Nistrul se sufocă: peste 80% din suprafața fluviului e acoperită de vegetație
Noi.md, 4 septembrie 2025 15:00
Fluviul Nistru, sursa principală de apă potabilă pentru circa 8 milioane de oameni din Republica Moldova și Ucraina, trece prin schimbări alarmante ale ecosistemului, avertizează cercetătorii.Potrivit șefei laboratorului de hidrobiologie și ecotoxicologie de la Institutul de Zoologie, Elena Zubkov, nisipul și prundișul din rîu sînt înlocuite cu mîl, ceea ce indică o modificare a ecosistemului,
Poliția Națională anunță că au fost operate schimbări în sistematizarea traficului din Chișinău, cu scopul de a reduce ambuteiajele din orele de vîrf și de a asigura siguranța participanților la trafic.Astfel, la intersecția bulevardului Dacia cu strada Ciuflea a fost amenajată o bandă suplimentară pentru întoarcerea transportului.{{834443}}Totodată, la intersecția străzilor Florilor și Bo
Republica Moldova va fi prezentă pentru prima dată la Village International de la Gastronomie, eveniment aflat la cea de-a 7-a ediție, care va avea loc în perioada 11-14 septembrie 2025, la Paris, în apropierea Turnului Eiffel, transmite Noi.md.Festivalul reunește timp de patru zile peste 63 de țări de pe 5 continente, transformînd gastronomia într-un limbaj universal. Participanții vor avea o
O companie low-cost a anunțat lansarea a șase curse aeriene noi din Republica Moldova către orașe europene, după o întrevedere cu prim-ministrul Dorin Recean. Noile destinații sînt Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga.Totodată, două aeronave noi vor fi adăugate la baza aeriană din țară, ceea ce va permite creșterea frecvenței zborurilor pe nouă rute deja existente: Bruxell
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 4 septembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 23 de lei și 23 de bani (cu 4 bani mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială - 19 lei și 72 de bani (cu 7 bani mai mult), transmite
Directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, a explicat recent în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice” de la TVR Moldova motivele pentru care, în trecut, compania a achiziționat și stocat gaze naturale la prețuri mai ridicate.Potrivit lui Buzatu, decizia a fost determinată de condițiile pieței și de costurile de transport și depozitare: stocarea gazelor era considerată rentabilă la momentul respect
Accidentul de la funicularul „Glória” din Portugalia: Ce comunică MAE despre cetățenii moldoveni # Noi.md
Autoritățile de la Chișinău monitorizează situația din Lisabona, după accidentul tragic produs la funicularul „Glória”. Pînă la această oră, nu există indicii că printre victime s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.„Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Portugheză, urmăreș
Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză guvernarea PAS de dosare penale fabricate pentru critică # Noi.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unui briefing de presă, a declarat că toate acţiunile din ultimele zile, îndreptate împotriva sa și a echipei pe care o conduce „sînt strict motivate politic” și sînt încercări disperate ale guvernării de a-i reduce la tăcere „prin percheziţii, instrumentarea de dosare, aruncarea în spaţiul public a unor interceptări care n
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a felicitat Moldova pentru progresul rapid înregistrat pe calea aderării la Uniunea Europeană.În cadrul întîlnirii cu președintele Moldovei, Maia Sandu, ea a transmis un mesaj clar: UE susține ferm integrarea Moldovei în familia europeană.Acest lucru a fost comunicat de reprezentanța Uniunii Europene în Moldova, subliniind că printre realizăr
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a prezentat principalele rezultate obținute în ultimul an # Noi.md
Cu ocazia Zilei profesionale a funcționarului vamal, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a prezentat principalele rezultate obținute în ultimul an, sub conducerea directorului Alexandru Iacub.Într-un an au fost inițiate 115 anchete de serviciu și sancționați 173 de funcționari, fiind transmise 18 sesizări către instituțiile anticorupție. Totodată, au fost implementate măsuri de prevenire: ro
