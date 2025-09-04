80.000 de Cărți în Limba Română, Donate Bibliotecilor Publice. Evenimentele pe care le poți urmări în direct pe RLIVE
Realitatea.md, 4 septembrie 2025 08:50
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 4 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:30 Lansarea studiului „Evaluarea gradului de alfabetizare media în Republica Moldova" de Consiliul Europei și Consiliul Audiovizualului 10:30 Prioritățile strategice ale sistemului afacerilor interne – angajament pentru integrare europeană 11:00 Ceremonia de donație a 80.000 de volume în limba […]
Acum 10 minute
09:00
Limuzina blindată a lui Putin i-a impresionat pe ceilalți dictatori în China: cât costă modelul Aurus Senat # Realitatea.md
Călătoriile lui Vladimir Putin cu impozantul Senat Aurus blindat, alături de lideri precum premierul Indiei și cel al Coreei de Nord, i-au oferit președintelui rus un cadru perfect pentru a consolida relațiile bilaterale, scriu The New York Times și The Economic Times. La summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (SCO), desfășurat la Tianjin, China, […]
09:00
Viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina, discutate la summitul internațional de la Paris # Realitatea.md
Pe 4 septembrie 2025, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer vor co-prezida, la Palatul Elysée, o reuniune a „Coaliției de voință", formată din țările care sprijină militar Ucraina. La eveniment va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar președintele român Nicușor Dan se va alătura prin videoconferință, începând cu ora 11:30, conform […]
Acum 30 minute
08:50
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 4 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:30 Lansarea studiului „Evaluarea gradului de alfabetizare media în Republica Moldova" de Consiliul Europei și Consiliul Audiovizualului 10:30 Prioritățile strategice ale sistemului afacerilor interne – angajament pentru integrare europeană 11:00 Ceremonia de donație a 80.000 de volume în limba […]
Acum o oră
08:30
Vremea rămâne caldă pe 4 septembrie, cu cer senin și fără precipitații, potrivit meteorologilor. Temperaturile diurne vor urca până la +33°C, iar noaptea vor coborî până la +15°C. În nordul țării, maximele vor atinge +31°C, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de +15°C. În centrul țării, se vor înregistra temperaturi de până […]
08:10
Rusia denunță garanțiile de securitate cerute de Ucraina. Maria Zakharova: O amenințare pentru Europa # Realitatea.md
Rusia a criticat joi cererile Ucrainei privind garanțiile de securitate, calificându-le drept „amenințări periculoase pentru continentul european". Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a reiterat poziția Moscovei, afirmând că solicitările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski sunt „complet inacceptabile". Aceste garanții urmau să fie discutate în aceeași zi în cadrul unei reuniuni a […]
Acum 2 ore
08:00
Vladimir Putin, despre o eventuală întâlnire cu Volodimir Zelenski: „Dacă e pregătit, să vină la Moscova” # Realitatea.md
După vizita oficială în China, Vladimir Putin a revenit la retorica „disponibilității" pentru dialog. În cadrul unei conferințe de presă, liderul de la Kremlin a afirmat că este „gata" să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, dar doar dacă acesta va veni la Moscova. „Dacă Zelenski e pregătit, să vină. Întâlnirea va avea loc", a declarat […]
07:40
Zi de doliu național în Portugalia după un accident feroviar devastator: 15 vieți pierdute # Realitatea.md
Cel puţin 15 persoane şi-au pierdut viaţa miercuri în Lisabona, după ce celebrul funicular Gloria a deraiat şi s-a prăbuşit într-o zonă centrală a oraşului. În urma accidentului, Guvernul Portugaliei a declarat joi zi de doliu naţional. Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă a confirmat că printre victime se află şi cetăţeni străini, […]
07:20
Discuții la Rlive: Cererea pentru meserii practice crește odată cu dezvoltarea socio-economică a țării # Realitatea.md
Interesul pentru învățământul profesional tehnic este în creștere, pe măsură ce piața muncii cere tot mai mulți muncitori și specialiști calificați. Invitatele emisiunii „Consens Național" de la Rlive TV au subliniat că, în ultimii ani, au fost făcute investiții importante în sistem și au fost modernizate programele de studii. Printre cele mai solicitate calificări în acest […]
