EDEN - un proiect deosebit pentru viața

ProTV.md, 5 septembrie 2025 09:40

EDEN - un proiect deosebit pentru viața

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
09:50
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
Acum 30 minute
09:40
Percheziții într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale: Două persoane, apropiate așa zisului hoț în lege „Kitaeț” - reținute - VIDEO
09:40
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
09:40
#EștiCeeaCeAlegi! Povestea Cristinei Antoniuc, mamă a doi copii, care a ales și a reușit să-și construiască o carieră de succes în Moldova. Află cum reușește să îmbine armonios businessul cu viața de familie - INTERVIU
Acum o oră
09:20
Maia Sandu va refuza sa propună un premier pro-rus, spune Ion Sturza la emisiunea În PROfunzime
Acum 2 ore
08:50
Donald Trump va redenumi Pentagonul
08:40
Noi percheziții în mai multe locații din țară pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice și spălare de bani
08:30
Rusia acuză europenii că împiedică soluționarea conflictului din Ucraina
08:20
Trump cere Europei să ia decizia de care prietenul său Putin se teme cel mai mult: „Să nu fim naivi în privința Rusiei”
08:10
Maxime de până la 32 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, la câteva luni după ce a anunțat că suferă de cancer de prostată
08:10
Curs valutar BNM pentru 5 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
01:00
Semnal de alarmă din partea fostului premier Ion Sturza: 100.000 de voturi reprezintă o cifră suficientă pentru a răsturna rezultatul alegerilor
00:30
A fost deschis cel mai mare showroom de mobilă din Chișinău! Iată cum s-a desfășurat evenimentul de inaugurare - VIDEO
00:20
Semnal de alarmă din partea fostului premier Ion Sturza: 100.000 de voturi reprezintă o cifră suficientă pentru a răsturna rezultatul oricărei alegeri
00:00
Care sunt provocările care ar putea veni din partea transnistreană? Ion Sturza, la emisiunea În PROfunzime: „Nimic. Sunt într-o situație dramatică”
4 septembrie 2025
23:50
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 04.09.2025. Invitat: Ion Sturza - VIDEO
23:30
Ion Sturza: „Ținta este cumpărarea a 100.000 de voturi. Dacă reușesc asta, au câștigat partidul”
22:30
„Cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru Rusia”: Ion Sturza spune că scopul Kremlinului este să transforme Republica Moldova într-un „focar de destabilizare”
22:20
„Luptele nu sunt doar un sport, ci o moștenire.” Cum transformă trânta din Redi-Cereșnovăț destinele tinerilor din sat - VIDEO
21:50
Amanda Anisimova și-a luat revanșa, a învins-o pe Swiatek și s-a calificat în semifinale la US Open! Din 2002 n-am mai asistat la așa ceva - VIDEO
21:50
Fără golgheterul Ion Nicolaescu și Vitalie Damașcan, selecționerul naționalei Moldovei contează pe Virgiliu Postolachi în ofensivă pentru duelul de mâine cu Israel din preliminariile Mondialului - VIDEO
21:40
CFR Cluj a reușit cel mai spectaculos transfer al verii! Kurt Zouma, prezentat oficial în Gruia - VIDEO
21:40
Un iaht de ultimă generație s-a scufundat la puțin timp după lansare. Momentul, surprins de martori - VIDEO
21:10
LIVE. Ion Sturza, invitatul emisiunii În PROfunzime de astăzi, 4 septembrie
Acum 24 ore
21:00
Încă doi concurenți intră în cursa pentru Parlament: Tatian Crețu și Uniunea Creștin-Socială, lansați oficial în campanie - VIDEO
21:00
„Locul Moldovei este în UE”: Marta Kos, în vizită la Chișinău, aduce noi asigurări privind integrarea europeană - VIDEO
21:00
Este zi de doliu în Portugalia. 17 oameni au murit și alți 20 au fost răniți, după ce faimosul funicular galben din Lisabona a deraiat și s-a lovit de o clădire - VIDEO
20:40
La Răzeni, solidaritatea are gust de mâncare caldă: Tineri cu nevoi speciale gătesc zilnic pentru sute de bătrâni singuri - VIDEO
20:20
Vești bune pentru moldoveni: O companie aeriană lansează șase curse noi de pe Aeroportul Chișinău - VIDEO
20:20
Trump: Putin și Zelenski nu sunt pregătiți să încheie pacea. UE promite sprijin militar suplimentar pentru Ucraina - VIDEO
20:00
Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” - VIDEO
20:00
Doliu în lumea modei: A murit Giorgio Armani, legenda eleganței italiene. Acesta avea 91 de ani - VIDEO
20:00
Tensiuni la summitul de la Paris: Rusia respinge prezența trupelor străine, iar SUA nu confirmă încă rolul în garanțiile de securitate pentru Ucraina - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.09.2025
19:50
Fum dens și flăcări puternice au cuprins o cafenea din capitală. La fața locului au intervenit 6 echipe de pompieri. Momentul deflagrației, surprins de martori - VIDEO
19:40
CEC a înregistrat lista candidaților Partidului „Noua Opțiune Istorică” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie - VIDEO
19:20
Perioada de admitere la unele universități continuă: Cei care nu au fost înmatriculați în cadrul turului I și II de admitere la universități, dar doresc să-și facă studiile în Moldova, mai au o șansă - VIDEO
19:20
Ucraina obține susținere amplă pentru garanțiile de securitate, inclusiv din partea SUA. 26 de țări „prezente la sol, pe mare sau în aer”
19:10
Președintele Consiliului European: „UE va deschide oficial procedura de aderare cu Moldova după alegeri parlamentare” - VIDEO
19:10
România donează 80.000 de cărți în valoare de 700.000 de euro bibliotecilor din Moldova. Ministrul Culturii: „Este o investiție în viitor” - VIDEO
18:30
CEC pierde în instanță: Curtea Supremă obligă reexaminarea cererii partidului „Moldova Mare” / DOC
18:10
Bani, tehnică IT, carduri bancare și documente, confiscate în nordul țării: Poliția investighează finanțarea ilegală a protestelor. Două persoane au fost reținute – VIDEO
18:00
Bani în valută națională și străină, dispozitive electronice, carduri bancare și documente, confiscate de poliție în urma celor peste 40 de percheziții din nordul țării. Două persoane, reținute – VIDEO
17:50
Accident grav în stânga Nistrului. Un tânăr a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce motocicleta sa a fost lovită de un automobil - FOTO
17:50
Războiul din Ucraina: Europenii discută cu Trump despre cum să crească presiunea asupra Rusiei
17:10
Președintele României după reuniunea Coaliției Voinței: Sprijinul constant pentru Republica Moldova și pentru parcursul său democratic și european este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre
17:00
Operațiune masivă în nordul țării: peste 40 de percheziții în dosarul coruperii alegătorilor și finanțării ilegale a partidelor. Două persoane, reținute - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 04.09.2025
16:50
Parlamentul, în alertă: Pompierii IGSU au intervenit prompt după ce s-a declanșat alarma de incendiu din cauza unui scurtcircuit la ascensor - FOTO