Antonio Costa: UE va începe procedurile de preaderare cu Moldova, după alegerile parlamentare # Noi.md
Uniunea Europeană va deschide procedurile de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația îi aparține președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, susținută la București împreună cu președintele român, Nicușor Dan.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, Antonio Costa a subliniat că, în
Astăzi, 4 septembrie, în Moldova era așteptată sosirea fostului deputat Constantin Țuțu, reținut, în iulie, împreună cu oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, în Grecia.De dimineață, jurnaliștii s-au adunat la aeroportul din Chișinău, așteptînd întoarcerea lui Constantin Țuțu, dar acest lucru nu s-a întîmplat.{{834428}}Potrivit Agora, Constantin Țuțu nu se afla la bordul avionului care a d
În perioada 5-7 septembrie 2025, Republica Moldova va găzdui pentru prima dată una dintre sesiunile prestigioasei competiții internaționale „Concours Mondial de Bruxelles” (CMB). În această toamnă, competiția – care desfășoară sesiuni specializate pentru a evalua profesionist fiecare tip de vin în funcție de caracteristicile sale – va fi dedicată vinurilor spumante (n.r. – „sparkling session”), ia
Administrația Națională a Drumurilor informează că în legătură cu executarea lucrărilor de reabilitare a drumului M3 (ieșirea din or. Vulcănești, direcția s. Giurgiulești) și a străzii Jukovsky din orașul Vulcănești, circulația mijloacelor de transport de mare tonaj prin orașul Vulcănești, pe traseul M3, va fi restricționată temporar.Începînd cu data de 8 septembrie 2025, pe durata execuției l
300 de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în noaptea de 04 septembrie 2025 într-o gospodărie din satul Sîngureni, raionul Rîșcani.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:20.Conform primelor informații, flăcările au cuprins o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și salvatori.
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că Elon Musk se va întoarce în cele din urmă în rîndurile republicanilor, deoarece este un om rațional.Potrivit Oxu.Az, care citează TASS, liderul american a declarat acest lucru într-un interviu acordat prezentatorului de radio american Scott Jennings, în răspuns la întrebarea privind posibilitatea revenirii lui Musk în Partidul Republican.{{832
Elevii din școlile municipiului Bălți au rămas fără hrană caldă și primesc, de cîteva zile, un meniu provizoriu format din iaurt, banane și chifle.După cum trasmite Noi.md cu referire la TVN, situația a apărut după ce, în urma licitației organizate în acest an, contractul pentru alimentația școlară nu a mai fost cîștigat de întreprinderea municipală, ci de o companie privată.Nemulțumirea p
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală care vizează o companie de construcție, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor.Potrivit materialului probatoriu administrat, compania ar fi executat lucrări de constru
Președintele Consiliului European: UE este pregătită să facă următorii pași în procesul de integrare a R. Moldova # Noi.md
Uniunea Europeană (UE) va deschide procedura de preaderare a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din această toamnă. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, António Costa, miercuri, 3 septembrie, la București, într-o conferință de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan.Oficialul european a lăudat Guvernul de la Chișinău pentru reformele realizate p
Trump: „Putin și Zelenski nu sînt, deocamdată, pregătiți pentru o întîlnire, dar ceva trebuie să se întîmple” # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că liderii ruși și ucraineni, Vladimir Putin și Vladimir Zelenski, nu sînt încă pregătiți pentru încheierea păcii, potrivit CBS News.„Am discutat despre acest lucru cu președintele Putin și președintele Zelenski Ceva se va întîmpla, dar ei nu sînt încă pregătiți”, a spus el.Republicanul a promis că va continua să insiste asupra unui acord de pace