07:10
VIDEO Zeci de percheziții în nordul țării într-un dosar de corupere electorală și spălare de bani # Realitatea.md
La primele ore ale dimineții, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și trupele speciale BPDS „Fulger", au desfășurat o amplă operațiune în nordul Republicii Moldova. În total, au fost efectuate peste 40 de percheziții în cadrul unei anchete penale ce vizează fapte grave de corupere electorală, finanțare ilegală a formațiunilor politice și […]
Acum 4 ore
06:20
Guvernul Cehiei aprobă achiziția a 44 de tancuri Leopard 2A8 din Germania, într-un acord de 1,6 miliarde de dolari # Realitatea.md
Guvernul ceh a aprobat miercuri un plan propus de Ministerul Apărării pentru achiziționarea a 44 de tancuri Leopard 2A8 din Germania, în cadrul unui amplu program de modernizare a forțelor armate, pe fondul conflictului militar declanșat de Rusia în Ucraina. Ministrul Apărării, Jana Černochová, a anunțat că valoarea contractului depășește 1,6 miliarde de dolari, iar […]
Acum 12 ore
23:10
VIDEO Accident de coșmar în Lisabona: celebrul funicular Gloria a deraiat. Trei morți și zeci de răniți # Realitatea.md
Cel puțin trei persoane au murit și alte aproximativ 20 au fost rănite, miercuri seară, după ce funicularul Gloria din Lisabona, unul dintre simbolurile turistice ale capitalei Portugaliei, a deraiat și s-a prăbușit în apropiere de Avenida da Liberdade, transmite adevărul.ro. Incidentul s-a produs în apropiere de Avenida da Liberdade, miercuri seară, 3 septembrie curent, […]
22:30
Opt persoane și trei organizații, sancționate de Londra pentru abuzuri asupra copiilor ucraineni # Realitatea.md
Guvernul britanic a anunţat miercuri, 3 septembrie curent, că a impus sancţiuni împotriva a opt indivizi şi trei organizaţii cu legături cu statul rus, acuzaţi că au participat la „deportarea" şi „îndoctrinarea" de copii ucraineni, informează g4media.ro. Aceste sancţiuni vizează în principal fundaţia lui Ahmat Kadîrov, „care administrează programe de reeducare pentru copii şi adolescenţi […]
22:10
Moldova și Uzbekistan lansează negocieri privind transportul de mărfuri în regim bilateral # Realitatea.md
Republica Moldova și Republica Uzbekistan au convenit asupra contingentului de autorizații pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2026. Astfel, au fost confirmate 300 autorizații pentru transport bilateral și tranzit și 60 autorizații pentru transport în/din țări terțe. Potrivit Agenției Naționale Transport Auto, în cadrul ședinței Comisiei mixte moldo-uzbece, desfășurate la Chișinău, un subiect important […]
21:40
Școala Finanțelor Moderne, ediția a V-a: tinerii jurnaliști economici, prezenți pentru prima dată # Realitatea.md
Școala Finanțelor Moderne a ajuns la cea de-a V-a ediție, adunând tineri pasionați de economie și finanțe, iar pentru prima dată, și viitori jurnaliști economici. Evenimentul a fost deschis de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, care a avut un dialog cu participanții și a subliniat rolul educației financiare. „Prin programul Școala Finanțelor Moderne […]
21:10
Atenție la acte! Agenția Servicii Publice recomandă verificarea buletinelor înainte de scrutinul parlamentar # Realitatea.md
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate. Instituția subliniază că acest demers este esențial pentru ca fiecare alegător să-și poată exercita dreptul de vot fără impedimente. Potrivit prevederilor art.78, alin. (6) din Codul electoral, votarea se efectuează în […]
20:40
A vrut să treacă pe „culoarul verde”, dar avea 250 de pachete de țigări ascunse în bagaj. Unde zbura femeia # Realitatea.md
O femeie a încercat să scoată ilegal din țară 250 de pachete de țigări nedeclarate. Cazul a fost înregistrat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău. Tentativa de transport ilicit de țigarete a fost contracarată de către polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, în timpul controlului de specialitate. „O femeie în vârstă de 44 […]
20:20
În doar 3 săptămâni de la introducerea programului non-stop la postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta, au fost înregistrate peste 17.400 de persoane și aproximativ 6.000 de mijloace de transport care au tranzitat punctul de trecere. Comparativ, în aceeași perioadă a anului trecut, prin acest post trecuseră doar 350 de persoane, ceea ce evidențiază o creștere […]
