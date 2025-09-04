Poliția anunță modificări pentru fluidizarea circulației în capitală

22:30

Alexandra Chiriacova și Vladislav Ursu au fost la un pas de aurul probei de dublu mixt a unui turneu de tenis de masă din Cehia. Cei doi sportivi din Republica Moldova au fost învinși în finală de perechea formată de reprezentanții Japoniei.După cum transmite Noi.md cu referire la TVR Mоldova, tabela a indicat rezultatul de 3 la 1 la general, în defavoarea echipei din Republica Moldova. Alexan