LIVE. Ion Sturza, invitatul emisiunii În PROfunzime de astăzi, 4 septembrie
ProTV.md, 4 septembrie 2025 21:10
LIVE. Ion Sturza, invitatul emisiunii În PROfunzime de astăzi, 4 septembrie
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
21:10
LIVE. Ion Sturza, invitatul emisiunii În PROfunzime de astăzi, 4 septembrie
Acum o oră
21:00
Încă doi concurenți intră în cursa pentru Parlament: Tatian Crețu și Uniunea Creștin-Socială, lansați oficial în campanie - VIDEO # ProTV.md
Încă doi concurenți intră în cursa pentru Parlament: Tatian Crețu și Uniunea Creștin-Socială, lansați oficial în campanie - VIDEO
21:00
„Locul Moldovei este în UE”: Marta Kos, în vizită la Chișinău, aduce noi asigurări privind integrarea europeană - VIDEO # ProTV.md
„Locul Moldovei este în UE”: Marta Kos, în vizită la Chișinău, aduce noi asigurări privind integrarea europeană - VIDEO
21:00
Este zi de doliu în Portugalia. 17 oameni au murit și alți 20 au fost răniți, după ce faimosul funicular galben din Lisabona a deraiat și s-a lovit de o clădire - VIDEO # ProTV.md
Este zi de doliu în Portugalia. 17 oameni au murit și alți 20 au fost răniți, după ce faimosul funicular galben din Lisabona a deraiat și s-a lovit de o clădire - VIDEO
20:40
La Răzeni, solidaritatea are gust de mâncare caldă: Tineri cu nevoi speciale gătesc zilnic pentru sute de bătrâni singuri - VIDEO # ProTV.md
La Răzeni, solidaritatea are gust de mâncare caldă: Tineri cu nevoi speciale gătesc zilnic pentru sute de bătrâni singuri - VIDEO
Acum 2 ore
20:20
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău - VIDEO
20:20
Trump: Putin și Zelenski nu sunt pregătiți să încheie pacea. UE promite sprijin militar suplimentar pentru Ucraina - VIDEO # ProTV.md
Trump: Putin și Zelenski nu sunt pregătiți să încheie pacea. UE promite sprijin militar suplimentar pentru Ucraina - VIDEO
20:00
Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” - VIDEO # ProTV.md
Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” - VIDEO
20:00
Doliu în lumea modei: A murit Giorgio Armani, legenda eleganței italiene. Acesta avea 91 de ani - VIDEO # ProTV.md
Doliu în lumea modei: A murit Giorgio Armani, legenda eleganței italiene. Acesta avea 91 de ani - VIDEO
20:00
Tensiuni la summitul de la Paris: Rusia respinge prezența trupelor străine, iar SUA nu confirmă încă rolul în garanțiile de securitate pentru Ucraina - VIDEO # ProTV.md
Tensiuni la summitul de la Paris: Rusia respinge prezența trupelor străine, iar SUA nu confirmă încă rolul în garanțiile de securitate pentru Ucraina - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.09.2025
19:50
Fum dens și flăcări puternice au cuprins o cafenea din capitală. La fața locului au intervenit 6 echipe de pompieri. Momentul deflagrației, surprins de martori - VIDEO # ProTV.md
Fum dens și flăcări puternice au cuprins o cafenea din capitală. La fața locului au intervenit 6 echipe de pompieri. Momentul deflagrației, surprins de martori - VIDEO
19:40
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului „Noua Opțiune Istorică” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie - VIDEO # ProTV.md
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului „Noua Opțiune Istorică” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie - VIDEO
Acum 4 ore
19:20
Perioada de admitere la unele universități continuă: Cei care nu au fost înmatriculați în cadrul turului I și II de admitere la universități, dar doresc să-și facă studiile în Moldova, mai au o șansă - VIDEO # ProTV.md
Perioada de admitere la unele universități continuă: Cei care nu au fost înmatriculați în cadrul turului I și II de admitere la universități, dar doresc să-și facă studiile în Moldova, mai au o șansă - VIDEO
19:20
Ucraina obține susținere amplă pentru garanțiile de securitate, inclusiv din partea SUA. 26 de țări „prezente la sol, pe mare sau în aer” # ProTV.md
Ucraina obține susținere amplă pentru garanțiile de securitate, inclusiv din partea SUA. 26 de țări „prezente la sol, pe mare sau în aer”
19:10
Președintele Consiliului European: „UE va deschide oficial procedura de aderare cu Moldova după alegeri parlamentare” - VIDEO # ProTV.md
Președintele Consiliului European: „UE va deschide oficial procedura de aderare cu Moldova după alegeri parlamentare” - VIDEO
19:10
România donează 80.000 de cărți în valoare de 700.000 de euro bibliotecilor din Moldova. Ministrul Culturii: „Este o investiție în viitor” - VIDEO # ProTV.md