20:20
Atac cibernetic asupra rețelei „Evrazia” a lui Șor: Mai multe documente și chaturi interne, făcute publice # Realitatea.md
Organizația „Evrazia", în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor, responsabilă de mai multe proiecte de soft power și propagandă în Republica Moldova, a fost ținta unui atac cibernetic. Pe adresa redacției Deschide.MD au fost transmise mai multe informații cu documente interne, bugete lunare, dar și discuții dintr-un chat de coordonare al echipei. Printre […]
Acum 24 ore
19:40
Un studiu realizat de compania carVertical arată că Volkswagen Passat rămâne cel mai căutat model pe piața mașinilor second-hand din România, cu 4,1% din verificările efectuate pe platformă în prima jumătate a anului 2025. Pe următoarele locuri se află BMW Seria 5 (3,7%) și BMW Seria 3 (3,4%), urmate de Volkswagen Golf, Skoda Octavia și […]
19:10
Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Putin și Xi vorbind despre prelungirea vieții prin transplanturi # Realitatea.md
Miercuri, președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping au fost surprinși discutând despre transplanturi de organe și posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani. Momentul a avut loc în timpul paradei militare organizate de China pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, […]
18:30
250 de locuri de muncă noi la Strășeni. Germania deschide o fabrică de fibră de sticlă # Realitatea.md
O companie germană a deschis o fabrică de materiale din fibră de sticlă la Strășeni, o investiție de peste 20 de milioane de dolari, care aduce noi oportunități pentru oamenii din zonă. Până acum, fabrica a creat peste 250 de locuri de muncă, iar în viitorul apropiat vor fi generate încă aproximativ 200, contribuind la […]
18:20
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) își propune ca, în următorii patru ani, să stimuleze economia Republicii Moldova astfel încât veniturile populației active — salariați din mediul privat, profesori, medici, polițiști și liber-profesioniști — să se dubleze. Potrivit deputatului PAS Radu Marian, formațiunea va sprijini 25 de mii de întreprinderi prin Planul de Creștere UE, va […]
18:10
Un autocamion s-a ciocnit miercuri dimineața, 3 septembrie, cu un vehicul pe șine în localitatea Socoleni, raionul Anenii Noi. „Preliminar, un bărbat de 63 ani în timp ce conducea un autocamion de marca DAF, în momentul deplasării peste calea ferată, s-a tamponat cu vagonet condus de un bărbat de 55 ani. Ambii conducători au fost […]
18:10
Ambasada Moldovei în Irlanda, acuzată că se implică în campania electorală. Reacția Ministerului de Externe # Realitatea.md
Ambasada Republicii Moldova în Irlanda a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj informativ privind alegerile parlamentare din 28 septembrie, însă imaginea reprezentativă lăsa impresia clară că cetățenii sunt îndemnați să voteze PAS. Reacțiile nu au întârziat să apară. Deputata Olesea Stamate, fost vicepreședinte PAS, a criticat dur incidentul: „Când faci exact ce au […]
18:00
FOTO, VIDEO Președinta, la Bookfest: În vremuri grele, cartea ne ajută să luptăm pentru adevăr, moralitate, omenie # Realitatea.md
În vremuri grele, cartea ne ajută să luptăm pentru adevăr, moralitate, omenie, a transmis Maia Sandu la inaugurarea târgului Bookfest Chișinău 2025. Președinta a mulțumit autorilor care participă la ediția din acest an și a îndemnat pasionații de lectură să descopere noi titluri. Șefa statului a menționat că Bookfest a devenit deja o tradiție la […]
17:20
VIDEO Percheziții la cinci adrese din Orhei: Mai mulți bărbați și o femeie, reținuți # Realitatea.md
Polițiștii din Orhei au descins cu percheziții într-o cauză penală privind circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor și analogilor acestora, în scopul vânzării. Mai multe persoane au fost reținute pentru 72 de ore. În cadrul descinderilor, oamenii legii au găsit și ridicate droguri de tip marijuana și dispozitive artizanale destinate consumului de substanțe interzise. Patru bărbați și […]
17:00
FOTO Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină. Victima era sub influența alcoolului # Realitatea.md
