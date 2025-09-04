„Laborator” de droguri într-o casă din Cahul: Poliția a ridicat substanțe de 200.000 de lei. Ce au mai găsit oamenii legii în locuința suspectului – VIDEO

ProTV.md, 4 septembrie 2025 16:30

„Laborator” de droguri într-o casă din Cahul: Poliția a ridicat substanțe de 200.000 de lei. Ce au mai găsit oamenii legii în locuința suspectului – VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
16:50
Parlamentul, în alertă: Pompierii IGSU au intervenit prompt după ce s-a declanșat alarma de incendiu din cauza unui scurtcircuit la ascensor - FOTO ProTV.md
Parlamentul, în alertă: Pompierii IGSU au intervenit prompt după ce s-a declanșat alarma de incendiu din cauza unui scurtcircuit la ascensor - FOTO
16:50
Doi șoferi prinși sub influența drogurilor în Chișinău: mașinile au fost ridicate, iar pe numele acestora au fost deschise dosare penale - FOTO ProTV.md
Doi șoferi prinși sub influența drogurilor în Chișinău: mașinile au fost ridicate, iar pe numele acestora au fost deschise dosare penale - FOTO
Acum 15 minute
16:40
Doliu în lumea modei: A murit Giorgio Armani, legenda eleganței italiene. Acesta avea 91 de ani ProTV.md
Doliu în lumea modei: A murit Giorgio Armani, legenda eleganței italiene. Acesta avea 91 de ani
Acum 30 minute
16:30
„Laborator” de droguri într-o casă din Cahul: Poliția a ridicat substanțe de 200.000 de lei. Ce au mai găsit oamenii legii în locuința suspectului – VIDEO ProTV.md
„Laborator” de droguri într-o casă din Cahul: Poliția a ridicat substanțe de 200.000 de lei. Ce au mai găsit oamenii legii în locuința suspectului – VIDEO
Acum o oră
16:20
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău ProTV.md
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău
16:00
Oligarhul fugar, Ilan Șor - prezent la o ședință online cu președintele rus, Vladimir Putin: I-ar fi prezentat un raport - VIDEO ProTV.md
Oligarhul fugar, Ilan Șor - prezent la o ședință online cu președintele rus, Vladimir Putin: I-ar fi prezentat un raport - VIDEO
16:00
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO ProTV.md
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
Acum 2 ore
15:30
UE acordă Moldovei fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro. Ursula von der Leyen: „Mă bucur să constat progrese constante în reformele din domenii esențiale” ProTV.md
UE acordă Moldovei fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro. Ursula von der Leyen: „Mă bucur să constat progrese constante în reformele din domenii esențiale”
Acum 4 ore
14:50
Drapelele portugheze și ale UE, arborate în bernă la Parlamentul European după accidentul de funicular din Lisabona ProTV.md
Drapelele portugheze și ale UE, arborate în bernă la Parlamentul European după accidentul de funicular din Lisabona
14:40
Schimbări în sistematizarea traficului din capitală. Ce modificări au fost făcute pe unele străzi pentru a evita formarea ambuteiajelor - VIDEO ProTV.md
Schimbări în sistematizarea traficului din capitală. Ce modificări au fost făcute pe unele străzi pentru a evita formarea ambuteiajelor - VIDEO
14:20
Polonia anunță că două drone i-au încălcat spațiul aerian, dar au ales să nu le doboare ProTV.md
Polonia anunță că două drone i-au încălcat spațiul aerian, dar au ales să nu le doboare
14:00
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează lansa șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău ProTV.md
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează lansa șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău
13:50
Perioada de admitere la unele universități continuă: Cei care nu au fost înmatriculați în cadrul turului I și II de admitere la universități, dar doresc să-și facă studiile în Moldova, mai au o șansă ProTV.md
Perioada de admitere la unele universități continuă: Cei care nu au fost înmatriculați în cadrul turului I și II de admitere la universități, dar doresc să-și facă studiile în Moldova, mai au o șansă
13:30
Cum a reușit parada de forță a Chinei să scoată la iveală punctele slabe ale strategiei comerciale a lui Trump ProTV.md
Cum a reușit parada de forță a Chinei să scoată la iveală punctele slabe ale strategiei comerciale a lui Trump
13:30
Echipa lui Kim Jong Un a curățat toate amprentele lăsate de dictatorul nord-coreean în China. Măsuri uluitoare de precauție ProTV.md