România donează 80.000 de cărți în valoare de 700.000 de euro bibliotecilor din Moldova. Ministrul Culturii: „Este o investiție în viitor” - VIDEO
18:30
CEC pierde în instanță: Curtea Supremă obligă reexaminarea cererii partidului „Moldova Mare” / DOC # ProTV.md
CEC pierde în instanță: Curtea Supremă obligă reexaminarea cererii partidului „Moldova Mare” / DOC
18:10
Bani, tehnică IT, carduri bancare și documente, confiscate în nordul țării: Poliția investighează finanțarea ilegală a protestelor. Două persoane au fost reținute – VIDEO # ProTV.md
Bani, tehnică IT, carduri bancare și documente, confiscate în nordul țării: Poliția investighează finanțarea ilegală a protestelor. Două persoane au fost reținute – VIDEO
18:00
Bani în valută națională și străină, dispozitive electronice, carduri bancare și documente, confiscate de poliție în urma celor peste 40 de percheziții din nordul țării. Două persoane, reținute – VIDEO # ProTV.md
Bani în valută națională și străină, dispozitive electronice, carduri bancare și documente, confiscate de poliție în urma celor peste 40 de percheziții din nordul țării. Două persoane, reținute – VIDEO
17:50
Accident grav în stânga Nistrului. Un tânăr a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce motocicleta sa a fost lovită de un automobil - FOTO # ProTV.md
Accident grav în stânga Nistrului. Un tânăr a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce motocicleta sa a fost lovită de un automobil - FOTO
17:50
Războiul din Ucraina: Europenii discută cu Trump despre cum să crească presiunea asupra Rusiei # ProTV.md
Războiul din Ucraina: Europenii discută cu Trump despre cum să crească presiunea asupra Rusiei
Acum 6 ore
17:10
Președintele României după reuniunea Coaliției Voinței: Sprijinul constant pentru Republica Moldova și pentru parcursul său democratic și european este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre # ProTV.md
Președintele României după reuniunea Coaliției Voinței: Sprijinul constant pentru Republica Moldova și pentru parcursul său democratic și european este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre
17:00
Operațiune masivă în nordul țării: peste 40 de percheziții în dosarul coruperii alegătorilor și finanțării ilegale a partidelor. Două persoane, reținute - VIDEO # ProTV.md
Operațiune masivă în nordul țării: peste 40 de percheziții în dosarul coruperii alegătorilor și finanțării ilegale a partidelor. Două persoane, reținute - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 04.09.2025
16:50
Parlamentul, în alertă: Pompierii IGSU au intervenit prompt după ce s-a declanșat alarma de incendiu din cauza unui scurtcircuit la ascensor - FOTO # ProTV.md
Parlamentul, în alertă: Pompierii IGSU au intervenit prompt după ce s-a declanșat alarma de incendiu din cauza unui scurtcircuit la ascensor - FOTO
16:50
Doi șoferi prinși sub influența drogurilor în Chișinău: mașinile au fost ridicate, iar pe numele acestora au fost deschise dosare penale - FOTO # ProTV.md
Doi șoferi prinși sub influența drogurilor în Chișinău: mașinile au fost ridicate, iar pe numele acestora au fost deschise dosare penale - FOTO
16:40
Doliu în lumea modei: A murit Giorgio Armani, legenda eleganței italiene. Acesta avea 91 de ani # ProTV.md
Doliu în lumea modei: A murit Giorgio Armani, legenda eleganței italiene. Acesta avea 91 de ani
16:30
„Laborator” de droguri într-o casă din Cahul: Poliția a ridicat substanțe de 200.000 de lei. Ce au mai găsit oamenii legii în locuința suspectului – VIDEO # ProTV.md
„Laborator” de droguri într-o casă din Cahul: Poliția a ridicat substanțe de 200.000 de lei. Ce au mai găsit oamenii legii în locuința suspectului – VIDEO
16:20
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău # ProTV.md
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău
16:00
Oligarhul fugar, Ilan Șor - prezent la o ședință online cu președintele rus, Vladimir Putin: I-ar fi prezentat un raport - VIDEO # ProTV.md
Oligarhul fugar, Ilan Șor - prezent la o ședință online cu președintele rus, Vladimir Putin: I-ar fi prezentat un raport - VIDEO
16:00
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
Acum 8 ore
15:30
UE acordă Moldovei fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro. Ursula von der Leyen: „Mă bucur să constat progrese constante în reformele din domenii esențiale” # ProTV.md
