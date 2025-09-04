Marta Kos, la Chișinău: „Se văd progresele rapide pe drumul spre aderarea la UE.” Ce i-a mai spus Maiei Sandu - FOTO

ProTV.md, 4 septembrie 2025 11:50

Marta Kos, la Chișinău: „Se văd progresele rapide pe drumul spre aderarea la UE.” Ce i-a mai spus Maiei Sandu - FOTO

Acum 15 minute
12:00
Fostul deputat, Constantin Țuțu, nu a ajuns la Chișinău. Ce s-ar fi întâmplat ProTV.md
12:00
„Ceva se va întâmpla”. Anunț de ultimă oră al lui Donald Trump privind negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina ProTV.md
Acum 30 minute
11:50
Marta Kos, la Chișinău: „Se văd progresele rapide pe drumul spre aderarea la UE.” Ce i-a mai spus Maiei Sandu - FOTO ProTV.md
11:50
Sunt sau nu cetățeni moldoveni printre victime în urma accidentului tragic de la Lisabona? Precizările MAE ProTV.md
Acum o oră
11:40
O moldoveancă care lucra în Italia ca îngrijitoare a unei vârstnice cu dizabilități - plasată în arest. Ar fi umilit, bătut și jefuit bătrâna. Ce a făcut aceasta când au sosit carabinierii ProTV.md
11:30
Percheziții la Strășeni: O companie - suspectată de încălcarea regimului de executare a construcțiilor. CNA vine cu detalii ProTV.md
11:30
Un automobil, transformat într-un boț de fiare, după ce s-a ciocnit cu o mașină pe o șosea din stânga Nistrului. Două persoane, în stare gravă la spital. Imagini de la locul accidentului ProTV.md
11:20
A lăsat halatul alb pentru lumea poveștilor! După mai bine de un deceniu în medicină, Inesa Tăutu a fondat o editură pentru copii - VIDEO ProTV.md
11:20
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
Acum 2 ore
11:00
Șoferul ar fi adormit la volan. Detalii despre teribilul accident din România, în care trei moldoveni și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz ProTV.md
10:30
CFR Cluj a reușit cel mai spectaculos transfer al verii! Kurt Zouma, prezentat oficial în Gruia ProTV.md
10:20
Scaloni a plâns la conferința de presă a naționalei Argentinei ProTV.md
10:20
Amanda Anisimova și-a luat revanșa, a învins-o pe Swiatek și s-a calificat în semifinale la US Open! Din 2002 n-am mai asistat la așa ceva ProTV.md
Acum 4 ore
10:10
300 de animale - salvate de pompieri, după ce locul unde erau adăpostite a luat foc, la Rîșcani. Imagini de la locul incendiului - FOTO ProTV.md
10:10
Naomi Osaka, în semifinale la US Open! Nipona, performanță rară, bifată doar de alte două jucătoare în Era Open ProTV.md
10:00
Sinner domină complet! Musetti nu a avut nicio șansă în sfertul de la US Open ProTV.md
09:40
Percheziții în nordul țării în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani - VIDEO ProTV.md
09:30
Accident în capitală. Circulația mai multor troleibuze este afectată. Rutele vizate ProTV.md
09:30
Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” - zdg.md ProTV.md
09:10
Asociația Eco-Răzeni, un spațiu ce oferă un loc de muncă persoanelor cu nevoi speciale, grijă bătrânilor și mai ales, menține un antreprenoriat social. Află parcursul lor, astăzi, la știrile de la ora 20.00 - VIDEO ProTV.md
09:10
Moldovenii pot călători în Emiratele Arabe Unite fără viză: A intrat în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre cele două state ProTV.md
09:00
Barça Mobile aduce în atenția publicului din Republica Moldova serviciul Global Travel eSIM, o soluție modernă de conectivitate mobilă disponibilă în peste 170 de țări ProTV.md
08:40
Lisabona, în stare de șoc după prăbușirea funicularului, soldată cu 15 morți ProTV.md
08:20
Zeci de lideri discută joi cu Zelenski despre garanțiile de securitate pentru Ucraina ProTV.md
08:20
