Transfer surpriză! Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev - VIDEO

ProTV.md, 3 septembrie 2025 21:40

ProTV.md, 3 septembrie 2025 21:40

Acum 5 minute
22:10
Nu vedem vreun semn că Rusia vrea să pună capăt războiului, spune Zelenski la Paris. Ce asigurări i-a dat Macron ProTV.md
Acum 10 minute
22:00
Primul gol al sezonului în Italia, semnat de un moldovean: Andrei Murchin marchează pentru Sassuolo U17 și deschide drumul performanței - VIDEO ProTV.md
22:00
Knockout ca în lumea boxului la un meci de fotbal din Ucraina. După ce nu a acordat un penalty, arbitrul a fost lovit de unul dintre jucători și a avut nevoie de îngrijiri medicale - VIDEO ProTV.md
Acum 30 minute
21:50
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” - VIDEO ProTV.md
21:50
Zi cu roșu în calendar pentru Republica Moldova: Armata Națională marchează 34 de ani de la înființare, cu ceremonii, distincții și onoruri pentru cei mai curajoși militari - VIDEO ProTV.md
21:50
China își arată mușchii nucleari în fața lumii: cea mai mare paradă din istorie, cu întregul arsenal terestru, naval și aerian, sub ochii lui Putin și Kim Jong-Un - VIDEO ProTV.md
21:40
Transfer surpriză! Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev - VIDEO ProTV.md
21:40
Duetul format din Vladislav Ursu și Anastasia Chiriacova a cucerit medalia de argint la o competiție din calendarul Federației Internaționale de tenis de masă - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
21:30
Pegula, în semifinale la US Open fără set pierdut! De la Serena Williams nu a mai reușit nimeni așa ceva - VIDEO ProTV.md
21:30
„Nunta nu va fi!”: Renato Usatîi respinge apelul Blocului Patriotic și anunță că nu va face alianță nici cu PAS, nici cu cei care l-au invitat să semneze pactul anti-guvernare - VIDEO ProTV.md
21:30
Debut de sezon în forță pentru moldoveanul Iulian Cojocaru în tricoul campioanei României la futsal, United Galați - VIDEO ProTV.md
21:30
Moldoveanul Vitalie Damașcan și-a găsit o nouă echipă. Jucătorul naționalei noastre va juca la campioana Bosniei - VIDEO ProTV.md
21:20
În timp ce Putin vizitează China, Ucraina este lovită de un atac masiv cu rachete și drone - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
21:10
Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, ar fi fost eliberat din penitenciarul din Atena. Ce spun autoritățile de la Chișinău - VIDEO ProTV.md
21:10
Novak Djokovic a egalat un record la US Open după victoria în fața lui Taylor Fritz - VIDEO ProTV.md
21:10
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Când este așteptat oficialul în țara noastră - VIDEO ProTV.md
21:10
Trump, dezamăgit de Putin, dar fără teamă de o alianță Rusia–China: „Armata noastră este cea mai puternică din lume” - VIDEO ProTV.md
21:00
Grănicerii ucraineni au detectat drona rusească în raionul Dondușeni. Ce spune poliția de frontieră - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
20:10
De la un conac boieresc uitat în timp, la o atracție turistică cu peisaje ce rivalizează cu Toscana: cum crama de la Mircești a transformat un sat, o familie și o regiune întreagă - VIDEO ProTV.md
20:00
26 de ani de PRO TV, 34 de ani de independență și un nou test pentru Moldova: o alegere care nu decide doar cine ne conduce, ci și ce viitor vrem — european sau ancorat în trecut - VIDEO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 03.09.2025 ProTV.md
19:20
Ce țară va adera prima la UE în următorii ani. Termenele prognozate de comisarul european pentru extindere ProTV.md
19:20
Cehia se va înarma cu 44 de tancuri Leopard 2A8, proiectate să fie cele mai moderne din Europa ProTV.md
Acum 6 ore
18:10
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții” ProTV.md
18:00
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului „Noua Opțiune Istorică” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie ProTV.md
17:40
Zeci de mii de copii din Fâșia Gaza au suferit dizabilități în război. Semnal de alarmă de la ONU ProTV.md
17:30
Surpriză neplăcută pentru Putin. De ce s-au prăbușit acțiunile Gazprom după lăudatul acord semnat în China pentru o nouă conductă de gaze ProTV.md
17:20
Accident grav lângă Dubăsari: Un bărbat în stare de ebrietate a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină. Cum s-a întâmplat totul - FOTO ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.09.2025 ProTV.md
16:50
Marijuana, aparate artizanale și rețineri în lanț: Poliția din Orhei a descins la cinci adrese într-o anchetă privind traficul de droguri - VIDEO ProTV.md
16:40
Ion Ceban afirmă că se afla în tranzit spre Thailanda când a început invazia Rusiei în Ucraina: „Informațiile despre o vacanță la Moscova sunt eronate” ProTV.md
16:30
Bulgaria nu are de gând să investigheze incidentul care a implicat avionul cu care zbura Ursula von der Leyen ProTV.md
Acum 8 ore
15:40
Ion Ceban explică de ce a refuzat mai multe invitații la PRO TV - VIDEO ProTV.md
15:40
Ion Sturza, invitatul emisiunii În PROfunzime de joi, 4 septembrie ProTV.md
15:40
Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Vladimir Putin și Xi vorbind despre prelungirea vieții prin transplanturi de organe - VIDEO ProTV.md
15:20
Ion Ceban explică de ce a refuzat mai multe invitații la PRO TV ProTV.md
15:10
Grav accident în capitală. O femeie - transportată la spital, după ce o maşină s-a lovit violent cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO ProTV.md
15:00
Șapte persoane din capitală, implicate în deținerea și distribuirea substanțelor narcotice - reținute de polițiști: Un tânăr a fost prins cu 50 de pachețele cu droguri - VIDEO ProTV.md
14:40
Un ucrainean - împușcat mortal de grăniceri, în timp ce încerca să intre ilegal în Moldova. Cum s-a întâmplat totul ProTV.md
14:40
Grav accident în capitală. O femeie - transportată la spital, după ce o maşină s-a cocnit violent cu o motocicletă. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO ProTV.md
14:30
Maia Sandu a felicitat Armata Națională la împlinirea a 34 de ani de la crearea sa: „Pentru ca liniștea să dăinuie, orice agresor trebuie să știe că Moldova nu este neputincioasă” - FOTO/VIDEO ProTV.md
14:20
Ion Ceban vorbește pentru prima dată despre vizita sa în Italia, deși îi este interzis accesul în spațiul Schengen. Cu ce a plecat și ce a făcut acolo - VIDEO ProTV.md
Acum 12 ore
14:00
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Când este așteptat oficialul în țara noastră ProTV.md
13:50
Moment rar la Beijing: Kim Jong Un a dat mâna cu al doilea om din statul sud-coreean. Oferta făcută de Putin ProTV.md
13:20
Dacă vrei să călătorești în Israel, trebuie să deții un pașaport care este valabil cel puțin 90 de zile. Precizările Ambasadei Republicii Moldova în Statul Israel ProTV.md
13:20
Capitală rămâne fără primar. Ion Ceban anunță că își suspendă activitatea - VIDEO ProTV.md
13:10
Detalii despre moldovenii care și-au pierdut viața în teribilul accident din România: Ministerul de Externe vine cu actualizări - VIDEO ProTV.md
13:10
Se extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii ProTV.md
13:00
Israelul lansează satelitul militar Ofek 19: „Un mesaj către toţi inamicii noştri, oriunde s-ar afla: îi supraveghem” ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.09.2025 ProTV.md