Echipa lui Kim Jong Un a curățat toate amprentele lăsate de dictatorul nord-coreean în China. Măsuri uluitoare de precauție
13:30
Percheziții în Moldova și Ucraina. Trei ucraineni, reținuți după ce ar fi obținut ilegal sume de bani prin scheme de escrocherie. Poliția a publicat convorbirile telefonice - VIDEO ProTV.md
Percheziții în Moldova și Ucraina. Trei ucraineni, reținuți după ce ar fi obținut ilegal sume de bani prin scheme de escrocherie. Poliția a publicat convorbirile telefonice - VIDEO
13:20
Tinerii care l-au bătut pe un belgian de Ziua Independenței și l-au lăsat să zacă în centrul capitalei, s-au predat poliției ProTV.md
Tinerii care l-au bătut pe un belgian de Ziua Independenței și l-au lăsat să zacă în centrul capitalei, s-au predat poliției
13:10
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 17. Zi de doliu național în Portugalia - VIDEO ProTV.md
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 17. Zi de doliu național în Portugalia - VIDEO
13:00
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 17. Zi de doliu național în Portugalia ProTV.md
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 17. Zi de doliu național în Portugalia
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 04.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 04.09.2025
Acum 6 ore
12:30
Președintele Consiliului European: „UE va deschide oficial procedura de aderare cu Moldova după alegeri parlamentare” ProTV.md
Președintele Consiliului European: „UE va deschide oficial procedura de aderare cu Moldova după alegeri parlamentare”
12:00
Fostul deputat, Constantin Țuțu, nu a ajuns la Chișinău. Ce s-ar fi întâmplat ProTV.md
Fostul deputat, Constantin Țuțu, nu a ajuns la Chișinău. Ce s-ar fi întâmplat
12:00
„Ceva se va întâmpla”. Anunț de ultimă oră al lui Donald Trump privind negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina ProTV.md
„Ceva se va întâmpla”. Anunț de ultimă oră al lui Donald Trump privind negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina
11:50
Marta Kos, la Chișinău: „Se văd progresele rapide pe drumul spre aderarea la UE.” Ce i-a mai spus Maiei Sandu - FOTO ProTV.md
Marta Kos, la Chișinău: „Se văd progresele rapide pe drumul spre aderarea la UE.” Ce i-a mai spus Maiei Sandu - FOTO
11:50
Sunt sau nu cetățeni moldoveni printre victime în urma accidentului tragic de la Lisabona? Precizările MAE ProTV.md
Sunt sau nu cetățeni moldoveni printre victime în urma accidentului tragic de la Lisabona? Precizările MAE
11:40
O moldoveancă care lucra în Italia ca îngrijitoare a unei vârstnice cu dizabilități - plasată în arest. Ar fi umilit, bătut și jefuit bătrâna. Ce a făcut aceasta când au sosit carabinierii ProTV.md
O moldoveancă care lucra în Italia ca îngrijitoare a unei vârstnice cu dizabilități - plasată în arest. Ar fi umilit, bătut și jefuit bătrâna. Ce a făcut aceasta când au sosit carabinierii
11:30
Percheziții la Strășeni: O companie - suspectată de încălcarea regimului de executare a construcțiilor. CNA vine cu detalii ProTV.md
Percheziții la Strășeni: O companie - suspectată de încălcarea regimului de executare a construcțiilor. CNA vine cu detalii
11:30
Un automobil, transformat într-un boț de fiare, după ce s-a ciocnit cu o mașină pe o șosea din stânga Nistrului. Două persoane, în stare gravă la spital. Imagini de la locul accidentului ProTV.md
Un automobil, transformat într-un boț de fiare, după ce s-a ciocnit cu o mașină pe o șosea din stânga Nistrului. Două persoane, în stare gravă la spital. Imagini de la locul accidentului
11:20
A lăsat halatul alb pentru lumea poveștilor! După mai bine de un deceniu în medicină, Inesa Tăutu a fondat o editură pentru copii - VIDEO ProTV.md
A lăsat halatul alb pentru lumea poveștilor! După mai bine de un deceniu în medicină, Inesa Tăutu a fondat o editură pentru copii - VIDEO
11:20
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
11:00
Șoferul ar fi adormit la volan. Detalii despre teribilul accident din România, în care trei moldoveni și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz ProTV.md
Șoferul ar fi adormit la volan. Detalii despre teribilul accident din România, în care trei moldoveni și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz
Acum 8 ore
10:30