Un pieton a ajuns la spital cu multiple traumatisme după ce a fost lovit luni seara, 1 septembrie, de o mașină. Accidentul rutier s-a produs în Stânga Nistrului. Victima se afla în mijlocul drumului și era în stare de ebrietate. La un moment dat, acesta s-a pornit brusc pe șosea și a ajuns sub roțile […]
16:10
În 2025, Șor a alocat peste 100 de milioane de dolari pentru finanțarea proiectelor în Moldova și CSI # Realitatea.md
În anul 2025, Ilan Șor a alocat peste 100 de milioane de dolari pentru finanțarea proiectelor sale destinate influențării tine
16:00
Îndrăgitul cântăreț de muzică populară Gabriel Nebunu își face bagajele și se mută din Moldova. Potrivit Cancan.md, artistul a anunțat despre asta în cadrul unei intervenții live pentru emisiunea „O seară perfectă” cu Anișoara Loghin la Pro TV Chișinău. Nu este vorba despre o mutare definitivă, ci despre o ședere de durată în străinătate pentru […] Articolul VIDEO Gabriel Nebunu se mută temporar din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Un șofer de 38 de ani a fost prins la volanul unui Chevrolet, conducând sub influența drogurilor. Acesta se deplasa haotic pe o stradă din sectorul Buiucani al Capitalei. Bărbatul a fost supus testului pentru consum de substanțe narcotice, iar expertiza a confirmat prezența marijuanei în organism. Pe caz a fost inițiat un proces penal, […] Articolul FOTO Pericol în sectorul Buiucani. Un șofer a fost prins drogat la volan apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
O tânără de 21 de ani a ajuns la spital după ce motocicleta pe care se afla s-a tamponat cu o Mazda condusă de o femeie de 58 de ani. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 3 septembrie, la intersecția străzilor Nicolae Titulescu și Minsk din Chișinău. La fața locului au intervenit polițiștii și medicii de […] Articolul VIDEO O motocicletă s-a lovit cu o mașină în Chișinău. O șoferiță a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Traficul aerian din Republica Moldova va fi monitorizat printr-un sistem de performanță, conform standardelor europene. Acest lucru va permite evaluarea și gestionarea zborurilor, pentru siguranța pasagerilor și calitatea serviciilor. În acest sens, astăzi, cabinetul de miniștri a avizat Regulamentul privind instituirea sistemului de performanță pentru servicii de management al traficului și de navigație aeriană, transmite […] Articolul Zborurile din Moldova vor fi monitorizate printr-un sistem de performanță european apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Ce transmite Ambasada Chinei despre participarea ex-premierilor români Năstase și Dăncilă la parada lui Jinping # Realitatea.md
Foștii premieri români Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au primit mulțumiri pentru participarea la ceremoniile organizate la Beijing pentru sărbătorirea a 80 de ani de la încheierea celui de al doilea Război Mondial. „Mulțumiri foștilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea […] Articolul Ce transmite Ambasada Chinei despre participarea ex-premierilor români Năstase și Dăncilă la parada lui Jinping apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Adjunctul procurorului general Sergiu Russu a promovat evaluarea externă. Cum a trecut audierea # Realitatea.md
Comisia de evaluare a procurorilor a stabilit că adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, corespunde criteriilor legale de integritate financiară și etică, propunând promovarea acestuia pentru evaluarea externă. Procesul de verificare a inclus analiza declarațiilor de avere și interese personale din ultimii cinci ani și examinarea altor informații relevante privind integritatea profesională. În cadrul procedurii, Comisia […] Articolul VIDEO Adjunctul procurorului general Sergiu Russu a promovat evaluarea externă. Cum a trecut audierea apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Toamna care vine poate începe la volanul mașinii tale – alege un credit auto inteligent # Realitatea.md
Toamna este anotimpul schimbărilor și al noilor începuturi. Pentru mulți, aceasta poate fi perioada perfectă pentru a investi într-un mijloc de transport confortabil și sigur. Un credit auto bine ales îți oferă șansa de a conduce mașina dorită chiar acum, fără să aștepți luni întregi pentru a strânge economiile necesare. De ce să alegi un […] Articolul Toamna care vine poate începe la volanul mașinii tale – alege un credit auto inteligent apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
