu rezultatul 190 kg la total. Tot la U17, Dan Betca a cucerit două medalii de aur și una de bronz la stilul aruncat. La general, … Articolul Nicoleta Cojocaru și Dan Betca au devenit campioni europeni la haltere U17 apare prima dată în Olympic Moldova.