Avertizarea șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu: Noile prevederi legale privind coruperea alegătorilor # Noi.md
Șeful Inspectoratului General de Poliție (IGP), Viorel Cernăuțeanu, avertizează că noile prevederi legale privind coruperea alegătorilor sînt mult mai dure decît în trecut, iar cei care promit sau acceptă mită electorală riscă amenzi usturătoare și chiar ani grei de închisoare.Declarațiile au fost făcute în contextul aplicării Legii 100, intrată în vigoare în vara acestui an, transmite pulsmed
Începînd cu 4 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Emiratele Arabe Unite fără viză, pentru o perioadă de pînă la 90 de zile în decursul a 180 de zile.Decizia are la bază Memorandumul de înțelegere privind abolirea reciprocă a regimului de vize, semnat la 4 august, la Abu Dhabi, de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Za
De un an, sondajele sociologice spun: „Dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri parlamentare, atunci în noul parlament vor accede”... și urmează o listă din 4-5 partide și blocuri, printre care a fost menționat și blocul „Pobeda”, apropiat lui Ilan Șor. Sondajele de opinie îi acordau 8,3-15%, iar sondajul iData din luna martie a prezis pentru blocul „Pobeda” 19 mandate în noul parlament.Dar
Organizațiile pot solicita includerea în lista beneficiarilor desemnării procentuale pînă la 30 septembrie # Noi.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că perioada de depunere a cererilor pentru includerea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale este deschisă pînă la 30 septembrie 2025, transmite Noi.md.Mecanismul desemnării procentuale le permite contribuabililor persoane fizice să redirecționeze 2% din impozitul pe venitul anual către o singură organizație eligibilă, contribuind astfel la sprijin
Rusia a criticat joi cererile Ucrainei privind garanțiile de securitate, calificîndu-le drept „amenințări periculoase pentru continentul european”.Purtătoarea de cuvînt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a reiterat poziția Moscovei, afirmînd că solicitările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski sînt „complet inacceptabile”. Aceste garanții urmau să fie discutate în aceeași zi
Anul 2025 marchează un moment de referință pentru piața auto din Republica Moldova: 28 de ani de parteneriat solid între Škoda și DAAC Hermes, o poveste despre dezvoltare, fiabilitate și păstrarea tradițiilor unei mărci cu peste un secol de istorie. În această perioadă in Moldova au fost vandute mai mult decat 13 800 automobile.O istorie începută cu viziunePrezența Škoda în Moldova a d
Interesul pentru învățămîntul profesional tehnic este în creștere, pe măsură ce piața muncii cere tot mai mulți muncitori și specialiști calificați.Invitatele emisiunii „Consens Național” de la Rlive TV au subliniat că, în ultimii ani, au fost făcute investiții importante în sistem și au fost modernizate programele de studii.Printre cele mai solicitate calificări în acest an se numără oper
O tentativă de transport ilicit de țigarete a fost contracarată de către polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, în timpul controlului de specialitate desfășurat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău.O femeie în vîrstă de 44 de ani, care urma să se îmbarce pe cursa „Chișinău–Londra”, a ales să treacă prin culoarul verde „nimic de declarat”. Cu toate aceste
Cel puțin 15 persoane au murit și alte 18 au fost rănite miercuri, după ce funicularul Glória din Lisabona, unul dintre simbolurile orașului și o atracție turistică foarte populară, a deraiat și s-a prăbușit, potrivit serviciilor medicale de urgență.Printre victime se află și cetățeni străini, însă autoritățile nu au făcut publice identitățile sau naționalitățile acestora. Cinci dintre răniț
Agricultorii, scrisoare către Comisia Europeană: E necesar să vă prezentăm situația reală și dificilă în care ne aflăm # Noi.md