VIDEO Operațiune antidrog în mai multe sectoare din Capitală. 7 persoane au ajuns pe mâna polițiștilor # Realitatea.md
Șapte persoane, implicate în deținerea și distribuirea drogurilor, au fost reținute de polițiștii din Chișinău. În sectorul Centru, un tânăr de 22 de ani a fost prins cu 50 de pachețele de droguri de tip hașiș și PVP (sare). Acesta a recunoscut că activa drept curier și ascundea drogurile în diverse locuri. Totodată, o femeie […] Articolul VIDEO Operațiune antidrog în mai multe sectoare din Capitală. 7 persoane au ajuns pe mâna polițiștilor apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Ion Ceban a susținut miercuri, 3 septembrie, o declarație publică în care a criticat guvernarea și anumite instituții media pentru modul în care au gestionat informațiile despre vizita sa recentă în Italia. Ceban afirmă că interdicția sa de a călători în străinătate are caracter politic și este menită să-i afecteze cariera politică, susținând că popularitatea […] Articolul Ion Ceban susține că guvernarea exploatează politic vizita sa în Italia apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat actualizarea drumurilor naționale și locale. Decizia vizează clarificarea denumirilor, clasificării și poziționării unor tronsoane de drum care, până în prezent, nu erau clar atribuite unei autorități sau aveau denumiri eronate, ceea ce îngreuna întreținerea lor. În urma modificărilor, drumul de legătură R15.2 M5 – R16 va fi inclus în rețeaua […] Articolul Drumurile naționale și locale de interes raional vor fi gestionate mai eficient apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Moldovenii pot intra în Israel doar cu pașaport valabil cel puțin 90 de zile și autorizație ETA-IL # Realitatea.md
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel reamintește că, în conformitate cu informațiile recepționate de la Autoritatea pentru Populație și Imigrație din Statul Israel, cetățenii Republicii Moldova care doresc să intre în Israel trebuie să dețină un pașaport care este valabil pentru cel puțin 90 de zile după data intrării în Statul Israel și, în orice […] Articolul Moldovenii pot intra în Israel doar cu pașaport valabil cel puțin 90 de zile și autorizație ETA-IL apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Marta Kos își începe vizita în Republica Moldova. Este pentru a treia oară când vine # Realitatea.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, începe astăzi, 3 septembrie, o vizită de trei zile în Republica Moldova, potrivit Delegației Uniunii Europene la Chișinău. În cadrul deplasării, aceasta va avea întrevederi cu reprezentanții guvernării, pentru a discuta despre reforme și parcursul european al țării. Pe lângă agenda politică, Marta Kos va discuta cu investitori și […] Articolul Marta Kos își începe vizita în Republica Moldova. Este pentru a treia oară când vine apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Extinderea Uniunii Europene este acceptată de 56% dintre cetățenii blocului comunitar, arată un sondaj al Comisiei Europene. Într-un sondaj paralel, realizat de executivul UE în statele-candidate și potențiale pentru aderare, Republica Moldova a înregistrat un scor de 60% pentru aderarea la Uniunea Europeană, transmite IPN. În interiorul UE, conform sondajului publicat marți, sprijinul rezidenților UE […] Articolul Sondaj UE: 56% dintre europeni susțin extinderea Uniunii Europene apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Un studiu recent realizat de psihologi evidențiază că numele unei persoane poate influența șansele de a fi angajată. Potrivit cercetării, indivizii care poartă nume cu consoane „moi”, cum ar fi Ana, Roma sau Ilie, sunt preferați de angajatori în comparație cu cei cu nume considerate „dure” ca Margarita, Gleb sau Cristina. Fenomenul este explicat prin […] Articolul Șansele de angajare depind și de numele pe care-l porți apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Tânăr din Ucraina, ucis la granița cu Moldova, în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera # Realitatea.md
La granița cu Moldova, polițiștii de frontieră au deschis focul asupra a doi bărbați care încercau să treacă ilegal frontiera. Unul dintre ei a decedat. Potrivit Direcției Regionale Sud a Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei (GPSU), pe 1 septembrie, polițiștii au observat doi bărbați care săreau peste construcțiile de protecție și se deplasau […] Articolul Tânăr din Ucraina, ucis la granița cu Moldova, în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
