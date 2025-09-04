„Laborator” de droguri într-o casă din Cahul: Poliția a ridicat substanțe de 200.000 de lei. Ce au mai găsit oamenii legii în locuința suspectului – VIDEO
ProTV.md, 4 septembrie 2025 16:30
„Laborator” de droguri într-o casă din Cahul: Poliția a ridicat substanțe de 200.000 de lei. Ce au mai găsit oamenii legii în locuința suspectului – VIDEO
Acum 5 minute
16:50
Parlamentul, în alertă: Pompierii IGSU au intervenit prompt după ce s-a declanșat alarma de incendiu din cauza unui scurtcircuit la ascensor - FOTO
16:50
Doi șoferi prinși sub influența drogurilor în Chișinău: mașinile au fost ridicate, iar pe numele acestora au fost deschise dosare penale - FOTO
Acum 15 minute
16:40
Doliu în lumea modei: A murit Giorgio Armani, legenda eleganței italiene. Acesta avea 91 de ani
Acum 30 minute
16:30
„Laborator” de droguri într-o casă din Cahul: Poliția a ridicat substanțe de 200.000 de lei. Ce au mai găsit oamenii legii în locuința suspectului – VIDEO
Acum o oră
16:20
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău
16:00
Oligarhul fugar, Ilan Șor - prezent la o ședință online cu președintele rus, Vladimir Putin: I-ar fi prezentat un raport - VIDEO
16:00
Cod GALBEN: Pericol de incendii. Anunțul făcut de meteorologi - FOTO
Acum 2 ore
15:30
UE acordă Moldovei fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro. Ursula von der Leyen: „Mă bucur să constat progrese constante în reformele din domenii esențiale”
Acum 4 ore
14:50
Drapelele portugheze și ale UE, arborate în bernă la Parlamentul European după accidentul de funicular din Lisabona
14:40
Schimbări în sistematizarea traficului din capitală. Ce modificări au fost făcute pe unele străzi pentru a evita formarea ambuteiajelor - VIDEO
14:20
Polonia anunță că două drone i-au încălcat spațiul aerian, dar au ales să nu le doboare
14:00
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează lansa șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău
13:50
Perioada de admitere la unele universități continuă: Cei care nu au fost înmatriculați în cadrul turului I și II de admitere la universități, dar doresc să-și facă studiile în Moldova, mai au o șansă
13:30
Cum a reușit parada de forță a Chinei să scoată la iveală punctele slabe ale strategiei comerciale a lui Trump
13:30
Echipa lui Kim Jong Un a curățat toate amprentele lăsate de dictatorul nord-coreean în China. Măsuri uluitoare de precauție
13:30
Percheziții în Moldova și Ucraina. Trei ucraineni, reținuți după ce ar fi obținut ilegal sume de bani prin scheme de escrocherie. Poliția a publicat convorbirile telefonice - VIDEO
13:20
Tinerii care l-au bătut pe un belgian de Ziua Independenței și l-au lăsat să zacă în centrul capitalei, s-au predat poliției
13:10
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 17. Zi de doliu național în Portugalia - VIDEO
13:00
Bilanțul morților în tragedia funicularului Gloria din Lisabona a crescut la 17. Zi de doliu național în Portugalia
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 04.09.2025
Acum 6 ore
12:30
Președintele Consiliului European: „UE va deschide oficial procedura de aderare cu Moldova după alegeri parlamentare”
12:00
Fostul deputat, Constantin Țuțu, nu a ajuns la Chișinău. Ce s-ar fi întâmplat
12:00
„Ceva se va întâmpla”. Anunț de ultimă oră al lui Donald Trump privind negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina
11:50
Marta Kos, la Chișinău: „Se văd progresele rapide pe drumul spre aderarea la UE.” Ce i-a mai spus Maiei Sandu - FOTO
11:50
Sunt sau nu cetățeni moldoveni printre victime în urma accidentului tragic de la Lisabona? Precizările MAE
11:40
O moldoveancă care lucra în Italia ca îngrijitoare a unei vârstnice cu dizabilități - plasată în arest. Ar fi umilit, bătut și jefuit bătrâna. Ce a făcut aceasta când au sosit carabinierii
11:30
Percheziții la Strășeni: O companie - suspectată de încălcarea regimului de executare a construcțiilor. CNA vine cu detalii
11:30
Un automobil, transformat într-un boț de fiare, după ce s-a ciocnit cu o mașină pe o șosea din stânga Nistrului. Două persoane, în stare gravă la spital. Imagini de la locul accidentului
11:20
A lăsat halatul alb pentru lumea poveștilor! După mai bine de un deceniu în medicină, Inesa Tăutu a fondat o editură pentru copii - VIDEO
11:20
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
11:00
Șoferul ar fi adormit la volan. Detalii despre teribilul accident din România, în care trei moldoveni și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un microbuz
Acum 8 ore
10:30
CFR Cluj a reușit cel mai spectaculos transfer al verii! Kurt Zouma, prezentat oficial în Gruia
10:20
Scaloni a plâns la conferința de presă a naționalei Argentinei
10:20
Amanda Anisimova și-a luat revanșa, a învins-o pe Swiatek și s-a calificat în semifinale la US Open! Din 2002 n-am mai asistat la așa ceva
10:10
300 de animale - salvate de pompieri, după ce locul unde erau adăpostite a luat foc, la Rîșcani. Imagini de la locul incendiului - FOTO
10:10
Naomi Osaka, în semifinale la US Open! Nipona, performanță rară, bifată doar de alte două jucătoare în Era Open
10:00
Sinner domină complet! Musetti nu a avut nicio șansă în sfertul de la US Open
09:40
Percheziții în nordul țării în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani - VIDEO
09:30
Accident în capitală. Circulația mai multor troleibuze este afectată. Rutele vizate
09:30
Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” - zdg.md
09:10
Asociația Eco-Răzeni, un spațiu ce oferă un loc de muncă persoanelor cu nevoi speciale, grijă bătrânilor și mai ales, menține un antreprenoriat social. Află parcursul lor, astăzi, la știrile de la ora 20.00 - VIDEO
09:10
Moldovenii pot călători în Emiratele Arabe Unite fără viză: A intrat în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre cele două state
09:00
Barça Mobile aduce în atenția publicului din Republica Moldova serviciul Global Travel eSIM, o soluție modernă de conectivitate mobilă disponibilă în peste 170 de țări
Acum 12 ore
08:40
Lisabona, în stare de șoc după prăbușirea funicularului, soldată cu 15 morți
08:20
Zeci de lideri discută joi cu Zelenski despre garanțiile de securitate pentru Ucraina
08:20
După Ucraina, ar putea urma Azerbaidjanul. Gestul tensionat al lui Putin reaprinde scenariul unui nou conflict
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 4 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
22:40
Macron, Zelenski și liderii europeni vor discuta cu Trump joi, după summitul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
22:20
Donald Trump, avertisment pentru Putin: „Ceva se va întâmpla”. Liderul american este dispus să trimită mai mulți soldați într-o țară vecină Rusiei