Asociația Forța Fermierilor i-a transmis o scrisoare Comisarului European, care a avut o întrevedere cu reprezentanții agricultorilor, aflîndu-se într-o vizită oficială în Republica Moldova.„Considerăm necesar să vă prezentăm situația reală și dificilă cu care se confruntă majoritatea agricultorilor moldoveni – o realitate care nu poate fi observată doar prin vizite selective la cîteva afaceri
Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru directoarea grădiniței de la Ciocana, reținută pentru mită # Noi.md
Examinarea în instanță a dosarului directoarei Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana al capitalei se apropie de final.Potrivit Asociației „Părinți solidari”, la ultima ședință, procurorii au solicitat 9 ani de închisoare cu executare, amendă și 10 ani interdicție de a ocupa funcții publice. Funcționara este acuzată că ar fi cerut bani de la părinți pentru a le înscrie copiii la instituția pe
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:4 septembrie — a 247-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 118 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Agatonic şi cei împreună cu dînsul. Sf. Mc. Antusa şi Sf. Mc. Atanasie
Spațiul aerian al Republicii Moldova nu a fost survolat de vreo dronă rusească în noaptea de 3 septembrie.Informația a fost confirmată de Alla Diaconu, șefa Direcției comunicare strategică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale, notează Noi.md cu cu referire la unimedia.info„Nu a fost confirmat ca spațiul aerian al Republicii Moldova să fi fost survolat de vreo dronă rusească noaptea tr
Vremea rămîne stabilă, fără precipitații.Cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării.Vîntul va fi slab pînă la moderat, din nord-est.Nu se vor înregistra precipitații.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +31...+33 °C, în regiunile centrale va fi de +29...+31 °C, iar în nord va fi de aproximativ +26...+28 °C.
Percheziții de amploare în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Noi.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS și polițiștii din brigada „Fulger”, au desfășurat în această dimineață peste 40 de percheziții în nordul Republicii Moldova.Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, comise î
Leul moldovenesc s-a devalorizat puțin față de euro și dolar.Mai exact, timp de o zi, acesta a pierdut încă doi bani și jumătate față de moneda europeană și 0,39 bani față de moneda americană, transmite Noi.md.Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 4 septembrie cursul oficial de schimb la 19,4428 lei pentru un euro (+2,46 bani) și 16,6977 lei pentru un dolar (+0,39 bani), în
Conform rezultatelor ultimului sondaj, doar patru formațiuni politice vor intra în noul parlament al Moldovei, dar totul se poate schimba datorită unui factor cheie, și anume numărul mare de alegători indeciși, care, potrivit sondajului, reprezintă 56%.Această opinie a fost exprimată de politologul Ruslan Rokhov, în cadrul unei intervenții pe canalul YouTube al lui Iurie Romanenko, relatează N
Un restaurant exclusivist din Palma de Mallorca a stîrnit valuri de reacții după ce a publicat pe Instagram o notă de plată de peste 63.000 de euro, scrie Mallorca Zeitung.Factura, care aparține unei mese la care au participat 18 persoane, include peste 45.000 de euro cheltuiți doar pe preparate din pește, dar și vinuri și șampanie de lux, precum Dom Perignon Rose (480 de euro) sau Louis Crist
Fostul ministru croat al dezvoltării regionale și fondurilor Europene, Gabrijela Zalac, a fost condamnată la șapte luni de închisoare pentru utilizarea necorespunzătoare a fondurilor europene.Potrivit Parchetului European (EPPO), citat de publicația financiară Profit.ro, Zalac a folosit bani din fonduri UE pentru a-și plăti cheltuielile personale la restaurante, transmite libertatea.roGabr
Trump contrazice explicațiile oficiale.Un videoclip postat pe TikTok a devenit viral după ce surprinde momentul în care o persoană aruncă un obiect întunecat pe fereastra etajului al doilea al Casei Albe.În doar cîteva zile, imaginile au acumulat peste 2,6 milioane de vizualizări, stîrnind un val de teorii conspiraționiste.Oficialii Casei Albe au explicat că incidentul a avut loc în ti