FOTO De Ziua Armatei Naționale, președinta Maia Sandu a felicitat militarii și a conferit distincții de stat # Realitatea.md
Astăzi, 3 septembrie, când se împlinesc 34 de ani de la crearea Armatei Naționale, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare și a conferit nouă distincții de stat unor militari și angajați civili ai Ministerului Apărării. În cadrul ceremoniei, șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru devotamentul și profesionalismul de care dau dovadă în […] Articolul FOTO De Ziua Armatei Naționale, președinta Maia Sandu a felicitat militarii și a conferit distincții de stat apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
FOTO Stresul modifică inima – în doar 10 zile de zgomot, lipsă de somn și suprasolicitare se declanșează inflamații # Realitatea.md
Un nou studiu publicat în Journal of Molecular and Cellular Cardiology arată că stresul nu afectează doar mintea, ci produce și modificări la nivel molecular în funcționarea inimii. Cercetarea a fost realizată de o echipă de oameni de știință de la UC Davis Health și oferă noi perspective asupra modului în care factorii de mediu […] Articolul FOTO Stresul modifică inima – în doar 10 zile de zgomot, lipsă de somn și suprasolicitare se declanșează inflamații apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
301 secții de votare au fost constituite pentru moldovenii aflați în străinătate. Află adresa celei mai apropiate # Realitatea.md
Pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025, în afara Republicii Moldova au fost constituite 301 secții de votare. Cele mai multe dintre ele, 75 la număr, vor funcționa în Italia. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, printre statele unde vor activa cele mai multe secții de votare se mai numără Germania, unde vor fi 36, […] Articolul 301 secții de votare au fost constituite pentru moldovenii aflați în străinătate. Află adresa celei mai apropiate apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Directorul „Energocom”, Eugeniu Buzatu, a anunțat că gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen, pentru a optimiza costurile de transport și depozitare. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice” de la TVR Moldova. Totodată, a precizat că tranziția serviciilor de facturare de la Moldovagaz la Energocom […] Articolul Gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că și-a suspendat activitatea în perioada campaniei electorale. Declarația a fost făcută miercuri, 3 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă. Întrebat de jurnaliști dacă și-a întrerupt activitatea începând cu 29 august, edilul a confirmat acest lucru. Conform legii în vigoare, candidații la parlamentare sunt obligați să-și suspende […] Articolul VIDEO Ion Ceban și-a suspendat calitatea de primar pe durata campaniei electorale apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Un minor a ajuns la spital după ce trei mașini s-au lovit grav la Glodeni. Unul dintre șoferi nu avea permis # Realitatea.md
Un minor a ajuns la spital după ce trei automobile s-au lovit marți, 2 septembrie, pe traseul Glodeni – Dușmani – Moara Domnească. La fața locului au intervenit polițiștii, pompierii și medicii de pe ambulanță. Potrivit poliției, un BMW, condus de un șofer de 34 de ani, s-a ciocnit frontal cu un Ford Transit, la volanul […] Articolul VIDEO Un minor a ajuns la spital după ce trei mașini s-au lovit grav la Glodeni. Unul dintre șoferi nu avea permis apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Servicii medicale online și rețete electronice, parte dintr-un program de digitalizare în sănătate # Realitatea.md
Un program care își propune să digitalizeze și să modernizeze sistemul medical din Republica Moldova a fost aprobat astăzi, 3 septembrie, de Cabinetul de miniștri. Este vorba despre Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030. Documentul prevede introducerea dosarului electronic de sănătate, a programărilor online, a rețetelor electronice și a serviciilor de telemedicină, […] Articolul Servicii medicale online și rețete electronice, parte dintr-un program de digitalizare în sănătate apare prima dată în Realitatea.md.
