Luptǎtorul de muay thai Artiom Livǎdari a câştigat Jocurile Mondiale din China
Olympic, 10 august 2025 18:40
Luptǎtorul de muay thai Artiom Livǎdari a câştigat Jocurile Mondiale din China. În finala categoriei de greutate 86 kg, el a dispus de americanul Aaron Ortiz, câștigător al ediției precedente și triplu campion mondial. În 2023, Artiom Livădari a cucerit medalia de aur și la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska. Articolul Luptǎtorul de muay thai Artiom Livǎdari a câştigat Jocurile Mondiale din China apare prima dată în Olympic Moldova.
Acum 15 minute
18:40
Acum 8 ore
11:30
Tandemul Anastasia Glazunova – Alexei Gluhov s-a impus la Jocurile Mondiale din China la dansuri sportive, proba Standard. Ei au acumulat 196,58 puncte, fiind urmați de românii Andreea Matei – Rareș Cojoc (193) și polonezii Dariusz Mycka – Madara Freiberga (188,04). Astăzi, pentru medalia de aur va lupta și luptătorul Artiom Livădari. Articolul Tandemul Anastasia Glazunova – Alexei Gluhov s-a impus la Jocurile Mondiale din China apare prima dată în Olympic Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:10
Așa s-au aranjat stelele că prima cursă internațională de cel mai înalt rang la care a participat Nicolae Juravschi – tocmai împlinise 24 de ani – s-a desfășurat la Jocurile Olimpice. Cu atât mai mare a fost uluirea adversarilor când echipajul alcătuit din conaționalul nostru și belarusul Viktor Reneiski în finala de 500 m la … Articolul Nicolae Juravschi – campionul care formează campioni apare prima dată în Olympic Moldova.
5 august 2025
20:30
La doar 15 ani a urcat pe podium atât la Campionatul European, cât și la Campionatul Mondial Under 17. Este vorba despre luptătorul de stil greco-roman Vadim Țarelunga, care a cucerit bronzul la Mondialul U17 din Grecia în categoria de greutate 45 kg. Articolul Luptătorul de stil greco-roman Vadim Țarelunga a cucerit bronzul la Mondialul U17 apare prima dată în Olympic Moldova.
30 iulie 2025
16:20
Exact acum 33 de ani, Tudor Casapu a devenit campion olimpic în categoria de greutate 75 kg. La Barcelona a reuşit rezultatul 357,5 kg (155 kg la proba smuls şi 202,5 kg la stilul aruncat). Acelaşi rezultat l-a obţinut şi campionul mondial, cubanezul Pablo Rodriguez Lara, însă sportivul nostru cântărea mai puţin, cu 150 de … Articolul Tudor Casapu a devenit campion olimpic pe 30 iulie 1992 apare prima dată în Olympic Moldova.
28 iulie 2025
12:30
Halterofila Nicoleta Cojocaru a devenit campioană continentală absolută pentru al patrulea an la rând. La Madrid, ea a cucerit 3 medalii de aur în categoria de greutate 58 kg cu rezultatul 190 kg la total. Tot la U17, Dan Betca a cucerit două medalii de aur și una de bronz la stilul aruncat. La general, … Articolul Nicoleta Cojocaru și Dan Betca au devenit campioni europeni la haltere U17 apare prima dată în Olympic Moldova.
12:00
Canotorul Ivan Corșunov a adus Moldovei a doua medalie de aur la Universiada Mondială din Germania # Olympic
Canotorul Ivan Corșunov a triumfat în proba de simplu masculin 2000 metri, devansîndu-i pe britanicul Joshua Jennison Knight și lituanianul Arnedas Kelmelis. Anterior, campion la Universiadă a devenit și judocanul Adil Osmanov. Articolul Canotorul Ivan Corșunov a adus Moldovei a doua medalie de aur la Universiada Mondială din Germania apare prima dată în Olympic Moldova.
26 iulie 2025
12:00
Trei medalii de aur pentru țintașul Climentii Ursu la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Skopje! De această dată, el s-a remarcat alături de Alexandra Homutova la 10 metri aer pistol mixt. Articolul Trei medalii de aur pentru țintașul Climentii Ursu la Skopje! apare prima dată în Olympic Moldova.