Pe 7 septembrie 2025, cerul va fi martorul unei eclipse totale de Lună, cunoscută sub numele de „Lună Sîngerie”.În seara zilei de 7 septembrie 2025 va avea loc a doua (și ultima) eclipsă totală de Lună din acest an, eveniment care va oferi priveliștea impresionantă a unei „luni sîngerii”, roșii, pe cer, transmite stirileprotv.roEclipsa totală de Lună are loc atunci cînd Pămîntul se află în
Fotbalistul german cu origini turcești, Ilkay Gundogan, va evolua în premieră în patria sa istorică # Noi.md
Fotbalistul german cu origini turcești, Ilkay Gundogan, va evolua în premieră în patria sa istorică, Turcia. Acesta a devenit jucător al renumitului club Galatasaray Istanbul, venind pe malul Bosforului din postură de jucător liber de contract după ce s-a despărțit de Manchester City.Gundogan a semnat un contract pe 2 sezoane cu Galatasaray. El va face parte dintr-o echipă impresionantă, cu Ma
Pe fondul creșterii costului vieții și al incertitudinilor economice globale, tot mai mulți oameni caută soluții financiare mai sustenabile. Unii expați au descoperit că mutarea în străinătate le poate ușura semnificativ povara financiară.Pentru al cincilea an consecutiv, Vietnam este considerată cea mai accesibilă țară din lume pentru expați, clasîndu-se pe primul loc din 46 de destinații ana
Disney plătește 10 milioane dolari să închidă un caz privind confidențialitatea copiilor pe YouTube # Noi.md
The Walt Disney Company a acceptat marți să plătească 10 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) americane referitoare la modul de etichetare a videoclipurilor destinate copiilor pe YouTube.Potrivit reclamației FTC, depusă de Departamentul de Justiție, Disney ar fi încălcat Regulamentul privind Protecția Confidențialității Online a Copiilor (Child
Ceremonia și parada militară dedicate marcării a 80 de ani de la victoria obținută în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist au avut loc, miercuri dimineață, în capitala Chinei, Beijing. Amploarea transmisiei live, numărul de telespectatori și durata timpului de vizionare a evenimentului au atins un nivel record, scrie romanian.
În Anglia, băuturi precum Red Bull, Monster, Relentless și Prime vor fi interzise, vînzarea băuturilor energizante care conțin mai mult de 150 mg de cofeină pe litru fiind ilegală pentru persoanele sub 16 ani.{{834329}}„Băuturile energizante cu conținut ridicat de cofeină nu au ce căuta în mîinile copiilor”, a declarat Katharine Jenner, directoarea Obesity Health Alliance, care susține interdi
O gală cultural-artistică dedicată marcării celei de-a 80-a aniversări de la victoria Războiului Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a Războiului Mondial Antifascist a început la Marea Sală a Poporului din Beijing, intitulată ”Dreptatea învinge întotdeauna”, scrie romanian.cgtn.comGala comemorativă se concentrează pe noduri istorice cheie și momente care au văzut Ch
Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu au fost la un pas de aurul probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei.După cum transmite Noi.md cu referire la TVR Mоldova, tabela a indicat rezultatul de 3 la 1 la general, în defavoarea echipei din Republica Moldova. Alexan
Grandioasa ceremonie dedicată împlinirii a 80 de ani de la victoria în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist se desfășoară miercuri, în Piața Tian'anmen din Beijing, scrie romanian.cgtn.comLa parada militară au participat 23 de formații de echipamente, iar formaţia de rachete nucleare incluzînd diverse tipuri de rachete:• r
Un film de acţiune bazat pe franciza de jocuri video cu tematică de război „Call of Duty” va fi produs de Paramount, a anunţat marţi celebrul studio hollywoodian, informează AFP, citată de Agerpres.Cumpărat luna trecută de Skydance Media, studioul Paramount, care a produs în trecut filme precum „Top Gun” şi „Naşul”, este controlat de acum de David Ellison. Fiul miliardarului Larry Ellison, fon