CFR Cluj a reușit cel mai spectaculos transfer al verii! Kurt Zouma, prezentat oficial în Gruia ProTV.md
CFR Cluj a reușit cel mai spectaculos transfer al verii! Kurt Zouma, prezentat oficial în Gruia
10:20
Scaloni a plâns la conferința de presă a naționalei Argentinei ProTV.md
Scaloni a plâns la conferința de presă a naționalei Argentinei
10:20
Amanda Anisimova și-a luat revanșa, a învins-o pe Swiatek și s-a calificat în semifinale la US Open! Din 2002 n-am mai asistat la așa ceva ProTV.md
Amanda Anisimova și-a luat revanșa, a învins-o pe Swiatek și s-a calificat în semifinale la US Open! Din 2002 n-am mai asistat la așa ceva
10:10
300 de animale - salvate de pompieri, după ce locul unde erau adăpostite a luat foc, la Rîșcani. Imagini de la locul incendiului - FOTO ProTV.md
300 de animale - salvate de pompieri, după ce locul unde erau adăpostite a luat foc, la Rîșcani. Imagini de la locul incendiului - FOTO
10:10
Naomi Osaka, în semifinale la US Open! Nipona, performanță rară, bifată doar de alte două jucătoare în Era Open ProTV.md
Naomi Osaka, în semifinale la US Open! Nipona, performanță rară, bifată doar de alte două jucătoare în Era Open
10:00
Sinner domină complet! Musetti nu a avut nicio șansă în sfertul de la US Open ProTV.md
Sinner domină complet! Musetti nu a avut nicio șansă în sfertul de la US Open
09:40
Percheziții în nordul țării în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani - VIDEO ProTV.md
Percheziții în nordul țării în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani - VIDEO
09:30
Accident în capitală. Circulația mai multor troleibuze este afectată. Rutele vizate ProTV.md
Accident în capitală. Circulația mai multor troleibuze este afectată. Rutele vizate
09:30
Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” - zdg.md ProTV.md
Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” - zdg.md
09:10
Asociația Eco-Răzeni, un spațiu ce oferă un loc de muncă persoanelor cu nevoi speciale, grijă bătrânilor și mai ales, menține un antreprenoriat social. Află parcursul lor, astăzi, la știrile de la ora 20.00 - VIDEO ProTV.md
Asociația Eco-Răzeni, un spațiu ce oferă un loc de muncă persoanelor cu nevoi speciale, grijă bătrânilor și mai ales, menține un antreprenoriat social. Află parcursul lor, astăzi, la știrile de la ora 20.00 - VIDEO
09:10
Moldovenii pot călători în Emiratele Arabe Unite fără viză: A intrat în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre cele două state ProTV.md
Moldovenii pot călători în Emiratele Arabe Unite fără viză: A intrat în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre cele două state
09:00
Barça Mobile aduce în atenția publicului din Republica Moldova serviciul Global Travel eSIM, o soluție modernă de conectivitate mobilă disponibilă în peste 170 de țări ProTV.md
Barça Mobile aduce în atenția publicului din Republica Moldova serviciul Global Travel eSIM, o soluție modernă de conectivitate mobilă disponibilă în peste 170 de țări
Acum 12 ore
08:40
Lisabona, în stare de șoc după prăbușirea funicularului, soldată cu 15 morți ProTV.md
Lisabona, în stare de șoc după prăbușirea funicularului, soldată cu 15 morți
08:20
Zeci de lideri discută joi cu Zelenski despre garanțiile de securitate pentru Ucraina ProTV.md
Zeci de lideri discută joi cu Zelenski despre garanțiile de securitate pentru Ucraina
08:20
După Ucraina, ar putea urma Azerbaidjanul. Gestul tensionat al lui Putin reaprinde scenariul unui nou conflict ProTV.md
După Ucraina, ar putea urma Azerbaidjanul. Gestul tensionat al lui Putin reaprinde scenariul unui nou conflict
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 4 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 4 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
22:40
Macron, Zelenski și liderii europeni vor discuta cu Trump joi, după summitul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina ProTV.md
Macron, Zelenski și liderii europeni vor discuta cu Trump joi, după summitul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
22:20
Donald Trump, avertisment pentru Putin: „Ceva se va întâmpla”. Liderul american este dispus să trimită mai mulți soldați într-o țară vecină Rusiei ProTV.md
Donald Trump, avertisment pentru Putin: „Ceva se va întâmpla”. Liderul american este dispus să trimită mai mulți soldați într-o țară vecină Rusiei
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.