12:00
Atletul Artiom Olaru a cucerit medalia de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Skopje. El s-a remarcat la proba aruncarea ciocanului. Articolul Atletul Artiom Olaru a cucerit medalia de bronz la FOTE de la Skopje apare prima dată în Olympic Moldova.
25 iulie 2025
14:30
Ecaterina Vîlcu a cucerit trei medalii de aur la Campionatul European de haltere U15 de la Madrid. La U17, Danu Secrieru (60 kg) a obținut argintul la total și smuls, iar la proba aruncat – aurul. De asemenea Gabriela Danilov (48 kg) a cucerit bronzul la stilul smuls. Articolul Halterofila Ecaterina Vîlcu a devenit campioană europeană U15 apare prima dată în Olympic Moldova.
14:10
Judocanul Denis Vieru (66 kg) a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul de la Ulaanbaatar (Mongolia). El a trecut de Adis Orozmamatov (Kîrgîrstan), Juhyuk Yang (Coreea de Sud) și Bauyrzhan Narbayev (Kazahstan), iar în finală a fost învins în timpul suplimentar de uzbekul Abdurakhim Nutfulloev. Articolul Judocanul Denis Vieru a cucerit medalia de argint la Grand Slam-ul Mongoliei apare prima dată în Olympic Moldova.
10:20
Judocanul Adil Osmanov a cucerit medalia de aur la Universiada Mondială din Germania. El a obținut patru victorii în categoria de greutate 73 kg, cu chilianul Felipe Perez, azerul Nariman Mirzayev, ungurul Aron Szabo și rusul Armen Agaian. Pentru Adil a fost prima competiție după Jocurile Olimpice de la Paris de anul trecut, unde a … Articolul Judocanul Adil Osmanov a cucerit medalia de aur la Universiada Mondială din Germania apare prima dată în Olympic Moldova.
23 iulie 2025
00:20
A avut loc prima Lecție Olimpică desfășurată în cadrul parteneriatului semnat recent între Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS) și Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCPR). Evenimentul a reunit 20 de copii ucraineni, stabiliți temporar la Chișinău, care în aceste zile participă la școala de vară organizată de CCPR. În spiritul tradiției, Lecția Olimpică s-a … Articolul Lecție Olimpică la Centrul de Caritate pentru Refugiați apare prima dată în Olympic Moldova.
00:20
Gabriela Herța aduce Moldovei o performanță remarcabilă, urcând pe podiumul Festivalului Olimpic al Tineretului European – Skopje 2025, la Judo! Ea a învins-o în finala mică a categoriei de greutate 48 kg pe croata Martina Tucaj. Articolul Gabriela Herța a cucerit medalia de bronz la Skopje apare prima dată în Olympic Moldova.
00:20
Alexandra Chiron cucerește medalia de BRONZ la Festivalul Olimpic al Tineretului European – Skopje 2025! Ea a învins-o în finala mică a categoriei de greutate 52 kg pe Mira Vas din Ungaria. Articolul Alexandra Chiron cucerește bronzul la FOTE din Macedonia de Nord apare prima dată în Olympic Moldova.
22 iulie 2025
22:00
Țintașul Climentii Ursu a cucerit medalia de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Skopje! El s-a remarcat în proba de pistol cu aer comprimat, pe distanța de 10 metri. Este prima medalie obținută vreodată de Moldova la tir în cadrul FOTE. Ursu i-a devansat pe sârbul Uroș Gajic și italianul Loris Quarta. Articolul Țintașul Climentii Ursu a cucerit medalia de aur la FOTE de la Skopje apare prima dată în Olympic Moldova.
21 iulie 2025
11:00
Luptătorii de stil greco-roman Vitalie Eriomenco (63 kg) și Valentin Petic (67 kg) au obținut medalia de argint la turneul internațional Polyak Imre & Varga Janos, desfășurat la Budapesta. În finală ei au fost învinși de rusul Sergey Emelin, respectiv georgianul Joni Khetsuriani. În finală a evoluat și Irina Rîngaci (65 kg), unde a cedat … Articolul Luptătorii au cucerit trei medalii de argint la turneul de la Budapesta apare prima dată în Olympic Moldova.