UE acordă Moldovei fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro. Ursula von der Leyen: „Mă bucur să constat progrese constante în reformele din domenii esențiale”
14:50
Drapelele portugheze și ale UE, arborate în bernă la Parlamentul European după accidentul de funicular din Lisabona # ProTV.md
Drapelele portugheze și ale UE, arborate în bernă la Parlamentul European după accidentul de funicular din Lisabona
14:40
Schimbări în sistematizarea traficului din capitală. Ce modificări au fost făcute pe unele străzi pentru a evita formarea ambuteiajelor - VIDEO # ProTV.md
Schimbări în sistematizarea traficului din capitală. Ce modificări au fost făcute pe unele străzi pentru a evita formarea ambuteiajelor - VIDEO
14:20
Polonia anunță că două drone i-au încălcat spațiul aerian, dar au ales să nu le doboare
14:00
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează lansa șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău # ProTV.md
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează lansa șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău
13:50
Perioada de admitere la unele universități continuă: Cei care nu au fost înmatriculați în cadrul turului I și II de admitere la universități, dar doresc să-și facă studiile în Moldova, mai au o șansă # ProTV.md
Perioada de admitere la unele universități continuă: Cei care nu au fost înmatriculați în cadrul turului I și II de admitere la universități, dar doresc să-și facă studiile în Moldova, mai au o șansă
Acum 12 ore
13:30
Cum a reușit parada de forță a Chinei să scoată la iveală punctele slabe ale strategiei comerciale a lui Trump # ProTV.md
Cum a reușit parada de forță a Chinei să scoată la iveală punctele slabe ale strategiei comerciale a lui Trump
13:30
Echipa lui Kim Jong Un a curățat toate amprentele lăsate de dictatorul nord-coreean în China. Măsuri uluitoare de precauție # ProTV.md
Echipa lui Kim Jong Un a curățat toate amprentele lăsate de dictatorul nord-coreean în China. Măsuri uluitoare de precauție
13:30
Percheziții în Moldova și Ucraina. Trei ucraineni, reținuți după ce ar fi obținut ilegal sume de bani prin scheme de escrocherie. Poliția a publicat convorbirile telefonice - VIDEO # ProTV.md
Percheziții în Moldova și Ucraina. Trei ucraineni, reținuți după ce ar fi obținut ilegal sume de bani prin scheme de escrocherie. Poliția a publicat convorbirile telefonice - VIDEO
13:20
Tinerii care l-au bătut pe un belgian de Ziua Independenței și l-au lăsat să zacă în centrul capitalei, s-au predat poliției # ProTV.md
Tinerii care l-au bătut pe un belgian de Ziua Independenței și l-au lăsat să zacă în centrul capitalei, s-au predat poliției
13:10
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 17. Zi de doliu național în Portugalia - VIDEO # ProTV.md
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 17. Zi de doliu național în Portugalia - VIDEO
13:00
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 17. Zi de doliu național în Portugalia # ProTV.md
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 17. Zi de doliu național în Portugalia
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 04.09.2025
12:30
Președintele Consiliului European: „UE va deschide oficial procedura de aderare cu Moldova după alegeri parlamentare” # ProTV.md
Președintele Consiliului European: „UE va deschide oficial procedura de aderare cu Moldova după alegeri parlamentare”
12:00
Fostul deputat, Constantin Țuțu, nu a ajuns la Chișinău. Ce s-ar fi întâmplat
12:00
„Ceva se va întâmpla”. Anunț de ultimă oră al lui Donald Trump privind negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina # ProTV.md
„Ceva se va întâmpla”. Anunț de ultimă oră al lui Donald Trump privind negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina
11:50
Marta Kos, la Chișinău: „Se văd progresele rapide pe drumul spre aderarea la UE.” Ce i-a mai spus Maiei Sandu - FOTO # ProTV.md
Marta Kos, la Chișinău: „Se văd progresele rapide pe drumul spre aderarea la UE.” Ce i-a mai spus Maiei Sandu - FOTO
11:50
Sunt sau nu cetățeni moldoveni printre victime în urma accidentului tragic de la Lisabona? Precizările MAE # ProTV.md
Sunt sau nu cetățeni moldoveni printre victime în urma accidentului tragic de la Lisabona? Precizările MAE
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.