După Ucraina, ar putea urma Azerbaidjanul. Gestul tensionat al lui Putin reaprinde scenariul unui nou conflict ProTV.md
Acum 6 ore
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
08:10
Curs valutar BNM pentru 4 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Acum 24 ore
22:40
Macron, Zelenski și liderii europeni vor discuta cu Trump joi, după summitul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina ProTV.md
22:20
Donald Trump, avertisment pentru Putin: „Ceva se va întâmpla”. Liderul american este dispus să trimită mai mulți soldați într-o țară vecină Rusiei ProTV.md
22:10
Nu vedem vreun semn că Rusia vrea să pună capăt războiului, spune Zelenski la Paris. Ce asigurări i-a dat Macron ProTV.md
22:00
Primul gol al sezonului în Italia, semnat de un moldovean: Andrei Murchin marchează pentru Sassuolo U17 și deschide drumul performanței - VIDEO ProTV.md
22:00
Knockout ca în lumea boxului la un meci de fotbal din Ucraina. După ce nu a acordat un penalty, arbitrul a fost lovit de unul dintre jucători și a avut nevoie de îngrijiri medicale - VIDEO ProTV.md
21:50
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” - VIDEO ProTV.md
21:50
Zi cu roșu în calendar pentru Republica Moldova: Armata Națională marchează 34 de ani de la înființare, cu ceremonii, distincții și onoruri pentru cei mai curajoși militari - VIDEO ProTV.md
21:50
China își arată mușchii nucleari în fața lumii: cea mai mare paradă din istorie, cu întregul arsenal terestru, naval și aerian, sub ochii lui Putin și Kim Jong-Un - VIDEO ProTV.md
21:40
Transfer surpriză! Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev - VIDEO ProTV.md
21:40
Duetul format din Vladislav Ursu și Anastasia Chiriacova a cucerit medalia de argint la o competiție din calendarul Federației Internaționale de tenis de masă - VIDEO ProTV.md
21:30
Pegula, în semifinale la US Open fără set pierdut! De la Serena Williams nu a mai reușit nimeni așa ceva - VIDEO ProTV.md
21:30
„Nunta nu va fi!”: Renato Usatîi respinge apelul Blocului Patriotic și anunță că nu va face alianță nici cu PAS, nici cu cei care l-au invitat să semneze pactul anti-guvernare - VIDEO ProTV.md
21:30
Debut de sezon în forță pentru moldoveanul Iulian Cojocaru în tricoul campioanei României la futsal, United Galați - VIDEO ProTV.md
21:30
Moldoveanul Vitalie Damașcan și-a găsit o nouă echipă. Jucătorul naționalei noastre va juca la campioana Bosniei - VIDEO ProTV.md
21:20
În timp ce Putin vizitează China, Ucraina este lovită de un atac masiv cu rachete și drone - VIDEO ProTV.md
21:10
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, ar fi fost eliberat din penitenciarul din Atena. Ce spun autoritățile de la Chișinău - VIDEO ProTV.md
21:10
Novak Djokovic a egalat un record la US Open după victoria în fața lui Taylor Fritz - VIDEO ProTV.md
21:10
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Când este așteptat oficialul în țara noastră - VIDEO ProTV.md
21:10
Trump, dezamăgit de Putin, dar fără teamă de o alianță Rusia–China: „Armata noastră este cea mai puternică din lume” - VIDEO ProTV.md
21:00
Grănicerii ucraineni au detectat drona rusească în raionul Dondușeni. Ce spune poliția de frontieră - VIDEO ProTV.md
20:10
De la un conac boieresc uitat în timp, la o atracție turistică cu peisaje ce rivalizează cu Toscana: cum crama de la Mircești a transformat un sat, o familie și o regiune întreagă - VIDEO ProTV.md
20:00
26 de ani de PRO TV, 34 de ani de independență și un nou test pentru Moldova: o alegere care nu decide doar cine ne conduce, ci și ce viitor vrem — european sau ancorat în trecut - VIDEO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.09.2025 ProTV.md
